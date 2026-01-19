Труден мир! Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ кюрдски сили се споразумяха за примирие

Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (SDF) се споразумяха за незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня на всички фронтове, съобщава "Ройтерс".
Прекратяването на огъня ще бъде успоредно с изтеглянето на всички свързани със SDF сили на изток от река Ефрат, според документ, публикуван от сирийското президентство в неделя.
Сделката включва сливане на всички сили на SDF с министерствата на отбраната и вътрешните работи след извършване на необходимите проверки за сигурност, се казва в изявлението.
Правителството също така незабавно и напълно ще поеме контрола над контролираните от кюрдите провинции Дейр аз-Зор и Ракка във военен и административен план.
Всички гранични пунктове, както и газови и нефтени находища в района, също ще бъдат предадени на сирийското правителство.
SDF ще се ангажира с евакуацията на всички несирийски лидери и сили, свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), извън страната.
Документът, споделен от сирийското президентство, показва подписите както на сирийския президент Ахмед ал Шараа, така и на ръководителя на Сирийските демократични сили (SDF) Мазлум Абди.
Той каза, че е планирал да се срещне с Абди в понеделник.
Припомняме, че това се случва след дни на боеве, докато армията напредваше в контролираните от кюрдите територии в североизточната част на страната.
САЩ трябва да се намесят по-енергично, за да прекратят сирийската офанзива, която през последните дни отвоюва ключова територия от кюрдските бойци, заяви по-рано пред "Ройтерс" ръководителят на основните кюрдски сили.
