Човекът и войната

Роден на 2 март 1978 год. в гр. Ейск, Руска федерация. Постъпва на служба в руската армия през 1997 год. Завършва Далекоизточния военен институт през 2001 год. Участва в контратерористичната операция в Северен Кавказ, тогава получава първия си орден «Мъжество». Бил е командирован в Сирия. От 2017 год. живее в гр. Усурийск. Старши треньор е във Федерацията по кикбокс на Приморския край.
Когато започва Специалната военна операция през 2022 год., подписва договор с ЧВК «Вагнер». Поверяват му командването на V щурмови отряд. Със своите момчета успешно изпълнява ред сложни и опасни операции.
В началото на 2023 год. в района на гр. Бахмут натовците предприемат яростна атака. Възниква опасност от пробив в отбраната на «музикантите». Дм. Подолски заедно с щабните офицери отива да помогне на бойците на позициите. Там унищожава два вражески танка. Попада под обстрел на третата бронирана машина и е ранен тежко. Лишава се от крак и ръка. За проявения героизъм получава званието «Герой на Руската федерация».
След възстановяването си през септември 2023 год. Салем се връща при своите другари.
През май 2024 год. е назначен за командир на направление в Централноафриканската република (ЦАР), където руските военни помагат на правителството в борбата с бандитските групировки.
От септември 2024 год. е съветник по сигурността на президента на ЦАР.
Майор от запаса.
Герой на Русия.
Герой на Луганската народна република.
Кавалер на пет ордена «Мъжество» и на медали, сред тях - два «За храброст». Носител на чуждестранни награди.
Майстор на спорта по бокс и по армейски ръкопашен бой. Кандидат-майстор на спорта по кикбокс.
Докато има такива хора, доброто ще преборва злото. Те са наш пример.
1 Евро
10:05 16.12.2025
2 честен ционист
10:07 16.12.2025
3 Атина Палада
10:08 16.12.2025
4 !!!?
Коментиран от #10
10:09 16.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #25
10:10 16.12.2025
6 Невероятно интересно
10:12 16.12.2025
7 Слава на Никито
Коментиран от #9
10:13 16.12.2025
8 Шоо
10:13 16.12.2025
9 Остави
До коментар #7 от "Слава на Никито":го боя. Барем медалите си да може да носи.
10:15 16.12.2025
10 Механик
До коментар #4 от "!!!?":А как стои въпросът с възхвалите към Бандера?? Той е убил повече хора от въпросният руски войник.
А паметника на американските летци, бомбардирали България и убивали българи??? Те какви се явяват? Не са ли професионални убийци или са само любители?
Коментиран от #19
10:15 16.12.2025
11 Хе хе...
Да ва у жалките миcиpkи продажни дyпедaвски да ва...
10:16 16.12.2025
12 Тиква
Кога станахте трибуна "наша гордост фашистка "
Това не е публикуване на мнения с широк спектър , а пропаганден "ролик" гьобелсови отрочета!
10:17 16.12.2025
13 Механик
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Кой викаш е дошъл да ни освободи? Руския Император ли?
Ми тогава за какви "украинци" ми говориш?
Ако руският император бе наел неплаци, щяхме да викаме "слава на Непал", ли?
Много интересна логика имаш.
Няма да говорим, че по времето за което говориш, изобщо не е имало държава Украйна, както и "украинска нация".
Коментиран от #15
10:19 16.12.2025
14 Какво ми
Коментиран от #16
10:20 16.12.2025
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Механик":то и България е нямало тогава-значи ли,че и българска нация е нямало....то отдавна се знае,че копейките сте нородоостъпници-ама не го показвай толкова явно
Коментиран от #18
10:21 16.12.2025
16 Механик
До коментар #14 от "Какво ми":РАзказваме ти, че да се дразниш. И по всичко личи, че ни се получава.
А сега се спукай от ЯД!
10:22 16.12.2025
18 Механик
До коментар #15 от "Последния Софиянец":България е нямало, понеже е била поробена. За това пък преди да стане това и след като сме освободени е имало България. Има си летописи на хора от древността, където надълго и нашироко е описвано Българското Царство. А къде са летописите за Украинското??
Коментиран от #20
10:27 16.12.2025
19 !!!?
До коментар #10 от "Механик":Путлер е масов убиец и Копейките най-много него благославят...!
Коментиран от #24
10:27 16.12.2025
20 !!!?
До коментар #18 от "Механик":А къде са "летописите" на Московското царство по времето на Киевското княжество...!???
10:30 16.12.2025
21 Дотносник
Коментиран от #23
10:30 16.12.2025
22 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
10:36 16.12.2025
23 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
До коментар #21 от "Дотносник":Дишай дълбоко, че може да получиш сърдечен пристъп.
10:37 16.12.2025
24 Роден в НРБ
До коментар #19 от "!!!?":Реално няма да му се разсърдя на Путин ако те гътне барабар с останалите евро-хо-мо-бандити
10:38 16.12.2025
25 Груьо
До коментар #5 от "Последния Софиянец":ПО ВРЕМЕТО НА РУСКО-ТУРСКАТА ЗА НАС "ОСВОБОДИТЕЛНА" ВОЙНА,ТЕРИТОРИИТЕ НА ЗАПАДНА УКРАЙНА ТОГАВА СА БИЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА АВСТРО-УНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ ИЛИ ИНАЧЕ КАЗАНО,ВСИЧКИ ТИЯ ДЕТО ДНЕС ГОВОРЯТ НА НЯКАКЪВ ИЗМИСЛЕН ЕЗИК В УКРАЙНА СА ИМЕННО ОТ ТЕЗИ ТЕРИТОРИИ/СПРАВКА КАРТА НА ЕВРОПА ОТ 1877Г/. ТАКА ,ЧЕ ГОСПОДИН ПОСЛЕДЕН СОФИЯНЕЦ ПРЕДИ ДА НАПИШЕТЕ НЯКОЯ Т-ТИЯ ВЗЕМЕТЕ,ЧЕ СЕ ОБРАЗОВАЙТЕ МАЛКО.
10:40 16.12.2025
26 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
11:00 16.12.2025