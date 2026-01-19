Говори Москва: Доналд Тръмп ще остане в историята, ако поеме контрол над Гренландия

Трудно е да се не съгласим с експертите, които твърдят, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще остане в историята на Съединените щати и света, ако поеме контрол над Гренландия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
Той уточни, че не обсъжда дали подобна стъпка би била добра, или лоша - просто констатира факт.
Тръмп многократно е настоявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собственост върху Гренландия - автономна територия на Дания. Той посочи, че ако Съединените щати не поемат контрол над Гренландия, тогава Русия или Китай ще го направят.
Помолен да коментира думите на Тръмп относно предполагаемата руска заплаха, Песков отбеляза, че напоследък има много "тревожна информация", но Кремъл няма да коментира предполагаемите руски планове за Гренландия.
"Тук може би е възможно да се абстрахираме от това дали това е добро или лошо, дали ще отговаря на параметрите на международното право или не", коментира той.
"Има международни експерти, които смятат, че като реши въпроса за присъединяването на Гренландия, Тръмп със сигурност ще влезе в историята. И не само в историята на Съединените щати, но и в световната история", изтъкна Песков.
Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са категорични, че островът не е за продан и не иска да бъде част от Съединените щати.
Миналата седмица руското външно министерство заяви, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай заплашват Гренландия, и изтъкна, че кризата за територията показва двойните стандарти на западните сили, които претендират за морално превъзходство
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #48
14:47 19.01.2026
2 Иво
Коментиран от #15
14:47 19.01.2026
3 Мдааа
14:47 19.01.2026
4 Митя
Коментиран от #18
14:47 19.01.2026
5 Вашето мнение
14:47 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
14:48 19.01.2026
8 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #14
14:48 19.01.2026
9 Лудия козел
14:48 19.01.2026
10 честен ционист
14:49 19.01.2026
11 Абе глупости!
САЩ НЕ са толкова силни. Иска се малко смелост от вас, ама едва дали?
Коментиран от #26
14:49 19.01.2026
12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #57
14:49 19.01.2026
13 си дзън
Коментиран от #25
14:50 19.01.2026
14 И този
До коментар #8 от "Лудия козел":Лъже като дърт комунист!
14:50 19.01.2026
15 Вашето мнение
До коментар #2 от "Иво":За 4 години Русия денацифицира 2 000 000 бандеровски фашаги, прогони други 15 000 000, разоръжи и победи нато и ес заедно и докара психологически разстройства на 100 000 колоездача в България, които могат да се считат за денацифициранни защото повече нищо не става от тях.
14:51 19.01.2026
16 ГОЛЯМ МАЙТАП...!
14:51 19.01.2026
17 татунчо 🍌
14:51 19.01.2026
18 😂🤣😂🤣
До коментар #4 от "Митя":На ссмивлюбения оранжев нарцис колко му трябва. Малко вятър и готово.
14:51 19.01.2026
19 Бялджип
14:52 19.01.2026
20 Народна поговорка!
До коментар #6 от "Варна 3":,,Калпава пара-не се губи...!"
14:52 19.01.2026
21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:53 19.01.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:53 19.01.2026
23 Пешо
14:53 19.01.2026
24 Факт
Коментиран от #31
14:54 19.01.2026
25 дзън си
До коментар #13 от "си дзън":Да!
И Хитлер остана в историята,с тоталната си загуба,в битката си с Руснаците...!
14:55 19.01.2026
26 Даа!
До коментар #11 от "Абе глупости!":Гренландия срещу Незалежная! По вярното ще бъде:6 области ,плюс Одеса и Николаевск.Останслото е говорилня,и надуване на бузи от " желаещите" проскубани ястреби в Европа.Бай Дончо ще си прибере намисленото, както вече прибра Газа!
14:55 19.01.2026
27 Смех с ватенки
14:55 19.01.2026
28 ха, ха, ха...
14:55 19.01.2026
29 Гренландия ще е найлошата сделка заТръмп
Затова Украйна с украинците е веднага готова за разлика от гренландците, бързо и най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИ нов асоцииран щат на САЩ в Европа срещу руска заплаха до самите граници с Русия....!!!!
14:56 19.01.2026
30 Н О В И Н А
Бърза за изборите русофила, ама пак закъсня.
В ЕВРОЗОНАТА СМЕ !!!!!
14:56 19.01.2026
31 За Украину...?!
До коментар #24 от "Факт":Ешчьо очень рано гаварит...!
Коментиран от #40
14:56 19.01.2026
32 Силиций
14:57 19.01.2026
33 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:58 19.01.2026
34 Никой
Коментиран от #38
14:59 19.01.2026
35 Евродебил
Коментиран от #42
15:00 19.01.2026
36 Арни
15:00 19.01.2026
37 Варна 3
15:00 19.01.2026
38 Идеологията им
До коментар #34 от "Никой":има и още един признак - огромна п.р.о.с.т.о.т.и.я!!!!
15:01 19.01.2026
39 Критик
15:02 19.01.2026
40 Факт
До коментар #31 от "За Украину...?!":ПросралиДружище, лет 100 как минимум мира между ними не будет. Братоубийствена война, водена от Тупин. Где спецслужбы? Все просрали!
Коментиран от #49
15:02 19.01.2026
41 сара
15:04 19.01.2026
42 Миндич
До коментар #35 от "Евродебил":Ами нищо чудно САЩ да придобият щат Норвегия.Там ресурси бол.Току виж се окаже,че норвежкатс кралска фамилия е замесена в трафика на наркотици към САЩ и ги приберът при мъдуро,а Дони стане временно изпълняващ длъжноста.
15:05 19.01.2026
43 Диктор
Альоша (в Пловдив)
Паметник на българо-съветската дружба (във Варна)
Руски паметник (в центъра на Шумен)
Стърчащият вертикал със Червената звезда (на връх Бузлуджа до дом-паметника)
и други. За свобода на България!
Коментиран от #52
15:05 19.01.2026
44 Ха ха
15:06 19.01.2026
45 !!!?
Пита се, само Китай ли ще остане капо...!!!?
15:07 19.01.2026
46 Швейк
15:07 19.01.2026
47 Трол
15:08 19.01.2026
48 Колко пъти вече
До коментар #1 от "Пич":Ами руснаците вече колко пъти казаха, че Европа на два пъти е нахлувала в Русия. Със САЩ руснаците подавляващо са били приятели и/или съюзници. Противници станаха едва след 1945г. ,когато американците се вързаха да хранят и бранят европейците. Ама за бай Дончо сиренето е с пари и на него му писна ЕС да го точи и да щрака с пръсти.
Коментиран от #50, #58
15:08 19.01.2026
49 По-добре!
До коментар #40 от "Факт":Не раздавай акъл,ами се ослушвай за звук от ,,бус",да не те ,,Бусовизират",Украинското ТЦК,за фронта,че имат голяма нужда от пушечно месо...
15:08 19.01.2026
50 Руската пропаганда
До коментар #48 от "Колко пъти вече":Има за цел глупака.
15:09 19.01.2026
51 РАЗХЛАБЛЕНИЯ
15:10 19.01.2026
52 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #43 от "Диктор":АЛЬОША
15:12 19.01.2026
53 Най голямото
Канзас Колорадо и Уайоминг - над 3 милиона квадратни километра.
Тръмп може да бие това постижение само ако вземе и Канада след Гренландия
Коментиран от #63
15:16 19.01.2026
54 Силиций
15:17 19.01.2026
55 бай Даньо
15:17 19.01.2026
56 !!!?
15:18 19.01.2026
57 И да пишеш правилно на руски
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":не можеш а искаш някой да ти повярва че окрайната все още е жива и мърда. Каква е тази чертичка с две точки отгоре. Някаква извънземна технология която очаквате да дойде да ви помогне.
Коментиран от #61
15:18 19.01.2026
58 Точно
До коментар #48 от "Колко пъти вече":така е както сте обобщил. Исторически двете държави САЩ и Русия са имали винаги много добри, приятелски отношения, но след 1945 европейците настроиха САЩ срещу руснаците. Тръмп слага край на тази ера.
Коментиран от #62
15:18 19.01.2026
59 Нещастници
15:22 19.01.2026
60 "Говори Москва"
15:23 19.01.2026
61 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #57 от "И да пишеш правилно на руски":Това не е руски, а украински език. Украинският език е първата преди руския. Например на украински не пишем "Киев" а пишем: Киïв; а пък Одеса се пише с едно "с", докато на руски се пише с двойно "с". Украинския има разлика от руския, така че ето!
15:25 19.01.2026
62 Имаш право. Донякъде.
До коментар #58 от "Точно":През цялата ВСВ американците снабдяваха СССР с храни и оръжие. Без тях руснаците щяха да видят Берлин през крив макарон.
15:25 19.01.2026
63 Пропуснал си
До коментар #53 от "Най голямото":Калифорния
15:30 19.01.2026
64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:30 19.01.2026
65 Коста
15:36 19.01.2026