ISW: Руското настъпление на украинския фронт се забави в края на декември 2025 г.
ISW: Руското настъпление на украинския фронт се забави в края на декември 2025 г.

15 Януари, 2026 08:20 804 45

Руските сили вероятно се затрудняват да поддържат този по-бърз темп на напредване, тъй като настъпиха по-ниски температури, което усложнява способността на руските сили успешно да приложат новия си офанзивен модел

ISW: Руското настъпление на украинския фронт се забави в края на декември 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руското настъпление се забави в края на декември 2025 г. и началото на януари 2026 г., вероятно поради по-неблагоприятните зимни метеорологични условия и края на усилията за спазване на произволни срокове в края на годината.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

ISW наблюдава доказателства, че руските сили са увеличили присъствието си (чрез инфилтрационни мисии или нападения) на 276,44 квадратни километра от Украйна между 1 и 17 декември; 89,05 квадратни километра между 17 и 31 декември; и 73,82 квадратни километра между 31 декември и 13 януари. 7-дневната плъзгаща се средна на руските печалби в края на 2025 г. достигна пик на 1 и 2 декември и след това постоянно намаляваше до края на годината. Руските сили успяха да се възползват от лошите метеорологични условия през есента и началото на зимата на 2025 г., които попречиха на украинските операции с дронове да постигнат сравнително по-бърз напредък.

ISW обаче отбеляза преди това, че тези благоприятни метеорологични условия не са били постоянни.

Руските сили вероятно се затрудняват да поддържат този по-бърз темп на напредване, тъй като настъпиха по-ниски температури, което усложнява способността на руските сили успешно да приложат новия си офанзивен модел, който силно разчита на мисии за проникване на пехота, която трябва да прекоси десетки километри територия пеша с ограничени провизии.

Руските сили може също така първоначално да са увеличили темпото на офанзивните си операции през декември 2025 г., за да отговорят на изискванията на руското военно командване за постигане на определени цели до края на годината.

Руският външен министър Сергей Лавров посочи, че целите на Русия в Украйна надхвърлят територията, която в момента се обсъжда в последните мирни планове, и включват всички области Харков, Днепропетровск, Николаевска и Одеска. Бъдещото мирно споразумение ще трябва да реши "въпроса за съдбата на хората, живеещи в Крим, Новорусия и Донбас". Новорусия е измислен регион, за който кремълските служители често твърдят, че е "неразделна част" от Русия.

Новорусия включва не само Крим и четирите области, които Русия незаконно е анексирала, но и Харковска, Днепропетровска, Николаевска и Одеска области. Кремълските служители многократно са наричали Одеса "руски" град и публично са обсъждали "Новорусия" като част от Руската федерация.

Предложеният от САЩ 28-точков мирен план позволява руска окупация само на Крим, цялата Луганска и Донецка области и понастоящем окупираните части на Запорожка и Херсонска области, изисквайки от Русия да отстъпи окупираните територии извън тези пет региона, включително в Харковска, Николаевска и Днепропетровска области.

Споменаването на Новорусия от Лавров на 14 януари не е ново искане, а е допълнително доказателство, че исканията на Русия са по-големи от тези, включени в първоначалния план от 28 точки. Изявлението на Лавров вероятно е било опит да се поставят условия преди евентуална предстояща среща между специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бивш старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър, и руския президент Владимир Путин в Русия.

Кремълските власти продължават да настояват Съединените щати, Украйна и Европа да приемат руските искания, отхвърляйки неотдавнашните мирни усилия, водени от САЩ, за намиране на компромиси за прекратяване на войната. На 14 януари Лавров заяви, че Русия е готова да преговаря с Европа, но отхвърли дискусиите за постоянно или 60-дневно прекратяване на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски призова за временно прекратяване на огъня, за да позволи на Украйна да проведе избори като стъпка към прекратяване на войната на Русия.

Кремълските власти многократно са призовавали за избори в Украйна, но изявлението на Лавров е отхвърляне на самите мерки, необходими на Украйна, за да изпълни тези искания.

Лавров също така твърди, че прекратяването на огъня би дало на Запада повече време да подкрепи Украйна, прикривайки факта, че Кремъл отлага мирния процес от месеци, за да удължи войната и да постигне първоначалните военни цели на Русия чрез военни средства.

Лавров подчерта партньорствата на Русия с Венецуела и Иран на 14 януари, като същевременно критикува последните действия на администрацията на Тръмп във Венецуела. На 14 януари Лавров заяви, че Русия остава ангажирана с поддържането на стратегически отношения и споразумения с Венецуела и осъди неотдавнашните военни операции на САЩ във Венецуела.

Лавров също така отговори на потенциалните американски мита срещу държави, които правят бизнес с Иран, заявявайки, че никоя трета страна не може да промени "фундаменталния характер на отношенията" между Русия и Иран. Лавров твърди, че Съединените щати са се отказали от принципите си, показвайки, че Съединените щати са "ненадеждни" и че "конкурентната им позиция" "постоянно се влошава". Русия разчита в голяма степен на Иран за доставки на оръжия и технологии, особено за захранване на руските удари с дронове с голям обсег срещу Украйна по време на пълномащабното нахлуване.

Русия подписа споразумения за стратегическо партньорство с Иран и Венецуела съответно през януари и май 2025 г.

На 14 януари Върховната рада на Украйна одобри няколко кадрови промени в украинското правителство. На 14 януари Радата одобри бившия министър на цифровата трансформация Михайло Фьодоров за нов министър на отбраната.

Рада одобри и бившия украински министър на отбраната Денис Шмигал за нов министър на енергетиката и първи вицепремиер.

На 14 януари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Фьодоров ще даде приоритет на намирането на системни решения на проблемите с мобилизацията и набирането на персонал в Украйна, увеличаването на украинската противовъздушна отбрана и одита на финансирането на отбраната.

Зеленски заяви, че Фьодоров ще се съсредоточи и върху увеличаване на доставките на дронове за украинските сили, включително чрез закупуване на специализирани дронове за поразяване на руски сили на по-голяма дълбочина от фронта.

Полски представители съобщиха, че Русия е извършила кибератаки срещу полската енергийна мрежа в края на декември 2025 г. Полският вицепремиер и министър на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски съобщи на 13 януари, че Русия е предприела кибератака срещу енергийната инфраструктура на Полша в края на декември 2025 г., която е рискувала да причини прекъсване на електрозахранването в Полша.

Полският министър на енергетиката Милош Мотика заяви, че атаката е най-голямата кибератака срещу енергийната инфраструктура на Полша през последните години и е насочена към топлоелектрическа централа и няколко възобновяеми енергийни източника в цяла Полша.

Руската кибератака вероятно е част от кампанията на Кремъл "Фаза нула", насочена към създаване на политически, информационни и психологически условия за потенциална бъдеща война срещу НАТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 1 Отговор
    Гренландското настъпление ще се забърза в края на януари!

    08:24 15.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 13 Отговор
    до Лисабон са вече

    Коментиран от #6, #11

    08:26 15.01.2026

  • 3 Хахахаха, а с украинското настъпление

    15 1 Отговор
    какво става, докъде стигна?Пуснаха ли тока и водата в Киев?

    08:26 15.01.2026

  • 4 Фен

    16 0 Отговор
    А урсулите са в паника, защото вече нямат ходове. Украйна е пътник.

    08:27 15.01.2026

  • 5 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    Най-много вярвам на сведенията от Института за изследване на войната, УНИАН, ФЕНДОМ, Украинското управление за борба с дезинформацията, ББС, ТАСС, Наблюдателите за събитията в Иран базирани в Осло, Фейкнейшъл таймс, СНН! Много ми е мъчно за "БЕСАРАБСКИ ФРОНТ"!

    Коментиран от #7

    08:27 15.01.2026

  • 6 Глупости, Русия се разпадна, още когато

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    долара стана 200 рубли, свършиха ракетите и Путин умрятри пъти, някъде два месеца след налагането на санкциите от Байдън.

    Коментиран от #9, #10, #12

    08:27 15.01.2026

  • 7 Бесарабски фронт е

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК":

    Дъ Бест!

    08:28 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости, Русия се разпадна, още когато":

    няма такова нещо-вече превземат Англия и посейдони мосейдони и конниците на Апокалипсиса и...

    Коментиран от #38

    08:31 15.01.2026

  • 11 Омазана ватенка

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щяха да са до Лисабон ама около Покровск и Купянск с забавиха с една година.

    Коментиран от #16

    08:32 15.01.2026

  • 12 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости, Русия се разпадна, още когато":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #15, #40

    08:33 15.01.2026

  • 13 Червен кхмер

    3 4 Отговор
    Важното, че Груз 200 върви с пълна сила.

    Коментиран от #23

    08:34 15.01.2026

  • 14 Да ви кажа ли

    6 2 Отговор
    след като Института е базиран във Вашинтон, откъде черпи материал за докладите си???

    Коментиран от #17, #31

    08:35 15.01.2026

  • 15 Като

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руската пропаганда":

    теб !

    08:35 15.01.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Омазана ватенка":

    ти остави , ама половината им СПЕЦ НАЗ ,пазиха Мадуро-иначе нямаше да е така

    08:35 15.01.2026

  • 17 Ше ти кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да ви кажа ли":

    От Захарова 😂😂😁

    08:35 15.01.2026

  • 18 болгарин..

