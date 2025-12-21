Новини
Свят »
Франция »
Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин
  Тема: Украйна

Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин

21 Декември, 2025 18:05 1 776 89

  • владимир путин-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • русия-
  • украйна

Елисейският дворец заяви, че обявената готовност на Путин за диалог с Макрон е "добре дошла"

Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че в следващите дни ще обмисли как може да бъде започнат евентуалнен диалог с руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Путин е готов за диалог с Макрон. В изявление Елисейският дворец определи този подход като "добре дошъл". "Добре е, че Кремъл даде публично съгласие за тази стъпка. В следващите дни ще обсъдим най-добрия начин как да продължим", се казва в позицията.

Още новини от Украйна

Макрон предприе стъпки в тази посока след срещата на върха на ЕС в Брюксел в петък. Елисейският дворец подчерта, че евентуални преговори с Москва ще се водят "при пълна прозрачност" пред украинския президент Володимир Зеленски и европейските партньори, като целта остава постигането на "траен и устойчив мир" в Украйна.

"Нападението на Украйна и упоритостта на президента Путин сложиха край на всякаква възможност за диалог през последните три години. Щом перспективата за примирие и мирни преговори стане по-ясна, отново става полезно да се говори с Путин", се посочва още в позицията на Париж.

В петък Макрон заяви, че би било "полезно" европейците отново да разговарят с Путин, вместо да оставят Съединените щати да водят преговорите сами.

Последният телефонен разговор между Макрон и Путин беше на 1 юли и бе първият им контакт от три години, като тогава двамата лидери само констатираха различията си.

Междувременно преговори, водени от специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, се провеждат този уикенд във Флорида. От една страна участват украински и европейски представители, а от друга - руският представител Кирил Дмитриев.

Кремъл заяви днес, че "не се подготвя" съвместна среща между американски, украински и руски представители.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михайлов

    45 8 Отговор
    Макрон се усети, че ако не скочи в лагера на Тръмп е свършил като политик. И без това французите са готови да го линчуват

    Коментиран от #88

    18:07 21.12.2025

  • 2 ПУТИН ОТНОВО НАВЕДЕ МАКАРОНА

    42 4 Отговор
    Направо им разказа играта на крадливите латини.

    18:08 21.12.2025

  • 3 двама палячовци

    23 3 Отговор
    на цирковия манеж
    с многобройна публика русоофоборци

    18:08 21.12.2025

  • 4 така, така

    32 5 Отговор
    Ха-ха-ха! А, Путин дали иска да говори с вас??? Не сте му на нивото!!!!

    Коментиран от #12

    18:10 21.12.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 6 Отговор
    Е то се очакваше да се одупите!🌈🥳🤣🖕

    18:12 21.12.2025

  • 6 зелката нещо се ослушва тъжно настрани

    21 4 Отговор
    явно очаква нови парици отнякъде
    докато макарона разтяга локумите

    18:12 21.12.2025

  • 7 Zaхарова

    4 10 Отговор
    Гуведа тук!Почвайте да лъжете!За това ви храним.

    18:14 21.12.2025

  • 8 Само дето макароне

    25 2 Отговор
    ти стана смешен за Путин. Когато хората ви говореха, че ще дойде времето да сте на килимчето при Путин.

    18:14 21.12.2025

  • 9 Франция закъса много

    26 3 Отговор
    Когато казаха на Макрон, че руските пари не се пипат, а ще трябва да вземе още един заем, пръв свири отбой. Пари нема, действайте! Макрон се моли на Тръмп, на председателя Си но не му дават кредити. Сега ще се помоли на Путин. Там е парата. Но и там няма да го огрее. Много лошо си постла с подкрепата на Зеленски.

    18:14 21.12.2025

  • 10 Феникс

    25 2 Отговор
    Всички ще поседнат в скута на Тръмп, точно както каза Путин!

    18:15 21.12.2025

  • 11 Софиянец

    29 3 Отговор
    Ловъра на бабички осъзна, че нато/ес губи на всички фронтове 😅
    Мед ми капе от сърцето! Браво на Русия!

    Коментиран от #14, #23, #82

    18:15 21.12.2025

  • 12 хи хи

    3 28 Отговор

    До коментар #4 от "така, така":

    Песков първи заяви,че искат да говорят с Франция.
    Аре пътувай.😅

    Коментиран от #22

    18:15 21.12.2025

  • 13 ХА ,ЧЕСТИТО!

    21 3 Отговор
    И ,,Мирноград"...,изгуби стратегическото си значение...!"...!

