Съветник на Путин заяви, че Русия и Украйна се отдалечават от споразумение за мир

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.
"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.
Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.
Американските преговарящи - специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър - се срещнаха вчера с руски представители във Флорида.
След разговорите специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, заяви пред репортери, че преговорите са били конструктивни и ще продължат и днес.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.
"САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск", подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата ѝ икономика.
Зеленски заяви, че единствено САЩ са в способни да убедят Русия да сложи край на войната в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
11:39 21.12.2025
2 Кое е неясно?
Коментиран от #13, #14, #59, #73
11:40 21.12.2025
3 Пич
- Че аз пък кога съм бил в Украйна ?! Да си се оправят украинците! На мене ми е важно не да не воюваме с Русия , а да не воюваме с Колумбия!!!
Коментиран от #7
11:40 21.12.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
11:41 21.12.2025
5 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има ,има, има и още ще има .Вече ги клонират по пет наведнъж.
11:42 21.12.2025
6 Читател
Коментиран от #20
11:43 21.12.2025
7 Сульо
До коментар #3 от "Пич":Ако Украйна воюваше с Колумбия до сега щеше да бъде победена.
11:43 21.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Кое е неясно?":Ами да, громи ги така, че пушек се вдига. На 20 ноември ген. Кузовлев превзе Купянск, на 21 го превзе и Герасимов..онзи ден най-после и Путин го превзе, а на следващия ден Зельо си пи кафето там и си направи фотки.. та..от кога да броим трите дня и на Киеве..
Коментиран от #72
11:45 21.12.2025
14 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #2 от "Кое е неясно?":Наясно ли си по кои планети крачиш?
11:45 21.12.2025
15 Дика
Коментиран от #45
11:45 21.12.2025
16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":....ми убуу бе.. сега е 11:48 ..колко пъти рашките превзеха Купянск от сутринта..а берлин..кога?
Коментиран от #19, #22, #34
11:47 21.12.2025
17 бако
11:47 21.12.2025
18 Бункерен плъх
Коментиран от #41
11:48 21.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ко стана с плана за победа на зелю ?
Коментиран от #27, #38
11:48 21.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ццц
Коментиран от #25
11:50 21.12.2025
22 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":За кво да превземат Берлин!?Берлин го превзеха мигрантите. 🦍🦍🦍🥳🤣🖕
Коментиран от #26, #28
11:50 21.12.2025
23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #29, #32
11:50 21.12.2025
24 от Вашингтон
Гаранция са американските окупационни войски в Европа, малки розови пуделчета! За нищо не ставате меки китки изродени. Две овяхнали дамички ви фалираха икономиките!
11:51 21.12.2025
25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #21 от "Ццц":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
11:52 21.12.2025
26 Враца баце..и Спартак Лесура
До коментар #22 от "Mими Кучева🐕🦺":АМИ НАПИШИ В ТУБАТА - УРАЗА БАЙРАМ В МОСКВЕ- 1-ОГО АПРЕЛЯ 2025 И ЕЛА ДА НИ КАЖЕШ КОЙ КОГО Е ПРЕВЗЕЛ. Преди 5 години бях на Красная площадь..след 17 часса етнически руснак там няма да видиш..само тарамбуки.
Коментиран от #35
11:53 21.12.2025
27 А бе
До коментар #19 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Не питай,Планът е много сложен ,не е за твоята глава.По 1000- 1500 ватенки за денонощие са при Кобзон.
Коментиран от #30, #33, #37
11:54 21.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лудият от портиерната
До коментар #23 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":И какво общо Русия с това, че България влиза в еврозоната. Само иdиоT4ета могат да пишат подобни глупости
11:54 21.12.2025
30 Мани го тоя
До коментар #27 от "А бе":Гласове чува.Болен е от нещо.
11:55 21.12.2025
31 Кремъл
11:57 21.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #27 от "А бе":Ха ха , само от писанищите на урсулистите си личи кой колко разбира. Демилитаризацията продължава, ако изобщо знаеш какво значи де
Коментиран от #36
11:57 21.12.2025
34 Руснак без крак
До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
11:57 21.12.2025
35 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #26 от "Враца баце..и Спартак Лесура":Кво си правил на Красная площадь?Интимен преател ле си търсил,или си русофил?🌈🌈🌈🥳🤣🖕
11:58 21.12.2025
36 Йосиф Кобзон
До коментар #33 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":Знам.
11:58 21.12.2025
37 Ха ХаХа
До коментар #27 от "А бе":3000000 бандера фашисти при Шукевич
11:58 21.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Верно е!
До коментар #18 от "Бункерен плъх":Тези украинци ви развинтиха главите.
Коментиран от #44
12:00 21.12.2025
42 ще си събираш
До коментар #40 от "Ъхъ ъхъ":ка ран тийте
12:02 21.12.2025
43 САЩ
До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Отново сме съюзници с братска Русия против фашизма в Европа. Киев ни нанеса големи икономически щети. Изпращаме Боинг Б52 за бомбени килими на Киев. Не вярвате? И Хитлер не вярваше.
Коментиран от #52
12:02 21.12.2025
44 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Верно е!":Укрите от гробищата ли?
12:03 21.12.2025
45 Завърнал се
До коментар #15 от "Дика":И финландците могат да помогнат от север, а ако има и парче от баницата за китайците, Путлер още сега може се гръмне в бункера или да търси дача в Северна Корея.
12:03 21.12.2025
46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #32 от "Ха ХаХа":И да се пенявиш, и къчове да фърляш..СВЪРШИ ТЯ..😂🤣. Свариха те като жаба в тенджера под налягане.. ..и по-полечка, не се напъвай много, че файда нема. Най-много да ти тЕкнат вордите, ч е да се чудим ко да та праим..хихихи..
12:04 21.12.2025
47 Копейка
Коментиран от #51, #61
12:04 21.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ха ха, аве келееешшш руснаците ако искаха да завладяват уркия щтяха да вкарат минимум 1 400 000 войника. Путин ясно описа каква е целта на сво, но явно си доста кухххопарчччче и не можеш да разбереш за какво става въпрос
Коментиран от #58
12:05 21.12.2025
50 Вашингтон
12:06 21.12.2025
51 селски ,
До коментар #47 от "Копейка":Каквото и да викаш , все тая . Зеля е бита карта ...
Коментиран от #53, #56
12:07 21.12.2025
52 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #43 от "САЩ":Онзи ден най-големия руски олигарх Сечин. го заяви в прав текст.ПРЕВЪРНАХМЕ СЕ В СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК НА КИТАЙ. ОТ КОЕТО САМО КИТАЙ ПЕЧЕЛИ Полека -лека почна да им идва на рашите акъла, ама все си мисля, че вече е късно.. Китай само чака да си върне 7 000 000 кв.км.. и ще си ги върне, както са я подкарали ваъенките
Коментиран от #55
12:08 21.12.2025
53 Брачеда,
До коментар #51 от "селски ,":Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на себе си и на България.
Коментиран от #60, #66
12:08 21.12.2025
54 Зелката, тотално се самозабрави...!
Дори взе да нарежда на САЩ какво да правят ..?!?!
Коментиран от #63
12:08 21.12.2025
55 А вовата ко речи
До коментар #52 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":За стандарта на Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #67
12:09 21.12.2025
56 Да де
До коментар #51 от "селски ,":Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.
12:10 21.12.2025
57 Вашингтон
Коментиран от #64
12:11 21.12.2025
58 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #49 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":🤣🤣🤣..като се напъваш, верваш ли си.. искренно се забавлявам с тебе , верно ти казвам. Украинчетата дънят рашите като шкембе у дувар, а ти какво се опитваш д аме убедиш.... вече и руските Z блогъри почнаха да окапват, като разбраха за лъжите на Кремъл..почти всички са увесили носовете, барабар със Соловьов, Скабеева и Симонян..
Коментиран от #62, #69
12:11 21.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хей Брачед!