    7 3 Отговор
    В донбас и крим си проведоха съвсем законни референдуми за отцепване от кieвската хунта,а незаконно е да отнемат на бг-тата право на референдум,,ЗА,,левчето,оти конституцята им..не им дава това право и насила трябва да извадят левчетата си на светло и да ги менкат за изкуствената валута на урсулците

    Коментиран от #30

    08:36 15.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма край руският позор

    4 9 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #33

    08:36 15.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПРАВ СИ...!

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Червен кхмер":

    Груз 200 ,върви с пълна сила за ВСУ...!

    08:38 15.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 УРСУЛА Е ВЕЛИКА

    3 2 Отговор
    Урсула ни закриля,тя е нашата опора.

    Коментиран от #27, #29

    08:43 15.01.2026

  • 27 урсула спасиба

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "УРСУЛА Е ВЕЛИКА":

    Урсула спасибо тибя.

    08:44 15.01.2026

  • 28 Факти, не се връзвайте на глупостите

    3 1 Отговор
    този измислен институт, мисля ви за по сериозна медия. "Руските сили вероятно се затрудняват да поддържат този по-бърз темп на напредване, тъй като настъпиха по-ниски температури, което усложнява способността на руските сили успешно да приложат новия си офанзивен модел", с "ВЕРОЯТНО и ЩЕ" не се правят новини. Все едно да напишете, една жена каза на пазара!? Бъдете сериозни, или ни информирайте, че сте станали жълта преса и да не си губим времето със жълтини!?

    08:45 15.01.2026

  • 29 Не разбрал

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "УРСУЛА Е ВЕЛИКА":

    Кои ви закриля ?

    08:45 15.01.2026

  • 30 Си ромлянин

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "болгарин..":

    Чужда армия идва и провежда референдум? По чий закон? А бежанците повреме на бойни действия в чужбина? А земите, които още не бяха завладяни?

    08:47 15.01.2026

  • 31 Интересно защо тук

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да ви кажа ли":

    вместо в статиите, дирекно да черпят вода от извора, като УНИАН, украинското разузнаване или самия Сирски, ни пробутват ежедневно тия "доклади" от някакъв "Институт"!
    Мислят, че звучи по-убедително и купешки ли? Или е финансово?

    08:48 15.01.2026

  • 32 Българин

    3 4 Отговор
    Хиляди млади орки се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха за Путин в украинската кал.

    Коментиран от #41

    08:48 15.01.2026

  • 33 помакь..

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Няма край руският позор":

    Ще те праа диарбекирец с фередже и шалваре,да плямпаш на станбулски и да се молиш на братушките пак да те сдеять гристиянин

    08:48 15.01.2026

  • 34 Ана не може, не четеш ли,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Димяща ушанка":

    разпадна се Русия, много отдавна, забрави ли?

    08:49 15.01.2026

  • 35 за сметка на това

    2 0 Отговор
    фашистките им изпълнения с тероризиране на жени и деца по домовете им се увеличава всеки ден.
    Така е със слугите на дявола - като са калпави на фронта - тероризират слабите.

    08:50 15.01.2026

  • 36 Факти

    2 0 Отговор
    Руското настъпление кога е било бързо, освен в първия месец? Русия спука гуми още през пролетта на 2022 г. Оттогава я гледаме как буксува с цената на огромни жертви.

    08:50 15.01.2026

  • 37 На БИрлин!

    0 1 Отговор
    С коне и Z магарета 🤣

    08:51 15.01.2026

  • 38 Глупости, много бързо забравяш, нещата,

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    още повече, че след като превзеха цялата Курска област заедно с град Курск ВСУ превзеха и Москва и направиха парад на победата на Червения площад, много удобно забравяш, кУпейка!

    08:51 15.01.2026

  • 39 Винкело

    0 1 Отговор
    Русия се отръсква от разни декласирани елементи, затворници, ублюдки и монголоиди. Срещу това получава 5 милиона нови чисти руснаци. Украйна вече посяга към редовните си студенти. Кой е губещият, а?

    Коментиран от #44

    08:51 15.01.2026

  • 40 Добре, че си осъзнал нещата и

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руската пропаганда":

    се самоописваш.

    08:52 15.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факти

    1 1 Отговор
    В окупираните райони им вдигнаха данъците. Да им е честит руския мир.

    08:56 15.01.2026

  • 43 Историк

    1 0 Отговор
    ,,Новорусия е измислен регион," - тия ме разсмяха! ,,Новорусия" е историческо име от времето на Екатерина Велика Тогава са основани и всички големи градове там. Руски, разбира се. Днeпропетровск, примерно, е наречен на името на Петър I.

    Коментиран от #45

    08:59 15.01.2026

  • 44 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Винкело":

    Проблемът е, че не всички затворници умират на фронта. Половината се връщат в Русия като свободни хора. Следват убийства и изнасилвания.

    09:01 15.01.2026

  • 45 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    Киев е "само" 665 години по-стар от Москва. Не слагай каруцата пред коня.

    09:03 15.01.2026

