Димитър Петров: Дупката в бюджета на СО е огромна

Столична община винаги е управлявала парк „Врана“ с изключение на една година, когато областният управител не поднови договора за управление. Смятам, че всеки парк в София трябва да се управляват от Столична община, защото тя има визия. Ще има такса-вход, но тя ще е символична – 1-2 евро. Това заяви общинският съветник от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Димитър Петров в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Друг имот е парка на нотариата, къщата на. Към настоящият момент няма визия за това пространство. Може би ще е добре да бъде културно пространство и образователен център, какъвто София няма, посочи той.

Сградата на „Раковски 134“ е важна за историята на София. За никое от тези пространства няма визия в момента. Те следва да бъдат за софиянци. Досега не е имало случай да се продаде подобна сграда. Гарантирам, че това няма да се случи и занапред и тези пространства ще бъдат облагородени, увери Петров.

Общинският съветник от ПП-ДБ коментира и визията за развитието на транспорта в София. „Екипът на зам.-кмета по транспорт трябва да представи стратегия и план, които ще бъдат заложени по това финансиране. Да отложите документа без дискусия, ми прилича на поредния саботаж. Планът предвиждаше реформа на някои от линиите в София и закупуването на по-екологичен подвижен състав – нови тролейбуси и автобуси“, обясни той.

Велоалеите са ни изключително голям приоритет в Столична община, заяви Димитър Петров.

Той съобщи още, че на 10 май „Цариградско шосе“ ще бъде затворено за няколко часа заради голямо събитие.

Обновеният бул. „Стамболийски“ ще бъде пуснат в края на месец май, стана ясно още от думите му.

Във връзка с исканото увеличението на заплатите на шофьорите в градския транспорт на София, Петров коментира: „Услугата в момента не е подобрена. Продължава да има дефицит на 300 шофьора. Условията на труд в системата не са подобрени. Кое е по-важно – да подобрим условията на труд и качеството на услугата или да дадем едни пари на калпак? Толкова пари в момента СО няма. Дупката в бюджета е огромна. Държавата трябва да дотира услугата и да има реално подобрение на услугата“, смята той.

По думите му услугата по сметоизвозването в София се е подобрила. В момента има заложени санкции за 5000 евро, което е увеличение, каза още той.