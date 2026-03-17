Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Владо Стоянов: Победата на Лудогорец над ЦСКА не отразява реалната картина на мача

17 Март, 2026 19:14 385 0

  • лудогорец-
  • цска -
  • владислав стоянов -
  • мнение-
  • социалните мрежи

Бившият вратар сподели своите впечатления от дербито

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият страж на Лудогорец и юноша на ЦСКА Владислав Стоянов изрази мнение, че категоричният успех на „орлите“ с 3:0 срещу „армейците“ не отговаря напълно на случилото се на терена. В социалните мрежи Стоянов сподели своите впечатления от дербито, което прикова вниманието на футболните фенове в България.

„Получи се един не лош мач за българските стандарти, особено през първото полувреме. Имаше нервност и в двата отбора, защото нямаха право на грешка“, коментира Стоянов.

„Аз лично смятам, че резултатът не е реален, защото ЦСКА диктуваха нещата на терена през първите 30 минути. Просто липсата на късмет пред гола им попречи да поведат. Ако бяха повели, смятам, че резултатът щеше да е съвсем различен“, категоричен е бившият национал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове