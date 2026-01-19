Новини
Говори Москва: Доналд Тръмп ще остане в историята, ако поеме контрол над Гренландия

Говори Москва: Доналд Тръмп ще остане в историята, ако поеме контрол над Гренландия

Дмитрий Песков уточни, че не обсъжда дали подобна стъпка би била добра, или лоша - просто констатира факт

Говори Москва: Доналд Тръмп ще остане в историята, ако поеме контрол над Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Трудно е да се не съгласим с експертите, които твърдят, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще остане в историята на Съединените щати и света, ако поеме контрол над Гренландия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

Той уточни, че не обсъжда дали подобна стъпка би била добра, или лоша - просто констатира факт.

Тръмп многократно е настоявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собственост върху Гренландия - автономна територия на Дания. Той посочи, че ако Съединените щати не поемат контрол над Гренландия, тогава Русия или Китай ще го направят.

Помолен да коментира думите на Тръмп относно предполагаемата руска заплаха, Песков отбеляза, че напоследък има много "тревожна информация", но Кремъл няма да коментира предполагаемите руски планове за Гренландия.

"Тук може би е възможно да се абстрахираме от това дали това е добро или лошо, дали ще отговаря на параметрите на международното право или не", коментира той.

"Има международни експерти, които смятат, че като реши въпроса за присъединяването на Гренландия, Тръмп със сигурност ще влезе в историята. И не само в историята на Съединените щати, но и в световната история", изтъкна Песков.

Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са категорични, че островът не е за продан и не иска да бъде част от Съединените щати.

Миналата седмица руското външно министерство заяви, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Русия и Китай заплашват Гренландия, и изтъкна, че кризата за територията показва двойните стандарти на западните сили, които претендират за морално превъзходство


Русия
  • 1 Пич

    31 0 Отговор
    Я...!!! Руснаците подкукоросват Тръмп да вземе Гренландия ! Интересно !!! Ще помисля...

    Коментиран от #48

    14:47 19.01.2026

  • 2 Иво

    10 34 Отговор
    Тоя многоженец Писков да не се бърка в голямата политика, а да обясни как за 4 години МАГУЧАЯ И НИПЪБИДИМАЯ не може да превземе задълго няколко десетки украински села, а изтрепа над 2 милиона души рускоезично население.

    Коментиран от #15

    14:47 19.01.2026

  • 3 Мдааа

    19 3 Отговор
    Без референдум ще си прибере един остров

    14:47 19.01.2026

  • 4 Митя

    12 4 Отговор
    Не че съм фитилджия ,де.

    Коментиран от #18

    14:47 19.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    27 2 Отговор
    И урцуля ще остане в историята, като фюрера розов фашага загубил всички битки и погребал европа.

    14:47 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лудия козел

    17 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:48 19.01.2026

  • 8 Лудия козел

    17 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14

    14:48 19.01.2026

  • 9 Лудия козел

    18 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:48 19.01.2026

  • 10 честен ционист

    12 3 Отговор
    Изтича договорът за наем на Аляска и Бай Дончо е готов да прави заменка, ако разбира се не иска на табелата на Джуно да пише на Кирилица.

    14:49 19.01.2026

  • 11 Абе глупости!

    12 11 Отговор
    Вие с Китай защо ще му позволите? Тоа си е чист рекетьор. После и Канада ще вземе и Панамския канал и кой знае, какво още?
    САЩ НЕ са толкова силни. Иска се малко смелост от вас, ама едва дали?

    Коментиран от #26

    14:49 19.01.2026

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 15 Отговор
    Украйна завинаги ще си остане верен съюзник на Европа, ако САЩ нахлуе в Гренландия, САЩ ще последва съдбата на Русия - с много загуби на личен състав и техника

    Коментиран от #57

    14:49 19.01.2026

  • 13 си дзън

    11 6 Отговор
    Той и Хитлер остава в историята...

    Коментиран от #25

    14:50 19.01.2026

  • 14 И този

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Лъже като дърт комунист!

    14:50 19.01.2026

  • 15 Вашето мнение

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    За 4 години Русия денацифицира 2 000 000 бандеровски фашаги, прогони други 15 000 000, разоръжи и победи нато и ес заедно и докара психологически разстройства на 100 000 колоездача в България, които могат да се считат за денацифициранни защото повече нищо не става от тях.

    14:51 19.01.2026

  • 16 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    13 3 Отговор
    Тия сеирджии,пък му палят на Тръмпича фитилите...😂🤣😝!

    14:51 19.01.2026

  • 17 татунчо 🍌

    17 2 Отговор
    Руснаците си имат Сибир и Камчатка , не им трябват повече студ и ледове , като Гренландия . Немците се убедиха , че там не е за нормални хора ...

    14:51 19.01.2026

  • 18 😂🤣😂🤣

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "Митя":

    На ссмивлюбения оранжев нарцис колко му трябва. Малко вятър и готово.

    14:51 19.01.2026

  • 19 Бялджип

    15 3 Отговор
    То е ясно, че ако я завладее, ще остане в историята. Както се знаят онези американци присъединили Луизиана, закупили Аляска, завладяли Калифорния... Днес 70% от американците са против неговата идея, а 60 % от политическите му опоненти -също. Но ако я присъедини, всичките 100% американци, ще го аплодират !!!

    14:52 19.01.2026

  • 20 Народна поговорка!

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Варна 3":

    ,,Калпава пара-не се губи...!"

    14:52 19.01.2026

  • 21 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 13 Отговор
    Трепим руската армия, така и на САЩ, ако нахлуе в Гренландия. Всъщност Гренландия е като Украйна - ЕС ще помага толкова много и войските на ЕС ще се бият като украинските военни - обучени и с бързи тактики. Понеже и САЩ ще загуби войната с Гренландия, както Русия губи войната с нас. Слава на Украйна!

    14:53 19.01.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 14 Отговор
    Руски клепар.

    14:53 19.01.2026

  • 23 Пешо

    2 12 Отговор
    От опит говори, нали Путин вече "остана" в историята.....

    14:53 19.01.2026

  • 24 Факт

    4 12 Отговор
    Русская высшая школа дипломатии: просралиУкраину, просралиСирию, просралиВенецуелу, просрали Гренландию!

    Коментиран от #31

    14:54 19.01.2026

  • 25 дзън си

    14 2 Отговор

    До коментар #13 от "си дзън":

    Да!
    И Хитлер остана в историята,с тоталната си загуба,в битката си с Руснаците...!

    14:55 19.01.2026

  • 26 Даа!

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Абе глупости!":

    Гренландия срещу Незалежная! По вярното ще бъде:6 области ,плюс Одеса и Николаевск.Останслото е говорилня,и надуване на бузи от " желаещите" проскубани ястреби в Европа.Бай Дончо ще си прибере намисленото, както вече прибра Газа!

    14:55 19.01.2026

  • 27 Смех с ватенки

    3 11 Отговор
    Какво говори Москва го интересува само руското колективно крепостничеството.

    14:55 19.01.2026

  • 28 ха, ха, ха...

    4 5 Отговор
    Той вече остана в сторията като единствения президент откакто съществува САЩ, който още първия мандат получи гласувани два импийчмънта от долната камара.

    14:55 19.01.2026

  • 29 Гренландия ще е найлошата сделка заТръмп

    2 14 Отговор
    Тръмп ще влезе и ще остане в световната история, НЕ ако присъедини Гренландия към САЩ, с огромните разходи наСАЩ за територията на Гренландия, А с поднесената му наготово и за БЕЗ пари цяла Украйна ,след ужаса на украинците преживян от руската военна агресия и извършения руски геноцид над украинците с убийствата и разрушенията които направи Путин за да унищожи И ликвидира Украйна като независима и самостоятелна държава, за да може да я окупира и да сложи ръка върху природните богатства на Украйна !

    Затова Украйна с украинците е веднага готова за разлика от гренландците, бързо и най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИ нов асоцииран щат на САЩ в Европа срещу руска заплаха до самите граници с Русия....!!!!

    14:56 19.01.2026

  • 30 Н О В И Н А

    2 15 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР Р. РАДЕВ ЩЕ ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЕ.

    Бърза за изборите русофила, ама пак закъсня.

    В ЕВРОЗОНАТА СМЕ !!!!!

    14:56 19.01.2026

  • 31 За Украину...?!

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Ешчьо очень рано гаварит...!

    Коментиран от #40

    14:56 19.01.2026

  • 32 Силиций

    2 11 Отговор
    На една лавица в библиотеката на Историята се поставиха и САЩ и Русия.-"кървавата лавица".

    14:57 19.01.2026

  • 33 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 10 Отговор
    Този път руснаците ги довършихме почти. Следващия ред са САЩ, ако нахлуят в Гренландия!

    14:58 19.01.2026

  • 34 Никой

    11 13 Отговор
    Новата тоталитарна идеология - РАШИЗМЪТ . Той представлява съвременна форма на фашизъм , съчетаваща руски шовинизъм , империализъм , култ към силата , култ към личността , открито пренебрегване на човешките права и международното право . РАШИЗМА използва практики и методи заимствани пряко от нацистка Германия и фашистка Италия , срещу която реално народите в СССР са воювали през Втората световна война .

    Коментиран от #38

    14:59 19.01.2026

  • 35 Евродебил

    10 8 Отговор
    Китайците поне се държат дипломатично, но руснаците не спират да се гъбаркат с ЕСССРто на урсулци.Един спре,друг почва...и остави другото ами ватенкитр още палят фитил на бай Дончо който и без друго си е нарочил неолибералите.И все мижсе струва,че след Гренландия и Канада,САЩ може да решат да пазят от Русия и Скандинавия,като ги присъединят към себе си.Ох ,ще се напикся от смях.

    Коментиран от #42

    15:00 19.01.2026

  • 36 Арни

    3 5 Отговор
    И Сталин остана в историята с 30 милиона избити.

    15:00 19.01.2026

  • 37 Варна 3

    3 6 Отговор
    Дано Радев, Копейкин и всички русофили да заминат за Русия! България е в Еврото, спечелихме малка победа срещу Путин, рушим паметници на съветската армия.

    15:00 19.01.2026

  • 38 Идеологията им

    9 3 Отговор

    До коментар #34 от "Никой":

    има и още един признак - огромна п.р.о.с.т.о.т.и.я!!!!

    15:01 19.01.2026

  • 39 Критик

    9 5 Отговор
    Елементарно, по рашистки... 😂 наливат масло в "огъня " все едно някой ги пита...

    15:02 19.01.2026

  • 40 Факт

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "За Украину...?!":

    ПросралиДружище, лет 100 как минимум мира между ними не будет. Братоубийствена война, водена от Тупин. Где спецслужбы? Все просрали!

    Коментиран от #49

    15:02 19.01.2026

  • 41 сара

    6 0 Отговор
    Точно това му трябва на Тръмп - някой да гали егото му и такъв се намери.

    15:04 19.01.2026

  • 42 Миндич

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Евродебил":

    Ами нищо чудно САЩ да придобият щат Норвегия.Там ресурси бол.Току виж се окаже,че норвежкатс кралска фамилия е замесена в трафика на наркотици към САЩ и ги приберът при мъдуро,а Дони стане временно изпълняващ длъжноста.

    15:05 19.01.2026

  • 43 Диктор

    4 7 Отговор
    И така. Паметници на СССР да бъдат разрушени до основи! Това са:

    Альоша (в Пловдив)

    Паметник на българо-съветската дружба (във Варна)

    Руски паметник (в центъра на Шумен)

    Стърчащият вертикал със Червената звезда (на връх Бузлуджа до дом-паметника)

    и други. За свобода на България!

    Коментиран от #52

    15:05 19.01.2026

  • 44 Ха ха

    4 3 Отговор
    Лизач.

    15:06 19.01.2026

  • 45 !!!?

    3 3 Отговор
    Добре дошли в "Многополюстният модел на Путлер" - След като Путлер легитимира Хитлер за окупацията на Полша сега Кремъл мотивира Тръмп да окупира Гренландия за да легитимира Путлер за окупацията на Украйна,...!!!
    Пита се, само Китай ли ще остане капо...!!!?

    15:07 19.01.2026

  • 46 Швейк

    7 1 Отговор
    За да влезе Доналд Тръмп в историята , Гренландия ще излезе от географията.

    15:07 19.01.2026

  • 47 Трол

    2 2 Отговор
    Гренландия ще я вземе г-н Ванс.

    15:08 19.01.2026

  • 48 Колко пъти вече

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ами руснаците вече колко пъти казаха, че Европа на два пъти е нахлувала в Русия. Със САЩ руснаците подавляващо са били приятели и/или съюзници. Противници станаха едва след 1945г. ,когато американците се вързаха да хранят и бранят европейците. Ама за бай Дончо сиренето е с пари и на него му писна ЕС да го точи и да щрака с пръсти.

    Коментиран от #50, #58

    15:08 19.01.2026

  • 49 По-добре!

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Не раздавай акъл,ами се ослушвай за звук от ,,бус",да не те ,,Бусовизират",Украинското ТЦК,за фронта,че имат голяма нужда от пушечно месо...

    15:08 19.01.2026

  • 50 Руската пропаганда

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Колко пъти вече":

    Има за цел глупака.

    15:09 19.01.2026

  • 51 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    7 0 Отговор
    На годинин човек съм,но не се сещам от Москва да са говорили с такова задоволство за мериканска администрация,както сега.зтова не се е случвало ни при Хрушчов,ни при Брежнев,ни при Андфропов,ни при черненко,ни при петнистия...а онзи Елцин,то бе постоянно пиян.Че даже чак до там се стигна,че руснаците сочат на Дони къде да удари следващия път.

    15:10 19.01.2026

  • 52 ВЗРИВЯВАЙ

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Диктор":

    АЛЬОША

    15:12 19.01.2026

  • 53 Най голямото

    4 0 Отговор
    териториално разширение на САЩ става по времето на президента Джеймс Полк през 1848г. когато САЩ анексира от Мексико териториите на днешните щати - Ню Мексико, Невада, Аризона, Тексас и части от Оклахома,
    Канзас Колорадо и Уайоминг - над 3 милиона квадратни километра.
    Тръмп може да бие това постижение само ако вземе и Канада след Гренландия

    Коментиран от #63

    15:16 19.01.2026

  • 54 Силиций

    1 1 Отговор
    Абе,...Къде е Батко(Лавров)??? Напоследък само Митенка "говорит"?

    15:17 19.01.2026

  • 55 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Еха, само ние ли не я искаме тази Гренландия бе

    15:17 19.01.2026

  • 56 !!!?

    5 1 Отговор
    Кремъл насъсква Тръмп да окупира Гренландия, а той обяснява, че ако не я окупира е заплашен от Русия !!!?

    15:18 19.01.2026

  • 57 И да пишеш правилно на руски

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    не можеш а искаш някой да ти повярва че окрайната все още е жива и мърда. Каква е тази чертичка с две точки отгоре. Някаква извънземна технология която очаквате да дойде да ви помогне.

    Коментиран от #61

    15:18 19.01.2026

  • 58 Точно

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Колко пъти вече":

    така е както сте обобщил. Исторически двете държави САЩ и Русия са имали винаги много добри, приятелски отношения, но след 1945 европейците настроиха САЩ срещу руснаците. Тръмп слага край на тази ера.

    Коментиран от #62

    15:18 19.01.2026

  • 59 Нещастници

    3 1 Отговор
    той вече е в историята, да видим ЕК о ЕС с какво ще останат, това им предстои, да идат в историята! а нато вече е ясно за по умните, да видим по глупавите като мас кога ще се усетят

    15:22 19.01.2026

  • 60 "Говори Москва"

    1 2 Отговор
    Абе тия още не ги е срам да говорят след измисленото им СВО.

    15:23 19.01.2026

  • 61 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "И да пишеш правилно на руски":

    Това не е руски, а украински език. Украинският език е първата преди руския. Например на украински не пишем "Киев" а пишем: Киïв; а пък Одеса се пише с едно "с", докато на руски се пише с двойно "с". Украинския има разлика от руския, така че ето!

    15:25 19.01.2026

  • 62 Имаш право. Донякъде.

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Точно":

    През цялата ВСВ американците снабдяваха СССР с храни и оръжие. Без тях руснаците щяха да видят Берлин през крив макарон.

    15:25 19.01.2026

  • 63 Пропуснал си

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Най голямото":

    Калифорния

    15:30 19.01.2026

  • 64 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Ами дано скоро Гренляндия стане част от америка.После е ред на Дания

    15:30 19.01.2026

  • 65 Коста

    0 0 Отговор
    Не само ще остане в историята. Ами ще получи и Нобелова награда за мир. Че е отрязал всички руски апетити към Гренландия и хората ще живеят мирно и щастливо като истински американци. Ако има ескимоси ще направят резервати за тях за да отеорят казина.

    15:36 19.01.2026

