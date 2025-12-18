Божидар Андреев обясни за допинга

Взех веществото, защото жена ми не можеше да забременее. Това обяви пред bTV бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев, който е с положителна допинг проба за местеролон.
Тестът е извършен на 15 октомври - ден преди да съобщи, че се е родила дъщеря му Мария. Андреев се отказа от спорта след игрите в Париж, но планираше завръщане за европейското първенство през пролетта на следващата година.
"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", обясни шампионът от село Тополчане.
"По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал. Жена ми имаше малко проблеми, не можеше да забременее и аз трябваше да взема мерки, за да създам семейство."
Андреев разясни и как се е стигнало до проверката от страна на Международната агенция за тестване (ITA). "Дойдоха на 15 октомври. Вече бяхме решили да почнем да вдигаме щанги и дойдоха да ми вземат проба. На 25 октомври пак дойдоха. Излезе, че първата е положителна. Дал съм обяснение за какво става въпрос, надявам се там вече да ме разберат. Въобще не знам какво наказание ще има, описал съм всичко, решението е от тях."
Божидар е категоричен, че не съжалява. "Направил съм го за нещо, на което се радвам много повече, отколкото на други неща. Дали ще се върна? Зависи какво ще е наказанието. Ако е 4 години, няма смисъл. Но ако са по-малко години, ще го изтърпя и ще се върна, за да им докажа, че пак мога да вдигам щанги и без хапчета."
"Мога да кажа на хората да не бързат да съдят, като не знаят за какво става въпрос. Като не знаят за какво съм го ползвал, по-добре да си мълчат."
За да бъде проверен в извънсъстезателна обстановка от комисари на ITA, Андреев да е уведомил официално европейската (ЕWF) или световната (IWF) федерация за своето намерение да се завърне на подиума. В такъв случай подлежи на проверка 6 месеца преди въпросното състезание - Евро 2026, което е планирано за средата на април. Би трябвало да е уведомил и ММС, че се завръща в спорта, за да престане да получава олимпийската си стипендия.
"Шест месеца преди състезания трябва вече да те вкарат в системата. Получавах олимпийска пенсия и все още получавам - след като стана тоя въпрос, не съм прекратявал пенсията, докато чакаме решението. Влизам си в залата, докато не се изясни самият казус."
"Дали съм чист? Чист съм!"
Последният български щангист, който бе уличен е употреба на забранени вещества, е Дейвид Фишеров.
Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г.
