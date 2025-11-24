Новите реалности в Европа! Франция обявява доброволна военна служба до дни

Френският президент Еманюел Макрон може да обяви въвеждането на доброволна военна служба в страната този четвъртък.
Това съобщава Le Figaro, като цитира изявление на държавния глава, в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.
Този проект се разглежда от няколко месеца в контекста на глобална среда за сигурност, белязана от "несигурност и нарастващо напрежение.
"В света, в който живеем, свят на несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем сигурни, трябва да възпираме другите от нахлуването ни. Франция трябва да остане силна страна с мощна армия, но и с капацитет за колективно възстановяване", е заявил Макрон.
Министерството на отбраната не коментира, потвърждавайки само, че "работата в тази посока е в ход".
На 13 юли Макрон представи идеята за доброволна служба пред високопоставени офицери. Позовавайки се на предполагаемата заплаха от Русия, той заяви необходимостта "страната да може да се противопостави и да се мобилизира". Президентът обеща да "вземе решения по този въпрос тази есен".
Разглеждат се различни сценарии за набиране на между 10 000 и 50 000 хора годишно. Подобна военна служба може да продължи до 10 месеца и ще бъде платена "няколкостотин евро". Целта е "да се създаде резерв от мъже, готови за мобилизация в случай на криза".
Изданието отбелязва, че френската армия в момента разполага с приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти. Планът е този брой да се увеличи съответно до 210 000 и 80 000 до 2030 г.
Задължителната военна служба беше преустановена във Франция през 1997 г. със закон, приет на 28 октомври 1997 г., след като президентът Жак Ширак обяви премахването на всеобщата военна повинност през 1996 г. Целта на тази промяна беше преход от наборна армия към професионална.
Припомняме, че и други европейски държави обявиха планове за доброволна военна служба.
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #8, #27
10:19 24.11.2025
2 Вашето мнение
10:19 24.11.2025
3 Бабата на макарончо
Коментиран от #23
10:19 24.11.2025
4 Пич
10:19 24.11.2025
5 Френските войници смели
Коментиран от #35
10:20 24.11.2025
6 Свободните медии на грантове
10:20 24.11.2025
7 Демек НАТО се приближава
10:20 24.11.2025
9 Сталин
10:21 24.11.2025
10 майор Михов
Германия ли ще ви напада или Англия?
Смешни петлета........
10:21 24.11.2025
11 Шопо
10:21 24.11.2025
12 честен ционист
Коментиран от #20
10:21 24.11.2025
13 Фашистка русия
10:22 24.11.2025
14 Рашка пак зад оградата
10:22 24.11.2025
15 Пурко
Коментиран от #36
10:22 24.11.2025
16 А бе
10:24 24.11.2025
18 И после до дни ще е друго
10:24 24.11.2025
19 Ганя Путинофила
Създателят на атомната бомба е сметнал, че за пълното унищожение на Земята са нужни 111 атомни бомби!
Франция има 400.
Коментиран от #21, #40
10:25 24.11.2025
20 Путин
До коментар #12 от "честен ционист":Мойте ги пращам да бъда убити от натовско оръжие в Украйна вместо от алкохолизъм.
10:26 24.11.2025
21 Ей охлюв
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":Много си се светнал бе, гледай да не се ослепиш от блясък.
10:27 24.11.2025
22 Анонимен
10:27 24.11.2025
23 Някой
До коментар #3 от "Бабата на макарончо":Опасно е да се легализира оръжие в ръцете на подобни ивдивиди.
Коментиран от #49
10:28 24.11.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #30
10:29 24.11.2025
25 Вертоломей първи
10:29 24.11.2025
26 Владо
Тотален сбърканяк.
Коментиран от #33, #42
10:31 24.11.2025
27 И кво ?.
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Затова ще изпращаме вас и ромите , Асане ! Какви силни Строителни войски ще за формите само .
10:32 24.11.2025
28 Никой
10:33 24.11.2025
29 дядо поп
Коментиран от #39
10:33 24.11.2025
30 Страхотно видео!
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Руски майки благодарят на Путин,че синовете им са убити на фронта.Заслужава си да го гледаш.🤣
Коментиран от #32, #46
10:34 24.11.2025
31 нннн
10:43 24.11.2025
32 Стой пред екрана !
До коментар #30 от "Страхотно видео!":И ти подготви жена си да благодари на натото за резултатите , които ще постигне с хибридните си войни срещу Русия и православните народи . Резултатите ще са "страхотно" същите !
10:44 24.11.2025
33 Рускиня
До коментар #26 от "Владо":Владо какво ще кажеш за зеления мухал? 😂
10:45 24.11.2025
34 Франсетата
10:51 24.11.2025
35 Хм Хм
До коментар #5 от "Френските войници смели":"Френските войници смели и обезкосмени с добре поддържан педикюр и маникюр ."
Като че ли звучи по-добре от "балкански мачо с косми в носа и ушите, огромен нокът на кутрето и с 1-2 см нокти на краката."
Коментиран от #38
10:52 24.11.2025
36 Явно
До коментар #15 от "Пурко":Имаха чуждестранен легион , но той беше занулиран в Украйна.
10:54 24.11.2025
37 Републиканец
11:00 24.11.2025
38 Да те информирам защо
До коментар #35 от "Хм Хм":имам дълги нокти на краката.
Защото в леглото съм като гаубица и при отката трябва да имам здрава опора. 😀😀
11:06 24.11.2025
39 ДДДДД
До коментар #29 от "дядо поп":Малка поправка - селото е Коиловци.
Коментиран от #43
11:18 24.11.2025
40 Е,Русия има
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":4000,а да видим кой е по-мощен и силен. Освен това на руснаците са много по-мощни от краварските и западналите.
11:26 24.11.2025
41 Феникс
Коментиран от #44
11:28 24.11.2025
42 Geyроpа,
До коментар #26 от "Владо":военизирана? Ти нещо не си добре. Пари нямат ледат да откраднат замразените руски активи но не им стиска,щот последствията ще са фатални за западналите geyроpeйци.За да се военизираш,означава да се премине на военни релси всичко и да произвеждаш приоритетно оръжие,а западналите дори заводи нямат,а за създаването на токива заводи ще са необходими минимум 5 години. Да събираш аскер 20-30 000 е нищо в сравнение с това което е необходимо за един конфликт,който,ще бъде с ракети и ядрено оръжие,та до пехота няма да се стигне.
11:37 24.11.2025
43 Да правилно,
До коментар #39 от "ДДДДД":с едни земеделци елитните франсета неможаха да се справят,камо ли с руснаците.
11:40 24.11.2025
45 Умнокрасив
11:46 24.11.2025
46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #30 от "Страхотно видео!":"Смъртта на един е трагедия,
смъртта на хиляди е статистика!"❗
11:49 24.11.2025
47 Баба Гошка
12:02 24.11.2025
48 Някой
12:15 24.11.2025
49 Така е
До коментар #23 от "Някой":Но въпреки това ще въоръжат всички емигранти в бъдеще и ще ги пуснат срещу Изтока - Русия и Китай. Такава е стратегията на евроатлантиците от 15-20 години насам. Не случайно Байдън вкара толкова много емигранти в САЩ. Не случайно още Меркел прие с удоволствие милиони емигранти в Германия. Зарибяват хората с "хубав живот", а след това " за да запазим хубавия живот всички с оръжие срещу врагът ". И врагът е който евроатлантиците посочат и набедят, независимо дали е истина.
12:35 24.11.2025
50 Анонимен
12:47 24.11.2025