    18:16 21.12.2025

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 21 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #21, #24

    18:17 21.12.2025

  • 15 Бият ни като маче у дерек

    17 4 Отговор
    и затова е полезно да преговаряме.
    Иначе щяхме да изковем победата на бойното поле но не стана.

    Коментиран от #25

    18:17 21.12.2025

  • 16 По-добре е

    21 2 Отговор
    Бабата, която е дядо да говори с Путин. Много повече авторитет има. Да се разберат по мъжки.

    18:17 21.12.2025

  • 17 Хе хе...

    20 3 Отговор
    Що така бе, подсвинки евроатлантически? Палачинката ли се обърна?
    Я някое розАво пони да коментира!

    18:17 21.12.2025

  • 18 Абе ще

    17 3 Отговор
    клекнете пред Путин и то много по ниско от педи войната ала се опитайте да покажете мъжкарлък който не притежавате! По този начин навредихте двойно повече на себе си от колкото на Путин! Първата и най голяма грешка посягането на евтините енергоносители - за три години Китай прескочи десет! При ресурсите същото положение и за това най голяма е вината на управляващите!

    18:17 21.12.2025

  • 19 Слагайте наколенките!

    24 3 Отговор
    Червения килим в Кремъл е мек, но за сметка на това е много дълъг. Ще се изредят всичките от коалицията на неможещите, когато наближи падежа на заемите.

    18:18 21.12.2025

  • 20 какво има да му мисли макарона

    19 2 Отговор
    На колене на червения килим и да целува ръка за прошка .

    18:18 21.12.2025

  • 21 Кой ти трябва клепаре

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ко казват на зарзавата? 😀

    18:18 21.12.2025

  • 22 Не, драги,

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "хи хи":

    първо Макрон баобаба поиска.
    И Путин каза, ми защо не.
    А колко ще говорят и за какво е друг въпрос.

    18:18 21.12.2025

  • 23 Хе хе...

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    Злите езици във Франция не спират да говорят, че бабата на мИкрон всъщност е дядо. Така че мИкрончето всъщност е ловър на дядовци.

    18:20 21.12.2025

  • 24 здравей паун

    21 4 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как върви перемогата ? Напредвате ли ? Превзехте ли Крим или остана пак за някоя друга Есен?
    А Курск ? Или там само първите три букви ,а ? А Москва кога ? Или там на площада по потници и по чорапи ???

    Коментиран от #31, #36

    18:21 21.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КРИВ С БРАДАВИЦИ

    1 3 Отговор
    НИЩО ПОДОБНО. ИЗМИСЛЕНИ СВОБОДНО СЪЧИНЕНИЕ НОВИМИ ФАКТИ.

    18:23 21.12.2025

  • 27 Ако дават 200 рубли за истина

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Zaхарова":

    Къде щяха да търсят глупаци да лазите жално и тъпо и показвате падението на запада? 😀

    18:23 21.12.2025

  • 28 дрон развя руски флаг над Киев

    13 2 Отговор
    Потника треска го тресе .

    18:23 21.12.2025

  • 29 Отрязаха си клона

    19 1 Отговор
    Удобно получаваха най-ниските цени за природния газ в продължение на десетилетия но се отказаха в полза на Китай. Китай направи тая година ръст от 5%, а ЕС навлезе в рецесия.

    18:24 21.12.2025

  • 30 Възмутен

    20 2 Отговор
    "Макрон заяви, че би било "полезно" европейците отново да разговарят с Путин"

    Ха ха ха какво стана бе Макарончо - нали с Путин щяхте да говорите само от "позиция на силата" и то само след като руснаците напуснат всички украински земи включително и Крим. Защо ли всички евроатлантици както и нашите козячета забравят какви са ги плещили само до преди няколко месеца.

    Сега не само ще ви се наложи да разговаряте с Путин ама и подметките му да лижете за да останете още малко на власт - обаче всички тези врътки няма да ви спасят и дружно всички които закопахте Европа си заминавате.

    18:24 21.12.2025

  • 31 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "здравей паун":

    Премери ли ги?М?11 години в Донбас.М?Има ли жив руснак в Купянск Ммм?

    Коментиран от #32, #39, #43, #48

    18:26 21.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хм...

    12 4 Отговор
    Тия са се и3п0H@cp@ли от истеричен ужас защото по някое време догодина 4о4 приключва. Получава се остатъчна у крайна със столица Лвов и марионетно проруско правителство. Около половин година след това проксито у крайна ще смачка Полша бързо и максимално брутално. Прибалтийските минипинчери ще се опитат да отрежат Калининград (може и да се наложи руснаците да ги подбутнат малко в тая посока) след което се уреждат със вежливи зелени човечета и "референдум" (кавичките изобщо не са случайни) и Литовска Народна Република, Латвийска Народна Република и Естонска Народна Република се присъединяват към РФ. Нещо подобно ще се случи и в Приднестровието. След това всички си сядат на 3aдHицiTe или руснаците продължават с Молдова, Финландия, Белгия, Румъния, Холандия, пардон, Нидерландия и т.н. по списък.
    Та такива ми ти работи...

    18:27 21.12.2025

  • 34 Французите

    3 4 Отговор
    са руснаци!Путин да им разкаже историята!

    Коментиран от #46

    18:27 21.12.2025

  • 35 Ами

    10 2 Отговор
    Междувременно към преговорите със Флорида с Кирил Дмитриев към Стив Уиткоф
    и Джаред Къшнър се присъедини и шефа на "BlackRock" Лари Финк.
    Лари Финк е работодател на един лобист който го играе канцлер на Германия.
    Сега очакваме към преговорите да се присъедини и работодателя на Маркон.
    Съдейки, че преговорите се водят от финансисти ... Очакваме яко да се плаща :)

    18:28 21.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Терпи красавице...

    18:28 21.12.2025

  • 38 АМИ БОЯ

    7 1 Отговор
    ВЪЗПИТАВА И ВОДИ ДО ПОУМНЯВАНЕ
    ИЗВОДА Е
    АМИ ТРЕБЕ ОЩЕ БОЙ

    18:29 21.12.2025

  • 39 Кози?Колко метра останаха до Крим!М?

    14 3 Отговор

    До коментар #31 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Премери ли ги?М?11 години поне Кримският мост да бяхте съборили?Има ли жив украинец в Курск Ммм?

    18:29 21.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ако даваха 100 рубли за истина

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Zaхарова":

    де щяха да ви намират глупаците да показвате падението на запада? 😀

    18:29 21.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мъ мъ мъ

    10 4 Отговор

    До коментар #31 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Не мрънкай а кажи останаха ли мъже в Украйна? 1000 / 19 . Ти кажи какво значи това. Или 1000/ 25? Или 1000/ 32? Ммм?

    18:30 21.12.2025

  • 44 Арестович в тубата

    16 2 Отговор
    Разказа, че от Европа с вагони са изпращали долари и евро в палети. Милиарди в брой! Сега се усетиха, че са свършили парите. Русия не се моли за пари. Сама си плаща всичко. Няма дългове и може да финансира сиромасите от ЕС. Помолете се на Путин за кинти.

    Коментиран от #45, #47

    18:30 21.12.2025

  • 45 Жепеец

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Арестович в тубата":

    ли е Арестович?

    Коментиран от #50

    18:31 21.12.2025

  • 46 Питам

    3 9 Отговор

    До коментар #34 от "Французите":

    Кога ще изкарат путин от бункера?

    Коментиран от #54

    18:32 21.12.2025

  • 47 👇👇👇👇👇👇

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Арестович в тубата":

    😅😅😅😅😅😅😅😅

    18:33 21.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ОСВЕН ЧЕ НИ БИЯТ

    5 3 Отговор
    АМИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ И НИ ПО...БАВАТ
    АМА НИЕ ВЕЧЕ СВИКНАХМЕ
    АЙДЕ СЛАВА УКРАИНЕ

    18:34 21.12.2025

  • 50 Арестович

    6 4 Отговор

    До коментар #45 от "Жепеец":

    беше съветник на президента Порошенко. Избяга в САЩ да се спаси от нацюгите на зеления. Изяждат се едни други.

    Коментиран от #57

    18:35 21.12.2025

  • 51 Бавният,

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Антитрол":

    Оди у Покровск и предавай от мястото на събитието 👍

    Коментиран от #55

    18:35 21.12.2025

  • 52 Хи хи хи

    12 2 Отговор
    Този път Макрон ще седи на още по голяма маса .🤣

    Коментиран от #58, #61

    18:36 21.12.2025

  • 53 А ве,малко късно...

    7 2 Отговор
    ...но все пак взехте да стопляте,че не може да изолирате Русия от преговорите...!

    18:36 21.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 МАКАРОНА Е ПУТИНИСТ!

