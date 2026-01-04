От диктатор до студент: тихият живот на Башар Асад в изгнание

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2011 г. група тийнейджъри изписват с графити на стената на училищния си двор в сирийския град Дараа предупреждение, което по-късно ще се окаже пророческо: "Ти си следващият, докторе". Посланието е насочено към президента Башар Асад - офталмолог по образование, обучавал се във Великобритания, който тогава изглежда недосегаем, докато Арабската пролет помита авторитарни режими в Близкия изток.

Четиринадесет години по-късно, след война, в която загиват около 620 хиляди души и близо 14 милиона сирийци са принудени да напуснат домовете си, "редът на доктора" наистина идва. В началото на декември 2024 г. Асад е свален от власт и бяга от Сирия в последния момент, изтегляйки се под руска военна защита и намирайки убежище в Москва.

Днес бившият лидер на последния баасистки режим в Близкия изток живее далеч от прожекторите. Според близки до семейството му източници на британския в. "Гардиън", Асад се е върнал към първоначалната си професия и отново изучава офталмология, като паралелно усъвършенства руския си език.

"Това винаги е било негова страст. Той не го прави заради парите", разказва човек от обкръжението на Асад. Още преди началото на войната той редовно е практикувал медицина в Дамаск, а сега, по думите на източниците, потенциалните му пациенти биха могли да бъдат част от богатия московски елит.

Лукс без влияние

Година след падането на режима семейство Асад води изолиран, но охолен живот между Русия и Обединените арабски емирства. Според информация от Русия и Сирия, както и от изтекли данни, семейството вероятно живее в престижния район Рубльовка край Москва - затворен комплекс за политическия и икономически елит, където по-рано се е установил и бившият украински президент Виктор Янукович.

Финансово Асад не изпитва затруднения. След налагането на западни санкции през 2011 г. голяма част от богатството на семейството е прехвърлено в Русия, извън обсега на западните регулатори. Въпреки това, социалната и политическата изолация е осезаема. Асад е лишен от контакт с бившите си съюзници, а руските власти не му позволяват да поддържа връзка с ключови фигури от стария режим.

"Животът му е изключително тих. Почти няма контакт с външния свят", казва близък до семейството. Според източници от Кремъл, Асад вече не представлява интерес за Владимир Путин или за руските политически елити. "Путин няма търпение към лидери, които губят властта си", обобщава руски източник.

Бягството и разривът с близките

Асад напуска Дамаск в ранните часове на 8 декември 2024 г., заедно със синовете си, докато бунтовническите сили настъпват към столицата. Той е ескортиран от руски военни до авиобазата Хмеймим, откъдето напуска страната. Много от роднините и съюзниците му научават за бягството едва след факта.

По думите на хора от бившия режим, брат му Махер Асад - ключова фигура в сирийските силови структури - е бил оставен без отговор, докато се е опитвал да се свърже с него. "Бунтовниците намериха наргилето му още топло в двореца", разказва източник, близък до семейството. Именно Махер, а не Башар, е помагал на други фигури от режима да избягат.

Семейството в сянка

След бягството фокусът на семейството е върху здравето на Асма Асад - бившата първа дама на Сирия, която от години се бори с левкемия. По данни на източници, тя е преминала експериментално лечение в Москва под наблюдението на руските служби и състоянието ѝ е стабилизирано.

Стабилизирането на здравето ѝ отваря нова страница - Асад иска да разкаже "своята версия" на събитията. Той планира интервюта за RT и за американски подкаст, но засега руските власти не му разрешават публични изяви. Руският посланик в Ирак открито заявява, че Асад няма право да участва в медийна или политическа дейност.

Нов живот за децата

Децата на Асад се адаптират по-лесно към новата реалност. Единственият публичен момент за семейството след падането на режима е дипломирането на дъщеря му Зейн Асад в елитния московски университет МГИМО през юни. Семейството присъства, но дискретно, без публични снимки и демонстрации.

Синовете му Хафез и Карим също водят живот на московския елит, пътуват често до ОАЕ и избягват публичност. Хафез, който някога е бил подготвян за наследник, почти напълно се оттегля от социалните мрежи, след като публикува видео, в което твърди, че Москва е наредила бягството на семейството.

Образът, който се пропука

След падането на режима социалните мрежи са залети от снимки, открити в имотите на Асад - кадри от личния му живот, които рязко контрастират с култа към личността, градeн с десетилетия. За сирийците това е първата пукнатина в образа на диктатор, смятан доскоро за несменяем.

"Те винаги са били крайно потайни", казва анализаторът Камал Алам. "Падането на режима просто направи тази потайност видима."