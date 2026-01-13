Насилие, принуда и изнудване! Роднини на руски войници обвиняват офицери в престъпления

Роднини на руски военнослужещи в далекоизточния Приморски край са подали жалби до военната прокуратура за сексуализирано насилие и изнудване в местно военно поделение, предава изданието Moscow Times.

Изданието цитира адвоката Максим Чихунов, според когото командири във военно поделение №21634 в село Сергеевка са задържали войници, напуснали частта си без разрешение, в импровизирани "клетки". Там те били подлагани на сексуално насилие, за да предадат на висшестоящите си получените бойни възнаграждения.

В едно от видеата, разпространено миналата седмица, войник разказва, че командир го насилил със секс играчка и е наранил вече пострадалото му око, след като отказал да плати 300 000 рубли (около 3800 долара).

Скрийншот от публикация в социалните мрежи показва, че друг войник от поделението по-късно е бил изпратен в Украйна, където командирите му го държали затворен в изкоп.

Друг сигнал пък описва как офицер се е опитал да екзекутира свой подчинен, който се е опитал да заснеме насилието. Войникът е оцелял, само защото друг военнослужещ тайно е изпразнил пълнителя на пистолета, се посочва в публикациите.

По думите на адв. Чихунов са започнати "мащабни разследвания", но въпреки това продължават да постъпват нови сигнали за злоупотреби в същото поделение в Сергеевка.

Засега не е ясно дали срещу някой от отговорните офицери са повдигнати наказателни обвинения. Министерството на отбраната на Русия не е коментирало случая.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна независими медии и правозащитни организации многократно съобщават, че насилието, принудата и изнудването са широко разпространени в руската армия, особено сред мобилизираните войници и завърналите се от фронта.