    5 2 Отговор
    АМИ СЕГА , КАКВА СТАНА ТЯ ??? МАКАРОНЕ , МАКАРОНЕ , ЗЕЛЬО ЩЕ ТИ СПУКА Г...ЗА ,СЕГА??? СЕГА ЩЕ ВИДИШ ЗЕЛЬО КАКВИ САНКЦИИ ЩЕ ТИ НАЛОЖИ , КАК МОЖЕ БЕЗ НГОВО РАЗРЕШЕНИЕ ДА СИ ПОЗВОЛЯВАШ РАЗГОВОРИ, С ПУТИН , ЛЕЛЕ ??!. АМА МАКАРИОНА И ТОЙ БИЛ ПУТИНИСТ !! АМИ ПУТИНИСТ Е РАЗБИРА СЕ ЩОМ ИЗЯВЯВА СЪГЛАСИЕ ДА РАЗГОВАРЯ С ПУТИН , КАКЪВ МОЖЕ ДА Е , САМО ПУТИНСТ Е ,ДААА!
    СПОРЕД "НАУЧНИТЕ " ПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ НА ЦЯЛАТА УРСУЛАНСКА ПАПЛАЧ , Е ТОЧНА ТАКА , МАКАРОН Е ПУТИНИСТ !! СЕГА ЩЕ ВИДИ ТОЙ , КАКВО ЩЕ МУ СЕ СЛУЧИ , КАТО ЗЕЛЬО ГО САНКЦИОНИРА!!!

    Коментиран от #69

    18:40 21.12.2025

  • 57 Леко да те поправя!

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Арестович":

    Арестович бе пръв съветник в кабинета на Зеленски!
    НО!
    След една бомбандировка на жилищен блок в Киев,с цивилни жертви,Арестович имаше неблагоразумието да каже пред медиите Истината...!
    А тя бе,че не руска ракета(както тръбеше пропагандата...) ,а удар на Украинското ПВО е ударило жилищната сграда ..!
    И на другият ден Зеленски издаде указ за уволнението му...!

    Коментиран от #67

    18:43 21.12.2025

  • 58 Запознат

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи хи":

    "Макрон ще седи на още по голяма маса"

    Ха ха ха този път даже няма да го поканят на масата - виждал ли си слугите как стоят когато господаря им нарежда - в тази поза ще е Макарончо.

    18:44 21.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Или,като Урсула...

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Хи хи хи":

    ...ще седи отстрани на...диванчето...!

    18:45 21.12.2025

  • 62 Маша

    1 3 Отговор
    Френския на Путин е перфектен!

    18:45 21.12.2025

  • 63 Цвете

    4 3 Отговор
    СЕГА, КАТО НЯМА КОВИД, ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕДНАТ НА МАСА ДЪЛГА 10 МЕТРА?!

    18:46 21.12.2025

  • 64 Хи хи

    4 2 Отговор
    Щом микрoна иска да говори с Путин значи е пyтлерaст !!!!

    18:46 21.12.2025

  • 65 не може да бъде

    5 2 Отговор
    Някои се питат -а какво прави Зеленски до Макрон !?Може би Макрон да е поискал малко уточнение по последните изявления ...Сирски - срещу нас воюва . руска армия с численост около 710000 души -такива са нашите разузнавателни данни ..Зеленски -нашата армия наброява 880000 и единствената причина за успехите на руснаците е трикратното им превъзходство на фронта!? ...някой все пак трябва да каже кое е вярно ...

    18:47 21.12.2025

  • 66 Цвете

    3 2 Отговор
    СЕГА, КАТО НЯМА КОВИД, ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕДНАТ НА МАСА ДЪЛГА 10 МЕТРА?!

    Коментиран от #72

    18:47 21.12.2025

  • 67 Приемам поправката

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Леко да те поправя!":

    Има много филмчета в тубата където громи режима на Зеленски. Например, казва, че при Янукович БВП е бил два пъти по-голям, Крим и Донбас бяха украински и нямаше насилствена мобилизация, а Украйна беше 50 милиона, а не 15, като сега.

    Коментиран от #71

    18:48 21.12.2025

  • 68 1111

    3 2 Отговор
    С Путин винаги е било полезно да се говори, тез къде спаха досега? НО, първият разговор е най-полезен и ако го пропуснете или не чувате кво ви пей радиото, всеки следващ разговор с него става все по-безполезен.

    18:48 21.12.2025

  • 69 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "МАКАРОНА Е ПУТИНИСТ!":

    Очаквай и нашите козячета е евроатлантици изведнъж и чудодейно и те да станат путинисти - те са виртуози в обръщането на палачинката - щом успяха за една нощ от върли комуняги и ченгета от ДС да станат "евроатлантици" така и сега ще се справят. Даже ако дойдат руснаците те ще са първите които ще ги посрещат с цветя нищо че до вчера са плюли по тях.

    18:48 21.12.2025

  • 70 Кремъл

    1 4 Отговор
    дворец ли е?

    Коментиран от #74, #80

    18:49 21.12.2025

  • 71 А защо

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Приемам поправката":

    не останаха,да чакат Путин?

    Коментиран от #75

    18:51 21.12.2025

  • 72 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Цвете":

    "ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА СЕДНАТ НА МАСА ДЪЛГА 10 МЕТРА?!"

    Не масата ще е малка този път само за Путин пък Макарончо ще стои в ъгъла прав - и стол няма да има за него. Хората казват кой както си постели....

    18:51 21.12.2025

  • 73 Оценител

    6 3 Отговор
    Никакъв смисъл няма да се говори с патологичен лъжец и пoдлец като кремълския ,бункерен военнопрестъпник Путлер .

    Коментиран от #78, #79

    18:52 21.12.2025

  • 74 Кремъл

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Кремъл":

    е цял комплекс, в който има и дворец. Диамантения двор също е там. Влязъл съм в Кремъл, но вътре не пускаха.

    Коментиран от #83

    18:53 21.12.2025

  • 75 Украинец

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "А защо":

    "не останаха,да чакат Путин?"

    Защото никой не иска да живее в концлагер с управляваща неонацистка хунта - или ще ги убият както убиха главния преговарящ в Истамбул или ще ги пратят на фронта което е същото. Между другото вече 7 милиона от украинците са при Путин. Ужким бягат на запад но после през Беларус отиват в Русия.

    18:56 21.12.2025

  • 76 Хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Zaхарова":

    Пътувай по течението бре селски!

    18:56 21.12.2025

  • 77 Ако даваха 50 рубли за истина

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Zaхарова":

    Къде щяха да ви намират глупаците да показвате падението на запада? 😀

    18:56 21.12.2025

  • 78 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Оценител":

    "Никакъв смисъл няма да се говори"

    Ами защо си тук а не си доброволец във ВСУ да громиш руснаците защото ако не говориш това е другия начин - трябва да го победите Путин ама като го громите скрити зад компютрите няма да стане. Поне по една заплатка заделете за киевската хунта ама и това не правите.

    Коментиран от #81

    18:59 21.12.2025

  • 79 Владо

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Оценител":

    Естествено,че никой няма да говори с кремълският сбърканяк.Тинтири минтири.

    Коментиран от #84, #86

    19:00 21.12.2025

  • 80 Питащ

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Кремъл":

    Козячетата имат ли изобщо акъл

    19:01 21.12.2025

  • 81 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Учуден":

    Още по Учуден ще станеш.

    19:01 21.12.2025

  • 82 Пернишки винкел!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    ,,Ловъра на бабички"...,не можа да опази ,,Лувъра",от обикновени крадци-кокошкари...,тръгнал с Путин и Русия да си го мери...?!

    19:01 21.12.2025

  • 83 Ти да видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Кремъл":

    Значи не е като Папуа Нова Гвинея 🤣🤣🤣

    Коментиран от #85

    19:03 21.12.2025

  • 84 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Владо":

    "никой няма да говори с кремълският сбърканяк"

    Е щом казваш че Макарончо е никой няма как да не се съглася с теб защото той навит да говори с Путин.

    Коментиран от #87

    19:03 21.12.2025

  • 85 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ти да видиш":

    Ти ако отидеш в Папуа Нова Гвинея ще ти се стори рай спрямо дупката в която живееш.

    19:05 21.12.2025

  • 86 РЕАЛИСТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Владо":

    Естествено,че с Кремълският Началник,ще говорят само Тръмп,Уиткоф и зетят на Тръмп...!
    Другото е тинтири-минтири...!

    19:05 21.12.2025

  • 87 Може и да звучиш като ,,Зевзек"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Зевзек":

    Но много точно и умно му го каза...👍!

    19:09 21.12.2025

  • 88 Нищо подобно...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Михайлов":

    Всичко е игра на думи...

    19:09 21.12.2025

  • 89 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Елисейският дворец: Отново става полезно да се говори с Путин"

    Май клекнахте, а? А колко уверени бяхте и колко остро реагирахте, когато Орбан ходеше в Москва .... Тц, тц, тц тц..... Няма такова падение! Да се молите да се срещате с Путин.... 🤣

    19:11 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания