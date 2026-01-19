Трудно е да се не съгласим с експертите, които твърдят, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще остане в историята на Съединените щати и света, ако поеме контрол над Гренландия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Той уточни, че не обсъжда дали подобна стъпка би била добра, или лоша - просто констатира факт.

Тръмп многократно е настоявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собственост върху Гренландия - автономна територия на Дания. Той посочи, че ако Съединените щати не поемат контрол над Гренландия, тогава Русия или Китай ще го направят.

Помолен да коментира думите на Тръмп относно предполагаемата руска заплаха, Песков отбеляза, че напоследък има много "тревожна информация", но Кремъл няма да коментира предполагаемите руски планове за Гренландия.

"Тук може би е възможно да се абстрахираме от това дали това е добро или лошо, дали ще отговаря на параметрите на международното право или не", коментира той.

"Има международни експерти, които смятат, че като реши въпроса за присъединяването на Гренландия, Тръмп със сигурност ще влезе в историята. И не само в историята на Съединените щати, но и в световната история", изтъкна Песков.

Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са категорични, че островът не е за продан и не иска да бъде част от Съединените щати.

Миналата седмица руското външно министерство заяви, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай заплашват Гренландия, и изтъкна, че кризата за територията показва двойните стандарти на западните сили, които претендират за морално превъзходство