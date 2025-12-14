Народно недоволство! Хиляди фермери в Югозападна Франция протестираха срещу избиването на крави

Хиляди фермери в Югозападна Франция блокираха пътища и запалиха бали сено в събота, за да протестират срещу умъртвяването на крави поради кожно заболяване, съобщава АФП.

Правителството заяви, че един милион говеда ще бъдат ваксинирани.

Френските фермери са разгневени от твърдата реакция на правителството на огнище на нодуларен дерматит.

В петък ветеринарни лекари заклаха стадо от над 200 крави в село близо до испанската граница, след като откриха един-единствен случай на заболяването. Полицията трябваше да разпръсне разгневените фермери, докато те ескортираха екип, за да извършат умъртвяването.

Няколко синдикати заявиха, че клането на цели стада е неефективно, призовавайки за блокади в цяла Франция, "за да се сложи край на това безумие".

В събота десетки трактори блокираха движението, други паркираха пред обществени сгради. Фермери палиха слама и гуми.

Близо 150 километра от магистрала A64 между Байон и Тарб бяха затворени за движение поради блокади, започнали късно в петък.

Властите регистрираха 43 демонстрации или инцидента в цялата страна, събрали 2000 протестиращи, като някои от тях бяха белязани от сблъсъци.

Нодуларният дерматит не може да се предава на хора, но може да бъде фатален за добитъка.