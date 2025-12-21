Новини
Свят »
Русия »
Съветник на Путин заяви, че Русия и Украйна се отдалечават от споразумение за мир
  Тема: Украйна

Съветник на Путин заяви, че Русия и Украйна се отдалечават от споразумение за мир

21 Декември, 2025 11:36 1 145 83

  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • русия-
  • владимир путин

Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на мир, каза Ушаков

Съветник на Путин заяви, че Русия и Украйна се отдалечават от споразумение за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предаде БТА.

"Това не е прогноза. Аз съм повече от сигурен, че разпоредбите, които европейците се опитват да въведат, определено не подобряват възможностите за постигане на дългосрочен мир", каза Ушаков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение, което има за цел да сложи край на войната, продължаваща вече почти четири години. Засега не е ясно какви точно изменения са направени спрямо първоначалните предложения на Вашингтон, отбелязва Ройтерс.

Американските преговарящи - специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър - се срещнаха вчера с руски представители във Флорида.

След разговорите специалният пратеник на Путин - Кирил Дмитриев, заяви пред репортери, че преговорите са били конструктивни и ще продължат и днес.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че САЩ трябва да "упражнят малко повече натиск върху Русия". Той каза това в момент, когато пратеник на Москва пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

"САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск", подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата ѝ икономика.

Зеленски заяви, че единствено САЩ са в способни да убедят Русия да сложи край на войната в Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 32 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #5

    11:39 21.12.2025

  • 2 Кое е неясно?

    21 31 Отговор
    Русия всеки ден громи укрите на фронта, а те говорят за репарации. Това е меко назовано, неадекватно. Какво да кажат руснаците, че който е част от РФ ще бъде и така възстановен с руски пари, като Мариопол, но който остане в остатъчна Украйна и след 5 века ще има дългове.

    Коментиран от #13, #14, #59, #73

    11:40 21.12.2025

  • 3 Пич

    13 7 Отговор
    Зелю:
    - Че аз пък кога съм бил в Украйна ?! Да си се оправят украинците! На мене ми е важно не да не воюваме с Русия , а да не воюваме с Колумбия!!!

    Коментиран от #7

    11:40 21.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 6 Отговор
    Мир няма да има!Брацка Окраина получи 90 милиарда,за да продължи шоуто!🥳🤣👍

    11:41 21.12.2025

  • 5 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има ,има, има и още ще има .Вече ги клонират по пет наведнъж.

    11:42 21.12.2025

  • 6 Читател

    13 6 Отговор
    Според заглавието трябваше да научим какво е мнението на Русия за сутуацията с преговорите . Вместо това почти цялата статия са брътвежите на зеленото украинско еврейче , дирижирано от лондон и анкара . Получаваме пропаганда , под заблуждаващ етикет !

    Коментиран от #20

    11:43 21.12.2025

  • 7 Сульо

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ако Украйна воюваше с Колумбия до сега щеше да бъде победена.

    11:43 21.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Кое е неясно?":

    Ами да, громи ги така, че пушек се вдига. На 20 ноември ген. Кузовлев превзе Купянск, на 21 го превзе и Герасимов..онзи ден най-после и Путин го превзе, а на следващия ден Зельо си пи кафето там и си направи фотки.. та..от кога да броим трите дня и на Киеве..

    Коментиран от #72

    11:45 21.12.2025

  • 14 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кое е неясно?":

    Наясно ли си по кои планети крачиш?

    11:45 21.12.2025

  • 15 Дика

    5 7 Отговор
    Украйна да промени административните граници на 4-те области, които Русия твърди че ще има война докато не ги превземе, като включи териториите които държи в момента към съседните области и така ще се окаже че Путин вече е взел целите области за които претендира. Одеска област да я продадат на Турция, а останалите на ЕС, Лондон и САЩ с клауза за обратно изкупуване един ден, пък да видим как тогава Путин ще воюва с турците, англичаните, американците и европейците накуп.

    Коментиран от #45

    11:45 21.12.2025

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    ....ми убуу бе.. сега е 11:48 ..колко пъти рашките превзеха Купянск от сутринта..а берлин..кога?

