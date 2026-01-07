Новини
Свят »
Русия »
„Най-опасният предател на ЦРУ“ Олдрич Еймс почина на 84 години

„Най-опасният предател на ЦРУ“ Олдрич Еймс почина на 84 години

7 Януари, 2026 10:57, обновена 7 Януари, 2026 10:57 786 5

  • цру-
  • почина-
  • олдрич еймс-
  • предател

Продължилият над 30 години контраразузнавачески скандал е наричан „най-опасната измяна в историята на ЦРУ“

„Най-опасният предател на ЦРУ“ Олдрич Еймс почина на 84 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Олдрич Еймс, агент на ЦРУ в продължение на над 30 години, който бе осъден на доживотен затвор за шпионаж в полза на Москва, почина в понеделник на 84-годишна възраст, съобщава Proto Thema, предава Фокус.

Анализаторът на контраразузнаването бе осъден през 1994 г. за продажба на секретна информация на Съветския съюз срещу 2,5 милиона долара. Министерството на правосъдието отбелязва, че действията му са застрашили десетки тайни операции и са стрували живота на повече от десет двойни агенти, работещи за САЩ. Поради това медии в САЩ го определят като „най-опасния предател в историята на ЦРУ“.

От 1985 г. Еймс и съпругата му Росарио предоставяли информация на съветските власти. Луксозният начин на живот на двойката предизвикал подозрения, които довели до разкриването им през 1994 г.

Въз основа на предоставените от Еймс фалшиви данни, служители на ЦРУ многократно подвеждали американските президенти Роналд Рейгън и Джордж Хърбърт Уокър Буш, както и други висши длъжностни лица, особено относно съветските военни възможности и стратегически въпроси.

Случаят предизвика напрежение между Вашингтон и Москва. По време на „перестройката“ на Михаил Горбачов и последвалата политика на „гласност“ при Борис Елцин, скандалът с Еймс е един от първите сериозни въпроси, поставили под натиск двустранните отношения.

Директорът на ЦРУ Джеймс Уълси подаде оставка заради скандала, след като отказа да уволни или накаже свои сътрудници. Наследникът му Джон Дойч по-късно ръководи преучредяването на службата, което включва разчиствания, арести и наказателни преследвания.

Американският президент Бил Клинтън определи случая като „много сериозен“ и предупреди за потенциално увреждане на отношенията с Москва. Кремъл се опита да омаловажи инцидента, като руски дипломат заяви, че американците реагират „прекалено емоционално“. В крайна сметка Белият дом експулсира високопоставения руски дипломат Александър Лисенка, замесен в случая с Еймс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шпионските мрежи са различни

    1 2 Отговор
    най елитните ходят с арсенов зъб . така ако ги осветлят слагат край на животеца си . не са богати . има и шпиони убиици . така ако хванат шпионин слъгват как нещо шпионствал . никой не казва онзи изби тези и онези . шпионите ги издава кравешкия тип поглед . един вид седят успокоени и пресмятат планове . ценна информация, някой и друг шантаж , друг вид дейност кат търгуване на оръжия . всичко нелегално . вредни хора .

    11:07 07.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор
    Pycскиe cвoиx не 6pocaют !!!
    Добpo пoжaлoвaл в Pycския мир 😆🎅

    11:07 07.01.2026

  • 3 Няма да помогне

    4 0 Отговор
    Тръмп и САЩ ще си счупят ченгетата с Венецуела.

    11:08 07.01.2026

  • 4 !!!

    0 0 Отговор
    Много е страшно да умреш като пердател, много! Същата съдба очачква и сакатото учиндолско нищожество Славуца! Както и тази на селяндурина с просташкия и циничен език Хаджи Тошко Африкански! А също и Балабана Джебчията, онзи клептоман, който пребърква джобовете на околните! Крадец, та дрънка! А свирепият му поглед убива за секунда кралска кобра, ако Джебчията Балабана само погледне нещастното влечуго. Сган от предатели и негодници - на тези им викат Има Такива Наглеци, съкратено - ИТН!!

    12:01 07.01.2026

  • 5 Баланс

    0 0 Отговор
    Сврършил е нещо полезно през живота си човека и дори си е жертвал свободата за това! Ако нямаше такива хора светът, щеше да е мрак и поробен от държави, като САЩ. Вижте само последните събития! Нужен е баланс!

    12:05 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания