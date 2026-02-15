Тези, които сме тук, не сме длъжници на "българите в чужбина", нито на техния вот

Покрай промените в Изборния кодекс отново се заговори за българите в чужбина, които пак се оказаха в центъра на дебата. Тази тема се поставя спорадично в българския публичен разговор, най-вече преди избори и почти винаги обраства с клишета. По-кресливата част от страните в този разговор представят българите в чужбина като жертви, които са „изгонени от икономическата разруха от последните години“, или като хора, които са избягали от тегобите на българския живот. Те се описват като безволеви същества, които са били откъснати въпреки желанието си от своите корени и сега българската държава трябва да даде всичко, за да не угасне българската им идентичност.
Това пише Тома Биков за "Филтър".
Най-често споменаваната мярка за постигането на тази цел е да се осигурят всички удобства при гласуването на тези хора, сякаш гласуването е онова, което ще поддържа пламъка на идентичността. Естествено, следват и призиви да ги върнем в родината, все едно тези хора нямат способност да вземат подобно решение и да се върнат сами. На този фон българите, които са избрали да живеят в България, изглеждат леко глупави и вечни длъжници на сънародниците в чужбина, а главната им задача е да създадат условия за завръщането им.
Тези клишета се повтарят не само от политици и общественици, но са придобили масовост до степен на общонароден мит, в който се вярва и върху чиито основания е забранено да се разсъждава.
Подобен разговор е труден за водене. Сбърканата му основа бива надградена с характерната българска меланхолия, която е насочена едновременно към самосъжаление и самообвинение. Има хора, които не се харесват до такава степен, че са готови да се разплачат за самите себе си.
Парадоксално, но факт.
Ако се вгледаме във фактите на живота, ще видим съвсем различна картина от тази, която всенародният мит е изградил върху основата на клишетата. Разминаването между вярването и действителността говори, че трудно бихме могли да направим нещо полезно за сънародниците ни в чужбина, след като не сме в състояние дори да дефинираме правилно тяхното положение.
Първата основна грешка е единността на понятието „българи в чужбина“. Това не е единно понятие, а обобщение, от което не произлиза нищо. Има българи, които са традиционна диаспора, съществуваща от повече от век, като тези в Молдова, Северна Македония, Албания или Сърбия и други, които са родени в България, но по една или друга причина са емигрирали най-вече в Европа или САЩ. Има и трета група, която се представлява от българските изселници в Турция. Все повече се забелязва и четвърта група, която се състои от студенти, които учат в чужди държави, но все още не са решили дали да останат там, или да се върнат в страната. Това е въпрос на личен избор. Има и пета група, която се състои от работници, които само припечелват в чужбина, но като цяло местоживеенето им остава в България. Обобщаването на всички тези хора в понятието „българи в чужбина“ е невъзможно.
Втората грешка, която произлиза от първата, се състои в това, че при публичния разговор за гласуването в чужбина се говори най-вече за групата български граждани, които са емигрирали през 90-те години на миналия век, но под техния знаменател биват поставяни всички „българи в чужбина“.
Обикновено те са „изгонените“, „прокудените“ и „избягалите“.
Важно е да се уточни, че изгонени и избягали от държавата са само две групи емигранти – през 1989 година са изгонени над 300 хиляди български граждани от турски произход, а избягалите са всички онези, които са успели да емигрират нелегално по време на социалистическия период. И в двата случая при напускането на страната и турците, и политическите емигранти остават без възможност да се завърнат до падането на социалистическия режим. Техните истории нямат нищо общо с напусналите страната по икономически или други причини след 1989 година.
