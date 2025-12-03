Лондон vs. Пекин! Великобритания планира да разруши китайския монопол върху редкоземните минерали

Обединеното кралство ще разчупи контрола на Китай върху ключови вериги за доставки с нулеви нетни емисии, обеща министърът на енергетиката Крис Макдоналд.

Макдоналд, съвместен министър в Министерството на енергийната сигурност и нулевите емисии и Министерството на бизнеса и търговията, заяви пред "Политико" че е решен да засили вътрешния достъп до критични минерали.

Критично важни минерали като литий и мед се използват в основни технологии с нулеви нетни емисии, като например електрически превозни средства и батерии, както и в отбранителни активи, като изтребители F35.

Според правителствена стратегия за критични минерали, публикувана миналата седмица, Китай в момента контролира 90% от рафинирането на редкоземни елементи.

Макдоналд заяви, че доминацията на Китай в преработката на минерали крие риск от покачване на цените за прехода към нулево нетно потребление. Обединеното кралство е поело правно обвързващ ангажимент да намали вредните за планетата емисии до нулево нетно потребление до 2050 г.

Макдоналд се опасява, че Китай се е превърнал в "монополен доставчик" на критични минерали и че доминиращата му роля в преработката е позволила на Китай да контролира разходите за купувачите.

"Искаме да овладеем тази верига за доставки във Великобритания като част от нашата индустриална стратегия. За да направим това... означава, че в крайна сметка ще трябва да извоюваме контрола върху критичните минерали обратно в ръцете на широка група държави, не само на Китай", каза той.

Стратегията на правителството за критичните минерали включва цел, според която до 2035 г., включително Китай, не повече от 60 процента от годишното търсене на критични минерали в Обединеното кралство да се доставя от която и да е държава.

"Така че, ако има инвестиция от Китай, която помага с това, тогава е чудесно. А ако тя не помага с това или някак си усложнява проблема, който не е в съответствие с нашата стратегия, тогава в крайна сметка го преценяваме на тази основа", каза Макдоналд.