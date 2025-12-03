Новини
Лондон vs. Пекин! Великобритания планира да разруши китайския монопол върху редкоземните минерали

3 Декември, 2025 16:33

Според правителствена стратегия за критични минерали, публикувана миналата седмица, Китай в момента контролира 90% от рафинирането на редкоземни елементи

Обединеното кралство ще разчупи контрола на Китай върху ключови вериги за доставки с нулеви нетни емисии, обеща министърът на енергетиката Крис Макдоналд.

Макдоналд, съвместен министър в Министерството на енергийната сигурност и нулевите емисии и Министерството на бизнеса и търговията, заяви пред "Политико" че е решен да засили вътрешния достъп до критични минерали.

Критично важни минерали като литий и мед се използват в основни технологии с нулеви нетни емисии, като например електрически превозни средства и батерии, както и в отбранителни активи, като изтребители F35.

Според правителствена стратегия за критични минерали, публикувана миналата седмица, Китай в момента контролира 90% от рафинирането на редкоземни елементи.

Макдоналд заяви, че доминацията на Китай в преработката на минерали крие риск от покачване на цените за прехода към нулево нетно потребление. Обединеното кралство е поело правно обвързващ ангажимент да намали вредните за планетата емисии до нулево нетно потребление до 2050 г.

Макдоналд се опасява, че Китай се е превърнал в "монополен доставчик" на критични минерали и че доминиращата му роля в преработката е позволила на Китай да контролира разходите за купувачите.

"Искаме да овладеем тази верига за доставки във Великобритания като част от нашата индустриална стратегия. За да направим това... означава, че в крайна сметка ще трябва да извоюваме контрола върху критичните минерали обратно в ръцете на широка група държави, не само на Китай", каза той.

Стратегията на правителството за критичните минерали включва цел, според която до 2035 г., включително Китай, не повече от 60 процента от годишното търсене на критични минерали в Обединеното кралство да се доставя от която и да е държава.

"Така че, ако има инвестиция от Китай, която помага с това, тогава е чудесно. А ако тя не помага с това или някак си усложнява проблема, който не е в съответствие с нашата стратегия, тогава в крайна сметка го преценяваме на тази основа", каза Макдоналд.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АМИ БРАВОС

    25 1 Отговор
    СИГУРНО СЪС ЗАЛЕЖИТЕ В УКРАЙНА

    Коментиран от #17

    16:36 03.12.2025

  • 3 Я пък тоя

    29 4 Отговор
    Тия здраво ще сбъркат, ако се заядат с Китай.
    Ще пишем после: Имало едно време Англия

    16:36 03.12.2025

  • 4 Пенчо

    24 2 Отговор
    Кой знае какво са открили под Ламанша, че така се заканват ингилизите! Малко смешно ама лаф да става.

    16:37 03.12.2025

  • 5 Зевс

    26 2 Отговор
    Малобритания как смята да стане това, ще вземат минералите на китайците ли :)

    16:37 03.12.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    24 2 Отговор
    И от къде ще ги копае!? На Острова няма нищо освен пасища.

    16:37 03.12.2025

  • 7 А Китай какво смята

    20 1 Отговор
    през това време-да си бърка в носа ли?

    16:38 03.12.2025

  • 8 Хипотетично

    15 1 Отговор
    Те отново причина за даване на промоционална, дори безплатна концесия на британска фирма в Родопите.

    16:39 03.12.2025

  • 9 Механик

    15 1 Отговор
    И от къде ще ги копа тия редкоземни?
    В Англия няма, колониите им биха шута.... М?
    Вероятно си мислят, че ще вземат нещо от Украйна, ама залежите са вече в руски ръце, а Путин е взел дебелата тояга и не дава.
    Та, какво викате? Британците ще копат ли?

    16:40 03.12.2025

  • 10 Бялджип

    16 1 Отговор
    Великобритания и Западът като цяло живеят в някакъв въображаем свят. По доста въпроси, също и за Украйна. В техния въображаем свят може да се живее дълго, но не безкрайно. Идва моментът на прощаване с илюзиите. Виждаме го днес и сега...

    16:41 03.12.2025

  • 11 ЯМБОЛ Е ЕВРОПА

    7 5 Отговор
    Най-великата ИМПЕРИЯ-ГРЕЙТ БРИТАН,знае какво да направи и как да го направи.

    Коментиран от #15

    16:41 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малобротанец фагет

    9 0 Отговор
    Ми дааа, тя малобротания на гол гъ...за..о, таралежи мачка :). Те явно си мислят, че фекалиите им са редкоземни минерали :)

    16:43 03.12.2025

  • 14 Бойкот на О.Л.Хлъц

    8 0 Отговор
    За да разруши китайския монопол върху редкоземните минерали,
    ДебилоБритания ще трябва да ги открадне отнякъде...

    16:45 03.12.2025

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЯМБОЛ Е ЕВРОПА":

    Бяха❗

    16:46 03.12.2025

  • 16 Гост

    5 0 Отговор
    С редкоземните метали ситуацията е същата, като с руския газ в Европа. Британците ще спрат вноса от Китай и ще започнат да купуват същите китайски суровини от САЩ или друга страна, на няколко пъти по висока цена. Друг начин няма.

    16:47 03.12.2025

  • 17 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АМИ БРАВОС":

    Браво ! Може би това е истинския отговор ! Това означава колонизиране на УКРАЙНА или по точно разпределянето и !

    16:51 03.12.2025

  • 18 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Може би ще копат Литий в Глостършир, където го няма или направо подводно в Ламанша ?

    16:54 03.12.2025

  • 19 Дон Дони

    0 0 Отговор
    Много ми е интересно как! Великобритания не са вече фактора от преди сто и петдесет години! Ще спре да купува редкоземни метали! Вече ги няма колониите от които смучехте!

    16:57 03.12.2025

Новини по държави:
