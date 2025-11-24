Новини
Новите реалности в Европа! Франция обявява доброволна военна служба до дни
  Тема: Украйна

Новите реалности в Европа! Франция обявява доброволна военна служба до дни

24 Ноември, 2025 10:16

Френската армия в момента разполага с приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти

Френският президент Еманюел Макрон може да обяви въвеждането на доброволна военна служба в страната този четвъртък.

Това съобщава Le Figaro, като цитира изявление на държавния глава, в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург, Южна Африка.

Този проект се разглежда от няколко месеца в контекста на глобална среда за сигурност, белязана от "несигурност и нарастващо напрежение.

"В света, в който живеем, свят на несигурност и нарастващо напрежение, ако наистина искаме да бъдем сигурни, трябва да възпираме другите от нахлуването ни. Франция трябва да остане силна страна с мощна армия, но и с капацитет за колективно възстановяване", е заявил Макрон.

Министерството на отбраната не коментира, потвърждавайки само, че "работата в тази посока е в ход".

На 13 юли Макрон представи идеята за доброволна служба пред високопоставени офицери. Позовавайки се на предполагаемата заплаха от Русия, той заяви необходимостта "страната да може да се противопостави и да се мобилизира". Президентът обеща да "вземе решения по този въпрос тази есен".

Разглеждат се различни сценарии за набиране на между 10 000 и 50 000 хора годишно. Подобна военна служба може да продължи до 10 месеца и ще бъде платена "няколкостотин евро". Целта е "да се създаде резерв от мъже, готови за мобилизация в случай на криза".

Изданието отбелязва, че френската армия в момента разполага с приблизително 200 000 действащи военнослужещи и 47 000 резервисти. Планът е този брой да се увеличи съответно до 210 000 и 80 000 до 2030 г.

Задължителната военна служба беше преустановена във Франция през 1997 г. със закон, приет на 28 октомври 1997 г., след като президентът Жак Ширак обяви премахването на всеобщата военна повинност през 1996 г. Целта на тази промяна беше преход от наборна армия към професионална.

Припомняме, че и други европейски държави обявиха планове за доброволна военна служба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    6 26 Отговор
    Ганя е мека китка!

    Коментиран от #8, #27

    10:19 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    34 1 Отговор
    Докато на чело на държавата стои такъв омъжен за дедо си президент, когото дедо му го бие публично и шмърка във влака, дотогава армията им ще е същата комедия. Не, че и преди не е била така, хитлер ги е превзел за един предиобед.

    10:19 24.11.2025

  • 3 Бабата на макарончо

    27 1 Отговор
    В предградията има 3 милиона емигранти които за едно по-светло бъдеще, с радост ще се запишат да служат на колонизатора.

    Коментиран от #23

    10:19 24.11.2025

  • 4 Пич

    33 1 Отговор
    Това прилича на съревнование - кой е по тъп от Урсула !!! Ми не може да се каже , кандидатите в ЕС и ЕП са безкрайно много !!! Франсетата платени кандидаи не могат да намерят , тръгнали да търсят безплатни...!?

    10:19 24.11.2025

  • 5 Френските войници смели

    26 2 Отговор
    и обезкосмени с добре поддържан педикюр и маникюр .

    Коментиран от #35

    10:20 24.11.2025

  • 6 Свободните медии на грантове

    18 2 Отговор
    Още европейска пропаганда првдставяна на куция матрял за "новини".

    10:20 24.11.2025

  • 7 Демек НАТО се приближава

    3 15 Отговор
    към Маскалия по плана на путин!

    10:20 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    29 1 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери

    10:21 24.11.2025

  • 10 майор Михов

    26 2 Отговор
    Няма пари да плаща на войници, затова доброволци, хаха.
    Германия ли ще ви напада или Англия?
    Смешни петлета........

    10:21 24.11.2025

  • 11 Шопо

    16 3 Отговор
    Макрон е новия Наполеон.

    10:21 24.11.2025

  • 12 честен ционист

    6 14 Отговор
    Всеки Ганчо привикван по военните окръжия по комисии има военна книжка, която си чака реда да го запишат като доброволец, да постреля 2 седмици, и да му купят еднопосочен билет за влака до Кардам.

    Коментиран от #20

    10:21 24.11.2025

  • 13 Фашистка русия

    6 24 Отговор
    Адолф путин върна света с един век назад!

    10:22 24.11.2025

  • 14 Рашка пак зад оградата

    5 20 Отговор
    за следващите 200 години!

    10:22 24.11.2025

  • 15 Пурко

    20 2 Отговор
    Нали имат Чуждестранен легион, какво реват?

    Коментиран от #36

    10:22 24.11.2025

  • 16 А бе

    17 2 Отговор
    Тоя смешник ще ме умори от смях...

    10:24 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И после до дни ще е друго

    21 1 Отговор
    Доброволното явяване е задължително, както имаше един лаф от казармата. Франсетата ги готвят яко. Друг е въпросът, до колко чавката им е изпила мозъка да мрът за дядофила и дъртата урсулианска вещица

    10:24 24.11.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    3 19 Отговор
    Да светна ганьовците!
    Създателят на атомната бомба е сметнал, че за пълното унищожение на Земята са нужни 111 атомни бомби!
    Франция има 400.

    Коментиран от #21, #40

    10:25 24.11.2025

  • 20 Путин

    4 18 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Мойте ги пращам да бъда убити от натовско оръжие в Украйна вместо от алкохолизъм.

    10:26 24.11.2025

  • 21 Ей охлюв

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Много си се светнал бе, гледай да не се ослепиш от блясък.

    10:27 24.11.2025

  • 22 Анонимен

    15 1 Отговор
    Доброволна винаги е имало, навсякъде. Обявяват кампания за набиране на балъци.

    10:27 24.11.2025

  • 23 Някой

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бабата на макарончо":

    Опасно е да се легализира оръжие в ръцете на подобни ивдивиди.

    Коментиран от #49

    10:28 24.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 1 Отговор
    Абе вчера май имаше една статия за френските майки как трябвало да са готови да жертват синовете си 🤔❗

    Коментиран от #30

    10:29 24.11.2025

  • 25 Вертоломей първи

    12 2 Отговор
    ще има ли желаещи? Едва ли !

    10:29 24.11.2025

  • 26 Владо

    5 13 Отговор
    Путин освен, че си изби хората и си разсипа държавата, военизира Европа.
    Тотален сбърканяк.

    Коментиран от #33, #42

    10:31 24.11.2025

  • 27 И кво ?.

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Затова ще изпращаме вас и ромите , Асане ! Какви силни Строителни войски ще за формите само .

    10:32 24.11.2025

  • 28 Никой

    9 2 Отговор
    Доста трябва да си зле - за да станеш войник.

    10:33 24.11.2025

  • 29 дядо поп

    11 1 Отговор
    Който премине през село Ключ без да му напълнят врата с шамари , преминава теста за доброволец!

    Коментиран от #39

    10:33 24.11.2025

  • 30 Страхотно видео!

    5 14 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Руски майки благодарят на Путин,че синовете им са убити на фронта.Заслужава си да го гледаш.🤣

    Коментиран от #32, #46

    10:34 24.11.2025

  • 31 нннн

    2 1 Отговор
    Ще се пазят от мигрантите.

    10:43 24.11.2025

  • 32 Стой пред екрана !

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Страхотно видео!":

    И ти подготви жена си да благодари на натото за резултатите , които ще постигне с хибридните си войни срещу Русия и православните народи . Резултатите ще са "страхотно" същите !

    10:44 24.11.2025

  • 33 Рускиня

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Владо":

    Владо какво ще кажеш за зеления мухал? 😂

    10:45 24.11.2025

  • 34 Франсетата

    10 1 Отговор
    са затънали в дългове до уши. Едвам обслужват лихвите. Откъде пари да плащат за войници.

    10:51 24.11.2025

  • 35 Хм Хм

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Френските войници смели":

    "Френските войници смели и обезкосмени с добре поддържан педикюр и маникюр ."

    Като че ли звучи по-добре от "балкански мачо с косми в носа и ушите, огромен нокът на кутрето и с 1-2 см нокти на краката."

    Коментиран от #38

    10:52 24.11.2025

  • 36 Явно

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пурко":

    Имаха чуждестранен легион , но той беше занулиран в Украйна.

    10:54 24.11.2025

  • 37 Републиканец

    7 1 Отговор
    Пари нема действайте! Франция няма пари за професионална армия повече от 200 000 военнослужещи, а иска да е световен фактор. Като нямаш пари, свиваш се и си налягаш парцалите.

    11:00 24.11.2025

  • 38 Да те информирам защо

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хм Хм":

    имам дълги нокти на краката.
    Защото в леглото съм като гаубица и при отката трябва да имам здрава опора. 😀😀

    11:06 24.11.2025

  • 39 ДДДДД

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "дядо поп":

    Малка поправка - селото е Коиловци.

    Коментиран от #43

    11:18 24.11.2025

  • 40 Е,Русия има

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    4000,а да видим кой е по-мощен и силен. Освен това на руснаците са много по-мощни от краварските и западналите.

    11:26 24.11.2025

  • 41 Феникс

    3 2 Отговор
    Всички имигранти който не работят и са на социални помощ ,в миг ще се втурнат в това диво приключение! :)

    Коментиран от #44

    11:28 24.11.2025

  • 42 Geyроpа,

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Владо":

    военизирана? Ти нещо не си добре. Пари нямат ледат да откраднат замразените руски активи но не им стиска,щот последствията ще са фатални за западналите geyроpeйци.За да се военизираш,означава да се премине на военни релси всичко и да произвеждаш приоритетно оръжие,а западналите дори заводи нямат,а за създаването на токива заводи ще са необходими минимум 5 години. Да събираш аскер 20-30 000 е нищо в сравнение с това което е необходимо за един конфликт,който,ще бъде с ракети и ядрено оръжие,та до пехота няма да се стигне.

    11:37 24.11.2025

  • 43 Да правилно,

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "ДДДДД":

    с едни земеделци елитните франсета неможаха да се справят,камо ли с руснаците.

    11:40 24.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Умнокрасив

    2 0 Отговор
    Ако войската е за нестандартни индивиди веднага се записвам и ги почваме рашките.

    11:46 24.11.2025

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Страхотно видео!":

    "Смъртта на един е трагедия,
    смъртта на хиляди е статистика!"❗

    11:49 24.11.2025

  • 47 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    трябва да възпираме другите от нахлуването ни? Значи те ще нахлуват и ще възпират другите. Искат май пак да грабят по руската земя. А че вече са превзети отвътре от магребитата и куумюрите явно не се притесняват. Пришълците им яко се размножават. Всякакви муррга ви бебета на нечленоразделници се снасят и им дават документ за пълноправни тузз земци.

    12:02 24.11.2025

  • 48 Някой

    4 0 Отговор
    Да ходят Макрон, Киър Стармър и Фридрих Мерц на фронта. Не да пращат други.

    12:15 24.11.2025

  • 49 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Но въпреки това ще въоръжат всички емигранти в бъдеще и ще ги пуснат срещу Изтока - Русия и Китай. Такава е стратегията на евроатлантиците от 15-20 години насам. Не случайно Байдън вкара толкова много емигранти в САЩ. Не случайно още Меркел прие с удоволствие милиони емигранти в Германия. Зарибяват хората с "хубав живот", а след това " за да запазим хубавия живот всички с оръжие срещу врагът ". И врагът е който евроатлантиците посочат и набедят, независимо дали е истина.

    12:35 24.11.2025

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Многоуважаемия г-н Президент Ем.Макарон ще се запише последен ,като твърдо ще застане зад тях.

    12:47 24.11.2025

