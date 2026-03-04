Ирански ракети летят към Израел! Нови експлозии в Йерусалим, въздушна тревога и над Тел Авив и Хайфа

Израелската армия обяви, че е засякла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел в петия ден от войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американската офанзива срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Израелската армия идентифицира нови ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“, се казва в изявление на армията.
„Системите за отбрана действат за прехващане на заплахата“, се допълва в изявлението.
Нови експлозии отекнаха в Йерусалим по-рано днес. Сирените за въздушна тревога се задействаха също в Тел Авив и Хайфа, съобщи Франс прес, след като Израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети и дронове на ливанската групировка "Хизбула", пише БТА.
В петия ден от войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с израелско-американска офанзива срещу Иран и ответните удари на Техеран, организацията "Маген Давид Адом" – израелският аналог на Червения кръст – съобщи, че двама души са били леко ранени и хоспитализирани в района на Тел Авив.
В Йерусалим сирените се задействаха четири пъти за по-малко от три часа днес следобед. Чуха се и няколко експлозии. Полицията съобщи, че е разположила свои служители на пет различни места в града, след сигнали за паднали отломки от прехванати на снаряди, причинили материални щети.
Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и че отбранителните ѝ системи са били задействани с цел "прехващане на заплахата". Освен това Израел съобщи и за "няколко изстрелвания" на дронове от Ливан, като твърди, че "повечето от тях" също са били прехванати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Иран
Коментиран от #68
19:51 04.03.2026
2 Пан Зеленко
19:51 04.03.2026
3 Тръмп съм
19:52 04.03.2026
4 хаха
19:52 04.03.2026
5 Нали бяха свършили на 109%
19:53 04.03.2026
6 Онзи
Коментиран от #51
19:53 04.03.2026
7 Добреее
19:54 04.03.2026
8 ои8уйхътгр
Коментиран от #29, #72
19:54 04.03.2026
9 Шизофрения
19:54 04.03.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #39, #75
19:54 04.03.2026
11 Кiро Украiнеца
19:55 04.03.2026
12 Здрасти
Коментиран от #70
19:55 04.03.2026
13 Анонимен
19:55 04.03.2026
14 Абе
Коментиран от #47
19:56 04.03.2026
15 Пич
Коментиран от #40
19:56 04.03.2026
16 КАЯ КАЛАС ПИТА
Коментиран от #25
19:57 04.03.2026
17 Кюмюра от Драгалевци
19:58 04.03.2026
18 Само да питам
19:58 04.03.2026
19 за пореден ден
19:58 04.03.2026
20 РАЗКОШНИ НОВИНИ
19:58 04.03.2026
21 Следва небивал отговор
Коментиран от #26
19:58 04.03.2026
22 Абе нали
19:59 04.03.2026
23 Бийк
Какво друго да очакваш от религиозни фанатици
Коментиран от #30, #54
19:59 04.03.2026
24 А ГДЕ
Коментиран от #46
20:00 04.03.2026
25 Нетаняху
До коментар #16 от "КАЯ КАЛАС ПИТА":Да го Е.и гевгира излезе,да го Е.!
20:00 04.03.2026
26 Следва
До коментар #21 от "Следва небивал отговор":Ще ще ще
20:00 04.03.2026
27 Блатна подлога
20:00 04.03.2026
28 Новият аятолах Хаменей съм
Коментиран от #44
20:00 04.03.2026
29 Може би
До коментар #8 от "ои8уйхътгр":Ни гледа отгоре
20:00 04.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #41
20:01 04.03.2026
32 си дзън
20:02 04.03.2026
33 стоян
Коментиран от #38, #42, #49
20:02 04.03.2026
34 Факти
Коментиран от #43
20:03 04.03.2026
35 Да,бе
20:03 04.03.2026
36 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #50
20:04 04.03.2026
37 няколко експлозии
20:04 04.03.2026
38 Ама
До коментар #33 от "стоян":Имат много перални и после с лопатки 😀
20:04 04.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Основната си цел
До коментар #15 от "Пич":да премахнат аятолаха я постигнаха , както ти е известно, затова "никоя цел" е емоционално разбилаема, но фактологично неуместна.
Прави впечатление сдържаността на иранските съседи към военната операция.
Коментиран от #59
20:04 04.03.2026
41 оЦенител
До коментар #31 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Ти пък сега, остави копейките да се радват...
Ако знаеш бащата какви нелепици ми разправя:
Руслямите в Ютюб се пукат да лъжат!
Само отвори поглед.инфо и ще паднеш от смях....
Лошото е че тук съвсем обикновени хора им се връзват.
Не говоря за разпространителите на които им се плаща за това.
20:05 04.03.2026
42 Дрътия Софианец
До коментар #33 от "стоян":Ееех стояне ,стоянее ,Тайбе Юсеин и цялата му рода и който те хване .
20:05 04.03.2026
43 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ
До коментар #34 от "Факти":Че и Иран има атом за цион.
20:06 04.03.2026
44 ДОНЧО
До коментар #28 от "Новият аятолах Хаменей съм":До десет дена нема да та има бре
20:06 04.03.2026
45 Израел са долни варвари и убийци
Коментиран от #58
20:06 04.03.2026
46 Пляс
До коментар #24 от "А ГДЕ":Давид си свалил прашката и си оголил дупеску
20:06 04.03.2026
47 Шопо
До коментар #14 от "Абе":Другаря Ким е подготвил ракета, чака да му пратят един иранец да натисне копчето.
20:06 04.03.2026
48 Усраула Лайненс
и пак падат при юдейте
20:08 04.03.2026
49 А ГДЕ
До коментар #33 от "стоян":стоян георгиев ,известен в определени среди като СиСи БоаТа и Деси ПалаВата КонтроЛьорка ?
20:08 04.03.2026
50 Друсльо
До коментар #36 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":С какво си се напушил бре
Коментиран от #62
20:08 04.03.2026
51 Афганистанец със сандали
До коментар #6 от "Онзи":замерят моше с камили
20:09 04.03.2026
52 Хм...
Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника
Айде малко си синхронизираите пропагандата. Че накрая ще стане като с руските ракети, дето вече четири години свършват всяка седмица.
20:09 04.03.2026
53 раша в шок и колапс
20:09 04.03.2026
54 Друго си е
До коментар #23 от "Бийк":Да си човекоядец педагог от оня остро,това е върха на цивилизационния избор
20:10 04.03.2026
55 Айде
20:10 04.03.2026
56 Някой
20:10 04.03.2026
57 Не е обаче
20:10 04.03.2026
58 Факти
До коментар #45 от "Израел са долни варвари и убийци":Ако Израел бяха варвари щяха да унищожат Иран още през 1982 г., когато Иран започна да бомби Израел чрез Хизбула. Израел ако бяха диваци още тогава щяха да хвърлят атома на Иран и да се приключи. Но Израел са цивилизовани. Те десетилетия даваха шанс на Иран да се поправи. Той отказа и продължи да напада Израел. Сега си получава заслуженото и милостивият Израел продължава да не хвърля атома. Ако Иран имаха атом отдавна да са го хвърлили. Те са самоубийци. Израел не са. Те са цивилизовани. В Ираел жените са равни с мъжете. В Иран жените са разплодни животни и ако не слушат мъжете ги убиват с камъни. Факт.
Коментиран от #64, #65
20:12 04.03.2026
59 Пич
До коментар #40 от "Основната си цел":Това което казваш е толкова смехотворно, че за да не бъда груб, ще ти кажа, че ако Аятолаха беше основната им цел, щяха да изпратят двама снайпериста, или да го отровят, или куп други неща!!! Това е цел за паветниците - демек, САЩ имат успех!!! Чушки - режима не е помръднал, и ги прави диви и щастливи!!!
20:12 04.03.2026
60 Съединените щати на практика е
20:13 04.03.2026
61 А КАКВО КАЗВА
20:13 04.03.2026
62 От ПОСОЛЯ
До коментар #50 от "Друсльо":На Драган Цанков ми го съобщиха....с видео
20:14 04.03.2026
63 Голяма вълна
20:15 04.03.2026
64 НЕ "Израел ако бяха диваци"
До коментар #58 от "Факти":Те са диваци! Те са нацисти ! Ционизма е еманацията на диващината и нацизма! Ционизма няма нищо общо с юдеизма. Ционистите не знаят какво пише в Тората!
20:16 04.03.2026
65 Истината
До коментар #58 от "Факти":Приятелю ,не е добре да славим ИсраХелл !Я кажи какво правят в Иран с гийооттт верренени като тееб 😂😂 😂 ?
20:18 04.03.2026
66 Аятолах в хамак
20:19 04.03.2026
67 Путинистче идиотче
Коментиран от #77
20:19 04.03.2026
68 Соваж бейби
До коментар #1 от "Браво на Иран":🤣това са стари новини виж какво става в момента Техеранри цял Иран
20:19 04.03.2026
69 Лъжа е
20:20 04.03.2026
70 Ахахах
До коментар #12 от "Здрасти":Привършват копейка. Не свършили
20:20 04.03.2026
71 Моше
20:22 04.03.2026
72 стоян георгиев
До коментар #8 от "ои8уйхътгр":от СаттаНахууу останаха само големите му уши .щели били в музей да ги излагат ...хахах .
20:22 04.03.2026
73 Последни издихания на аятоласите
20:23 04.03.2026
74 Ицо
20:24 04.03.2026
75 Пешо
До коментар #10 от "ФАКТ":Те им помагат, но само на теб не казват, за да те е яд 🙂
20:24 04.03.2026
76 Коста
20:27 04.03.2026
77 Аятолах в хамак
До коментар #67 от "Путинистче идиотче":Като предния път ли?
20:27 04.03.2026