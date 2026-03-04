Новини
Ирански ракети летят към Израел! Нови експлозии в Йерусалим, въздушна тревога и над Тел Авив и Хайфа

Ирански ракети летят към Израел! Нови експлозии в Йерусалим, въздушна тревога и над Тел Авив и Хайфа

4 Март, 2026 19:50

Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и че отбранителните ѝ системи са били задействани с цел прехващане на заплахата

Ирански ракети летят към Израел! Нови експлозии в Йерусалим, въздушна тревога и над Тел Авив и Хайфа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви, че е засякла нови изстрелвания на ирански ракети към територията на Израел в петия ден от войната в Близкия изток, предизвикана от израелско-американската офанзива срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Израелската армия идентифицира нови ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел“, се казва в изявление на армията.

„Системите за отбрана действат за прехващане на заплахата“, се допълва в изявлението.

Нови експлозии отекнаха в Йерусалим по-рано днес. Сирените за въздушна тревога се задействаха също в Тел Авив и Хайфа, съобщи Франс прес, след като Израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети и дронове на ливанската групировка "Хизбула", пише БТА.

В петия ден от войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари с израелско-американска офанзива срещу Иран и ответните удари на Техеран, организацията "Маген Давид Адом" – израелският аналог на Червения кръст – съобщи, че двама души са били леко ранени и хоспитализирани в района на Тел Авив.

В Йерусалим сирените се задействаха четири пъти за по-малко от три часа днес следобед. Чуха се и няколко експлозии. Полицията съобщи, че е разположила свои служители на пет различни места в града, след сигнали за паднали отломки от прехванати на снаряди, причинили материални щети.

Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран, както и че отбранителните ѝ системи са били задействани с цел "прехващане на заплахата". Освен това Израел съобщи и за "няколко изстрелвания" на дронове от Ливан, като твърди, че "повечето от тях" също са били прехванати.


Израел
  • 1 Браво на Иран

    54 11 Отговор
    Сривай тази гад!

    Коментиран от #68

    19:51 04.03.2026

  • 2 Пан Зеленко

    36 8 Отговор
    Трябват още пари!!!

    19:51 04.03.2026

  • 3 Тръмп съм

    47 8 Отговор
    Не е възможно, всичко съм унищожил, даже потопих и един ирански кораб за превоз на ПАТКИ край Шри Ланка?

    19:52 04.03.2026

  • 4 хаха

    11 38 Отговор
    Пислямистките ватнишки подлоги от Блатото да търчат към землянките си!

    19:52 04.03.2026

  • 5 Нали бяха свършили на 109%

    42 10 Отговор
    Иранските ракети ? Още сутринта ?

    19:53 04.03.2026

  • 6 Онзи

    51 5 Отговор
    Нали Иран му бяха свършили ракетите и установките 🤔то като се замисля и на Русия бяха свършили също 😅. Явно нападат с каруци

    Коментиран от #51

    19:53 04.03.2026

  • 7 Добреее

    40 3 Отговор
    и това при положехие, че Иран са свършили ракетите. А ко не бяха ги свършили?

    19:54 04.03.2026

  • 8 ои8уйхътгр

    34 3 Отговор
    Абе, къде го Сатаняху? Нещо се загуби откакто му думнаха резиденцийкътъ и от тогава никой не го е виждал или чувал...

    Коментиран от #29, #72

    19:54 04.03.2026

  • 9 Шизофрения

    38 6 Отговор
    Тръмп на третия ден от войната: 90% от иранската армия е унищожена!!! Аз съм най-силният, най-великият, най-красивият...... !!!!! Тръмп на петия ден от войната: 50% от иранската армия е унищожена, Сега започваме с по-големите удари! 🤪🤣🤣🤣🤣🤣

    19:54 04.03.2026

  • 10 ФАКТ

    11 33 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования".

    Коментиран от #39, #75

    19:54 04.03.2026

  • 11 Кiро Украiнеца

    7 2 Отговор
    Аааа ета недопустiма. Режим нада паменять.

    19:55 04.03.2026

  • 12 Здрасти

    30 4 Отговор
    Хахахахахахаха, нали предната статия беше, че на Иран и свършиха ракетите бе хахаахахах, ей излагат се, направо абсолютни аматьори сте в тоя така наречен новинарски сайт.

    Коментиран от #70

    19:55 04.03.2026

  • 13 Анонимен

    27 4 Отговор
    Нали бяха свършили ракетите, Факти го каза?!!

    19:55 04.03.2026

  • 14 Абе

    22 5 Отговор
    Пуснете им един атом за дезинфекция на израиль!

    Коментиран от #47

    19:56 04.03.2026

  • 15 Пич

    39 5 Отговор
    Много глупашка операция!!! САЩ и Израел направиха сума ти поразии, а никакви цели няма да постигнат!!! За това ще трябва да вкарат огромна сухопътна армия, ама тези малоумнци не са помислили за това! Е.....в Иран преврат няма!!! Това ще бъде запомнено като най малоумната военна операция на американски президент!!!

    Коментиран от #40

    19:56 04.03.2026

  • 16 КАЯ КАЛАС ПИТА

    27 3 Отговор
    А ГДЕ ЖЕЛЕЗНИО КУПОЛ??

    Коментиран от #25

    19:57 04.03.2026

  • 17 Кюмюра от Драгалевци

    15 3 Отговор
    Уудрий !

    19:58 04.03.2026

  • 18 Само да питам

    9 5 Отговор
    Как се казва новият аятлах на Иран? Че помня стария се казваше "Хаменей"

    19:58 04.03.2026

  • 19 за пореден ден

    5 16 Отговор
    Ефективно и надеждно ПВО.

    19:58 04.03.2026

  • 20 РАЗКОШНИ НОВИНИ

    19 3 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ ПО ЧЕСТО.ПО ТОЗИ ПОВОД СЕ ПИЙНУВА.

    19:58 04.03.2026

  • 21 Следва небивал отговор

    3 28 Отговор
    Тази нощ техеран ще изгори

    Коментиран от #26

    19:58 04.03.2026

  • 22 Абе нали

    19 3 Отговор
    Свършиха ракетите,сигурно са изстреляли летящи лопати.егати и дезинформаторите

    19:59 04.03.2026

  • 23 Бийк

    4 24 Отговор
    Тъпи но упорити
    Какво друго да очакваш от религиозни фанатици

    Коментиран от #30, #54

    19:59 04.03.2026

  • 24 А ГДЕ

    19 3 Отговор
    Прашката на Давид ?

    Коментиран от #46

    20:00 04.03.2026

  • 25 Нетаняху

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "КАЯ КАЛАС ПИТА":

    Да го Е.и гевгира излезе,да го Е.!

    20:00 04.03.2026

  • 26 Следва

    13 1 Отговор

    До коментар #21 от "Следва небивал отговор":

    Ще ще ще

    20:00 04.03.2026

  • 27 Блатна подлога

    3 24 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.Ще ходя,ама друг път.

    20:00 04.03.2026

  • 28 Новият аятолах Хаменей съм

    14 1 Отговор
    Още десетина дена да боядисаме ядрената бомба и да изсъхне боята добре... и ще скъсаме на рижия прашките!

    Коментиран от #44

    20:00 04.03.2026

  • 29 Може би

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгр":

    Ни гледа отгоре

    20:00 04.03.2026

  • 31 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    8 24 Отговор
    Иран без авиация, боен флот е обречен....скоро ша му очукат и силозите с ракети....главно в пещери.

    Коментиран от #41

    20:01 04.03.2026

  • 32 си дзън

    4 8 Отговор
    В защита на Иран руснаците са изстреляли дуперзвукова ракета по Белия дом. Тръмп е в паника.

    20:02 04.03.2026

  • 33 стоян

    6 15 Отговор
    Другари путинофили радвайте се- все още имат ракети моллите - Хегет каза че иранците имат ракети за още няколко дена или са останали около 20% но до седмица ще ги унищожат

    Коментиран от #38, #42, #49

    20:02 04.03.2026

  • 34 Факти

    5 21 Отговор
    Израел е милостив и пази иранския народ. Може просто да му метне атома и да се приключи. Иранците са късметлии, че Израел е толкова цивилизован.

    Коментиран от #43

    20:03 04.03.2026

  • 35 Да,бе

    16 3 Отговор
    Ах какви са коварни тия иранци,ей!Как се правят,че са свършили ракетите...Продъниха го тоя прехвален гевгир.Цяла крава стана за мезе барабар с "избраният"народ.Той,че е избран е вярно,но не му казват за какво...Кашерна тор.

    20:03 04.03.2026

  • 36 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 18 Отговор
    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...

    Коментиран от #50

    20:04 04.03.2026

  • 37 няколко експлозии

    6 2 Отговор
    После пък ще е оръжие за масово поразяване.... и в чужбина ще ги трепят с десетилетия ...

    20:04 04.03.2026

  • 38 Ама

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян":

    Имат много перални и после с лопатки 😀

    20:04 04.03.2026

  • 40 Основната си цел

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    да премахнат аятолаха я постигнаха , както ти е известно, затова "никоя цел" е емоционално разбилаема, но фактологично неуместна.
    Прави впечатление сдържаността на иранските съседи към военната операция.

    Коментиран от #59

    20:04 04.03.2026

  • 41 оЦенител

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Ти пък сега, остави копейките да се радват...
    Ако знаеш бащата какви нелепици ми разправя:
    Руслямите в Ютюб се пукат да лъжат!
    Само отвори поглед.инфо и ще паднеш от смях....
    Лошото е че тук съвсем обикновени хора им се връзват.
    Не говоря за разпространителите на които им се плаща за това.

    20:05 04.03.2026

  • 42 Дрътия Софианец

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "стоян":

    Ееех стояне ,стоянее ,Тайбе Юсеин и цялата му рода и който те хване .

    20:05 04.03.2026

  • 43 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Че и Иран има атом за цион.

    20:06 04.03.2026

  • 44 ДОНЧО

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Новият аятолах Хаменей съм":

    До десет дена нема да та има бре

    20:06 04.03.2026

  • 45 Израел са долни варвари и убийци

    8 4 Отговор
    Ненормални

    Коментиран от #58

    20:06 04.03.2026

  • 46 Пляс

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "А ГДЕ":

    Давид си свалил прашката и си оголил дупеску

    20:06 04.03.2026

  • 47 Шопо

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Другаря Ким е подготвил ракета, чака да му пратят един иранец да натисне копчето.

    20:06 04.03.2026

  • 48 Усраула Лайненс

    6 3 Отговор
    тенекиен купол дава по 500 милиона за да спре дронове за 200 хиляди
    и пак падат при юдейте

    20:08 04.03.2026

  • 49 А ГДЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "стоян":

    стоян георгиев ,известен в определени среди като СиСи БоаТа и Деси ПалаВата КонтроЛьорка ?

    20:08 04.03.2026

  • 50 Друсльо

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    С какво си се напушил бре

    Коментиран от #62

    20:08 04.03.2026

  • 51 Афганистанец със сандали

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Онзи":

    замерят моше с камили

    20:09 04.03.2026

  • 52 Хм...

    5 0 Отговор
    Абе фaTkи, в статия от 18.33ч днес твърдите, че Иран свършва ракетите:
    Иранската армия привършва ракетите! САЩ нанасят удари все по-надълбоко в територията на противника
    Айде малко си синхронизираите пропагандата. Че накрая ще стане като с руските ракети, дето вече четири години свършват всяка седмица.

    20:09 04.03.2026

  • 53 раша в шок и колапс

    3 2 Отговор
    Цялото изявление на Александър Дугин известен като "психолога на Путин" чийто дъщеря Дария Дугина преди 2 години беше взривена от Украинското контраразузнаване - "Унищожават нашите съюзници един по един и по план. Унищожиха Сирия ,Венецуела, сега Иран. Северна Корея мълчи и Ким-Чен -Ун защото се опасяват че са следващите. Дори и с декларация не осъдиха нападението над Иран. Следващите сме ние. Преди време Тръмп заяви че разполагат с такива оръжия за които никой не предполага че съществуват. Нашето външно министерство поиска повече информация и не получи. А повече от 4 години буксуваме в Украйна и сме толкова отслабени че нямаме сили да защитим нашите съюзници и пред очите ни ги унищожават"

    20:09 04.03.2026

  • 54 Друго си е

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бийк":

    Да си човекоядец педагог от оня остро,това е върха на цивилизационния избор

    20:10 04.03.2026

  • 55 Айде

    3 1 Отговор
    новото име на езраел да е Поляните !

    20:10 04.03.2026

  • 56 Някой

    4 1 Отговор
    В статията отгоре заглавието ни информира, че Иран привършват ракетите. Та последно. Кое е вярно.

    20:10 04.03.2026

  • 57 Не е обаче

    4 4 Отговор
    израелско-американската "офанзива" срещу Иран, а вероломно нападение и международен тероризъм, без мандат на ООН, без одобрението на Конгреса – явно нарушение на международното право. Тези престъпници бомбардираха държавния глава на Иран, десетки правителствени служители и дори девическо училище, убивайки близо 170 деца. Това не е прецизен удар или "офанзива". Това е държавен тероризъм !

    20:10 04.03.2026

  • 58 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "Израел са долни варвари и убийци":

    Ако Израел бяха варвари щяха да унищожат Иран още през 1982 г., когато Иран започна да бомби Израел чрез Хизбула. Израел ако бяха диваци още тогава щяха да хвърлят атома на Иран и да се приключи. Но Израел са цивилизовани. Те десетилетия даваха шанс на Иран да се поправи. Той отказа и продължи да напада Израел. Сега си получава заслуженото и милостивият Израел продължава да не хвърля атома. Ако Иран имаха атом отдавна да са го хвърлили. Те са самоубийци. Израел не са. Те са цивилизовани. В Ираел жените са равни с мъжете. В Иран жените са разплодни животни и ако не слушат мъжете ги убиват с камъни. Факт.

    Коментиран от #64, #65

    20:12 04.03.2026

  • 59 Пич

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Основната си цел":

    Това което казваш е толкова смехотворно, че за да не бъда груб, ще ти кажа, че ако Аятолаха беше основната им цел, щяха да изпратят двама снайпериста, или да го отровят, или куп други неща!!! Това е цел за паветниците - демек, САЩ имат успех!!! Чушки - режима не е помръднал, и ги прави диви и щастливи!!!

    20:12 04.03.2026

  • 60 Съединените щати на практика е

    6 1 Отговор
    Двупартийна диктатура, където олигархична хунта съществува от 150 години и на всички, които искрено се противопоставят на политиките и интересите на управляващата класа, е отказано правото да се обръщат към народа. Свидетели сме на откровени лъжи, на отприщилият се порой от расистки наративи, език който нацистите използваха докато полагаха основите за Холокоста, превантивни манипулативни декларации, толериране и прокламиране на империалистическия гангстеризъм и предполагаемото „право“ на американския империализъм да нахлува, бомбардира, убива и отвлича по свое желание на всякъде по света. Брутални примери за международен тероризъм, дестабилизираща агресия и лудост. Според стандартите, установени на Нюрнбергските процеси след Втората световна война, това е незаконно „престъпление срещу мира“, сравнимо с действията, изпратили нацистките подсъдими на бесилката. А Досиетата на Епщайн ? Над 3 милиона страници документи, разкриващи дегенериралата социална вселена на американската и международната капиталистическа олигархия – милиардери, политици, интелектуалци, технологични ръководители и кралски особи, циркулиращи в орбитата на осъден трафикант на деца за сексуална употреба – президентът, чиято интимна, десетилетна връзка с Епщайн е документирана в снимки, летателни дневници и показания на свидетели. Никаква медийна пропаганда не може да прикрие факта, че нападението срещу Иран е точно това, което беше описано на Нюрнбергските процеси срещу нацистките лидери пр

    20:13 04.03.2026

  • 61 А КАКВО КАЗВА

    2 1 Отговор
    Кая Калас.

    20:13 04.03.2026

  • 62 От ПОСОЛЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Друсльо":

    На Драган Цанков ми го съобщиха....с видео

    20:14 04.03.2026

  • 63 Голяма вълна

    3 0 Отговор
    Нали имат железен купол....кво ми дреме на мен.

    20:15 04.03.2026

  • 64 НЕ "Израел ако бяха диваци"

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Те са диваци! Те са нацисти ! Ционизма е еманацията на диващината и нацизма! Ционизма няма нищо общо с юдеизма. Ционистите не знаят какво пише в Тората!

    20:16 04.03.2026

  • 65 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Приятелю ,не е добре да славим ИсраХелл !Я кажи какво правят в Иран с гийооттт верренени като тееб 😂😂 😂 ?

    20:18 04.03.2026

  • 66 Аятолах в хамак

    2 1 Отговор
    Споко бре...свършихме ракетите

    20:19 04.03.2026

  • 67 Путинистче идиотче

    0 3 Отговор
    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Без авиация, ПВО и боен флот, аятоласите са със свалени гащи....САЩ са господарите над Иран.

    Коментиран от #77

    20:19 04.03.2026

  • 68 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Иран":

    🤣това са стари новини виж какво става в момента Техеранри цял Иран

    20:19 04.03.2026

  • 69 Лъжа е

    1 0 Отговор
    Жълтопаветниците казаха че ракетите на брадатите са свършили… имало само две-три за картофената нива враждебна

    20:20 04.03.2026

  • 70 Ахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    Привършват копейка. Не свършили

    20:20 04.03.2026

  • 71 Моше

    1 0 Отговор
    Само да не уцелят стената на плача,че тогава ще видят бяло слънце посред нощ.

    20:22 04.03.2026

  • 72 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгр":

    от СаттаНахууу останаха само големите му уши .щели били в музей да ги излагат ...хахах .

    20:22 04.03.2026

  • 73 Последни издихания на аятоласите

    0 0 Отговор
    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Без авиация, ПВО и боен флот, аятоласите са със свалени гащи....САЩ са господарите над Иран.

    20:23 04.03.2026

  • 74 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли ръъъгани козяци ?

    20:24 04.03.2026

  • 75 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Те им помагат, но само на теб не казват, за да те е яд 🙂

    20:24 04.03.2026

  • 76 Коста

    0 0 Отговор
    Много добре! Само пепел!

    20:27 04.03.2026

  • 77 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Путинистче идиотче":

    Като предния път ли?

    20:27 04.03.2026