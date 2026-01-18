Новини
Кюрдски командир: САЩ трябва да се намесят бързо в сблъсъците в Сирия
  Тема: Сирия

Кюрдски командир: САЩ трябва да се намесят бързо в сблъсъците в Сирия

18 Януари, 2026 20:18

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат

Кюрдски командир: САЩ трябва да се намесят бързо в сблъсъците в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ трябва да се намесят по-енергично, за да се прекрати настъплението на сирийските правителствени сили, които през последните дни завзеха ключови територии, контролирани досега от кюрдските бойци, заяви пред Ройтерс ръководителят на основните кюрдски сили, пише БТА.

Правителствените сили започнаха вчера настъпление в територия, контролирана в последните 10 години от полуавтономните кюрдски власти в Северозиточна Сирия, като завзеха градове от двете страни на река Ефрат, а също най-голямото петролно находище в страната и газово поле, съобщиха представители на властите и силите за сигурност.

Командващият Силите за защита на народа (СЗН) Сипан Хамо заяви, че вчерашна среща между американския пратеник за Сирия Том Барак и кюрдски представители е довела до съставяне на пътна карта за примирие. Той отхвърли твърденията, че сирийските кюрди искат да се отделят или да създадат независима държава и заяви, че бъдещето им е в състава на Сирия.

„Най-голямата ни надежда е да има осезаем резултат, особено от коалицията и САЩ, което означава те да се намесят по-енергично в съществуващите проблеми, отколкото в момента“, заяви Хамо.

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат.

Хамо допълни, че кюрдските власти си дават сметка, че Вашингтон сега трябва да балансира между дългогодишния си съюз с кюрдските сили, които помогнаха за победата над „Ислямска държава“ в Сирия, и подкрепата си за сирийското правителство под ръководството на президента Ахмед аш Шараа.

Предвид кюрдските „опасения относно настъпващите промени“, САЩ трябва да предложат гаранции за защита, каза той.

Хамо отрече СЗН да получава подкрепа от Иран или Русия, като същевременно изрази „надежда, че Израел ще се намеси в защита на сирийските кюрди“.

„Вярваме, че отговорността за всичко, което се случва в момента в Сирия, е на западните страни и особено на САЩ“, заключи той.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    5 6 Отговор
    Това е за ориенталските неграмотни мисирки и другия кухорог добитък в Блатото.

    "14 януари 2026
    Германските въоръжени сили ще участват в разузнавателна мисия в Гренландия от 15 до 17 януари 2026 г., заедно с други европейски държави."

    Я грухтете сега бе кухоглави необразовани ориенталски баклуци!

    ХАХАХА!

    Коментиран от #30

    20:20 18.01.2026

  • 2 Варна 3

    14 4 Отговор
    За кюрдите им е голяма награда - унищожаване на суверенитета на четирите държави. Това е недопустимо! Все едно са като Ислямска държава. Кюрдите никога няма да видят никаква държава, а направо за аушвиц!

    20:20 18.01.2026

  • 3 Тома

    14 3 Отговор
    Американците батко ще ги търсите в Гренландия

    20:20 18.01.2026

  • 4 да питам

    6 18 Отговор
    верно ли че Русия е била позорно наритана и изритана от Сирия ?

    Коментиран от #8, #9

    20:20 18.01.2026

  • 5 Има да чакат кюрдите

    13 3 Отговор
    САЩ да се намесят бързо в сблъсъците в Сирия...

    20:21 18.01.2026

  • 6 А Путин

    0 9 Отговор
    И Путин !

    20:21 18.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    16 2 Отговор
    Не се надявайте ,краварите фалираха,за последните 3 месеца на 2025 са платили 300 милиарда Само за Лихвите по дълга си

    Коментиран от #10

    20:22 18.01.2026

  • 8 Башар

    4 10 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Немах време да видя!

    20:22 18.01.2026

  • 9 К.ми янко

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Вярно е като двете руски бази си седят.Така каза леля ти

    20:23 18.01.2026

  • 10 На кого

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    да платили?

    Коментиран от #13, #17

    20:23 18.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Свършиха им

    3 9 Отговор
    генералите!В Донбас !Последните са обкръжени в Купянск!

    20:26 18.01.2026

  • 13 ....

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "На кого":

    На банкстерите.

    20:33 18.01.2026

  • 14 Факти цензура

    6 2 Отговор
    Каквото каже Турция това ще стане !

    20:35 18.01.2026

  • 15 хаха

    1 10 Отговор
    Грухтене на ватнишки подлоги пак е започнало май.

    "14 януари 2026
    Германските въоръжени сили ще участват в разузнавателна мисия в Гренландия от 15 до 17 януари 2026 г., заедно с други европейски държави."

    20:35 18.01.2026

  • 16 ха-ха 😝

    5 2 Отговор
    А за нашите кюрди кой ще ни помогне ?! Носим си ги на гърба за всичко , а те си живуркат и нямат грижи ...

    20:35 18.01.2026

  • 17 Тик- Ток

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "На кого":

    На обичайните заподозрени

    20:36 18.01.2026

  • 18 Чък Норис ЮС ъф Америка

    5 3 Отговор
    В момента Щатите са в Украйна. После отиват към Куба, после …. Грееландия.
    Сори за Кюрдите. Нали си изпълнихте задачата да се борите срещу Асад. Сега чакайте, ще дойдем за петрола.

    20:36 18.01.2026

  • 19 Анализи

    4 1 Отговор
    Онова което разбираме от случилото се в Сирия, е че военната служба изглежда че преди вдичко е мъжка работа.
    Когато терористите набираха 15-16 годишни момичета и си хвалеха леле видите ли имаме луда армия, се оказава сега че тя за нищо не става.
    Сирийската СДС която направи това, което никой друга народ не е правил досега отново беше опозорена.
    Вероятно не всички жени могат да бъдат воини.
    Хевлетата, и сие си мислят че създаването на терористична държава е детска игра...

    Коментиран от #20, #25

    20:39 18.01.2026

  • 20 Анализи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анализи":

    Така е то там

    20:41 18.01.2026

  • 21 Те хубаво кюрдите

    3 1 Отговор
    Вярват, че отговорността за това което се случва в момента в Сирия, е на западните страни и особено на САЩ“, ама нещо фактите не го потвърждават.

    20:42 18.01.2026

  • 22 Хмм

    5 1 Отговор
    какво става, нали заедно с тях се биха срещу Асад, заедно с тези, които разрушиха манастира в който се проповядваше на арамейски, майчиния език на Христос и се организираха семинари за изучаване на арамейски, сега ги избиват както навсякъде, това е проклятието заради участието на кюрдите в арменския геноцид, милион загинали от глад, както са ги прогонили в пустинята, така сега гонят кюрдите от домовете им, сега като украинците - спасете ни

    20:42 18.01.2026

  • 23 ?????

    5 0 Отговор
    Ха ха.
    Кюрдите навремето заложиха на куц американски кон, който естествено ги предаде когато му станаха ненужни.
    И не че не може да ги защити. Може, но му е по изгодно да ги предаде на бившите ИДИЛ-овци.
    Нищо лично, просто бизнес.

    20:43 18.01.2026

  • 24 Бай Брадър

    2 0 Отговор
    Може. Ама след като си вземат Гренландия.

    20:44 18.01.2026

  • 25 Анализи

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Анализи":

    За какво им сте вече?

    Всичкия петрол е под контрола на централната влас на Сирия

    20:45 18.01.2026

  • 26 Пак ли

    4 0 Отговор
    Нали от техните намеси сте на това положение.

    20:49 18.01.2026

  • 27 долу сащ

    3 0 Отговор
    те се намесиха, махнаха Асад, нали се радвахте! още насмеса ли искате, малко сте плакали явно

    20:54 18.01.2026

  • 28 Артилерист

    3 1 Отговор
    Американците съсипаха и Сирия-суверенна и независима държава. Те се впиха в най-богатия й на петрол регион и помогнаха на ислямските терористи да завземат властта, за да останат още там и да продължат да крадат от богатствата на страната. Това правят американските "миролюбци" с всички несъгласни с тях по света...

    20:59 18.01.2026

  • 29 Един от бивше 6 то

    1 0 Отговор
    Неим стисна на Израел и САЩ да помагат на кюрдите защото турците от две седмици денонощно контролираха въздушното пространство на Сирия . Цялата операция беше на турското разузнаване MİT от Halep до Dayr Hafir , Meskene ,Rakka , Deyrizor , Haseke и само след три дена и кюрдите дигнаха бялото знаме .

    21:07 18.01.2026

  • 30 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Ами тази сутрин се изхулиха без да се обадят на никого обратно към Германия... защо, това е загадка!

    21:15 18.01.2026

  • 31 Ротвн

    0 0 Отговор
    Вай бе тея имали командир пък и имал смелостта да говоро.

    И това доживяхме

    21:24 18.01.2026

Новини по държави:
