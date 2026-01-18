Кюрдски командир: САЩ трябва да се намесят бързо в сблъсъците в Сирия

САЩ трябва да се намесят по-енергично, за да се прекрати настъплението на сирийските правителствени сили, които през последните дни завзеха ключови територии, контролирани досега от кюрдските бойци, заяви пред Ройтерс ръководителят на основните кюрдски сили, пише БТА.
Правителствените сили започнаха вчера настъпление в територия, контролирана в последните 10 години от полуавтономните кюрдски власти в Северозиточна Сирия, като завзеха градове от двете страни на река Ефрат, а също най-голямото петролно находище в страната и газово поле, съобщиха представители на властите и силите за сигурност.
Командващият Силите за защита на народа (СЗН) Сипан Хамо заяви, че вчерашна среща между американския пратеник за Сирия Том Барак и кюрдски представители е довела до съставяне на пътна карта за примирие. Той отхвърли твърденията, че сирийските кюрди искат да се отделят или да създадат независима държава и заяви, че бъдещето им е в състава на Сирия.
„Най-голямата ни надежда е да има осезаем резултат, особено от коалицията и САЩ, което означава те да се намесят по-енергично в съществуващите проблеми, отколкото в момента“, заяви Хамо.
Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат.
Хамо допълни, че кюрдските власти си дават сметка, че Вашингтон сега трябва да балансира между дългогодишния си съюз с кюрдските сили, които помогнаха за победата над „Ислямска държава“ в Сирия, и подкрепата си за сирийското правителство под ръководството на президента Ахмед аш Шараа.
Предвид кюрдските „опасения относно настъпващите промени“, САЩ трябва да предложат гаранции за защита, каза той.
Хамо отрече СЗН да получава подкрепа от Иран или Русия, като същевременно изрази „надежда, че Израел ще се намеси в защита на сирийските кюрди“.
„Вярваме, че отговорността за всичко, което се случва в момента в Сирия, е на западните страни и особено на САЩ“, заключи той.
