БАБХ спира опасни зарази по южната граница

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда задължителен ветеринарен контрол на всички пратки с живи животни, преминаващи през южната ни граница. Мярката е превантивна и цели да спре проникването на шап от Кипър и едра шарка от Гърция на българска територия, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Опасността за родното животновъдство идва от две независими епидемии на юг. От началото на годината в Гърция са установени 131 нови огнища на шарка по овцете и козите, като кризата там доведе до унищожаването на над 470 000 животни през последната година и половина. Същевременно в Кипър бяха регистрирани 40 огнища на шап – най-силно заразното вирусно заболяване по чифтокопитните, което засяга говеда, биволи, овце и свине.

България е напълно свободна от шап от 2011 година, когато бяха регистрирани последните случаи у нас. За да запази този ключов за износа статус, изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски разпореди незабавни действия по границата и във вътрешността на страната.

Всички транспортни средства, превозващи едри и дребни преживни животни или свине, ще преминават задължително през определени площадки за официален контрол. Инспекторите ще извършват клинични прегледи, щателна проверка на придружаващите документи и при необходимост ще вземат проби за лабораторен анализ.

"Ще се извършват извънредни проверки в животновъдните обекти с едри и дребни преживни животни и свине", посочват категорично от Агенцията. Фокусът на тези инспекции ще бъде биосигурността във фермите и стриктното съответствие на данните в информационната система "ВетИС".

Засилва се контролът и срещу всеки опит за нерегламентиран внос на животински продукти, фуражи и рискови материали от гръцка страна.

Най-строги са ограниченията в пограничните райони и по трасетата на основните транспортни коридори. В областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково се налага пълна забрана за провеждане на животински пазари, изложби и състезания до изричната отмяна на заповедта.

Регионалните структури на ОДБХ започват спешни обучения на фермерите по места. Животновъдите трябва да знаят как да разпознават първите симптоми на заболяванията и са длъжни незабавно да уведомят ветеринарните власти при най-малкото съмнение за инфекция в стадата си, както и да спазват абсолютна забрана за придвижване на болни животни.