    Коментиран от #19, #22, #34

    11:47 21.12.2025

  • 17 бако

    8 5 Отговор
    Спечелената територия с много жертви ,братушките ще я загубят след новия Горбачов,

    11:47 21.12.2025

  • 18 Бункерен плъх

    15 6 Отговор
    Ще ме ликвидират моите,ако спра войната. Нито една от целите на СВО не е изпълнена,а даже става точно обратното.

    Коментиран от #41

    11:48 21.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ко стана с плана за победа на зелю ?

    Коментиран от #27, #38

    11:48 21.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ццц

    2 5 Отговор
    Само меките тела подлежат на деформиране от натиск. Значи подходящи са европейските "лидери" и изпълняващият президентските функции палячо от Кривой рог. Спирането на селфи излагацията на клоуна е наложително и щом украинците нямат силата и волята да му дръпнат бушона, спирането на тока на цяла Украйна е подходяща мярка.

    Коментиран от #25

    11:50 21.12.2025

  • 22 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    За кво да превземат Берлин!?Берлин го превзеха мигрантите. 🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    Коментиран от #26, #28

    11:50 21.12.2025

  • 23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 8 Отговор
    Честито на всички българи- Родолюбци!!!! Вчера руската Дума денонсира едностранно Договора за приятелство и сътрудничество с Руската ф/П/едерация, подписан 90тте години от Президент Желев и елцин. И остват десетина дни до приемането на еврото..и отхвърлянето не лева , последната крепост на русофилията. ДА ВИ Е ЧЕСТИТО БРАТЯ БЪЛГАРИ!! НАЙ-ПОСЛЕ..

    Коментиран от #29, #32

    11:50 21.12.2025

  • 24 от Вашингтон

    3 3 Отговор
    Плащаите репарации на САЩ и РФ и не врякайте!
    Гаранция са американските окупационни войски в Европа, малки розови пуделчета! За нищо не ставате меки китки изродени. Две овяхнали дамички ви фалираха икономиките!

    11:51 21.12.2025

  • 25 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    11:52 21.12.2025

  • 26 Враца баце..и Спартак Лесура

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    АМИ НАПИШИ В ТУБАТА - УРАЗА БАЙРАМ В МОСКВЕ- 1-ОГО АПРЕЛЯ 2025 И ЕЛА ДА НИ КАЖЕШ КОЙ КОГО Е ПРЕВЗЕЛ. Преди 5 години бях на Красная площадь..след 17 часса етнически руснак там няма да видиш..само тарамбуки.

    Коментиран от #35

    11:53 21.12.2025

  • 27 А бе

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Не питай,Планът е много сложен ,не е за твоята глава.По 1000- 1500 ватенки за денонощие са при Кобзон.

    Коментиран от #30, #33, #37

    11:54 21.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лудият от портиерната

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    И какво общо Русия с това, че България влиза в еврозоната. Само иdиоT4ета могат да пишат подобни глупости

    11:54 21.12.2025

  • 30 Мани го тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А бе":

    Гласове чува.Болен е от нещо.

    11:55 21.12.2025

  • 31 Кремъл

    2 3 Отговор
    Рано е за мир. Образувана е група армии за освобождение на Одеса, отрязване от Черно море и настъпление към Киев от юг. Друга групировка ще се насочи към Киев от север и ще го вземе в оперативно обкртжение. Голям град като Киев дълго не може да устои без снабдяване и ще падне като гнила круша.

    11:57 21.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "А бе":

    Ха ха , само от писанищите на урсулистите си личи кой колко разбира. Демилитаризацията продължава, ако изобщо знаеш какво значи де

    Коментиран от #36

    11:57 21.12.2025

  • 34 Руснак без крак

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    11:57 21.12.2025

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Враца баце..и Спартак Лесура":

    Кво си правил на Красная площадь?Интимен преател ле си търсил,или си русофил?🌈🌈🌈🥳🤣🖕

    11:58 21.12.2025

  • 36 Йосиф Кобзон

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    Знам.

    11:58 21.12.2025

  • 37 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "А бе":

    3000000 бандера фашисти при Шукевич

    11:58 21.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Верно е!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бункерен плъх":

    Тези украинци ви развинтиха главите.

    Коментиран от #44

    12:00 21.12.2025

  • 42 ще си събираш

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ъхъ ъхъ":

    ка ран тийте

    12:02 21.12.2025

  • 43 САЩ

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Отново сме съюзници с братска Русия против фашизма в Европа. Киев ни нанеса големи икономически щети. Изпращаме Боинг Б52 за бомбени килими на Киев. Не вярвате? И Хитлер не вярваше.

    Коментиран от #52

    12:02 21.12.2025

  • 44 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Верно е!":

    Укрите от гробищата ли?

    12:03 21.12.2025

  • 45 Завърнал се

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дика":

    И финландците могат да помогнат от север, а ако има и парче от баницата за китайците, Путлер още сега може се гръмне в бункера или да търси дача в Северна Корея.

    12:03 21.12.2025

  • 46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ХаХа":

    И да се пенявиш, и къчове да фърляш..СВЪРШИ ТЯ..😂🤣. Свариха те като жаба в тенджера под налягане.. ..и по-полечка, не се напъвай много, че файда нема. Най-много да ти тЕкнат вордите, ч е да се чудим ко да та праим..хихихи..

    12:04 21.12.2025

  • 47 Копейка

    2 0 Отговор
    Тука кво да викаме?

    Коментиран от #51, #61

    12:04 21.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ха ха, аве келееешшш руснаците ако искаха да завладяват уркия щтяха да вкарат минимум 1 400 000 войника. Путин ясно описа каква е целта на сво, но явно си доста кухххопарчччче и не можеш да разбереш за какво става въпрос

    Коментиран от #58

    12:05 21.12.2025

  • 50 Вашингтон

    0 3 Отговор
    И на Хитлер отначало помагахме, но когато не ни плати, съсипахме Германия от бомбардировки. Сега е ред на Киев, защото ни завлече с едни пари.

    12:06 21.12.2025

  • 51 селски ,

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Копейка":

    Каквото и да викаш , все тая . Зеля е бита карта ...

    Коментиран от #53, #56

    12:07 21.12.2025

  • 52 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "САЩ":

    Онзи ден най-големия руски олигарх Сечин. го заяви в прав текст.ПРЕВЪРНАХМЕ СЕ В СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК НА КИТАЙ. ОТ КОЕТО САМО КИТАЙ ПЕЧЕЛИ Полека -лека почна да им идва на рашите акъла, ама все си мисля, че вече е късно.. Китай само чака да си върне 7 000 000 кв.км.. и ще си ги върне, както са я подкарали ваъенките

    Коментиран от #55

    12:08 21.12.2025

  • 53 Брачеда,

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "селски ,":

    Ако се гръъмннеш ще направиш добра услуга на себе си и на България.

    Коментиран от #60, #66

    12:08 21.12.2025

  • 54 Зелката, тотално се самозабрави...!

    2 1 Отговор
    ,,САЩ трябва да упражнят малко повече натиск върху Русия".
    Дори взе да нарежда на САЩ какво да правят ..?!?!

    Коментиран от #63

    12:08 21.12.2025

  • 55 А вовата ко речи

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    За стандарта на Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #67

    12:09 21.12.2025

  • 56 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "селски ,":

    Това ти и другите трима кретена го пишете 4 години.

    12:10 21.12.2025

  • 57 Вашингтон

    0 2 Отговор
    Путин не бомбардира Киев с ядрено оръжие и бомбени килими по морални съображения, но САЩ не страдат от такива скруполи. Казано е да подписват, а урките протакат. Ще има свети върти пух!

    Коментиран от #64

    12:11 21.12.2025

  • 58 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат":

    🤣🤣🤣..като се напъваш, верваш ли си.. искренно се забавлявам с тебе , верно ти казвам. Украинчетата дънят рашите като шкембе у дувар, а ти какво се опитваш д аме убедиш.... вече и руските Z блогъри почнаха да окапват, като разбраха за лъжите на Кремъл..почти всички са увесили носовете, барабар със Соловьов, Скабеева и Симонян..

    Коментиран от #62, #69

    12:11 21.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хей Брачед!

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Брачеда,":

    И аз ти казвам-
    Зелко е бита карта ...!

    12:11 21.12.2025

  • 61 Пепи Волгата

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Копейка":

    Викай за еврото!!

    12:12 21.12.2025

  • 62 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Точен сте господине!

    12:13 21.12.2025

  • 63 Ами ДА...!

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Зелката, тотално се самозабрави...!":

    Белото не прощава ...!

    12:13 21.12.2025

  • 64 да ти кажа ...🤣🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Вашингтон":

    Вчера американски командоси са превзели руски танкер от сенчестия флот на Русия край бреговете на Венецуела. Като са разбрали какво става, 4 танкера са се върнали във Венецуелски пристанища, а седем в Атлантика са обърнали обратно..що ли..

    Коментиран от #68

    12:13 21.12.2025

  • 65 САЩ

    2 3 Отговор
    Урките нямат пари. Като нямат пари, накъде са тръгнали? Нямат ракети, нямат хора, нямат нищо! Само дай, дай, дай!
    Русия сама си плаща всичко и на нас ще плати. Киев няма карти. Какво не е ясно?

    12:15 21.12.2025

  • 66 селски ,

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Брачеда,":

    С предимство си , защото винаги съм кавалер към нежния пол !

    12:15 21.12.2025

  • 67 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "А вовата ко речи":

    Ами не чух, ама май се направи на умрела лисица..

    12:16 21.12.2025

  • 68 САЩ

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Какво правят руски танкери във Венецуела? Продават нефт на Мадуро? Смешник.

    Коментиран от #75

    12:17 21.12.2025

  • 69 СъBeтckияT пПeHиc Akp00бат

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Ха ха. Верно ли бе ? Свери си часовника. Демилитаризацията на урки продължава

    12:17 21.12.2025

  • 70 ха-ха

    2 4 Отговор
    Факти днес са много докачливи на тема зеленский . Защо ли ....?!

    Коментиран от #76

    12:17 21.12.2025

  • 71 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 2 Отговор
    ФАШИСТА ПУТЛЕР НЕ ЖЕЛАЕ МИР , ПУТЛЕР ИСКА ВОЙНА И УБИЙСТВА ................... ФАКТ !

    Коментиран от #74

    12:18 21.12.2025

  • 72 ХЕ,ХЕ,ХЕ...🤣😂😝!

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Май Зеленски си пи кафето в Купянск,колкото си го пи и в... Крим(както бе обещал публично пред журналисти...)...🤣🤣🤣🤣😉?!

    Коментиран от #78

    12:18 21.12.2025

  • 73 Ясно е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кое е неясно?":

    Че едната ти гънка на мозъка е от лопата... кое не е ясно?

    12:19 21.12.2025

  • 74 Демократ

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    12:19 21.12.2025

  • 75 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "САЩ":

    Смешник не смешник, туй е палажението таварищ.. има статии във водещите американски ежедневници, дори има кадри от превземането.. а ти моеш да са праиш на интересен колкото искаш.. колкото повече шават рашите, толкоз по-надълбоко им влиза..

    12:20 21.12.2025

  • 76 Виж сега.

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "ха-ха":

    Зеленски е лидер,а не бункерен плъх.Има разлика.

    Коментиран от #77, #79, #83

    12:21 21.12.2025

  • 77 купидон

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Виж сега.":

    Ха-хааааааааааааааа !!!

    12:22 21.12.2025

  • 78 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "ХЕ,ХЕ,ХЕ...🤣😂😝!":

    май, юни.. има още мнооог време до лятото.Па белким тоя път барем Белоусов успее да го превземе тоя Купянск най-после..

    Коментиран от #80

    12:22 21.12.2025

  • 79 ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Виж сега.":

    Грешиш, мой , Путин е президент , а зеленият е само един клоун- просяк и такъв ще си остане !

    12:23 21.12.2025

  • 80 прошляк ,

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Дано и зеленият да успее да си върне държавицата и Крим ! Руснаците не ги мисли , те ще си вземат това , което са решили !

    12:24 21.12.2025

  • 81 Кремълски,бункерен плъх

    1 1 Отговор
    Така става като си правя сметките без кръчмар (Зеленски )...😂

    12:25 21.12.2025

  • 82 Спряхме им тока

    1 0 Отговор
    В крайна е тъмно, като над пустиня. Няма парно, няма ток, вода карат с цистерни, градът замръзва, в окопите намират замръзнали У кропи. Като изпаднали германци край Сталинград тъпчат вестници в крачолите.

    12:25 21.12.2025

  • 83 ТОЧНО ТАКА...!

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Виж сега.":

    Зеленски е Лидер!
    Лидер в краденето,с Миндич и Ермак...!
    След като гръмна грандиозният укро-корупционен скандал...-
    Първият навреме изчезна зад граница...!
    А вторият изгърмя,като предпазен бушон в крадливата схема...

    12:25 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания