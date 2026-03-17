Новини
България »
Димитър Петров: Дупката в бюджета на СО е огромна

17 Март, 2026 19:09 357 0

  • димитър петров-
  • бюджет-
  • со-
  • транспорт

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община винаги е управлявала парк „Врана“ с изключение на една година, когато областният управител не поднови договора за управление. Смятам, че всеки парк в София трябва да се управляват от Столична община, защото тя има визия. Ще има такса-вход, но тя ще е символична – 1-2 евро. Това заяви общинският съветник от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Димитър Петров в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Друг имот е парка на нотариата, къщата на. Към настоящият момент няма визия за това пространство. Може би ще е добре да бъде културно пространство и образователен център, какъвто София няма, посочи той.

Сградата на „Раковски 134“ е важна за историята на София. За никое от тези пространства няма визия в момента. Те следва да бъдат за софиянци. Досега не е имало случай да се продаде подобна сграда. Гарантирам, че това няма да се случи и занапред и тези пространства ще бъдат облагородени, увери Петров.

Общинският съветник от ПП-ДБ коментира и визията за развитието на транспорта в София. „Екипът на зам.-кмета по транспорт трябва да представи стратегия и план, които ще бъдат заложени по това финансиране. Да отложите документа без дискусия, ми прилича на поредния саботаж. Планът предвиждаше реформа на някои от линиите в София и закупуването на по-екологичен подвижен състав – нови тролейбуси и автобуси“, обясни той.

Велоалеите са ни изключително голям приоритет в Столична община, заяви Димитър Петров.

Той съобщи още, че на 10 май „Цариградско шосе“ ще бъде затворено за няколко часа заради голямо събитие.

Обновеният бул. „Стамболийски“ ще бъде пуснат в края на месец май, стана ясно още от думите му.

Във връзка с исканото увеличението на заплатите на шофьорите в градския транспорт на София, Петров коментира: „Услугата в момента не е подобрена. Продължава да има дефицит на 300 шофьора. Условията на труд в системата не са подобрени. Кое е по-важно – да подобрим условията на труд и качеството на услугата или да дадем едни пари на калпак? Толкова пари в момента СО няма. Дупката в бюджета е огромна. Държавата трябва да дотира услугата и да има реално подобрение на услугата“, смята той.

По думите му услугата по сметоизвозването в София се е подобрила. В момента има заложени санкции за 5000 евро, което е увеличение, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове