Новите реалности в Европа! Франция обявява доброволна военна служба до дни

Френският президент Еманюел Макрон може да обяви въвеждането на доброволна военна служба в страната този четвъртък.

Това съобщава Le Figaro, като цитира изявление на държавния глава, в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.

Този проект се разглежда от няколко месеца в контекста на глобална среда за сигурност, белязана от "несигурност и нарастващо напрежение.

"В света, в който живеем, свят на несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем сигурни, трябва да възпираме другите от нахлуването ни. Франция трябва да остане силна страна с мощна армия, но и с капацитет за колективно възстановяване", е заявил Макрон.

Министерството на отбраната не коментира, потвърждавайки само, че "работата в тази посока е в ход".

На 13 юли Макрон представи идеята за доброволна служба пред високопоставени офицери. Позовавайки се на предполагаемата заплаха от Русия, той заяви необходимостта "страната да може да се противопостави и да се мобилизира". Президентът обеща да "вземе решения по този въпрос тази есен".

Разглеждат се различни сценарии за набиране на между 10 000 и 50 000 хора годишно. Подобна военна служба може да продължи до 10 месеца и ще бъде платена "няколкостотин евро". Целта е "да се създаде резерв от мъже, готови за мобилизация в случай на криза".

Изданието отбелязва, че френската армия в момента разполага с приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти. Планът е този брой да се увеличи съответно до 210 000 и 80 000 до 2030 г.

Задължителната военна служба беше преустановена във Франция през 1997 г. със закон, приет на 28 октомври 1997 г., след като президентът Жак Ширак обяви премахването на всеобщата военна повинност през 1996 г. Целта на тази промяна беше преход от наборна армия към професионална.

Припомняме, че и други европейски държави обявиха планове за доброволна военна служба.