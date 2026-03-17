БАБХ спира опасни зарази по южната граница

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда задължителен ветеринарен контрол на всички пратки с живи животни, преминаващи през южната ни граница. Мярката е превантивна и цели да спре проникването на шап от Кипър и едра шарка от Гърция на българска територия, съобщиха от пресцентъра на институцията.
Опасността за родното животновъдство идва от две независими епидемии на юг. От началото на годината в Гърция са установени 131 нови огнища на шарка по овцете и козите, като кризата там доведе до унищожаването на над 470 000 животни през последната година и половина. Същевременно в Кипър бяха регистрирани 40 огнища на шап – най-силно заразното вирусно заболяване по чифтокопитните, което засяга говеда, биволи, овце и свине.
България е напълно свободна от шап от 2011 година, когато бяха регистрирани последните случаи у нас. За да запази този ключов за износа статус, изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски разпореди незабавни действия по границата и във вътрешността на страната.
Всички транспортни средства, превозващи едри и дребни преживни животни или свине, ще преминават задължително през определени площадки за официален контрол. Инспекторите ще извършват клинични прегледи, щателна проверка на придружаващите документи и при необходимост ще вземат проби за лабораторен анализ.
"Ще се извършват извънредни проверки в животновъдните обекти с едри и дребни преживни животни и свине", посочват категорично от Агенцията. Фокусът на тези инспекции ще бъде биосигурността във фермите и стриктното съответствие на данните в информационната система "ВетИС".
Засилва се контролът и срещу всеки опит за нерегламентиран внос на животински продукти, фуражи и рискови материали от гръцка страна.
Най-строги са ограниченията в пограничните райони и по трасетата на основните транспортни коридори. В областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково се налага пълна забрана за провеждане на животински пазари, изложби и състезания до изричната отмяна на заповедта.
Регионалните структури на ОДБХ започват спешни обучения на фермерите по места. Животновъдите трябва да знаят как да разпознават първите симптоми на заболяванията и са длъжни незабавно да уведомят ветеринарните власти при най-малкото съмнение за инфекция в стадата си, както и да спазват абсолютна забрана за придвижване на болни животни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
14:29 17.03.2026
2 несериозно е
Коментиран от #5
14:30 17.03.2026
3 Онзи ППДБ палячо Христанов
Коментиран от #6
14:32 17.03.2026
4 Болните са в бабх
14:36 17.03.2026
5 Мнение
До коментар #2 от "несериозно е":Именно, БАБХ трябва да лежат по затворите за опит за умишлено умъртвяване на здрави животни, с цел лична облага!
Вярва ли някой на бг институциите???
Одеве четох неква статия за младеж заколил 11 годишно момиче в асансьор и получил 6-7 години затвор?!
А вие за БАБХ ни разправяте?!
ПЪЛЕН РЕСТАРТ Е НЕОБХОДИМ НА НАШАТА ДЪРЖАВА!!!
РЕВИЗИЯ НА ВСЯКО ЕДНО ЗВЕНО!!!
Коментиран от #8
14:42 17.03.2026
6 Клети невежи слуги на мyтpи
До коментар #3 от "Онзи ППДБ палячо Христанов":В момента е зает да освободи болните овце на бай Делян, бай Бийко и бай Румен.
14:44 17.03.2026
7 ти да видиш
14:48 17.03.2026
8 ти да видиш
До коментар #5 от "Мнение":Извинявай пропуснал съм коментара ти.
14:50 17.03.2026