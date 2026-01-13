Новини
Насилие, принуда и изнудване! Роднини на руски войници обвиняват офицери в престъпления
Насилие, принуда и изнудване! Роднини на руски войници обвиняват офицери в престъпления

13 Януари, 2026 16:26 1 874 70

Министерството на отбраната в Москва не е коментирало случая

Насилие, принуда и изнудване! Роднини на руски войници обвиняват офицери в престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Роднини на руски военнослужещи в далекоизточния Приморски край са подали жалби до военната прокуратура за сексуализирано насилие и изнудване в местно военно поделение, предава изданието Moscow Times.

Изданието цитира адвоката Максим Чихунов, според когото командири във военно поделение №21634 в село Сергеевка са задържали войници, напуснали частта си без разрешение, в импровизирани "клетки". Там те били подлагани на сексуално насилие, за да предадат на висшестоящите си получените бойни възнаграждения.

В едно от видеата, разпространено миналата седмица, войник разказва, че командир го насилил със секс играчка и е наранил вече пострадалото му око, след като отказал да плати 300 000 рубли (около 3800 долара).

Скрийншот от публикация в социалните мрежи показва, че друг войник от поделението по-късно е бил изпратен в Украйна, където командирите му го държали затворен в изкоп.

Друг сигнал пък описва как офицер се е опитал да екзекутира свой подчинен, който се е опитал да заснеме насилието. Войникът е оцелял, само защото друг военнослужещ тайно е изпразнил пълнителя на пистолета, се посочва в публикациите.

По думите на адв. Чихунов са започнати "мащабни разследвания", но въпреки това продължават да постъпват нови сигнали за злоупотреби в същото поделение в Сергеевка.

Засега не е ясно дали срещу някой от отговорните офицери са повдигнати наказателни обвинения. Министерството на отбраната на Русия не е коментирало случая.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна независими медии и правозащитни организации многократно съобщават, че насилието, принудата и изнудването са широко разпространени в руската армия, особено сред мобилизираните войници и завърналите се от фронта.


  • 1 Българин

    21 40 Отговор
    това е Матушка.....

    Коментиран от #66

    16:27 13.01.2026

  • 2 Българин

    25 41 Отговор
    братушките са свикнали да живеят така с векове

    Коментиран от #5, #37, #46

    16:27 13.01.2026

  • 3 И още преди

    17 42 Отговор
    Българските Матросовци да почнат да оправдават Блатото да гледат какво казват пленените ватенки.

    16:28 13.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 30 Отговор
    ко стаа копеи? залозите за Иран доближавали 1.01-трябвало в права колонка с Ю. Америка да спечелиш 10 рубли

    16:28 13.01.2026

  • 5 Кои са ти

    12 28 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Братушки бе.Чеченците якутите бурятите тувинци и още 96 народности.Ей Глупиславе ......

    Коментиран от #12

    16:29 13.01.2026

  • 6 Денонощната пропаганда срещу Русия

    56 20 Отговор
    само показва на света, че Русия е на вярната страна на историята!

    16:29 13.01.2026

  • 7 даа

    49 11 Отговор
    А роднините на украинските войници, не обвиняват никого в престъпления, защото не смеят да се обадят. Друго си е демокрацията....

    Коментиран от #11

    16:29 13.01.2026

  • 8 Ганчо

    15 27 Отговор
    Запах русково мира 😂😂😂😂😂😂😂😂. Рубли искал, те стават само за бренеке, по-евтини са от съчмите.

    16:30 13.01.2026

  • 9 си дзън

    19 36 Отговор
    И всички тези зверства за 2000 долара на месец. За русията това е нормално от край време.
    Ах, как е тежко да се живее в Русия, в този смърдящ център на физически и морален разврат,
    на подлост, лъжи и злодейства. – Аксаков-баща

    Коментиран от #14

    16:30 13.01.2026

  • 10 Уса

    39 19 Отговор
    Украински простотии а не руски.Така постъпват с новодошлите в украинската армия,защото са диваци и фашисти

    16:30 13.01.2026

  • 11 В пропагандата срещу Русия

    42 8 Отговор

    До коментар #7 от "даа":

    описват винаги трагедията в Украйна!

    16:31 13.01.2026

  • 12 А твоите

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кои са ти":

    са в Максуда.

    16:31 13.01.2026

  • 13 Никога не вярвайте

    34 4 Отговор
    на нйовс бг. Винаги източника на новината липсва и никога не може да се намери в оригиналния източник. Пълна порнография. Не знам защо и факти бг копират от там въобще новини?

    16:31 13.01.2026

  • 14 Пропагандата

    17 5 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #32

    16:32 13.01.2026

  • 15 Зелю

    27 4 Отговор
    Ние сме хитри и убиваме украинците още в наборните комисии, за да не могат да ги убият руснаците.
    Нъцки нъцки нъцки за Путин!

    Коментиран от #18

    16:33 13.01.2026

  • 16 Стига бе

    18 2 Отговор
    Вярваме ви.....Уаааааааа

    16:37 13.01.2026

  • 17 пРосия

    8 18 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:37 13.01.2026

  • 18 Руската пропаганда

    4 18 Отговор

    До коментар #15 от "Зелю":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #22, #34

    16:39 13.01.2026

  • 19 аz CВО Победа 80

    8 18 Отговор
    Традиционни руски ценности🤣
    Това е Русия на Путин 🤣🤣🤣

    16:42 13.01.2026

  • 20 При Сталин

    17 3 Отговор
    никога не е имало нищо подобно. Имало е тристранки, бърза присъда и разстрел. Либерастите затова мразят Сталин.

    Тези гадни случки или измишльотини са плод единствено на буржоазно извратено и либерастко възпитание - тук и навсякъде по света, където капиталът на буржоите владее.

    16:42 13.01.2026

  • 21 Ха ХаХа

    17 3 Отговор
    Издава се в Лондон

    16:43 13.01.2026

  • 22 Тебе

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Те е хванала!

    16:43 13.01.2026

  • 23 РФ е един огромен КЕН eф !

    10 17 Отговор
    Не случайно московското блато е на ВТОРО място в света по заболели от СПИН - само наркомани, деградирали opки и neдpaZи. На такива се кланят нашите малоyMHи копейки.

    16:46 13.01.2026

  • 24 Робин Хорсфол

    19 4 Отговор
    130 милиона души, ест. в казармата ще има и гаври. Май забравихте, че ние бяхме 7 милиона и имаше войничета дето бяха надути с компресор по време на наборна служба. Много ви е къса паметта г-да европейци...

    Коментиран от #59

    16:46 13.01.2026

  • 25 Добри новини

    3 14 Отговор
    Каква драма? Централната Банка на Русия от вчера престана да публикува обменен курс на рублата срещу българския лев. Възрожденци къде спите? Дори за политически цели и за успокоение на вашите разтерзани души - Русия трябва да котира левовете ви, нищо че вече сме в еврозоната.
    Иначе първия работен ден - ЦБ на РФ прави техническо съобщение с елемент на постсоц драматизъм

    Коментиран от #39, #41

    16:48 13.01.2026

  • 26 гост

    13 1 Отговор
    не, такова нещо няма в Русия, те имат ценности каквито ние нямаме.

    16:48 13.01.2026

  • 27 Обикновен човек

    5 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    16:48 13.01.2026

  • 28 604

    11 2 Отговор
    мъъъ да дам, те клиповете по нета са показателни ко правят и кой кого гони и къде!!!!!!

    16:49 13.01.2026

  • 29 Все по-жалки, нескопосани и отворено

    14 2 Отговор
    смешни опити на пропаганда.Нещастна ралта.

    16:49 13.01.2026

  • 31 Всё в порядке

    3 17 Отговор
    - Два танкера в руското пристанище Новоросийск бяха ударени от украински дронове.
    - Губернаторът на руската Белгородска област обясни, че не са в състояние да се справят с последствията от удара на ВСУ по енергийната система. Той призова всички, които могат, да се подготвят за евакуация, тъй като ситуацията е близка до критична. 😬
    - Русия се намира на прага на огромна криза, алармират от руската Дума. Ватенките може да си спомнят с носталгия за мизерията в Русия в началото на 90-те, когато САЩ пак ги спасиха от глад.
    - Силите за безпилотни системи на "Мадяра" унищожиха ел.подстанции и база на руските нашественици в окупираните територии. Видео
    - Поредно фейково "превземане" на руснаците завърши в украински плен. Видео
    - ВСУ удариха руски военен завод. Видео
    - Украинските сили поразиха руски складове с боеприпаси в окупираната Макеевка, Донецка област. Видео

    16:52 13.01.2026

  • 32 Там пише

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Пропагандата":

    Русия е СВИНАРНИКА на света.Не на този,на другият телефон пише.

    Коментиран от #35

    16:52 13.01.2026

  • 33 8888

    12 1 Отговор
    новина с цел да скрие какво става в Украйна, с хората без човешки права: или стой без ток и парно или те отвличат към фронта... представям си колко им е трудно на евроатлантиците да скрият това с подобни новини, опитват се хората

    16:52 13.01.2026

  • 34 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда, лъжи и кражби срещу Русия!

    16:53 13.01.2026

  • 35 Пропагандата

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Там пише":

    винаги се цели в глупака и никога не пропуска!

    16:54 13.01.2026

  • 36 Геренски

    1 9 Отговор
    В една прогнила държава как може да е

    16:55 13.01.2026

  • 38 Сергей

    9 1 Отговор
    Това сигурно за НАТОту става дума. Там са джендъри под дъгата!

    16:57 13.01.2026

  • 39 А като няма лев

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Добри новини":

    какъв курс да ти показва руската банка? Къде ви намират толкова глупави?

    16:59 13.01.2026

  • 40 Слава на Иран !

    6 6 Отговор
    Когато САЩ нахлуват - народът ликува. Защото те даряват истинска свобода

    Когато Русия освобождава - народът се бие до последна капка кръв. Защото знаят какво е руска робия.

    Свобода за Иран !

    Коментиран от #43

    17:01 13.01.2026

  • 41 така е

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Добри новини":

    Къде видя български лев? Такава валута вече няма.

    17:01 13.01.2026

  • 42 мдда

    4 8 Отговор
    Киев за два дня и все.
    ЧЕТИРИ ГОДИНИ МАСОВО ИЗБИВАНЕ НА РУСНАЦИ В ДОНБАС 🤣🤣🤣☝️

    17:03 13.01.2026

  • 43 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на Иран !":

    До маса.и.р.ане.

    17:05 13.01.2026

  • 44 Неприятното

    5 8 Отговор
    започва,когато някой си помисли,че руснаците са хора.

    17:08 13.01.2026

  • 46 Механик

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Хубаво бе! Лошо живеят руснаците 9според теб), ама аз друго се чудя. Ти що вечно ревеш за тях? Нали ги мразиш? Ми радвай се, че "живеят зле".
    И ни разкажи за ония в украина дето ги товарят на бусовете като добитък. Те как живеят? Добре или кратко??

    Коментиран от #50, #52, #57, #64

    17:13 13.01.2026

  • 47 Игорь

    8 5 Отговор
    Каква е тази отвратительна пропаганда? В руската армия подобни извращения няма. Това не ви е джендърското НАТО.

    17:14 13.01.2026

  • 48 ТЦК

    9 3 Отговор
    В Украйна ги почват още от улицата

    17:14 13.01.2026

  • 49 Титак

    8 2 Отговор
    Всеки ден четем как в Русия е фашизъм а в Украйна е демокрация. И стана така, че вече на нищо не вярваме.

    17:14 13.01.2026

  • 50 ужасТ

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    И шефа каза, че ставаме зле като германците. Направо се чудя накъде да емигрирам, че тука с това Евро вече не се издържа!

    17:14 13.01.2026

  • 51 Желязна завеса

    5 8 Отговор
    трябва между Европа и дивата монголска орда!

    17:16 13.01.2026

  • 52 Руската пропаганда има за цел

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Глупака.

    17:19 13.01.2026

  • 53 Точна статия. Факт

    3 9 Отговор
    В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"

    Коментиран от #54

    17:20 13.01.2026

  • 54 Зловещо е...

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Точна статия. Факт":

    раша в колапс и разпад..ето кадрите

    Коментиран от #68

    17:21 13.01.2026

  • 55 Григор

    9 0 Отговор
    Пропагандната машина пак заработи на пълни обороти! Поне кажете кой е авторът на тая помия и колко са му заплатили!

    17:21 13.01.2026

  • 56 Емил

    6 0 Отговор
    Какви са тези деца бе "ФАКТИ" ?!
    Вие понятие имате ли какво показвате на тези снимки в статиите които публикувате???
    Къде видяхте войници?
    Прекалявате с пропагандата!!!

    17:22 13.01.2026

  • 58 Е....

    2 9 Отговор
    Е ... какво се чудите, тия варвари винаги са били такива - скотове свикнали да се отнасят по скотски към всичко и всички. Само се чудя на нашите робофили толкова ли са тъпи или обезумели та искат да си причинят сами на себе си всичко това.

    Коментиран от #61

    17:24 13.01.2026

  • 59 Бухал

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Робин Хорсфол":

    Гаврите в казармата са типични за евразийско-робските общества. БНА е по копие на червената.

    17:25 13.01.2026

  • 60 вен серемос

    5 1 Отговор
    Пасквила е писан в Лондон,Британия-плод на кръвосмешения/женят се сестра със сестра, брат с брата, първи,втори трети четвърти братовчеди-ПОЗОР!!!Лайкучкитеа Литва, Латвия, Естония пияндурниците от Финландия, шляхтайта от Полша, ,фашистите Бандери от ОКРАИА и фашистите окраинци-наромани с наркомяаная Зелената еуглена,и най-паче нашите предйатели: Тиквата, Шопара, Магарев и Шаламанката, про100Киро и кокорчо, ,Урсул/Мърсул подсъ дима за ваксините Пфайзер-умряха ЧОВЕЦИ!!!Колкото до неграмотника Тромпет, при това без образование /Вл. Вл. Путин има две висши образования и е Майстор на бойните изкуства с черен колан-карате и джудо/,няма да коментирам този престъпник.Тромпета ще получи ТАНАТОС много скоро!!!

    Коментиран от #63

    17:26 13.01.2026

  • 61 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Е....":

    Те си мислят, че руснаците ще ги хранят със златен беберон.


    Мечтата на Русия била да дойде и да раздава ресурси в България.

    Коментиран от #70

    17:27 13.01.2026

  • 62 Ами, да

    2 0 Отговор
    И ги ядат

    17:29 13.01.2026

  • 63 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "вен серемос":

    Винаги има за цел глупака.

    17:30 13.01.2026

  • 64 Zахарова

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    У нас в Раша палят военкомите и военните прокуратури.
    Това между нас да си остане.

    17:37 13.01.2026

  • 65 Нет,

    1 2 Отговор
    етава не может бъйть.

    17:38 13.01.2026

  • 66 ежко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Фейк бате!Нали трябва да се демонизира!Утре ще излезе статия,че някой ядял деца!Дали е вярно,няма значение!Апропо,защо няма една статия за фермерските протести,а се споменават мимоходом?

    17:50 13.01.2026

  • 67 Точен

    1 1 Отговор
    Забелязвам, че от 2-3 дни Факти пускат гнусни антируски пасквили.Това непрофесионално медийно поведение не само не ме настройва срещу братята ни освободители, но ме прави от умерен русофил в по-твърд. Когато една пропаганда стане очеблъскащо фалшива, има обратен ефект...

    Коментиран от #69

    17:51 13.01.2026

  • 68 Грегор

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Зловещо е...":

    Глупустами. Това са кадри от Дюселдорф. Германци не искат да ходят в Украина.

    17:54 13.01.2026

  • 69 направо

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Точен":

    Представи си колко е зле положението, щом руските хибридни сайтове пускат подобни статии.

    17:55 13.01.2026

  • 70 Мирчо

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ха":

    По различно е. Маката по-интелигентна част от тях мечтаят отново да са надзиратели в концлагера който отнво ще ни устроят, а дебилното мнозинство .... е дебили

    17:55 13.01.2026

