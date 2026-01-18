Новини
Свят »
САЩ »
Гласът на народа: Доналд Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода

Гласът на народа: Доналд Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода

18 Януари, 2026 16:18 862 15

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Според проучване на общественото мнение 58% от американците определят първата година от мандата на Тръмп като провал

Гласът на народа: Доналд Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Общественото мнение за почти всеки аспект от първата година на президента Доналд Тръмп в Белия дом е негативно, сочи ново допитване, извършено от американската компания за маркетингови и социологически проучвания SSRS за Си Ен Ен. Според допитването мнозинството от американците смятат, че Тръмп се фокусира върху погрешни приоритети и прави твърде малко за справяне с високите разходи за живот, пише БТА.

Мнозинството от анкетираните, 58%, определя първата година от мандата на Тръмп като провал.

В проучването почти няма добри новини за Тръмп или Републиканската партия, които навлизат в критична година с междинни избори, като управлението на икономиката от президента се очертава като определящ фактор в ключовите надпревари за Камарата на представителите и Сената, посочва Си Ен Ен.

Помолени да посочат най-важния проблем на страната, американците избират икономиката с почти двукратно предимство пред всяка друга тема. Проучването показва, че Тръмп се бори да докаже, че се занимава с този проблем. То установява и широка загриженост относно използването на президентската власт от Тръмп и усилията му да наложи своя отпечатък върху американската култура.

Общественото мнение за икономическите условия остава стабилно – и до голяма степен негативно – през последните две години, като около 3-ма от 10 души оценяват икономиката положително. Това, което се е променило в последното проучване, е нарасналият песимизъм за бъдещето: малко над 4-ма души от 10 очакват икономиката да бъде в добро състояние след една година, което е спад от 56% в сравнение с времето непосредствено преди Тръмп да поеме поста през януари миналата година.

Към 55% от анкетираните казват, че политиката на Тръмп е влошила икономическите условия в страната, а само 32% казват, че е донесла подобрение. Повечето, 64%, казват, че той не е направил достатъчно, за да намали цените на стоките от първа необходимост. Дори в рамките на Републиканската партия около половината запитани смятат, че той трябва да направи повече, включително 42% от републиканците и симпатизантите на републиканците, които се описват като членове на движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA).

Голяма част от обществеността се съмнява, че Тръмп дава приоритет на техните интереси. Само 36% сега казват, че той е имал правилни приоритети, което е спад от 45% в началото на мандата му. Само една трета от американците сега смятат, че Тръмп се интересува от хора като тях, което е спад от 40% през март миналата година и най-лошата оценка в политическата му кариера.

Само 37% казват, че Тръмп поставя доброто на страната над личната си изгода.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    7 8 Отговор
    Германия изтегля войските си от Гренландия, група войници от Бундесвера, разположени на острова, получиха неочаквана заповед да напуснат Гренландия. Това е съобщено от германската преса.

    Коментиран от #7, #15

    16:19 18.01.2026

  • 2 Винкело

    12 1 Отговор
    Е как така заглавието точно обратното на написаното?

    16:22 18.01.2026

  • 3 Единственото което

    10 4 Отговор
    ме интересува е жълтото животно в ляво на снимката. Животът е прекалено кратък за да се интересувам дали американците ще превземат Гренландия а руснаците Украйна.

    16:23 18.01.2026

  • 4 Българин

    7 0 Отговор
    Анатоли, само тоя пасквил ли измисли?!?

    16:24 18.01.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    5 5 Отговор
    15те германски военни, които вчера заминаха на мисия в Гренландия, днес са избягали!🤥🤥🤥

    16:25 18.01.2026

  • 6 важното пък тук че

    6 3 Отговор
    Общественото мнение за почти всеки аспект от царуването на цар тиква е положително
    че пак ще бъде пръв на изборите

    16:27 18.01.2026

  • 7 да напуснат Гренландия

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    бай дончо казал че е недоволен че са отишли на неговия ледник
    и мишоците се връщат да не го разгневят

    16:29 18.01.2026

  • 8 Дончо

    4 0 Отговор
    защо е червен,като домат ?

    16:33 18.01.2026

  • 9 Алтернативна реалност

    2 1 Отговор
    Хуманист, миролюбец, патриот, а сега и скромен... Да няма някой друг Доналд Тръмп, за когото пишете?

    16:35 18.01.2026

  • 10 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Щом СИ ЕН ЕН плаща изследването, то във всички случаи ще е против Тръмп.
    Какво друго да се очаква от най продажната глобалистка медия

    16:47 18.01.2026

  • 11 Комон Сенс

    3 1 Отговор
    Много зависи как четете проучването.
    Поръчано е от Си Ен Ен - най-вражески настроената медия.
    При подобно проучване, 42% дказана подкрепа си е доста приличен реузултат.
    А истината ще стане ясно след междинните избори.

    Рони Рейгън работи с изцяло демократски Конгрес и пак си мина усшено мандата.
    Въпросът за Тръмп е да не допсне ттоален погром в законодателния орган.
    Ако се случи, просто ще му пркератят мандата. Но това е с вероятност 1 на 100000.

    16:48 18.01.2026

  • 12 незнайко

    0 2 Отговор
    Защо ни се казва какво става в САЩ, а какво става в БЪЛГАР%ИЯ се мълчи ? Какви са ПРОЦЕНТИТЕ у нас ? Може би защото нямаме стабилно правителство, никой не се интересува от бъдещето на РОДИНАТА НИ !!!

    16:49 18.01.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БЕЗ ДА ПРЕБАРА КАНАДА
    БАЙ ДОНЬО НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВИ АМЕРИКАТА :)
    ...
    ТАМ СА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ :)

    16:49 18.01.2026

  • 14 си дзън

    1 0 Отговор
    Тръмп направи повече за Путин и Си, отколкото за САЩ

    16:49 18.01.2026

  • 15 Арни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    Наистина си съчма, но то е защото четеш само руска пропаганда. Германия няма войски в Гренландия, които да изтегли. Изпрати само 15 души, които да проучат обстановката за три дни, но накрая им удължи престоя за да проврдат консултации за по-нататъшните съвместни действия с другите страни от ЕС.

    16:54 18.01.2026