До коментар #53 от "Брачеда,":И аз ти казвам-
Зелко е бита карта ...!
12:11 21.12.2025
61 Пепи Волгата
До коментар #47 от "Копейка":Викай за еврото!!
12:12 21.12.2025
62 Град Козлодуй
До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Точен сте господине!
12:13 21.12.2025
63 Ами ДА...!
До коментар #54 от "Зелката, тотално се самозабрави...!":Белото не прощава ...!
12:13 21.12.2025
64 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #57 от "Вашингтон":Вчера американски командоси са превзели руски танкер от сенчестия флот на Русия край бреговете на Венецуела. Като са разбрали какво става, 4 танкера са се върнали във Венецуелски пристанища, а седем в Атлантика са обърнали обратно..що ли..
Коментиран от #68
12:13 21.12.2025
65 САЩ
Русия сама си плаща всичко и на нас ще плати. Киев няма карти. Какво не е ясно?
12:15 21.12.2025
66 селски ,
До коментар #53 от "Брачеда,":С предимство си , защото винаги съм кавалер към нежния пол !
12:15 21.12.2025
67 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #55 от "А вовата ко речи":Ами не чух, ама май се направи на умрела лисица..
12:16 21.12.2025
68 САЩ
До коментар #64 от "да ти кажа ...🤣🤣":Какво правят руски танкери във Венецуела? Продават нефт на Мадуро? Смешник.
Коментиран от #75
12:17 21.12.2025
69 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат
До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Ха ха. Верно ли бе ? Свери си часовника. Демилитаризацията на урки продължава
12:17 21.12.2025
70 ха-ха
Коментиран от #76
12:17 21.12.2025
71 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #74
12:18 21.12.2025
72 ХЕ,ХЕ,ХЕ...🤣😂😝!
До коментар #13 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Май Зеленски си пи кафето в Купянск,колкото си го пи и в... Крим(както бе обещал публично пред журналисти...)...🤣🤣🤣🤣😉?!
Коментиран от #78
12:18 21.12.2025
73 Ясно е
До коментар #2 от "Кое е неясно?":Че едната ти гънка на мозъка е от лопата... кое не е ясно?
12:19 21.12.2025
74 Демократ
До коментар #71 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
12:19 21.12.2025
75 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #68 от "САЩ":Смешник не смешник, туй е палажението таварищ.. има статии във водещите американски ежедневници, дори има кадри от превземането.. а ти моеш да са праиш на интересен колкото искаш.. колкото повече шават рашите, толкоз по-надълбоко им влиза..
12:20 21.12.2025
76 Виж сега.
До коментар #70 от "ха-ха":Зеленски е лидер,а не бункерен плъх.Има разлика.
Коментиран от #77, #79, #83
12:21 21.12.2025
77 купидон
До коментар #76 от "Виж сега.":Ха-хааааааааааааааа !!!
12:22 21.12.2025
78 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #72 от "ХЕ,ХЕ,ХЕ...🤣😂😝!":май, юни.. има още мнооог време до лятото.Па белким тоя път барем Белоусов успее да го превземе тоя Купянск най-после..
Коментиран от #80
12:22 21.12.2025
79 ха-ха
До коментар #76 от "Виж сега.":Грешиш, мой , Путин е президент , а зеленият е само един клоун- просяк и такъв ще си остане !
12:23 21.12.2025
80 прошляк ,
До коментар #78 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Дано и зеленият да успее да си върне държавицата и Крим ! Руснаците не ги мисли , те ще си вземат това , което са решили !
12:24 21.12.2025
81 Кремълски,бункерен плъх
12:25 21.12.2025
82 Спряхме им тока
12:25 21.12.2025
83 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #76 от "Виж сега.":Зеленски е Лидер!
Лидер в краденето,с Миндич и Ермак...!
След като гръмна грандиозният укро-корупционен скандал...-
Първият навреме изчезна зад граница...!
А вторият изгърмя,като предпазен бушон в крадливата схема...
12:25 21.12.2025