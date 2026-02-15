Новини
Мнения »
Тези, които сме тук, не сме длъжници на "българите в чужбина", нито на техния вот

Тези, които сме тук, не сме длъжници на "българите в чужбина", нито на техния вот

15 Февруари, 2026 16:01 1 886 66

  • тома биков-
  • изборен кодекс-
  • гласуване-
  • българи-
  • турция

Митологията „Българите в чужбина“

Тези, които сме тук, не сме длъжници на "българите в чужбина", нито на техния вот - 1
Снимка: БГНЕС
Тома Биков Тома Биков политик
Филтър Филтър вестник
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Покрай промените в Изборния кодекс отново се заговори за българите в чужбина, които пак се оказаха в центъра на дебата. Тази тема се поставя спорадично в българския публичен разговор, най-вече преди избори и почти винаги обраства с клишета. По-кресливата част от страните в този разговор представят българите в чужбина като жертви, които са „изгонени от икономическата разруха от последните години“, или като хора, които са избягали от тегобите на българския живот. Те се описват като безволеви същества, които са били откъснати въпреки желанието си от своите корени и сега българската държава трябва да даде всичко, за да не угасне българската им идентичност.

Това пише Тома Биков за "Филтър".

Най-често споменаваната мярка за постигането на тази цел е да се осигурят всички удобства при гласуването на тези хора, сякаш гласуването е онова, което ще поддържа пламъка на идентичността. Естествено, следват и призиви да ги върнем в родината, все едно тези хора нямат способност да вземат подобно решение и да се върнат сами. На този фон българите, които са избрали да живеят в България, изглеждат леко глупави и вечни длъжници на сънародниците в чужбина, а главната им задача е да създадат условия за завръщането им.

Тези клишета се повтарят не само от политици и общественици, но са придобили масовост до степен на общонароден мит, в който се вярва и върху чиито основания е забранено да се разсъждава.

Подобен разговор е труден за водене. Сбърканата му основа бива надградена с характерната българска меланхолия, която е насочена едновременно към самосъжаление и самообвинение. Има хора, които не се харесват до такава степен, че са готови да се разплачат за самите себе си.

Парадоксално, но факт.

Ако се вгледаме във фактите на живота, ще видим съвсем различна картина от тази, която всенародният мит е изградил върху основата на клишетата. Разминаването между вярването и действителността говори, че трудно бихме могли да направим нещо полезно за сънародниците ни в чужбина, след като не сме в състояние дори да дефинираме правилно тяхното положение.

Първата основна грешка е единността на понятието „българи в чужбина“. Това не е единно понятие, а обобщение, от което не произлиза нищо. Има българи, които са традиционна диаспора, съществуваща от повече от век, като тези в Молдова, Северна Македония, Албания или Сърбия и други, които са родени в България, но по една или друга причина са емигрирали най-вече в Европа или САЩ. Има и трета група, която се представлява от българските изселници в Турция. Все повече се забелязва и четвърта група, която се състои от студенти, които учат в чужди държави, но все още не са решили дали да останат там, или да се върнат в страната. Това е въпрос на личен избор. Има и пета група, която се състои от работници, които само припечелват в чужбина, но като цяло местоживеенето им остава в България. Обобщаването на всички тези хора в понятието „българи в чужбина“ е невъзможно.

Втората грешка, която произлиза от първата, се състои в това, че при публичния разговор за гласуването в чужбина се говори най-вече за групата български граждани, които са емигрирали през 90-те години на миналия век, но под техния знаменател биват поставяни всички „българи в чужбина“.

Обикновено те са „изгонените“, „прокудените“ и „избягалите“.

Важно е да се уточни, че изгонени и избягали от държавата са само две групи емигранти – през 1989 година са изгонени над 300 хиляди български граждани от турски произход, а избягалите са всички онези, които са успели да емигрират нелегално по време на социалистическия период. И в двата случая при напускането на страната и турците, и политическите емигранти остават без възможност да се завърнат до падането на социалистическия режим. Техните истории нямат нищо общо с напусналите страната по икономически или други причини след 1989 година.

В това уточнение се съдържа същността на причините за най-голямата емигрантска вълна в новата българска история, които се пропускат и се подменят с неверни твърдения. От него се вижда, че единственото общо между политическите емигранти, напуснали страната преди 1989 година, и българските изселници в Турция е, че са заминали в чужбина заради резултатите на социалистическия строй. Най-масовата вълна на емиграция, която се наблюдаваше през 90-те години на миналия век, беше резултат от затворените в продължение на 45 години граници, което създаде илюзията за лесния живот на Запад, както и двата държавни фалита от 1989 и 1997 година, които принудиха много хора да търсят препитанието си в чужбина. Тази емиграция обаче беше въпрос на свободен, най-вече икономически избор. Ако около 1 милион българи тогава избраха да живеят и работят в чужбина, други близо 7 милиона предпочетоха да останат в България. Всички – и тези в България, и другите в чужбина, са платили цената за своя избор. След 1989 година никой не е бил принуждаван нито да емигрира, нито да остава в страната. Затова този избор трябва да бъде наричан личен. Не че е бил лесен или удобен както за напусналите, така и за останалите, но е избор, а не принуда.

От 1997 година, благодарение на пазарните реформи и интеграцията в ЕС, икономическото положение в България се подобрява. Доказателството за това е не само регистрираният икономически растеж и ниската безработица, но и фактът, че въпреки отпадането на визите, а отскоро и на границите със страните от ЕС, емиграцията намалява трайно. Дори се наблюдава тенденция за връщане на част от хората, които са напуснали страната. Нещо повече, напоследък се забелязва трудова емиграция към България от други страни. Тази промяна на ситуацията се дължи на усилията преди всичко на онези българи, които през 90-те години избраха да останат в България. Затова те не само не са длъжници на хората, които са избрали да живеят и да приложат уменията си извън страната, но и би трябвало да получат необходимото уважение, че благодарение на тях България успя да преодолее икономическия и социален крах, в който се намираше през 1989 година. Благодарение на техните данъци и желанието на сънародниците ни в чужбина през последните години страната ни отвори български училища в редица държави. Това пък е далеч по-важна стъпка за съхраняване на националната идентичност от безсмисления разговор за отварянето и затварянето на изборни секции в чужбина.

Ако успеем да разрушим митологията около „българите в чужбина“,

вероятно ще усетим, че и те, и ние, които живеем в България, бихме могли да имаме по-различно и по-добро самочувствие по отношение на самите себе си. Самочувствие не на „избягали“, „изгонени“ и „останали от немай-къде“, а на хора, които са способни да забележат и оценят не само недостатъците, но и постиженията си. Ако успеем да преодолеем собствените си клишета, може да се окаже, че българите нито сме жертви на историята, нито сме толкова слаби и безпомощни, колкото се усещаме. Може да осъзнаем, че всеки от нас, по своя начин и със своите жертви и усилия, е направил така, че да живее по-добре, а така е помогнал и за подобряването на общия български живот.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    34 6 Отговор
    Тома Биков пише за Филтър ,а той и групата в която участва са абсолютни утайки !!

    16:05 15.02.2026

  • 2 Циник

    24 9 Отговор
    Даже няма да чета, щом Биков е "против", то аз съм "за". И обратното.

    16:05 15.02.2026

  • 3 Пустиня(к)

    30 6 Отговор
    Щех да се учудим ако и кравата не беше се обадила след биволицата. Оно баце само се крие зад женски фусти. И те така, цел живот, страхливия сикаджийски престъпник.

    16:06 15.02.2026

  • 4 темата с нелегалният канал

    15 1 Отговор
    на сръбската граница и разпада на гепи е по актуална...... с тея модерни дронове коите сте им купили може ли да прехвърлиш афганистанец зад браздата ?

    16:07 15.02.2026

  • 5 Да ви е.а

    17 9 Отговор
    манг...те които са извън България нямат право да определят бъдещето на българите.Дори и тези които обитават земите в родината ни нямат право на глас

    16:09 15.02.2026

  • 6 Ей, пе🌈де🌈раст?

    14 23 Отговор
    Кой си ти,да оспорваш правото на български гражданин да гласува,ако ще да е и на Луната?Те не са се махнали от хубавото тук в България, боклук.Отивай да протестираш от трибуната на парламента,за двойното гражданство на гласоподаватели от източната ни съседка,предател.

    16:11 15.02.2026

  • 7 Прав е

    22 7 Отговор
    Биков да си говори за тези които са останали и са дали основата на сегашната България,само да му припомня факта че милиарди лева влизаха от вън за да издържат в България родители и деца на несимпатичните гастарбайтери

    Коментиран от #47

    16:14 15.02.2026

  • 8 цененостите

    24 7 Отговор
    Българите от чужбина имат различни стремежи и интереси от българите живеещи в страната.
    На кой от Чикаго му пука дали се пропуква училище от изкопа на метрото?
    Или от Бурса дали на Коледа столицата е украсена с боклук?

    16:16 15.02.2026

  • 9 Макс

    14 13 Отговор
    Конституцията дава право на всеки български гражданин да упражни своя вот . Кой е Биков , че да оспорва това право ? Още повече , че по времето на ГЕРБ и техен президент Плевнелиев направиха гласуването задължително .

    Коментиран от #13, #27, #29

    16:16 15.02.2026

  • 10 българите в чужбина

    18 13 Отговор
    са чужбинци ! И без тях може да минем, бир да пращат по някой лев в България.
    Щом не живее тук, не плаща данъци туки не слугуваш на 240-те разбойника -
    никакво право на глас !

    Коментиран от #15, #19, #22

    16:17 15.02.2026

  • 11 ООрана държава

    12 7 Отговор
    Само студенти о временно заети или на ваканция да могат да гласуват извън бг, който му е зор да гласува да седи в кочината и да гласува

    16:18 15.02.2026

  • 12 Дориана

    11 1 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски използват техните патерици от ИТН като маша да искат закриване на секции в чужбина, защото се страхуват от вота на народа. Същото се отнася и за сканиращите устройства. Слави Трифонов трябва да се срамува от себе си и от депутатите си., които освен да уронват престижа на Парламента чрез агресивното си поведение и подкрепата за корупцията , мафията и завладените институции нищо добро не са направили за народа. Нямат място в Парламента.

    16:18 15.02.2026

  • 13 Маркс Карл

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Макс":

    че кой спазва констутуцията в тая държава ? Буда ? Пепи? Лъжльо? Кокорчо ?
    Вносен вот не щем !

    Коментиран от #25

    16:21 15.02.2026

  • 14 Българите в чужбина

    6 2 Отговор
    са всички българи, които гласуват, живеят и работят там и се връщат.
    Това са българите в чужбина.
    Другите не са българи, независимо за какви се мислят или представят.
    Българите в чужбина са тези които са останали българи въпреки всичко.
    Какво не му е ясно на този?

    16:25 15.02.2026

  • 15 ЕЛЛИН

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "българите в чужбина":

    Има и такива , които вазирахме веднага след 89 г. С еднопосочен билет , и от омраза към държавата се отказах от БГ гражданство . Станах чужденец , без право на глас за твоето бъдеще . Доволен ли сте !?

    Коментиран от #23

    16:26 15.02.2026

  • 16 Ха сега де...

    6 1 Отговор
    цитат: "Има българи, които са традиционна диаспора, съществуваща от повече от век, като тези в Молдова, Северна Македония, Албания или Сърбия и други, които са родени в България, но по една или друга причина са емигрирали най-вече в Европа или САЩ. Има и трета група, която се представлява от българските изселници в Турция. Все повече се забелязва и четвърта група, която се състои от студенти, които учат в чужди държави, но все още не са решили дали да останат там, или да се върнат в страната. Това е въпрос на личен избор. Има и пета група, която се състои от работници, които само припечелват в чужбина, но като цяло местоживеенето им остава в България."
    И в крайна сметка има ли официално становище кои са българи и кои не са? Такива разтягания на локуми, без да се казва нещо конкретно или да посочват точните разлики, се практикувха докато съществуваще БКП със слогана "Който не е с нас е против нас!". Реално има ли българи в чужбина и по какви критерии да ги разделяме на наши и ваши? Най накрая България майка ли е или мащеха за всички българи, защото и тези които по една или друга причина не са напуснали теритирията, а още си "натискат парцалите" също са недоволни. Според лични контакти тези които ямат намерение да се връщат сами решават да не се месят в условията на живот в държавата и разбираемо отказват да гласуват, но достстъчно много има, които се искрено се вълнуват от обстновкта тук за да се завърнат. И те ли вече не са българи?

    Коментиран от #30

    16:27 15.02.2026

  • 17 Лост

    8 1 Отговор
    Биков като се разпадне ГЕРБ,Волов ли ще станеш?

    16:27 15.02.2026

  • 18 Българите в чужбина

    3 3 Отговор
    са българите в чужбина, не българските граждани.
    За тях става дума.

    Коментиран от #21, #34

    16:30 15.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Избирател

    7 3 Отговор
    Проблема на гербаджиите е че българите в чужбина не гласуват за тях и за това този реве.

    16:34 15.02.2026

  • 21 Запознат

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Българите в чужбина":

    Страх го е Боко че в Англия и САЩ масово не гласуват за него ли - пък и там няма да мине номера за 50-100 лв да гласуват под строй.

    16:39 15.02.2026

  • 22 Луд Скайуокър

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "българите в чужбина":

    Точно заради типове като теб аз и семейството ми се отказах ме от българското гражданство и приеме чужо !
    Наричайки ме рофоотстъпнок , предател и какъвто си искаш но въпреки всичко си оставаме по-българи от теб . Дози тригодишната ми внушения е по-голям българин и родолюбец от теб

    Коментиран от #24, #28

    16:40 15.02.2026

  • 23 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЕЛЛИН":

    Дуй го тьотверен

    16:40 15.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Учуден

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Маркс Карл":

    "Вносен вот не щем"

    И защо не искате гербаджийчетата - при вносния вот няма как да го изфабрикувате ли.

    16:41 15.02.2026

  • 26 Зевзек

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Как си бе":

    Не става ли добре купуването на гласове в чужбина че толкова ви бърка чужбината - даже и турците няма да гласуват нито за Боко нито за Шиши. Проблем а

    16:44 15.02.2026

  • 27 да, така е

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Макс":

    Да, така е . Да идват да гласуват в България. Конституцията не е казала, че във всяка къща трябва да има секция, да не ощетим някой да не гласува. Трябва да се гласува само на българска територия - в България, в посолствата и в консулствата. Това е България.

    16:45 15.02.2026

  • 28 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Луд Скайуокър":

    Като си се отказал от всичко българско защо каканижеш по родните форуми?

    Коментиран от #36

    16:47 15.02.2026

  • 29 Азззззззз

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Макс":

    Никой не ги е спрял засега. Като искат да гласуват - да заповядат в България. Няма нужда с бъклица да ги каним...

    Коментиран от #35

    16:48 15.02.2026

  • 30 Дърт Вейдър

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ха сега де...":

    Синко , всеки на който корените му са български и се самоопределя като българин е българин независимо къде живееш, какви документи и гражданство има !
    А бе деца, четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    Коментиран от #43

    16:49 15.02.2026

  • 31 За протоколчето нещо само...

    4 4 Отговор
    Тези,които са против българите,работещи в чужбина и гласуват в чужбина, нещо да кажете, че граждани от целият ЕС ,имат правото да избират български депутати в Европарламента ...давайте да ви видим защитата на "българското"

    Коментиран от #44

    16:51 15.02.2026

  • 32 Избирателите са

    6 2 Отговор
    6,5млн. при население 6мил. Трябва да се направи активна регистрация преди изборите по местоживеене като се използват данните от НАП, НОИ и учащите се над 18г. Няма ли те в тия списъци никаква регистрация. Нека да гласуват тия които учат, работят и плащат данъци или са работили. Никакъв глас от социални паразити, да видим тогава на кого ще купуват гласа.

    Коментиран от #41

    16:51 15.02.2026

  • 33 Ето нещо,

    3 0 Отговор
    което ще изчисти списъците от починалите и ще се обърне внимание на негласуващите. Примерно: 6 500 000 избиратели разделено на 240 е 27 000 гласа за депутат. Гласували 3 000 000 и се падат 111 депутата. Ето това е начина да намалим броя на депутатите, да се изчистят починалите и да се вземат предвид негласуващите.

    16:52 15.02.2026

  • 34 Айрян мен

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българите в чужбина":

    Е то ако почнем така то България трябва по твоята логика трябва да се гласува само след предварително представен генетичен сертификат защото в страната е пълно с чужди малцинствени групи (не само цигани и турци) за които дори и не си чувал но пред закона са български граждани и закона им дава право да гласуват.

    16:56 15.02.2026

  • 35 Помнещ

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Азззззззз":

    В България секциите са на ГЕРБ нали и можете да преправяте протоколи и да драскате по бюлетини - нали това е проблема пък в чужбина не става. От 2000 проверени секции нарушения в 1200 - изчезнали чували с бюлетини, поправени или фалшиви протоколи.

    Това е главния проблем че вота в чужбина не можете да го контролирате.

    16:57 15.02.2026

  • 36 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Нищо не си разбрал от поста ми !
    Ти не си винове , да ти е простено.

    16:59 15.02.2026

  • 37 Да вярно е

    1 1 Отговор
    Тези които сте и са тук са длъжници на посолствата и неизбежниста което дава отговота за илюзиета държава която за сто и педесет гидино си смени езика три пъти.и не намесвайте историята защото нямате нищо общи с нея и предците🤓 изхабени думи за нещтасни цървули

    17:00 15.02.2026

  • 38 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Тургам го във всичките дупки на ГЕРБавия соросоид, Бичето Тома.

    17:00 15.02.2026

  • 39 Някой

    5 3 Отговор
    Право на гласуване се заслужава с еженевно плащане на осигуровки и данъци за България, а не с български произход на хора избрали да живеят и плащат осигуровки и данъци на чужда държава.

    България веднага трябва да забрани двойното гражданство.

    ГЕРБ, Бойко и Биков не ги е грижа за доброто на България, грижат се да угодят на Пеевски в битката му с Доган.
    ИТН, БСП и ГЕРБ отивате в иснорията, ако не на тези, то на следващите. А Биков отива в социалното да проси помощи за безработен бивш депутат.

    Коментиран от #46

    17:01 15.02.2026

  • 40 ха ха

    4 0 Отговор
    за българите в чужбина знае , но за домовете на ужасите в българия не знае , не е чувал и виждал , само е взимал "подаръци" от уредниците

    17:01 15.02.2026

  • 41 Избирател

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Избирателите са":

    Че те Гербаджиите тогава не могат мина границата от 4 процента - аз съм бил жив свидетел как в края на изборния ден тези които не са гласували им се праскат подписи в избирателните списъци и изведнъж всички са гласували за ГЕРБ.

    Някой да проверява подписа ти в избирателния списък дали наистина е твой.

    17:04 15.02.2026

  • 42 Някой

    3 0 Отговор
    Българите трябва да престанем да раздаваме българско гражданство на сульо и пурьо.
    Българско гражданстно се заслужава само по един начин: с плащате на данъци и осигуровки.

    17:04 15.02.2026

  • 43 Ха сега де...

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Дърт Вейдър":

    Не ми говори като на дете, защото вероятно си на по малко от половината на годините ми. Поддържам много преки контакти с българи извън границата на България, а макар и в доста напреднала възраст аз самия не съм в България. Често се връщам и много ме вълнува момента кога народа в България най накрая ще се вразуми да се обедини за да започне да защитава общите си интереси, а не тези на тази или онази партия. Сега всички са луднали по партийните опорки и ще си изкъсат главите да защитават итересите на различни партии даже в едно семейство, а какво да говорим за единомислие в защита на интересите на обикновените граждани.

    17:04 15.02.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "За протоколчето нещо само...":

    А имат ли право граждани на ЕсеС да гласуват извън ЕсеС на изборите за евродУпЕтати 🤔❓

    Коментиран от #48

    17:06 15.02.2026

  • 45 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Живеещите в България българи са съучастници на мафиотското статукво ,от което могат да ги избавят единствено живеещите в чужбина българи,които са достатъчно успели,начетени и разполагат с необходимите морални качества за да гласуват по съвест за бъдещето на България,което е и тяхно.Подкупните български гласоподаватели на ГЕРБ не желаят да се вписват в демократичната общност на живеещите в чужбина българи и това е политика на хомофобска та партия ГЕРБ и лично на надзорника на Бойно Борисов,Тома Биков.

    Коментиран от #49, #54

    17:07 15.02.2026

  • 46 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    "грижат се да угодят на Пеевски в битката му с Доган"

    Че те турците не гласуват за Шиши - точно че забраната да се гласува в чужбина подпомага единствено ГЕРБ и НН.

    17:07 15.02.2026

  • 47 Софийски селянин,Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    Да ама техните пари които изпращат нямат придадена стойност тоест те не плащат данъци ДОО и всички останали осигуровки,тук в България..!!

    Коментиран от #53

    17:07 15.02.2026

  • 48 Запознат

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да всеки гражданин на държава от ЕС има право да гласува независимо че живее в държава извън ЕС. Изборите за евродепутати не правят изключение.

    Коментиран от #56

    17:10 15.02.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Айдееее, още малко и ще започнеш да съдиш българите дето живеем в страната си❗

    Коментиран от #57

    17:12 15.02.2026

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Кой ще е следващият гербав, който ще се изцепва? Остава Борисов, ама той е неграмотен. Ще свършат минусите, ще трябва да отворят националния резерв. И напротив - точно вашата герберска крадлива шайка е длъжник на българите в чужбина! Не ги искате, защото в последните 5 години , откакто ви е разклатена властта, българите проявяват интерес да се върнат с надежда, че ГЕРБ ще изчезне!

    17:13 15.02.2026

  • 51 Бичето е

    2 0 Отговор
    карикатура на една пoдлогa.

    17:14 15.02.2026

  • 52 Коко Н

    2 0 Отговор
    Те умрелите гласуват та живите защо да не могат.
    Тъпанар!

    17:14 15.02.2026

  • 53 Възмутен

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    А някой от запада като направи инвестиция в България плаща ли ДОО и всички останали осигуровки - защо тогава се радвате на инвестициите а не се радвате на парите пращани от българите в чужбина.

    Тези пари са директно подпомагане на българската икономика а те никак не са малко - ако ги няма правителството трябва всяка година да тегли заеми колкото тях.

    Парите от чужбина са все едно безвъзмездна помощ за България - ДОО има ли на помощите от ЕС за България.

    Но истинския проблем не е това а че ГЕРБ не могат да контролират вота в чужбина и за това ревете.

    Коментиран от #61, #63

    17:16 15.02.2026

  • 54 Само факти

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сатана Z":

    Изборите на "месии" от глупаците в чужбина: Мавъра, "царя", Тиквата, Чалгара, Киро + Кокоро... следва Крадев.

    17:17 15.02.2026

  • 55 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор
    Като цяло, българите в чужбина са чалгопетеци, доказаха го с гласуването за славуца!!! Преди гласуваха за Боко!@ Другите не знаят български!!! Такива нетрябва да гласуват изобщо. Германия няма секции извън Германия. ....

    17:17 15.02.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Ако си ЗАПОЗНАТ, знаеш че това може да стане само в избирателните секции ограничени до посолствата и консулствата❗
    А не в 10...20 .... 30.... секции по градове и села❗
    Или НЕ схващаш за какво е дебата🤔

    Коментиран от #59, #60

    17:17 15.02.2026

  • 57 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "още малко и ще започнеш да съдиш българите дето живеем в страната си"

    Не всички българи а само мафията на прасето и тиквата които фалшифицират изборите.

    Коментиран от #64

    17:19 15.02.2026

  • 58 кой разбрал, разбрал...

    1 0 Отговор
    В цяла западна Европа политиците и управляващите са изцяло зависими от народа и задължително при всяко действие се съобразяват с него, в България и още няколко страни от Източна Европа (бившия соц. лагер) е точно обртноното. Защо ли?

    Коментиран от #62

    17:19 15.02.2026

  • 59 Айде бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А ти като си много запознат защо вечно избираш тикви и прасчовци да ни управляват? Или изобщо не ги избираш защото не гласуваш, което е същото.

    17:23 15.02.2026

  • 60 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "знаеш че това може да стане само в избирателните секции ограничени до посолствата и консулствата"

    Лъжеш гербаджийче - секции се отварят според броя на избирателите и в не такива мафиотски държави като България всеки заявява дали иска да гласува (активна регистрация) - секции се откриват и в малки села стига достатъчно избиратели да са заявили. Проблемът ви е че вота от чужбина не можете да го контролирате.

    Коментиран от #66

    17:23 15.02.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Възмутен":

    Значи когато купя имоти на децата си във Варна, аз ставам ИНВЕСТИТОР на общината❗
    А когато им давам пари за закуска - ставам ИНВЕСТИТОР в хранителния бранш❗
    Чудно когато пазарувам в Кауфланд -
    ИНВЕСТИТОР в немската икономика ли ставам🤔❗

    17:25 15.02.2026

  • 62 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "кой разбрал, разбрал...":

    "са изцяло зависими от народа и задължително при всяко действие се съобразяват с него"

    Абе не баш така ама за целите на пропагандата бива. Урсула и Кая от кой народ са зависими можеш ли ми каза.

    17:26 15.02.2026

  • 63 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Възмутен":

    Колко пари са изпратили и за какво??? Основно за покупка на апартамент в ,който никога няма да живеят или ги излъгаха на""зелено"" Пращат пари на родителите си, които пък купуват основно вносни стоки от магазините. Това не е подпомагане на българската икономика!!! Тия не участват по никакъв начин в производството. Като им починат родителите им, което вече се наблюдава, няма на кой да пращат пари!!! Безработитацата пада и е ниска, защото няма кой да работи, а не че има много повече заети от преди!!

    17:27 15.02.2026

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Българин":

    Това са твои думи нали:
    " Живеещите в България българи са съучастници на мафиотското статукво ....." 🤔
    Никъде , нищо няма за тикви и прасета‼️

    17:27 15.02.2026

  • 65 Чичо Тони

    0 0 Отговор
    Българите в чужбина НЕ плащат данъци в България. Те работят, създават продукт и плащат данъци в страната в която живеят и с това подържат съответните социални системи - не българските! Аргумента, че изпращали средства на своите близки и с това помагали на икономиката не им дава някакви специални права като гласуване например. Тези средства НЕ са данъци! В България има руска диаспора, украинска диаспора има стотици хиляди туристи. Те харчат средства в България. Означава ли това, че трябва да имат право да гласуват? С нашия вот ние изявяваме нашите предпочитания как да се харчат нашите данъци - НАШИТЕ пари. Когато гласуваме за общинска власт ние гласуваме в града , в който живееме - не в съседния, не в град на 200км. Така че,моите уважения към хората, които са избрали да живеят и работят в чужбина, но да не ми определят как да се харчат моите пари!

    17:28 15.02.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Запознат":

    😀😀😀😀
    Единия ми вика Путиняга, другия комунига, а ти гербаджийче😀❗
    Явно си много ЗАПОЗНАТ😀❗

    17:30 15.02.2026