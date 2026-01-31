Еврокомисарят по миграцията: Сирия все още не е достатъчно стабилна за масови депортации

Ситуацията в Сирия все още не показва напредък, който да позволи на държавите от Европейския съюз (ЕС) да започнат масово репатриране на сирийски граждани, потърсили убежище в ЕС, заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, цитиран от ДПА, пише БТА.

„Все още не сме достигнали момента, в който Сирия да е достатъчно стабилна, за да се извършват депортации в голям мащаб“, каза Брунер в интервю за агенцията. По думите му страната „все още не е безопасна държава на произход съгласно правилата на ЕС. Ние оказваме подкрепа с цел ситуацията да се подобри и това да се промени.“

С изключение на извършителите на престъпления основният акцент на този етап е върху доброволното завръщане в разкъсваната от гражданска война страна. В същото време Брунер отбеляза, че Агенцията на ЕС за убежището е информирала, че ситуацията в Сирия се подобрява.

Поради това Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ вече е подпомогнала доброволното завръщане на хиляди сирийци.

Външният министър на Германия Йохан Вадефул, член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, беше подложен на остри критики вътре в партията през октомври, след като по време на посещение в Сирия постави под съмнение възможността голям брой сирийци да се завърнат доброволно.

Баварската сестринска партия на ХДС - Християнсоциалният съюз - заяви в проект за парламентарна резолюция, че повечето сирийци с временно право на пребиваване вече няма да имат основания за закрила след края на гражданската война в страната и че трябва да започне масово депортиране.

Гражданската война в Сирия, започнала през 2011 г., приключи през декември 2024 г., след като тогавашният бунтовнически лидер, а сега президент на страната, Ахмед аш Шараа и неговите сили свалиха от власт дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад.

Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви още пред ДПА, че ЕС ще прилага по-активно подхода на „моркова и тоягата“ в отношенията с трети държави по миграционните въпроси, използвайки инструменти като визовата политика и търговското и сътрудничеството за развитие. По думите му целта е едновременно да се ограничи нелегалната миграция и да се създадат възможности за легална миграция, особено за квалифицирани работници и учени. Не мрежите за трафик на хора, а ЕС трябва сам да решава кой да идва в Европа, подчерта в заключение Брунер.