Съветник на Путин заяви, че Русия и Украйна се отдалечават от споразумение за мир

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Американските преговарящи - специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър - се срещнаха вчера с руски представители във Флорида.

След разговорите специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, заяви пред репортери, че преговорите са били конструктивни и ще продължат и днес.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

"САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск", подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата ѝ икономика.

Зеленски заяви, че единствено САЩ са в способни да убедят Русия да сложи край на войната в Украйна.