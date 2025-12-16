ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Роден на 2 март 1978 год. в гр. Ейск, Руска федерация. Постъпва на служба в руската армия през 1997 год. Завършва Далекоизточния военен институт през 2001 год. Участва в контратерористичната операция в Северен Кавказ, тогава получава първия си орден «Мъжество». Бил е командирован в Сирия. От 2017 год. живее в гр. Усурийск. Старши треньор е във Федерацията по кикбокс на Приморския край.

Когато започва Специалната военна операция през 2022 год., подписва договор с ЧВК «Вагнер». Поверяват му командването на V щурмови отряд. Със своите момчета успешно изпълнява ред сложни и опасни операции.

В началото на 2023 год. в района на гр. Бахмут натовците предприемат яростна атака. Възниква опасност от пробив в отбраната на «музикантите». Дм. Подолски заедно с щабните офицери отива да помогне на бойците на позициите. Там унищожава два вражески танка. Попада под обстрел на третата бронирана машина и е ранен тежко. Лишава се от крак и ръка. За проявения героизъм получава званието «Герой на Руската федерация».

След възстановяването си през септември 2023 год. Салем се връща при своите другари.

През май 2024 год. е назначен за командир на направление в Централноафриканската република (ЦАР), където руските военни помагат на правителството в борбата с бандитските групировки.

От септември 2024 год. е съветник по сигурността на президента на ЦАР.

Майор от запаса.

Герой на Русия.

Герой на Луганската народна република.

Кавалер на пет ордена «Мъжество» и на медали, сред тях - два «За храброст». Носител на чуждестранни награди.

Майстор на спорта по бокс и по армейски ръкопашен бой. Кандидат-майстор на спорта по кикбокс.

Докато има такива хора, доброто ще преборва злото. Те са наш пример.

