Еврокомисарят по миграцията: Сирия все още не е достатъчно стабилна за масови депортации

Ситуацията в Сирия все още не показва напредък, който да позволи на държавите от Европейския съюз (ЕС) да започнат масово репатриране на сирийски граждани, потърсили убежище в ЕС, заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, цитиран от ДПА, пише БТА.
„Все още не сме достигнали момента, в който Сирия да е достатъчно стабилна, за да се извършват депортации в голям мащаб“, каза Брунер в интервю за агенцията. По думите му страната „все още не е безопасна държава на произход съгласно правилата на ЕС. Ние оказваме подкрепа с цел ситуацията да се подобри и това да се промени.“
С изключение на извършителите на престъпления основният акцент на този етап е върху доброволното завръщане в разкъсваната от гражданска война страна. В същото време Брунер отбеляза, че Агенцията на ЕС за убежището е информирала, че ситуацията в Сирия се подобрява.
Поради това Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана „Фронтекс“ вече е подпомогнала доброволното завръщане на хиляди сирийци.
Външният министър на Германия Йохан Вадефул, член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, беше подложен на остри критики вътре в партията през октомври, след като по време на посещение в Сирия постави под съмнение възможността голям брой сирийци да се завърнат доброволно.
Баварската сестринска партия на ХДС - Християнсоциалният съюз - заяви в проект за парламентарна резолюция, че повечето сирийци с временно право на пребиваване вече няма да имат основания за закрила след края на гражданската война в страната и че трябва да започне масово депортиране.
Гражданската война в Сирия, започнала през 2011 г., приключи през декември 2024 г., след като тогавашният бунтовнически лидер, а сега президент на страната, Ахмед аш Шараа и неговите сили свалиха от власт дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад.
Еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер заяви още пред ДПА, че ЕС ще прилага по-активно подхода на „моркова и тоягата“ в отношенията с трети държави по миграционните въпроси, използвайки инструменти като визовата политика и търговското и сътрудничеството за развитие. По думите му целта е едновременно да се ограничи нелегалната миграция и да се създадат възможности за легална миграция, особено за квалифицирани работници и учени. Не мрежите за трафик на хора, а ЕС трябва сам да решава кой да идва в Европа, подчерта в заключение Брунер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лицемерни 60клуци
12:42 31.01.2026
2 Райд
12:44 31.01.2026
3 Совож бейби
12:49 31.01.2026
4 Нацисткият ЕС и престъпниците в ЕК
Коментиран от #7
12:50 31.01.2026
5 Брутален нацизъм
12:51 31.01.2026
6 Баба Гошка
12:52 31.01.2026
7 Соваж бейби
До коментар #4 от "Нацисткият ЕС и престъпниците в ЕК":Разбира се,те са временни гости на Меркел изморихме в Европа от тях.Следващите президенти няма са толкова любезни ,ще има масови изселвания приготвят си почвата в ЕС.
Коментиран от #9
12:53 31.01.2026
8 За евреите
12:53 31.01.2026
9 временни гости на Меркел а?
До коментар #7 от "Соваж бейби":А пък алжирците с френски паспорти от 3 поколения вероятно са временни гости на Макрон ?
12:55 31.01.2026
10 С масови депортации
12:59 31.01.2026