В това уточнение се съдържа същността на причините за най-голямата емигрантска вълна в новата българска история, които се пропускат и се подменят с неверни твърдения. От него се вижда, че единственото общо между политическите емигранти, напуснали страната преди 1989 година, и българските изселници в Турция е, че са заминали в чужбина заради резултатите на социалистическия строй. Най-масовата вълна на емиграция, която се наблюдаваше през 90-те години на миналия век, беше резултат от затворените в продължение на 45 години граници, което създаде илюзията за лесния живот на Запад, както и двата държавни фалита от 1989 и 1997 година, които принудиха много хора да търсят препитанието си в чужбина. Тази емиграция обаче беше въпрос на свободен, най-вече икономически избор. Ако около 1 милион българи тогава избраха да живеят и работят в чужбина, други близо 7 милиона предпочетоха да останат в България. Всички – и тези в България, и другите в чужбина, са платили цената за своя избор. След 1989 година никой не е бил принуждаван нито да емигрира, нито да остава в страната. Затова този избор трябва да бъде наричан личен. Не че е бил лесен или удобен както за напусналите, така и за останалите, но е избор, а не принуда.
От 1997 година, благодарение на пазарните реформи и интеграцията в ЕС, икономическото положение в България се подобрява. Доказателството за това е не само регистрираният икономически растеж и ниската безработица, но и фактът, че въпреки отпадането на визите, а отскоро и на границите със страните от ЕС, емиграцията намалява трайно. Дори се наблюдава тенденция за връщане на част от хората, които са напуснали страната. Нещо повече, напоследък се забелязва трудова емиграция към България от други страни. Тази промяна на ситуацията се дължи на усилията преди всичко на онези българи, които през 90-те години избраха да останат в България. Затова те не само не са длъжници на хората, които са избрали да живеят и да приложат уменията си извън страната, но и би трябвало да получат необходимото уважение, че благодарение на тях България успя да преодолее икономическия и социален крах, в който се намираше през 1989 година. Благодарение на техните данъци и желанието на сънародниците ни в чужбина през последните години страната ни отвори български училища в редица държави. Това пък е далеч по-важна стъпка за съхраняване на националната идентичност от безсмисления разговор за отварянето и затварянето на изборни секции в чужбина.
Ако успеем да разрушим митологията около „българите в чужбина“,
вероятно ще усетим, че и те, и ние, които живеем в България, бихме могли да имаме по-различно и по-добро самочувствие по отношение на самите себе си. Самочувствие не на „избягали“, „изгонени“ и „останали от немай-къде“, а на хора, които са способни да забележат и оценят не само недостатъците, но и постиженията си. Ако успеем да преодолеем собствените си клишета, може да се окаже, че българите нито сме жертви на историята, нито сме толкова слаби и безпомощни, колкото се усещаме. Може да осъзнаем, че всеки от нас, по своя начин и със своите жертви и усилия, е направил така, че да живее по-добре, а така е помогнал и за подобряването на общия български живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
16:05 15.02.2026
2 Циник
16:05 15.02.2026
3 Пустиня(к)
16:06 15.02.2026
4 темата с нелегалният канал
16:07 15.02.2026
5 Да ви е.а
16:09 15.02.2026
6 Ей, пе🌈де🌈раст?
16:11 15.02.2026
7 Прав е
Коментиран от #47
16:14 15.02.2026
8 цененостите
На кой от Чикаго му пука дали се пропуква училище от изкопа на метрото?
Или от Бурса дали на Коледа столицата е украсена с боклук?
16:16 15.02.2026
9 Макс
Коментиран от #13, #27, #29
16:16 15.02.2026
10 българите в чужбина
Щом не живее тук, не плаща данъци туки не слугуваш на 240-те разбойника -
никакво право на глас !
Коментиран от #15, #19, #22
16:17 15.02.2026
11 ООрана държава
16:18 15.02.2026
12 Дориана
16:18 15.02.2026
13 Маркс Карл
До коментар #9 от "Макс":че кой спазва констутуцията в тая държава ? Буда ? Пепи? Лъжльо? Кокорчо ?
Вносен вот не щем !
Коментиран от #25
16:21 15.02.2026
14 Българите в чужбина
Това са българите в чужбина.
Другите не са българи, независимо за какви се мислят или представят.
Българите в чужбина са тези които са останали българи въпреки всичко.
Какво не му е ясно на този?
16:25 15.02.2026
15 ЕЛЛИН
До коментар #10 от "българите в чужбина":Има и такива , които вазирахме веднага след 89 г. С еднопосочен билет , и от омраза към държавата се отказах от БГ гражданство . Станах чужденец , без право на глас за твоето бъдеще . Доволен ли сте !?
Коментиран от #23
16:26 15.02.2026
16 Ха сега де...
И в крайна сметка има ли официално становище кои са българи и кои не са? Такива разтягания на локуми, без да се казва нещо конкретно или да посочват точните разлики, се практикувха докато съществуваще БКП със слогана "Който не е с нас е против нас!". Реално има ли българи в чужбина и по какви критерии да ги разделяме на наши и ваши? Най накрая България майка ли е или мащеха за всички българи, защото и тези които по една или друга причина не са напуснали теритирията, а още си "натискат парцалите" също са недоволни. Според лични контакти тези които ямат намерение да се връщат сами решават да не се месят в условията на живот в държавата и разбираемо отказват да гласуват, но достстъчно много има, които се искрено се вълнуват от обстновкта тук за да се завърнат. И те ли вече не са българи?
Коментиран от #30
16:27 15.02.2026
17 Лост
16:27 15.02.2026
18 Българите в чужбина
За тях става дума.
Коментиран от #21, #34
16:30 15.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Избирател
16:34 15.02.2026
21 Запознат
До коментар #18 от "Българите в чужбина":Страх го е Боко че в Англия и САЩ масово не гласуват за него ли - пък и там няма да мине номера за 50-100 лв да гласуват под строй.
16:39 15.02.2026
22 Луд Скайуокър
До коментар #10 от "българите в чужбина":Точно заради типове като теб аз и семейството ми се отказах ме от българското гражданство и приеме чужо !
Наричайки ме рофоотстъпнок , предател и какъвто си искаш но въпреки всичко си оставаме по-българи от теб . Дози тригодишната ми внушения е по-голям българин и родолюбец от теб
Коментиран от #24, #28
16:40 15.02.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #15 от "ЕЛЛИН":Дуй го тьотверен
16:40 15.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Учуден
До коментар #13 от "Маркс Карл":"Вносен вот не щем"
И защо не искате гербаджийчетата - при вносния вот няма как да го изфабрикувате ли.
16:41 15.02.2026
26 Зевзек
До коментар #24 от "Как си бе":Не става ли добре купуването на гласове в чужбина че толкова ви бърка чужбината - даже и турците няма да гласуват нито за Боко нито за Шиши. Проблем а
16:44 15.02.2026
27 да, така е
До коментар #9 от "Макс":Да, така е . Да идват да гласуват в България. Конституцията не е казала, че във всяка къща трябва да има секция, да не ощетим някой да не гласува. Трябва да се гласува само на българска територия - в България, в посолствата и в консулствата. Това е България.
16:45 15.02.2026
28 Анонимен
До коментар #22 от "Луд Скайуокър":Като си се отказал от всичко българско защо каканижеш по родните форуми?
Коментиран от #36
16:47 15.02.2026
29 Азззззззз
До коментар #9 от "Макс":Никой не ги е спрял засега. Като искат да гласуват - да заповядат в България. Няма нужда с бъклица да ги каним...
Коментиран от #35
16:48 15.02.2026
30 Дърт Вейдър
До коментар #16 от "Ха сега де...":Синко , всеки на който корените му са български и се самоопределя като българин е българин независимо къде живееш, какви документи и гражданство има !
А бе деца, четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
Коментиран от #43
16:49 15.02.2026
31 За протоколчето нещо само...
Коментиран от #44
16:51 15.02.2026
32 Избирателите са
Коментиран от #41
16:51 15.02.2026
33 Ето нещо,
16:52 15.02.2026
34 Айрян мен
До коментар #18 от "Българите в чужбина":Е то ако почнем така то България трябва по твоята логика трябва да се гласува само след предварително представен генетичен сертификат защото в страната е пълно с чужди малцинствени групи (не само цигани и турци) за които дори и не си чувал но пред закона са български граждани и закона им дава право да гласуват.
16:56 15.02.2026
35 Помнещ
До коментар #29 от "Азззззззз":В България секциите са на ГЕРБ нали и можете да преправяте протоколи и да драскате по бюлетини - нали това е проблема пък в чужбина не става. От 2000 проверени секции нарушения в 1200 - изчезнали чували с бюлетини, поправени или фалшиви протоколи.
Това е главния проблем че вота в чужбина не можете да го контролирате.
16:57 15.02.2026
36 Луд Скайуокър
До коментар #28 от "Анонимен":Нищо не си разбрал от поста ми !
Ти не си винове , да ти е простено.
16:59 15.02.2026
37 Да вярно е
17:00 15.02.2026
38 Сатана Z
17:00 15.02.2026
39 Някой
България веднага трябва да забрани двойното гражданство.
ГЕРБ, Бойко и Биков не ги е грижа за доброто на България, грижат се да угодят на Пеевски в битката му с Доган.
ИТН, БСП и ГЕРБ отивате в иснорията, ако не на тези, то на следващите. А Биков отива в социалното да проси помощи за безработен бивш депутат.
Коментиран от #46
17:01 15.02.2026
40 ха ха
17:01 15.02.2026
41 Избирател
До коментар #32 от "Избирателите са":Че те Гербаджиите тогава не могат мина границата от 4 процента - аз съм бил жив свидетел как в края на изборния ден тези които не са гласували им се праскат подписи в избирателните списъци и изведнъж всички са гласували за ГЕРБ.
Някой да проверява подписа ти в избирателния списък дали наистина е твой.
17:04 15.02.2026
42 Някой
Българско гражданстно се заслужава само по един начин: с плащате на данъци и осигуровки.
17:04 15.02.2026
43 Ха сега де...
До коментар #30 от "Дърт Вейдър":Не ми говори като на дете, защото вероятно си на по малко от половината на годините ми. Поддържам много преки контакти с българи извън границата на България, а макар и в доста напреднала възраст аз самия не съм в България. Често се връщам и много ме вълнува момента кога народа в България най накрая ще се вразуми да се обедини за да започне да защитава общите си интереси, а не тези на тази или онази партия. Сега всички са луднали по партийните опорки и ще си изкъсат главите да защитават итересите на различни партии даже в едно семейство, а какво да говорим за единомислие в защита на интересите на обикновените граждани.
17:04 15.02.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "За протоколчето нещо само...":А имат ли право граждани на ЕсеС да гласуват извън ЕсеС на изборите за евродУпЕтати 🤔❓
Коментиран от #48
17:06 15.02.2026
45 Сатана Z
Коментиран от #49, #54
17:07 15.02.2026
46 Учуден
До коментар #39 от "Някой":"грижат се да угодят на Пеевски в битката му с Доган"
Че те турците не гласуват за Шиши - точно че забраната да се гласува в чужбина подпомага единствено ГЕРБ и НН.
17:07 15.02.2026
47 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #7 от "Прав е":Да ама техните пари които изпращат нямат придадена стойност тоест те не плащат данъци ДОО и всички останали осигуровки,тук в България..!!
Коментиран от #53
17:07 15.02.2026
48 Запознат
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да всеки гражданин на държава от ЕС има право да гласува независимо че живее в държава извън ЕС. Изборите за евродепутати не правят изключение.
Коментиран от #56
17:10 15.02.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Сатана Z":Айдееее, още малко и ще започнеш да съдиш българите дето живеем в страната си❗
Коментиран от #57
17:12 15.02.2026
50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:13 15.02.2026
51 Бичето е
17:14 15.02.2026
52 Коко Н
Тъпанар!
17:14 15.02.2026
53 Възмутен
До коментар #47 от "Софийски селянин,Пенсионер":А някой от запада като направи инвестиция в България плаща ли ДОО и всички останали осигуровки - защо тогава се радвате на инвестициите а не се радвате на парите пращани от българите в чужбина.
Тези пари са директно подпомагане на българската икономика а те никак не са малко - ако ги няма правителството трябва всяка година да тегли заеми колкото тях.
Парите от чужбина са все едно безвъзмездна помощ за България - ДОО има ли на помощите от ЕС за България.
Но истинския проблем не е това а че ГЕРБ не могат да контролират вота в чужбина и за това ревете.
Коментиран от #61, #63
17:16 15.02.2026
54 Само факти
До коментар #45 от "Сатана Z":Изборите на "месии" от глупаците в чужбина: Мавъра, "царя", Тиквата, Чалгара, Киро + Кокоро... следва Крадев.
17:17 15.02.2026
55 Тоалетна Хартия
17:17 15.02.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Запознат":Ако си ЗАПОЗНАТ, знаеш че това може да стане само в избирателните секции ограничени до посолствата и консулствата❗
А не в 10...20 .... 30.... секции по градове и села❗
Или НЕ схващаш за какво е дебата🤔
Коментиран от #59, #60
17:17 15.02.2026
57 Българин
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"още малко и ще започнеш да съдиш българите дето живеем в страната си"
Не всички българи а само мафията на прасето и тиквата които фалшифицират изборите.
Коментиран от #64
17:19 15.02.2026
58 кой разбрал, разбрал...
Коментиран от #62
17:19 15.02.2026
59 Айде бе,
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А ти като си много запознат защо вечно избираш тикви и прасчовци да ни управляват? Или изобщо не ги избираш защото не гласуваш, което е същото.
17:23 15.02.2026
60 Запознат
До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"знаеш че това може да стане само в избирателните секции ограничени до посолствата и консулствата"
Лъжеш гербаджийче - секции се отварят според броя на избирателите и в не такива мафиотски държави като България всеки заявява дали иска да гласува (активна регистрация) - секции се откриват и в малки села стига достатъчно избиратели да са заявили. Проблемът ви е че вота от чужбина не можете да го контролирате.
Коментиран от #66
17:23 15.02.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #53 от "Възмутен":Значи когато купя имоти на децата си във Варна, аз ставам ИНВЕСТИТОР на общината❗
А когато им давам пари за закуска - ставам ИНВЕСТИТОР в хранителния бранш❗
Чудно когато пазарувам в Кауфланд -
ИНВЕСТИТОР в немската икономика ли ставам🤔❗
17:25 15.02.2026
62 Антитрол
До коментар #58 от "кой разбрал, разбрал...":"са изцяло зависими от народа и задължително при всяко действие се съобразяват с него"
Абе не баш така ама за целите на пропагандата бива. Урсула и Кая от кой народ са зависими можеш ли ми каза.
17:26 15.02.2026
63 Тоалетна Хартия
До коментар #53 от "Възмутен":Колко пари са изпратили и за какво??? Основно за покупка на апартамент в ,който никога няма да живеят или ги излъгаха на""зелено"" Пращат пари на родителите си, които пък купуват основно вносни стоки от магазините. Това не е подпомагане на българската икономика!!! Тия не участват по никакъв начин в производството. Като им починат родителите им, което вече се наблюдава, няма на кой да пращат пари!!! Безработитацата пада и е ниска, защото няма кой да работи, а не че има много повече заети от преди!!
17:27 15.02.2026
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #57 от "Българин":Това са твои думи нали:
" Живеещите в България българи са съучастници на мафиотското статукво ....." 🤔
Никъде , нищо няма за тикви и прасета‼️
17:27 15.02.2026
65 Чичо Тони
17:28 15.02.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Запознат":😀😀😀😀
Единия ми вика Путиняга, другия комунига, а ти гербаджийче😀❗
Явно си много ЗАПОЗНАТ😀❗
17:30 15.02.2026