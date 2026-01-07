Новини
Вижте средната пенсия у нас, но в евро

7 Януари, 2026 10:51 2 220 35

  • пенсия-
  • евро-
  • монети

Приблизителни стойности на пенсиите в евро според данните на МТСП след индексацията през юли

Вижте средната пенсия у нас, но в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес до 20 януари възрастните хора ще получат първите си пенсии в новата валута. Те ще могат да видят точната сума в евро онлайн, в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения.

Приблизителни стойности на пенсиите в евро според данните на МТСП след индексацията през юли.

– Социалната пенсия за старост – 333,48 лв. става 170,50 евро

– Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 630,50 лв. става 322,36 евро

– Средна пенсия – 1012 лв. става 517,42 евро

– Максималната пенсия – 3400 лв. става 1738,40 евро

Важно е да отбележим, че става въпрос за средни стойности. При приемането на Бюджет 2026 и при условие, че индексирането на пенсиите остане по "швейцарското правило" се очаква след юли тази година средната пенсия да стигне 541,20 евро, а минималната 346,87 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    50 3 Отговор
    Стотици хил БГ пенсионери получиха днес по EUR 215 срам и позор за клуба на богатите.

    Коментиран от #4

    10:53 07.01.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    21 0 Отговор
    170 евро са достатъчни за 2 дни почивка на Слънчака, ол инклюзив с хляб, сол и морски водорасли. Да не се оплакват много пенсиите. И по-зле е било и по-зле ще бъде!

    10:53 07.01.2026

  • 3 Еми то

    34 1 Отговор
    Това си е трагично всъщност

    10:54 07.01.2026

  • 4 Като

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    взимаха по 430 лв. беше чест и слава.

    Коментиран от #12

    10:56 07.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    35 0 Отговор
    С 300 евро пенсия в Клуба на Богатите е абсурд

    10:56 07.01.2026

  • 6 реално

    21 0 Отговор
    масовата средна пенция е богата работа от 320 до 350 еврака

    10:57 07.01.2026

  • 7 Пич

    37 0 Отговор
    Вече в богата Европа има нова пенсия - 320 евро. Европейците завиждат , защото мислят , че е на ден !!!

    10:57 07.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Истината

    39 0 Отговор
    Само да попитам....има ли депутат в България , който да ми обясни как се живее с 10 евро на ден в страна от Клуба на богатите???

    Коментиран от #10, #16

    10:58 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Магазини ОриБебе

    13 0 Отговор
    Едно влизане и половина в лидл

    11:01 07.01.2026

  • 12 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    Ще видим на вас, колко ще дава унукът на Баце, като ви дойде ред за пенсия. Ако въобще дойде.

    11:02 07.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    22 0 Отговор
    170 евро пенсия... много народ е за бесилката!

    11:06 07.01.2026

  • 14 Тики таки тик так жики так

    9 1 Отговор
    Хоро му е майката на 31 декември в 00:00ч. около €.
    Точно тези дето са го местели по-цял ден взимат максимална от 1740€. и не бяха на хорото.Но пък тези от хорото са тяхни роби.Има ли кеш в машината да изтеглим по 1€ да пием по 1 боза поне, че за баница няма да стигнат.

    Коментиран от #15

    11:08 07.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тики таки тик так жики так":

    Работещи цял живот в мините, химията, армията, полицията и АЕЦ Козлодуй не са го местили по цял ден. Поне половината не дочакаха пенсия. Да беше отишъл да бачкаш 25 години в някоя мина.

    Коментиран от #29

    11:14 07.01.2026

  • 16 Депутат за народа

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    10€ на ден са достатъчни за 2 дози хероин. Така, че парите стигат до другата пенсия всичко е точно.
    На който не му стигат да си меси погача и да яде с мед.

    11:15 07.01.2026

  • 17 Нисък стандарт на живот.

    15 0 Отговор
    И липсваща икономика. Охранена с народни пари администрация. Гарантирано от ГЕРБ и сглобка.

    Коментиран от #19, #20

    11:15 07.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 15 Отговор
    Който не е внасял, само изнася. Пенсионерите с малките пенсии, са проклятието на България. При това живеят дълго защото морни вода не са пили.

    Коментиран от #27

    11:16 07.01.2026

  • 19 честен ционист

    15 2 Отговор

    До коментар #17 от "Нисък стандарт на живот.":

    Пенсиите не зависят от икономиката, а от отдръжките, които са били заделяни в Сребърния фонд, който Дянков източи навремето. По същество българският пенсионер е ограбен брутално. Днес събираемостта от социални осигуровки е рекордно висока, но размерът на пенсиите не нараства правопропорционално. Това значи, че социалните осигуровки изтичат в частните фондове, и днес работещите ще бъдят те на свой ред ограбени по схемата с боновите книжки от близкото минало.

    Коментиран от #22

    11:19 07.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Нисък стандарт на живот.":

    Ходи в Англия да видиш нисък стандарт на живот за пенсионерите. За това английски пенции напълниха Македония, па и България.

    11:21 07.01.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    15 1 Отговор
    Не се фокусирайте , колко е пенсията а какво можеш да си купиш
    в България в момента, след като си платиш данъците , към държавата
    ежемесечните разходи , като ток, вода, телефон, лекарства , застраховки,кола и гориво!!!
    А сега вижте, колко остават???Вземам минималните разходи на пенсионера.
    Телефон- 20 евро+ ел-25 евро+ лекарства-30 евро+ застрах.-30 евро+
    данък сграда -25( на годишна база от 150 евро) ,гориво 30 евро,
    до тук= 325 евро средна пенсия - твърди разходи месечно 160 евро
    = 165 евро : 31дена = 5,евро и 30 цента на ден за храна , за зъболекар дрехи
    обувки, и евентуално и погребение???Браво Бойко добре ни "сипа да ядем"???

    Коментиран от #26, #28

    11:23 07.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Който се е осигурявал в частен фонд, взема втора и трета пенсия. Който не е, само държавата.

    Коментиран от #24

    11:24 07.01.2026

  • 23 Боримечката

    4 2 Отговор
    Що се възмущавате от размера на пенсиите, нали за такива и за по-ниски размери на социалните плащания хората се трупаха по площадите, и се обявиха против проектобюджета! Да не говорим за увеличението на размера на данък върху дивидентите и СУПТО /Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти/, сякаш всички дошли на площадите бяха само бизнесмени, за които е много важно да не им обложат дивидента , и ги накарат да си отчитат приходите от продажби с поменатия по-горе софтуер!

    11:26 07.01.2026

  • 24 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Какъв % от българите получава по настоящем втора и трета пенсия от понци схемата? Под 2% ли е той?

    11:27 07.01.2026

  • 25 Пак сме за резил

    8 0 Отговор
    Минималната социална пенсия за хора без трудов стаж в някои европейски държави е 400 евро. Познавам хора над 70 г., българи с висше образование и с пълен трудов стаж, които са работили в институции на бюджетна издръжка и допреди 1-2 години бяха с пенсии ПОД обявената за минимална. През 2025 г. не знам дали е имало някаква промяна за тях, трябва да ги попитам.
    Но при всяко положение това, което се върши у нас с пенсионерите, може да се окачестви само с една дума - БЕЗОБРАЗИЕ! Имам предвид онези пенсионери, от които не е зависело каква вноска за пенсия да правят. Държавата е решавала това, тоест гарантирала им е доостоен живот след 35-38 години добрсъвестен висококвалифициран труд.

    11:29 07.01.2026

  • 26 Очевидец

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    Да ...ами ако трябва и наем да плащаш за жилище...????
    Минаваме на минус , в зависимост от наема!!!
    За оплакване сме,... ами няма вече и сълзи!!!

    11:30 07.01.2026

  • 27 До шашавия

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Дано се видиш на техния хал, щом си мислиш, че всички хора с малки пенсии са мързелували. Не те е срам!

    11:33 07.01.2026

  • 28 Уффф

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Оракула от Делфи":

    Пропуснал си разхода за интернет. Освен това, в големите градове повечето хора са с ТЕЦ.

    Коментиран от #31

    11:37 07.01.2026

  • 29 Тики таки

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Сам си отговорил на въпроса: Били измрели! Що така бе? Я виж тези дето не са умрели какво са работили! А пък за военни не ми говори изобщо. А за онези 240 х 1000 нереза от НС да кажеш нещо, че в столовата сандвичите им за обяд са направени от 1 банкнота от 500€ по средата 200€ и отгоре пак 500€ в салфетка от 10€ да не бие на очи.

    Коментиран от #35

    11:40 07.01.2026

  • 30 Франция и България

    1 1 Отговор
    Мама има приятелка, която преди 40 години, когато е била съвсем младо девойче, отишла на гости на леля си във Франция и "забравила" да се върне. Тази лелка никога не е работила. Родила е едно дете и в това се състои целият ѝ принос за Франция. Социалната пенсия, която взима днес е 400 евро. Наскоро почина съпругът ѝ, не знам дали ще ѝ се полага някаква добавка като вдовица. Но жената има син, сериозен млад мъж, на когото разчита.
    Моята майка пък има 37 години трудов стаж като специалист с висше образование, на когото от всяка заплата са удържали пенсионни осигуровки в размер, определян от държавата. През 2025 г. пенсията на мама беше 598 лв. Ако не съм аз, не знам как би се справяла.

    Коментиран от #33

    11:49 07.01.2026

  • 31 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Уффф":

    Абсолютно си прав за такса интернет (забравих ) още 25 лева месечно,
    забравих и "СОТ" -13 евро, и дърва , 20 евро, месечно,
    но не знам , колко струва парното , живея все още в къща,
    но не знам до кога???

    11:53 07.01.2026

  • 32 Мдаа

    3 0 Отговор
    Личи си от всякъде ,че вече сме в клуба на богатите. Минимална в повечето страни от клуба е около 1000 до 1200 Евро. Защото това е половината или 40 % от минималната заплата като тя зависи в кой бранш и отрасъл си се трудил най-много. На всякъде се чудят как изобщо тук има живеещи хора все още при цени по-високи на 80 % от стоките и услугите

    11:55 07.01.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Франция и България":

    Внасяла е малко и сега е паразит, който живее на гърба на тези дето са внасяли много.

    11:55 07.01.2026

  • 34 хххх

    1 1 Отговор
    Никога в българската история пенсионерите не са имали по-висока покупателна способност с пенсиите си. Днешните пенсионери са най-богатите български пенсионери за всички времена.

    11:59 07.01.2026

  • 35 Набор

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тики таки":

    1970, бяха последните, които можеха да сключват договори за 5 години работа в мина, вместо казарма. Като се захванеш с рудник на 18 години, докато станеш на 45, стаж за две пенсии имаш даже.

    12:07 07.01.2026

