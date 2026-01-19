Новини
Свят »
Сирия »
Труден мир! Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ кюрдски сили се споразумяха за примирие
  Тема: Украйна

Труден мир! Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ кюрдски сили се споразумяха за примирие

19 Януари, 2026 10:10 417 6

  • сирия-
  • дамаск-
  • башар асад-
  • сили за защита на народа-
  • ахмед аш шараа

Всички гранични пунктове, както и газови и нефтени находища в района, също ще бъдат предадени на сирийското правителство

Труден мир! Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ кюрдски сили се споразумяха за примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сирийското правителство и подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (SDF) се споразумяха за незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня на всички фронтове, съобщава "Ройтерс".

Прекратяването на огъня ще бъде успоредно с изтеглянето на всички свързани със SDF сили на изток от река Ефрат, според документ, публикуван от сирийското президентство в неделя.

Още новини от Украйна

Сделката включва сливане на всички сили на SDF с министерствата на отбраната и вътрешните работи след извършване на необходимите проверки за сигурност, се казва в изявлението.

Правителството също така незабавно и напълно ще поеме контрола над контролираните от кюрдите провинции Дейр аз-Зор и Ракка във военен и административен план.

Всички гранични пунктове, както и газови и нефтени находища в района, също ще бъдат предадени на сирийското правителство.

SDF ще се ангажира с евакуацията на всички несирийски лидери и сили, свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), извън страната.

Документът, споделен от сирийското президентство, показва подписите както на сирийския президент Ахмед ал Шараа, така и на ръководителя на Сирийските демократични сили (SDF) Мазлум Абди.

Той каза, че е планирал да се срещне с Абди в понеделник.

Припомняме, че това се случва след дни на боеве, докато армията напредваше в контролираните от кюрдите територии в североизточната част на страната.

САЩ трябва да се намесят по-енергично, за да прекратят сирийската офанзива, която през последните дни отвоюва ключова територия от кюрдските бойци, заяви по-рано пред "Ройтерс" ръководителят на основните кюрдски сили.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рижия

    1 0 Отговор
    е те заради това ми подариха Нобела за мир.

    10:14 19.01.2026

  • 2 САЩ подкрепиха

    2 1 Отговор
    Главорез който изби за отрицателно време сирийските християни

    10:16 19.01.2026

  • 3 на изток от река Ефрат

    3 0 Отговор
    На практика е пълно изселване на кюрдите! Честито на съюзниците на САЩ

    10:18 19.01.2026

  • 4 И как точно са подкрепяни

    2 0 Отговор
    подкрепяните от САЩ кюрдски сили ?

    10:20 19.01.2026

  • 5 Дааа

    2 1 Отговор
    Ердоган е велик ,каза Турция, Сирия без терор и го постигна

    10:21 19.01.2026

  • 6 плевен

    0 0 Отговор
    Кюрдите са героичен народ, но няма щастие за тях. Заложиха на САЩ, но ще бъдат за пореден път използвани и захвърлени. Никой няма да си развали отношенията с Турция, заради тях. Никой.

    10:25 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания