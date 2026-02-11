"Това е страшно, защото е печалната истина за България"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Мина Киркова

България отбелязва спад с няколко пункта за последните две години в индекса за възприятие на корупцията на "Трансперънси интернешънъл". Според Вас на какво се дължи този рекордно нисък резултат за 2025 година?

Бойко Станкушев: За последните две години спадът е всъщност с пет пункта. И сме се сринали до 40 точки (бел. ред. от 100 възможни) - заедно с Унгария. Това, на което се дължи, го знаят вече и хората, които не се интересуват от корупция и нямат никаква представа от това. Дължи се на факта, че в България съдебната система не работи, че има дълбока държава, че има симбиоза между управляващи и престъпни мафиотски кръгове с цел облагодетелстване, разпределение на големи финансови ресурси - говорим за милиарди. Причината е, че борба с корупцията практически не се води, само се говори. Мога да кажа, че по нито един от основните пунктове, които биха могли да дефинират, че има борба с корупцията, няма никакъв напредък. Напротив - тази така наречена борба е чисто фасадна.

България е страната в ЕС с най-остър дефицит на справедливост

И смея да направя песимистична прогноза, че ще става занапред още по-лошо, докато не се извърши съдебната реформа, за да се гарантира справедливост. България е страната в Европейския съюз с най-остър дефицит на справедливост. И това ще ви го каже всеки български гражданин - независимо от това какви идеологически нагласи има, към коя политическа платформа или партия гравитира.

Това е общата нагласа, която между другото съвпада и с позицията на бизнеса в България - 89% смятат, че корупцията е широко разпространена. Ако да речем "жълтопаветниците" и "градската десница" си въобразяват нещо, близо 90% от бизнеса няма как да си го въобразяват. Все пак това е векторът, който все още храни сравнително прилично България и затова не сме чак толкова бедни, колкото можеше да бъдем. Но цената, която бизнесът плаща, за да оцелее, е страхотна, защото те по принцип, влизайки в един или друг проект за реализиране на някакъв бизнес, винаги си калкулират разходи, които са предизвикани от корупционния риск. И те практически до един, освен онези, които гравитират около управляващите, главно около Борисов и Пеевски, си изчисляват един допълнителен разход - да си платят възможността да се доближат максимално до печелене на конкурс до обществените поръчки. Иначе нищо не става.

Ние сме длъжни да приемем заключенията на този доклад, известен като индекс за възприятие на корупцията, защото това не го казва една организация, а го казва екип, който е обработил информация от 13 независими източника. Това е присъда. Това е много страшно, защото е печалната истина и аз не виждам към момента никакви нагласи институциите, които са призвани да се борят с корупцията, да започнат да го правят. Нещата обаче няма да тръгнат, ако само там се извършат някакви промени. Нещата ще тръгнат, когато се направи дълго чаканата реформа в съдебната система, като първо бъде освободен и сменен целият Висш съдебен съвет, съответно и т.нар. главен прокурор, който не е никакъв главен прокурор и т.н.

С оглед на трагедията от Петрохан в момента обществото демонстрира повсеместно недоверие в институциите. Обвързано ли е това според Вас и с високото ниво на корупция в страната?

Бойко Станкушев: Корупционната среда, която се основава на много добре структурирани, невидими подземни властови канали, в които има синергия между престъпници от международна величина с магистрати, със служители в специалните служби и политици, е довела до там, че в институциите, които са призвани да се борят с корупцията - в МВР, в ДАНС, навсякъде, фактически, по-голямата част от хората са с остър дефицит на професионализъм, отделно са тежко зависими и ние не можем да разчитаме и да вярваме, че тези хора ще си свършат работата.

В последните дни тук наблюдаваме как страшно много се оплетоха в лансирането на една предварително измислена теза по един глупав сценарий и се стигна дотам, че да си противоречат представители на различни институции по ключови моменти в цялата тази печална история. Вие забелязахте ли, че поне до днес, доколкото знам, никой не ни съобщава кой е наблюдаващият прокурор, никой не ни казва кой е следовател, а говорят шефовете на службите? Но не говорят хората, на които по закон би трябвало да е възложено да извършат разследването. Кашата е пълна и те са толкова безпомощни в стремежа си да политизират нещата, че дори не са се сетили, конструирайки този сценарий, да си оставят някакви вратички за маневриране при задаване на подобни въпроси. Защото ние гражданите нищо не можем да направим в тази ситуация, освен да задаваме въпроси.

Но как да задават въпроси всички, с изключение на няколко по-смели, след като последните години сме свидетели на засилващи се репресии срещу независимата журналистика, опити да се разследват граждански организации - да бъдат сплашвани с това, че заради финансирането им ще бъде приет законът за т.нар. "чуждестранни агенти", и на някои други неща, които се случиха вече в Унгария. Тук засега някак този процес като че ли замря, предполагам заради това, че сме в навечерието на избори, за да не ядосат всички медии.

В края на миналата година огромната гражданска енергия доведе до свалянето на правителството. Сега предстоят поредните парламентарни избори. Смятате ли, че след тях има изглед за някакви решителни промени по тези въпроси?

Бойко Станкушев: Всичко зависи от съотношението на гласовете в едно бъдещо Народно събрание и най-много от това какви междупартийни споразуменияще се сключат по въпросите, за които ще са нужни мнозинства.

Ще има някакви тематични мнозинства, по които предполагам, че ще има известен напредък. Например, смея да се надявам, че ще се направи много сериозен опит - дано да е успешен, за реформа в съдебната система, където колкото и да изглеждат на моменти диаметрално различни, представители на "Възраждане", на ПП-ДБ, на хипотетичната партия на Румен Радев и някои други като АПС например, биха могли да обединят усилия. По други въпроси, разбира се, няма да бъдат заедно. Няма на този етап друг възможен отговор. Ако изборите бъдат достатъчно чисти и прозрачни и неманипулирани, както бяха при 2021 година в значителна степен, това може да промени политическата картина.

Не може да виждаш с очите си как те крадат и нищо да не предприемаш

Относно гражданската енергия - тя се появява в България винаги с голямо закъснение, защото българинът е удивително търпелив - в много от случаите направо овчедушен, но тя се появя там, където, както казваха бабите - опре ножът до кокала. Когато стане непоносимо. Не мога да кажа дали ще има решаващо значение това, че през последните години стотици хиляди млади хора, които изобщо не помнят миналото, придобиха избирателни права. Техните нагласи все още почти не са изследвани и това са хора с друга ценностна система, с друга психика, с друга представа за света, с други идеи за самите себе си.

Аз разчитам на това да заговори прагматизмът във всеки един български гражданин. Защото не може да работиш, а пък да не ставаш по-добре. Не може да виждаш с очите си, да чуваш с ушите си как те крадат и нищо да не предприемаш. Разчитам, че тази все по-рационална нагласа и прагматично поведение ще доведат до бъдещите промени.