Еврокомисарят по миграцията: Сирия все още не е достатъчно стабилна за масови депортации
  Тема: Сирия

31 Януари, 2026 12:39 371 10

С изключение на извършителите на престъпления основният акцент на този етап е върху доброволното завръщане в разкъсваната от гражданска война страна

Еврокомисарят по миграцията: Сирия все още не е достатъчно стабилна за масови депортации - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ситуацията в Сирия все още не показва напредък, който да позволи на държавите от Европейския съюз (ЕС) да започнат масово репатриране на сирийски граждани, потърсили убежище в ЕС, заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, цитиран от ДПА, пише БТА.

„Все още не сме достигнали момента, в който Сирия да е достатъчно стабилна, за да се извършват депортации в голям мащаб“, каза Брунер в интервю за агенцията. По думите му страната „все още не е безопасна държава на произход съгласно правилата на ЕС. Ние оказваме подкрепа с цел ситуацията да се подобри и това да се промени.“

С изключение на извършителите на престъпления основният акцент на този етап е върху доброволното завръщане в разкъсваната от гражданска война страна. В същото време Брунер отбеляза, че Агенцията на ЕС за убежището е информирала, че ситуацията в Сирия се подобрява.

Поради това Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ вече е подпомогнала доброволното завръщане на хиляди сирийци.

Външният министър на Германия Йохан Вадефул, член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, беше подложен на остри критики вътре в партията през октомври, след като по време на посещение в Сирия постави под съмнение възможността голям брой сирийци да се завърнат доброволно.

Баварската сестринска партия на ХДС - Християнсоциалният съюз - заяви в проект за парламентарна резолюция, че повечето сирийци с временно право на пребиваване вече няма да имат основания за закрила след края на гражданската война в страната и че трябва да започне масово депортиране.

Гражданската война в Сирия, започнала през 2011 г., приключи през декември 2024 г., след като тогавашният бунтовнически лидер, а сега президент на страната, Ахмед аш Шараа и неговите сили свалиха от власт дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви още пред ДПА, че ЕС ще прилага по-активно подхода на „моркова и тоягата“ в отношенията с трети държави по миграционните въпроси, използвайки инструменти като визовата политика и търговското и сътрудничеството за развитие. По думите му целта е едновременно да се ограничи нелегалната миграция и да се създадат възможности за легална миграция, особено за квалифицирани работници и учени. Не мрежите за трафик на хора, а ЕС трябва сам да решава кой да идва в Европа, подчерта в заключение Брунер.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    Не е, дръжте си ги още,лицемерни 60клуци.

    12:42 31.01.2026

  • 2 Райд

    4 0 Отговор
    Ма боли ме фарра, да се махат, В Европа са излишни. Видяхме ги сирийские инжинери и доктори, провалиха социалните системи - леж, яж и размножаване, нищо друго. Аман от параззити!

    12:44 31.01.2026

  • 3 Совож бейби

    2 0 Отговор
    Ами да назначат временно правителство с президент Тръмп и американци политици или от ЕС и да ги извозват от Европа всички пришълци аман от тях.

    12:49 31.01.2026

  • 4 Нацисткият ЕС и престъпниците в ЕК

    2 0 Отговор
    масови депортации ли замислят?

    Коментиран от #7

    12:50 31.01.2026

  • 5 Брутален нацизъм

    3 0 Отговор
    Заля Европа. Позор...

    12:51 31.01.2026

  • 6 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Милиони трябва да се зариттат отдет са дошли. Улиците са им кошчета за пръскане на бокклуука, който им е в гена. Няма полза за обществотл от тях. Само разход

    12:52 31.01.2026

  • 7 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нацисткият ЕС и престъпниците в ЕК":

    Разбира се,те са временни гости на Меркел изморихме в Европа от тях.Следващите президенти няма са толкова любезни ,ще има масови изселвания приготвят си почвата в ЕС.

    Коментиран от #9

    12:53 31.01.2026

  • 8 За евреите

    2 0 Отговор
    Кога ще има масови депортации ? А?

    12:53 31.01.2026

  • 9 временни гости на Меркел а?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    А пък алжирците с френски паспорти от 3 поколения вероятно са временни гости на Макрон ?

    12:55 31.01.2026

  • 10 С масови депортации

    0 0 Отговор
    Но иначе било "доброволно завръщане" в разкъсваната от гражданска война страна. Олеее.....А иначе лицемерните позовавания на международното право, правата на човека и „международен ред, основан на правила“ от страна на европейските правителства заслужават само презрение. През последните тридесет години те подкрепяха всяка агресивна война, водена от Съединените щати, от Косово до Афганистан, включително Ирак и Либия. Само преди няколко дни те се присъединиха към американската агресия срещу Венецуела и Иран. Те са съучастници в геноцида, извършен срещу палестинците, който превърна Гааза в поле от руини и причини десетки хиляди смъртни случаи, по-голямата част от които жени и деца.

    12:59 31.01.2026

Новини по държави:
