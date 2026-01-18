Гласът на народа: Доналд Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода

Общественото мнение за почти всеки аспект от първата година на президента Доналд Тръмп в Белия дом е негативно, сочи ново допитване, извършено от американската компания за маркетингови и социологически проучвания SSRS за Си Ен Ен. Според допитването мнозинството от американците смятат, че Тръмп се фокусира върху погрешни приоритети и прави твърде малко за справяне с високите разходи за живот, пише БТА.
Мнозинството от анкетираните, 58%, определя първата година от мандата на Тръмп като провал.
В проучването почти няма добри новини за Тръмп или Републиканската партия, които навлизат в критична година с междинни избори, като управлението на икономиката от президента се очертава като определящ фактор в ключовите надпревари за Камарата на представителите и Сената, посочва Си Ен Ен.
Помолени да посочат най-важния проблем на страната, американците избират икономиката с почти двукратно предимство пред всяка друга тема. Проучването показва, че Тръмп се бори да докаже, че се занимава с този проблем. То установява и широка загриженост относно използването на президентската власт от Тръмп и усилията му да наложи своя отпечатък върху американската култура.
Общественото мнение за икономическите условия остава стабилно – и до голяма степен негативно – през последните две години, като около 3-ма от 10 души оценяват икономиката положително. Това, което се е променило в последното проучване, е нарасналият песимизъм за бъдещето: малко над 4-ма души от 10 очакват икономиката да бъде в добро състояние след една година, което е спад от 56% в сравнение с времето непосредствено преди Тръмп да поеме поста през януари миналата година.
Към 55% от анкетираните казват, че политиката на Тръмп е влошила икономическите условия в страната, а само 32% казват, че е донесла подобрение. Повечето, 64%, казват, че той не е направил достатъчно, за да намали цените на стоките от първа необходимост. Дори в рамките на Републиканската партия около половината запитани смятат, че той трябва да направи повече, включително 42% от републиканците и симпатизантите на републиканците, които се описват като членове на движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA).
Голяма част от обществеността се съмнява, че Тръмп дава приоритет на техните интереси. Само 36% сега казват, че той е имал правилни приоритети, което е спад от 45% в началото на мандата му. Само една трета от американците сега смятат, че Тръмп се интересува от хора като тях, което е спад от 40% през март миналата година и най-лошата оценка в политическата му кариера.
Само 37% казват, че Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
Коментиран от #7, #15
16:19 18.01.2026
2 Винкело
16:22 18.01.2026
3 Единственото което
16:23 18.01.2026
4 Българин
16:24 18.01.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К.😺
16:25 18.01.2026
6 важното пък тук че
че пак ще бъде пръв на изборите
16:27 18.01.2026
7 да напуснат Гренландия
До коментар #1 от "дони съчмата":бай дончо казал че е недоволен че са отишли на неговия ледник
и мишоците се връщат да не го разгневят
16:29 18.01.2026
8 Дончо
16:33 18.01.2026
9 Алтернативна реалност
16:35 18.01.2026
10 Ха ХаХа
Какво друго да се очаква от най продажната глобалистка медия
16:47 18.01.2026
11 Комон Сенс
Поръчано е от Си Ен Ен - най-вражески настроената медия.
При подобно проучване, 42% дказана подкрепа си е доста приличен реузултат.
А истината ще стане ясно след междинните избори.
Рони Рейгън работи с изцяло демократски Конгрес и пак си мина усшено мандата.
Въпросът за Тръмп е да не допсне ттоален погром в законодателния орган.
Ако се случи, просто ще му пркератят мандата. Но това е с вероятност 1 на 100000.
16:48 18.01.2026
12 незнайко
16:49 18.01.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙ ДОНЬО НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВИ АМЕРИКАТА :)
...
ТАМ СА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ :)
16:49 18.01.2026
14 си дзън
16:49 18.01.2026
15 Арни
До коментар #1 от "дони съчмата":Наистина си съчма, но то е защото четеш само руска пропаганда. Германия няма войски в Гренландия, които да изтегли. Изпрати само 15 души, които да проучат обстановката за три дни, но накрая им удължи престоя за да проврдат консултации за по-нататъшните съвместни действия с другите страни от ЕС.
16:54 18.01.2026