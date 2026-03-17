Владо Стоянов: Победата на Лудогорец над ЦСКА не отразява реалната картина на мача

Бившият страж на Лудогорец и юноша на ЦСКА Владислав Стоянов изрази мнение, че категоричният успех на „орлите“ с 3:0 срещу „армейците“ не отговаря напълно на случилото се на терена. В социалните мрежи Стоянов сподели своите впечатления от дербито, което прикова вниманието на футболните фенове в България.

„Получи се един не лош мач за българските стандарти, особено през първото полувреме. Имаше нервност и в двата отбора, защото нямаха право на грешка“, коментира Стоянов.

„Аз лично смятам, че резултатът не е реален, защото ЦСКА диктуваха нещата на терена през първите 30 минути. Просто липсата на късмет пред гола им попречи да поведат. Ако бяха повели, смятам, че резултатът щеше да е съвсем различен“, категоричен е бившият национал.