Народно недоволство! Хиляди фермери в Югозападна Франция протестираха срещу избиването на крави

Народно недоволство! Хиляди фермери в Югозападна Франция протестираха срещу избиването на крави

14 Декември, 2025 17:25

Властите регистрираха 43 демонстрации или инцидента в цялата страна, събрали 2000 протестиращи, като някои от тях бяха белязани от сблъсъци

Народно недоволство! Хиляди фермери в Югозападна Франция протестираха срещу избиването на крави - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Хиляди фермери в Югозападна Франция блокираха пътища и запалиха бали сено в събота, за да протестират срещу умъртвяването на крави поради кожно заболяване, съобщава АФП.

Правителството заяви, че един милион говеда ще бъдат ваксинирани.

Френските фермери са разгневени от твърдата реакция на правителството на огнище на нодуларен дерматит.

В петък ветеринарни лекари заклаха стадо от над 200 крави в село близо до испанската граница, след като откриха един-единствен случай на заболяването. Полицията трябваше да разпръсне разгневените фермери, докато те ескортираха екип, за да извършат умъртвяването.

Няколко синдикати заявиха, че клането на цели стада е неефективно, призовавайки за блокади в цяла Франция, "за да се сложи край на това безумие".

В събота десетки трактори блокираха движението, други паркираха пред обществени сгради. Фермери палиха слама и гуми.

Близо 150 километра от магистрала A64 между Байон и Тарб бяха затворени за движение поради блокади, започнали късно в петък.

Властите регистрираха 43 демонстрации или инцидента в цялата страна, събрали 2000 протестиращи, като някои от тях бяха белязани от сблъсъци.

Нодуларният дерматит не може да се предава на хора, но може да бъде фатален за добитъка.


Франция
  • 1 оня с коня

    16 5 Отговор
    пък тука мачкат кучетата и после ходим на протести ха ха ха ха за някакво куче уличен помияр

    Коментиран от #18

    17:27 14.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Мафията иска да избие стадото на бай Георги от Велинград.Има дарителска сметка.Помогнете!

    17:27 14.12.2025

  • 3 Спецназ

    19 0 Отговор
    ЗАЩО да убиват ЗДРАВА крава, при положение че може и да не се зарази??

    Все едно да те кастрират, защото съседката ти е със СПИН и може да я на.беш!

    Коментиран от #9

    17:32 14.12.2025

  • 4 Файърфлай

    21 0 Отговор
    Същото правеха навремето "ликвидационните комисии" на Филип Димитров.Но не поради кожно заболяване,а защото кравите е ТКЗС -тата били "комунистически".Протести нямаше,хората чакаха светлото капиталистическо бъдеще...

    Коментиран от #16

    17:32 14.12.2025

  • 5 В Гърция и Франция протестират

    20 1 Отговор
    и си защитават интересите.

    В България подскачат и манифестират и си плюят на интересите.

    17:33 14.12.2025

  • 6 Иван

    7 1 Отговор
    Браво

    17:34 14.12.2025

  • 7 Урсулиците

    19 0 Отговор
    са решили трайно да унищожат Европа! Избиването на животните предхожда избиването на народите! Българският е сред първите!

    Коментиран от #13

    17:35 14.12.2025

  • 8 Урсула

    13 0 Отговор
    Ти рябва да трепем кравите ,щото много пърдят и убиват планетата.ще пиете мляко от хлебарки и ще ядете бръмбари.ние сме клуба на богатите ,ще ядем Дел им катеси

    17:35 14.12.2025

  • 9 Защото целта е да избият хората

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    като ги обрекат да ядат пластмаси и ГМО храни.

    Геноцидът с най-ярката си проява под формата на ковид-19 продължава.

    Следва Европейска и Световна война за ликвидация на "излишните хора".

    Капиталистите вече си имат роботи и ИА.

    17:36 14.12.2025

  • 10 Като висе казва ,че трябва булекзит не в

    9 0 Отговор
    Гледайте какво правят евроидиотитеи се наслаждавайте

    17:39 14.12.2025

  • 11 Софиянец

    14 0 Отговор
    Що така се клати тая европа 😅 у франция протести, в испания протести, в германия протести, англия протести, италия протести, и всички ес лидери с под 20% одобрение, хахахах.
    За европейска България да не говорим!

    Коментиран от #12

    17:42 14.12.2025

  • 12 стоян георгиев

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    И в гърция и румъния също! Пак се набутахне в лай...

    17:43 14.12.2025

  • 13 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Урсулиците":

    Ами.Нас 500 години турско робство не можа да ни избие,та някаква си там акушерка.Сега ще се избиват ЕА-дебелите срещу младите кристали....

    17:43 14.12.2025

  • 14 Стойко

    4 0 Отговор
    Кога ли ще обявят Урсула и сие за руски агенти, предвид резултатите им 😅

    17:45 14.12.2025

  • 15 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Тука поне ми хареса как заляха едни патрулки вардещи власта с.... кравешки отпадъци да го наречем

    17:45 14.12.2025

  • 16 Ф.Д. от сдс

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Файърфлай":

    го назначиха за министър-председател по същата линия, по която назначиха за министър-председател СерГей от бсп.

    Пидалска и антикомунистическа линия.

    17:48 14.12.2025

  • 17 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    И КОГА МОСЮ ГИЛОТИН ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ? ПОСЛЕ ДА ГО ПРАТЯТ В БЪЛГАРИЯ!

    17:52 14.12.2025

  • 18 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    НЕЩАСТНИК ......клошар мизерен

    18:13 14.12.2025

