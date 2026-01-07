Вижте средната пенсия у нас, но в евро

От днес до 20 януари възрастните хора ще получат първите си пенсии в новата валута. Те ще могат да видят точната сума в евро онлайн, в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.
Приблизителни стойности на пенсиите в евро според данните на МТСП след индексацията през юли.
– Социалната пенсия за старост – 333,48 лв. става 170,50 евро
– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 630,50 лв. става 322,36 евро
– Средна пенсия – 1012 лв. става 517,42 евро
– Максималната пенсия – 3400 лв. става 1738,40 евро
Важно е да отбележим, че става въпрос за средни стойности. При приемането на Бюджет 2026 и при условие, че индексирането на пенсиите остане по "швейцарското правило" се очаква след юли тази година средната пенсия да стигне 541,20 евро, а минималната 346,87 евро.
честен ционист


Ивелин Михайлов

Еми то

Като
взимаха по 430 лв. беше чест и слава.


Последния Софиянец

реално

Пич

Истината


Магазини ОриБебе

честен ционист
Ще видим на вас, колко ще дава унукът на Баце, като ви дойде ред за пенсия. Ако въобще дойде.

ДрайвингПлежър

Тики таки тик так жики так
Точно тези дето са го местели по-цял ден взимат максимална от 1740€. и не бяха на хорото.Но пък тези от хорото са тяхни роби.Има ли кеш в машината да изтеглим по 1€ да пием по 1 боза поне, че за баница няма да стигнат.


Данко Харсъзина
Работещи цял живот в мините, химията, армията, полицията и АЕЦ Козлодуй не са го местили по цял ден. Поне половината не дочакаха пенсия. Да беше отишъл да бачкаш 25 години в някоя мина.


Депутат за народа
10€ на ден са достатъчни за 2 дози хероин. Така, че парите стигат до другата пенсия всичко е точно.
На който не му стигат да си меси погача и да яде с мед.

Нисък стандарт на живот.


Данко Харсъзина


честен ционист
Пенсиите не зависят от икономиката, а от отдръжките, които са били заделяни в Сребърния фонд, който Дянков източи навремето. По същество българският пенсионер е ограбен брутално. Днес събираемостта от социални осигуровки е рекордно висока, но размерът на пенсиите не нараства правопропорционално. Това значи, че социалните осигуровки изтичат в частните фондове, и днес работещите ще бъдат те на свой ред ограбени по схемата с боновите книжки от близкото минало.


Данко Харсъзина
Ходи в Англия да видиш нисък стандарт на живот за пенсионерите. За това английски пенции напълниха Македония, па и България.

Оракула от Делфи
в България в момента, след като си платиш данъците , към държавата
ежемесечните разходи , като ток, вода, телефон, лекарства , застраховки,кола и гориво!!!
А сега вижте, колко остават???Вземам минималните разходи на пенсионера.
Телефон- 20 евро+ ел-25 евро+ лекарства-30 евро+ застрах.-30 евро+
данък сграда -25( на годишна база от 150 евро) ,гориво 30 евро,
до тук= 325 евро средна пенсия - твърди разходи месечно 160 евро
= 165 евро : 31дена = 5,евро и 30 цента на ден за храна , за зъболекар дрехи
обувки, и евентуално и погребение???Браво Бойко добре ни "сипа да ядем"???


Данко Харсъзина
Който се е осигурявал в частен фонд, взема втора и трета пенсия. Който не е, само държавата.


Боримечката

честен ционист
Какъв % от българите получава по настоящем втора и трета пенсия от понци схемата? Под 2% ли е той?

Пак сме за резил
Но при всяко положение това, което се върши у нас с пенсионерите, може да се окачестви само с една дума - БЕЗОБРАЗИЕ! Имам предвид онези пенсионери, от които не е зависело каква вноска за пенсия да правят. Държавата е решавала това, тоест гарантирала им е доостоен живот след 35-38 години добрсъвестен висококвалифициран труд.

Очевидец
Да ...ами ако трябва и наем да плащаш за жилище...????
Минаваме на минус , в зависимост от наема!!!
За оплакване сме,... ами няма вече и сълзи!!!

До шашавия
Дано се видиш на техния хал, щом си мислиш, че всички хора с малки пенсии са мързелували. Не те е срам!

Уффф
Пропуснал си разхода за интернет. Освен това, в големите градове повечето хора са с ТЕЦ.


Тики таки
Сам си отговорил на въпроса: Били измрели! Що така бе? Я виж тези дето не са умрели какво са работили! А пък за военни не ми говори изобщо. А за онези 240 х 1000 нереза от НС да кажеш нещо, че в столовата сандвичите им за обяд са направени от 1 банкнота от 500€ по средата 200€ и отгоре пак 500€ в салфетка от 10€ да не бие на очи.


Франция и България
Моята майка пък има 37 години трудов стаж като специалист с висше образование, на когото от всяка заплата са удържали пенсионни осигуровки в размер, определян от държавата. През 2025 г. пенсията на мама беше 598 лв. Ако не съм аз, не знам как би се справяла.


Оракула от Делфи
Абсолютно си прав за такса интернет (забравих ) още 25 лева месечно,
забравих и "СОТ" -13 евро, и дърва , 20 евро, месечно,
но не знам , колко струва парното , живея все още в къща,
но не знам до кога???

Мдаа

Данко Харсъзина
Внасяла е малко и сега е паразит, който живее на гърба на тези дето са внасяли много.

хххх

Набор
1970, бяха последните, които можеха да сключват договори за 5 години работа в мина, вместо казарма. Като се захванеш с рудник на 18 години, докато станеш на 45, стаж за две пенсии имаш даже.
