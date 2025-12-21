"Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин"

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин е готов за диалог с Макрон. В изявление Елисейският дворец определи този подход като "добре дошъл". "Добре е, че Кремъл даде публично съгласие за тази стъпка. В следващите дни ще обсъдим най-добрия начин как да продължим", се казва в позицията.

Макрон предприе стъпки в тази посока след срещата на върха на ЕС в Брюксел в петък. Елисейският дворец подчерта, че евентуални преговори с Москва ще се водят "при пълна прозрачност" пред украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори, като целта остава постигането на "траен и устойчив мир" в Украйна.

"Нападението на Украйна и упоритостта на президента Путин сложиха край на всякаква възможност за диалог през последните три години. Щом перспективата за примирие и мирни преговори стане по-ясна, отново става полезно да се говори с Путин", се посочва още в позицията на Париж.

В петък Макрон заяви, че би било "полезно" европейците отново да разговарят с Путин, вместо да оставят Съединените щати да водят преговорите сами.

Последният телефонен разговор между Макрон и Путин беше на 1 юли и бе първият им контакт от три години, като тогава двамата лидери само констатираха различията си.

Междувременно преговори, водени от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, се провеждат този уикенд във Флорида. От една страна участват украински и европейски представители, а от друга - руският представител Кирил Дмитриев.

Кремъл заяви днес, че "не се подготвя" съвместна среща между американски, украински и руски представители.