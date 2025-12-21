"Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин"

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес, съобщи БТА.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин е готов за диалог с Макрон. В изявление Елисейският дворец определи този подход като "добре дошъл". "Добре е, че Кремъл даде публично съгласие за тази стъпка. В следващите дни ще обсъдим най-добрия начин как да продължим", се казва в позицията.
Макрон предприе стъпки в тази посока след срещата на върха на ЕС в Брюксел в петък. Елисейският дворец подчерта, че евентуални преговори с Москва ще се водят "при пълна прозрачност" пред украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори, като целта остава постигането на "траен и устойчив мир" в Украйна.
"Нападението на Украйна и упоритостта на президента Путин сложиха край на всякаква възможност за диалог през последните три години. Щом перспективата за примирие и мирни преговори стане по-ясна, отново става полезно да се говори с Путин", се посочва още в позицията на Париж.
В петък Макрон заяви, че би било "полезно" европейците отново да разговарят с Путин, вместо да оставят Съединените щати да водят преговорите сами.
Последният телефонен разговор между Макрон и Путин беше на 1 юли и бе първият им контакт от три години, като тогава двамата лидери само констатираха различията си.
Междувременно преговори, водени от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, се провеждат този уикенд във Флорида. От една страна участват украински и европейски представители, а от друга - руският представител Кирил Дмитриев.
Кремъл заяви днес, че "не се подготвя" съвместна среща между американски, украински и руски представители.
1 Михайлов
Коментиран от #88
18:07 21.12.2025
2 ПУТИН ОТНОВО НАВЕДЕ МАКАРОНА
18:08 21.12.2025
3 двама палячовци
с многобройна публика русоофоборци
18:08 21.12.2025
4 така, така
Коментиран от #12
18:10 21.12.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
18:12 21.12.2025
6 зелката нещо се ослушва тъжно настрани
докато макарона разтяга локумите
18:12 21.12.2025
7 Zaхарова
18:14 21.12.2025
8 Само дето макароне
18:14 21.12.2025
9 Франция закъса много
18:14 21.12.2025
10 Феникс
18:15 21.12.2025
11 Софиянец
Мед ми капе от сърцето! Браво на Русия!
Коментиран от #14, #23, #82
18:15 21.12.2025
12 хи хи
До коментар #4 от "така, така":Песков първи заяви,че искат да говорят с Франция.
Аре пътувай.😅
Коментиран от #22
18:15 21.12.2025
13 ХА ,ЧЕСТИТО!
18:16 21.12.2025
14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "Софиянец":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #21, #24
18:17 21.12.2025
15 Бият ни като маче у дерек
Иначе щяхме да изковем победата на бойното поле но не стана.
Коментиран от #25
18:17 21.12.2025
16 По-добре е
18:17 21.12.2025
17 Хе хе...
Я някое розАво пони да коментира!
18:17 21.12.2025
18 Абе ще
18:17 21.12.2025
19 Слагайте наколенките!
18:18 21.12.2025
20 какво има да му мисли макарона
18:18 21.12.2025
21 Кой ти трябва клепаре
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ко казват на зарзавата? 😀
18:18 21.12.2025
22 Не, драги,
До коментар #12 от "хи хи":първо Макрон баобаба поиска.
И Путин каза, ми защо не.
А колко ще говорят и за какво е друг въпрос.
18:18 21.12.2025
23 Хе хе...
До коментар #11 от "Софиянец":Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо. Така че мИкрончето всъщност е ловър на дядовци.
18:20 21.12.2025
24 здравей паун
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как върви перемогата ? Напредвате ли ? Превзехте ли Крим или остана пак за някоя друга Есен?
А Курск ? Или там само първите три букви ,а ? А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи ???
Коментиран от #31, #36
18:21 21.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 КРИВ С БРАДАВИЦИ
18:23 21.12.2025
27 Ако дават 200 рубли за истина
До коментар #25 от "Zaхарова":Къде щяха да търсят глупаци да лазите жално и тъпо и показвате падението на запада? 😀
18:23 21.12.2025
28 дрон развя руски флаг над Киев
18:23 21.12.2025
29 Отрязаха си клона
18:24 21.12.2025
30 Възмутен
Ха ха ха какво стана бе Макарончо - нали с Путин щяхте да говорите само от "позиция на силата" и то само след като руснаците напуснат всички украински земи включително и Крим. Защо ли всички евроатлантици както и нашите козячета забравят какви са ги плещили само до преди няколко месеца.
Сега не само ще ви се наложи да разговаряте с Путин ама и подметките му да лижете за да останете още малко на власт - обаче всички тези врътки няма да ви спасят и дружно всички които закопахте Европа си заминавате.
18:24 21.12.2025
31 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #24 от "здравей паун":Премери ли ги?М?11 години в Донбас.М?Има ли жив руснак в Купянск Ммм?
Коментиран от #32, #39, #43, #48
18:26 21.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хм...
Та такива ми ти работи...
18:27 21.12.2025
34 Французите
Коментиран от #46
18:27 21.12.2025
35 Ами
и Джаред Къшнър се присъедини и шефа на "BlackRock" Лари Финк.
Лари Финк е работодател на един лобист който го играе канцлер на Германия.
Сега очакваме към преговорите да се присъедини и работодателя на Маркон.
Съдейки, че преговорите се водят от финансисти ... Очакваме яко да се плаща :)
18:28 21.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:28 21.12.2025
38 АМИ БОЯ
ИЗВОДА Е
АМИ ТРЕБЕ ОЩЕ БОЙ
18:29 21.12.2025
39 Кози?Колко метра останаха до Крим!М?
До коментар #31 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Премери ли ги?М?11 години поне Кримският мост да бяхте съборили?Има ли жив украинец в Курск Ммм?
18:29 21.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ако даваха 100 рубли за истина
До коментар #36 от "Zaхарова":де щяха да ви намират глупаците да показвате падението на запада? 😀
18:29 21.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мъ мъ мъ
До коментар #31 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Не мрънкай а кажи останаха ли мъже в Украйна? 1000 / 19 . Ти кажи какво значи това. Или 1000/ 25? Или 1000/ 32? Ммм?
18:30 21.12.2025
44 Арестович в тубата
Коментиран от #45, #47
18:30 21.12.2025
45 Жепеец
До коментар #44 от "Арестович в тубата":ли е Арестович?
Коментиран от #50
18:31 21.12.2025
46 Питам
До коментар #34 от "Французите":Кога ще изкарат путин от бункера?
Коментиран от #54
18:32 21.12.2025
47 👇👇👇👇👇👇
До коментар #44 от "Арестович в тубата":😅😅😅😅😅😅😅😅
18:33 21.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ОСВЕН ЧЕ НИ БИЯТ
АМА НИЕ ВЕЧЕ СВИКНАХМЕ
АЙДЕ СЛАВА УКРАИНЕ
18:34 21.12.2025
50 Арестович
До коментар #45 от "Жепеец":беше съветник на президента Порошенко. Избяга в САЩ да се спаси от нацюгите на зеления. Изяждат се едни други.
Коментиран от #57
18:35 21.12.2025
51 Бавният,
До коментар #48 от "Антитрол":Оди у Покровск и предавай от мястото на събитието 👍
Коментиран от #55
18:35 21.12.2025
52 Хи хи хи
Коментиран от #58, #61
18:36 21.12.2025
53 А ве,малко късно...
18:36 21.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 МАКАРОНА Е ПУТИНИСТ!
СПОРЕД "НАУЧНИТЕ " ПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ НА ЦЯЛАТА УРСУЛАНСКА ПАПЛАЧ , Е ТОЧНА ТАКА , МАКАРОН Е ПУТИНИСТ !! СЕГА ЩЕ ВИДИ ТОЙ , КАКВО ЩЕ МУ СЕ СЛУЧИ , КАТО ЗЕЛЬО ГО САНКЦИОНИРА!!!
Коментиран от #69
18:40 21.12.2025
57 Леко да те поправя!
До коментар #50 от "Арестович":Арестович бе пръв съветник в кабинета на Зеленски!
НО!
След една бомбандировка на жилищен блок в Киев,с цивилни жертви,Арестович имаше неблагоразумието да каже пред медиите Истината...!
А тя бе,че не руска ракета(както тръбеше пропагандата...) ,а удар на Украинското ПВО е ударило жилищната сграда ..!
И на другият ден Зеленски издаде указ за уволнението му...!
Коментиран от #67
18:43 21.12.2025
58 Запознат
До коментар #52 от "Хи хи хи":"Макрон ще седи на още по голяма маса"
Ха ха ха този път даже няма да го поканят на масата - виждал ли си слугите как стоят когато господаря им нарежда - в тази поза ще е Макарончо.
18:44 21.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Или,като Урсула...
До коментар #52 от "Хи хи хи":...ще седи отстрани на...диванчето...!
18:45 21.12.2025
62 Маша
18:45 21.12.2025
63 Цвете
18:46 21.12.2025
64 Хи хи
18:46 21.12.2025
65 не може да бъде
18:47 21.12.2025
66 Цвете
Коментиран от #72
18:47 21.12.2025
67 Приемам поправката
До коментар #57 от "Леко да те поправя!":Има много филмчета в тубата където громи режима на Зеленски. Например, казва, че при Янукович БВП е бил два пъти по-голям, Крим и Донбас бяха украински и нямаше насилствена мобилизация, а Украйна беше 50 милиона, а не 15, като сега.
Коментиран от #71
18:48 21.12.2025
68 1111
18:48 21.12.2025
69 Помнещ
До коментар #56 от "МАКАРОНА Е ПУТИНИСТ!":Очаквай и нашите козячета е евроатлантици изведнъж и чудодейно и те да станат путинисти - те са виртуози в обръщането на палачинката - щом успяха за една нощ от върли комуняги и ченгета от ДС да станат "евроатлантици" така и сега ще се справят. Даже ако дойдат руснаците те ще са първите които ще ги посрещат с цветя нищо че до вчера са плюли по тях.
18:48 21.12.2025
70 Кремъл
Коментиран от #74, #80
18:49 21.12.2025
71 А защо
До коментар #67 от "Приемам поправката":не останаха,да чакат Путин?
Коментиран от #75
18:51 21.12.2025
72 Зевзек
До коментар #66 от "Цвете":"ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕДНАТ НА МАСА ДЪЛГА 10 МЕТРА?!"
Не масата ще е малка този път само за Путин пък Макарончо ще стои в ъгъла прав - и стол няма да има за него. Хората казват кой както си постели....
18:51 21.12.2025
73 Оценител
Коментиран от #78, #79
18:52 21.12.2025
74 Кремъл
До коментар #70 от "Кремъл":е цял комплекс, в който има и дворец. Диамантения двор също е там. Влязъл съм в Кремъл, но вътре не пускаха.
Коментиран от #83
18:53 21.12.2025
75 Украинец
До коментар #71 от "А защо":"не останаха,да чакат Путин?"
Защото никой не иска да живее в концлагер с управляваща неонацистка хунта - или ще ги убият както убиха главния преговарящ в Истамбул или ще ги пратят на фронта което е същото. Между другото вече 7 милиона от украинците са при Путин. Ужким бягат на запад но после през Беларус отиват в Русия.
18:56 21.12.2025
76 Хи хи хи
До коментар #59 от "Zaхарова":Пътувай по течението бре селски!
18:56 21.12.2025
77 Ако даваха 50 рубли за истина
До коментар #59 от "Zaхарова":Къде щяха да ви намират глупаците да показвате падението на запада? 😀
18:56 21.12.2025
78 Учуден
До коментар #73 от "Оценител":"Никакъв смисъл няма да се говори"
Ами защо си тук а не си доброволец във ВСУ да громиш руснаците защото ако не говориш това е другия начин - трябва да го победите Путин ама като го громите скрити зад компютрите няма да стане. Поне по една заплатка заделете за киевската хунта ама и това не правите.
Коментиран от #81
18:59 21.12.2025
79 Владо
До коментар #73 от "Оценител":Естествено,че никой няма да говори с кремълският сбърканяк.Тинтири минтири.
Коментиран от #84, #86
19:00 21.12.2025
80 Питащ
До коментар #70 от "Кремъл":Козячетата имат ли изобщо акъл
19:01 21.12.2025
81 Копейкотрошач
До коментар #78 от "Учуден":Още по Учуден ще станеш.
19:01 21.12.2025
82 Пернишки винкел!
До коментар #11 от "Софиянец":,,Ловъра на бабички"...,не можа да опази ,,Лувъра",от обикновени крадци-кокошкари...,тръгнал с Путин и Русия да си го мери...?!
19:01 21.12.2025
83 Ти да видиш
До коментар #74 от "Кремъл":Значи не е като Папуа Нова Гвинея 🤣🤣🤣
Коментиран от #85
19:03 21.12.2025
84 Зевзек
До коментар #79 от "Владо":"никой няма да говори с кремълският сбърканяк"
Е щом казваш че Макарончо е никой няма как да не се съглася с теб защото той навит да говори с Путин.
Коментиран от #87
19:03 21.12.2025
85 Зевзек
До коментар #83 от "Ти да видиш":Ти ако отидеш в Папуа Нова Гвинея ще ти се стори рай спрямо дупката в която живееш.
19:05 21.12.2025
86 РЕАЛИСТ!
До коментар #79 от "Владо":Естествено,че с Кремълският Началник,ще говорят само Тръмп,Уиткоф и зетят на Тръмп...!
Другото е тинтири-минтири...!
19:05 21.12.2025
87 Може и да звучиш като ,,Зевзек"...?!
До коментар #84 от "Зевзек":Но много точно и умно му го каза...👍!
19:09 21.12.2025
88 Нищо подобно...
До коментар #1 от "Михайлов":Всичко е игра на думи...
19:09 21.12.2025
89 Ъъъъъъъъ
Май клекнахте, а? А колко уверени бяхте и колко остро реагирахте, когато Орбан ходеше в Москва .... Тц, тц, тц тц..... Няма такова падение! Да се молите да се срещате с Путин.... 🤣
19:11 21.12.2025