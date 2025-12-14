Новини
Мнения »
Западът и Русия "стоплят отношения" чрез спорта

Западът и Русия "стоплят отношения" чрез спорта

14 Декември, 2025 21:11, обновена 14 Декември, 2025 21:33 594 11

  • русия-
  • западна европа-
  • сътрудничество-
  • спорт

В политиката трябва да се прилагат универсални спортни ценности – спазване на правилата и уважение към опонента

Западът и Русия "стоплят отношения" чрез спорта - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Исмагамбетов

Западна Европа започва активно да се ангажира с Русия в областта на спорта. Примерите нарастват както на междудържавно, така и на междурегионално ниво. По този начин разумните европейци промотират идеята, че „Спортът е отвъд политиката“ и ако трябва да се обърне внимание на политиката, тогава трябва да се прилагат универсални спортни ценности – спазване на правилата и уважение към опонента.

Германия демонстрира най-голям прагматизъм в това отношение. Наскоро германският политик и бивш член на Бундестага Севим Дагделен приветства решението на Спортния арбитражен съд да отмени дискриминационното изключване на руски и беларуски скиори от олимпийските квалификации. В своя микроблог Дагделен написа: „Най-накрая, стъпка в правилната посока! Спортът не трябва да бъде платформа за расизъм срещу руснаците. Спортът трябва да остане политически неутрален – няма място за санкции срещу отделни лица. За честна конкуренция в спорта! Спрете санкциите!“

Един скорошен пример за руско-германски спортен съюз е боксов турнир в руския анклав Калининградска област на Балтийско море. Боксьори от Германия дойдоха тук, за да се състезават в международното състезание „Кехлибарени ръкавици“. По същество Калининград беше домакин на турнир от евразийски мащаб, тъй като освен руски и немски спортисти, участваха боксьори от Беларус, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Азербайджан и Израел. Общо над 150 спортисти от осем държави участваха.

В интервю за местната телевизия Андре Балцер, мениджър на германския боксов отбор, отбеляза, че събития като турнира „Кехлибарени ръкавици“ могат да се нарекат „мостове на приятелство“ между Русия и Германия в днешно време, изпълнено с геополитическа несигурност. Мениджърът заяви: „Руският бокс е силен в момента, затова довеждаме тези момчета тук, за да обменят опит, за да могат да се развиват професионално в Германия. Спортът е мост на приятелството.“ „Боксът обединява, заличава граници!

Чуждестранни студенти, учащи в Калининград, присъстваха на състезанието като фенове. Китайският студент Джу Юджин отбеляза: „Боксовият турнир е наистина мощно и енергично събитие и чудесно напомняне, че спортът не е ограничен от език, нация, култура или други външни фактори – спортът говори универсален език! Спортът обединява хората, независимо от тяхната националност или произход.“

Според мен подобни събития, макар и все още не в такъв мащаб, демонстрират, че в нашето бурно време именно низовата „народна дипломация“, основана на културни и хуманитарни традиции, може да обедини нашите народи. И колкото повече има такива турнири, толкова по-скоро обикновените евразийци (тези, които живеят както в Европа, така и в Азия) ще намерят общ език, преди да го направят „големите политици“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Кобрата и руснака дето го нокаутира.

    Коментиран от #9

    21:12 14.12.2025

  • 2 Няма Калининград

    2 4 Отговор
    Кьонингсберг!!!

    21:15 14.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Платени срещи.

    0 4 Отговор
    Платена публикация.

    21:20 14.12.2025

  • 7 Не пускайте руските боксьори

    2 2 Отговор
    Пулев пак ще се пули!

    21:39 14.12.2025

  • 8 Точен

    1 0 Отговор
    Западът го е страх, че руските спортисти са по-класни от техните. Освен това, събориха пробите на американските и английските спортисти от склада в Лозана, така скриха кои от тях са вземали допинг... Била го съборила някаква чистачка, ха-ха...

    Коментиран от #11

    21:48 14.12.2025

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    кой руснак?

    21:48 14.12.2025

  • 10 гумата

    0 0 Отговор
    Какъв спорт, като Медведев всяка седмица сипе ядрени ракети по ЕС! С такива заплахи нито един русна няма да стъпи в ЕС поне 10 години още. За закуска руснаците кълнат ЕС и това се чува от Малко Търново до Гибралтар.
    Руснаците насочват оръжия по Истнбул, саботират гражданите в ЕС, ограбват банки и убиват хора в ЕС, което ги прави в очите на европейците диви убийци, коио нямат място никъде в ЕС. какъв спорт с такива?

    21:50 14.12.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точен":

    в кой шампионат са руЗките ти спортисти?щот аз навремето бях малко и АЗ спорист!!!И ЗНАМ ЧЕ СССР не можеше да ни се опре , не РФ!!!!КАКТО И СЕГА ИМА КАДЪРНИ ДЕЦА И СМЕ С ОЛИМПИЙСКО ЗЛАТО

    21:52 14.12.2025