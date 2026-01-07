„Най-опасният предател на ЦРУ“ Олдрич Еймс почина на 84 години

Олдрич Еймс, агент на ЦРУ в продължение на над 30 години, който бе осъден на доживотен затвор за шпионаж в полза на Москва, почина в понеделник на 84-годишна възраст, съобщава Proto Thema, предава Фокус.

Анализаторът на контраразузнаването бе осъден през 1994 г. за продажба на секретна информация на Съветския съюз срещу 2,5 милиона долара. Министерството на правосъдието отбелязва, че действията му са застрашили десетки тайни операции и са стрували живота на повече от десет двойни агенти, работещи за САЩ. Поради това медии в САЩ го определят като „най-опасния предател в историята на ЦРУ“.

От 1985 г. Еймс и съпругата му Росарио предоставяли информация на съветските власти. Луксозният начин на живот на двойката предизвикал подозрения, които довели до разкриването им през 1994 г.

Въз основа на предоставените от Еймс фалшиви данни, служители на ЦРУ многократно подвеждали американските президенти Роналд Рейгън и Джордж Хърбърт Уокър Буш, както и други висши длъжностни лица, особено относно съветските военни възможности и стратегически въпроси.

Случаят предизвика напрежение между Вашингтон и Москва. По време на „перестройката“ на Михаил Горбачов и последвалата политика на „гласност“ при Борис Елцин, скандалът с Еймс е един от първите сериозни въпроси, поставили под натиск двустранните отношения.

Директорът на ЦРУ Джеймс Уълси подаде оставка заради скандала, след като отказа да уволни или накаже свои сътрудници. Наследникът му Джон Дойч по-късно ръководи преучредяването на службата, което включва разчиствания, арести и наказателни преследвания.

Американският президент Бил Клинтън определи случая като „много сериозен“ и предупреди за потенциално увреждане на отношенията с Москва. Кремъл се опита да омаловажи инцидента, като руски дипломат заяви, че американците реагират „прекалено емоционално“. В крайна сметка Белият дом експулсира високопоставения руски дипломат Александър Лисенка, замесен в случая с Еймс.