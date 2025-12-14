Народно недоволство! Хиляди фермери в Югозападна Франция протестираха срещу избиването на крави

Хиляди фермери в Югозападна Франция блокираха пътища и запалиха бали сено в събота, за да протестират срещу умъртвяването на крави поради кожно заболяване, съобщава АФП.
Правителството заяви, че един милион говеда ще бъдат ваксинирани.
Френските фермери са разгневени от твърдата реакция на правителството на огнище на нодуларен дерматит.
В петък ветеринарни лекари заклаха стадо от над 200 крави в село близо до испанската граница, след като откриха един-единствен случай на заболяването. Полицията трябваше да разпръсне разгневените фермери, докато те ескортираха екип, за да извършат умъртвяването.
Няколко синдикати заявиха, че клането на цели стада е неефективно, призовавайки за блокади в цяла Франция, "за да се сложи край на това безумие".
В събота десетки трактори блокираха движението, други паркираха пред обществени сгради. Фермери палиха слама и гуми.
Близо 150 километра от магистрала A64 между Байон и Тарб бяха затворени за движение поради блокади, започнали късно в петък.
Властите регистрираха 43 демонстрации или инцидента в цялата страна, събрали 2000 протестиращи, като някои от тях бяха белязани от сблъсъци.
Нодуларният дерматит не може да се предава на хора, но може да бъде фатален за добитъка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #18
17:27 14.12.2025
2 Последния Софиянец
17:27 14.12.2025
3 Спецназ
Все едно да те кастрират, защото съседката ти е със СПИН и може да я на.беш!
Коментиран от #9
17:32 14.12.2025
4 Файърфлай
Коментиран от #16
17:32 14.12.2025
5 В Гърция и Франция протестират
В България подскачат и манифестират и си плюят на интересите.
17:33 14.12.2025
6 Иван
17:34 14.12.2025
7 Урсулиците
Коментиран от #13
17:35 14.12.2025
8 Урсула
17:35 14.12.2025
9 Защото целта е да избият хората
До коментар #3 от "Спецназ":като ги обрекат да ядат пластмаси и ГМО храни.
Геноцидът с най-ярката си проява под формата на ковид-19 продължава.
Следва Европейска и Световна война за ликвидация на "излишните хора".
Капиталистите вече си имат роботи и ИА.
17:36 14.12.2025
10 Като висе казва ,че трябва булекзит не в
17:39 14.12.2025
11 Софиянец
За европейска България да не говорим!
Коментиран от #12
17:42 14.12.2025
12 стоян георгиев
До коментар #11 от "Софиянец":И в гърция и румъния също! Пак се набутахне в лай...
17:43 14.12.2025
13 Файърфлай
До коментар #7 от "Урсулиците":Ами.Нас 500 години турско робство не можа да ни избие,та някаква си там акушерка.Сега ще се избиват ЕА-дебелите срещу младите кристали....
17:43 14.12.2025
14 Стойко
17:45 14.12.2025
15 ООрана държава
17:45 14.12.2025
16 Ф.Д. от сдс
До коментар #4 от "Файърфлай":го назначиха за министър-председател по същата линия, по която назначиха за министър-председател СерГей от бсп.
Пидалска и антикомунистическа линия.
17:48 14.12.2025
17 Боруна Лом
17:52 14.12.2025
18 Сила
До коментар #1 от "оня с коня":НЕЩАСТНИК ......клошар мизерен
18:13 14.12.2025