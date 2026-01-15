Кристиян Шкварек: Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи

Само за миналата година са издадени над 270,000 решения по ТЕЛК според в-к "Сега".
Над 17 хиляди са издадени само в област Кърджали, което е почти 10% от населението там. За една година. Тук добавяме и факта, че при ТЕЛК с чужда помощ освен директните субсидии и помощи за лицето, най-често негов роднина започва работа като асистент/помощник на 750 евро на месец (ако е на пълен работен ден). С други думи ако всички, получили ТЕЛК в Кърджали успеят да се сдобият и с роднина-асистент вървим към 20% от населението на областта в някаква степен висящо на клона на социалните плащания.
Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.
Ами ако излезе, че има градове и села, в които 50% от населението директно или индиректно са на някакъв тип помощи? Тук вече въобще не говорим само за контрола, който някой би могъл да упражнява по тази линия по избори (гласуваш или ти спираме/отказваме ТЕЛК-а), а за фундаментално преструктуриране на цялата държава към някаква форма на мек социализъм, но от най-уродлив и неработещ типаж. Социализъм на "псевдоболните".
От онзи типаж, в който все повече цигани - здрави, прави са на ТЕЛК, барабар с личен асистент - роднина, баш в "смесените общини", а на все повече истински нуждаещи се болни, особено онкоболни в София и големите градове, им се отказва.
Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи от всякакъв етнос, че да му гласуват по избори, или защото местните лекари са взели комисионна за тази услуга. При това докато истински болни хора не могат да се доредят. Няма да плащам данъци в държава, която се превръща в социална служба за стотици хиляди псевдоболни, докато си внасяме узбеки и камерунци поради "липса на работна ръка"...
1 тиквата: тогава ще плащаш данъци
16:06 15.01.2026
2 Страната на npaceтата 🐷🐷
16:06 15.01.2026
3 си дзън
16:07 15.01.2026
4 зоолог
Коментиран от #16
16:07 15.01.2026
5 Последния Софиянец
16:08 15.01.2026
6 ефенди джаба
16:09 15.01.2026
7 Пич
16:09 15.01.2026
8 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
16:09 15.01.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
С тази съветска Прокуратура, подчинена на борисов-пеевски, нищо не може да се промени.
п.с. Някой знае ли какво работи шварката, че се е притеснил за данъците си, дали плаща изобщо ?
16:11 15.01.2026
10 Прав е!
16:12 15.01.2026
11 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН
16:12 15.01.2026
12 Кирил
16:12 15.01.2026
13 всеки сиган
16:12 15.01.2026
14 Много си сербез
Коментиран от #17
16:12 15.01.2026
15 665
16:12 15.01.2026
16 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #4 от "зоолог":Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
Ето, Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.
16:14 15.01.2026
17 Явно
До коментар #14 от "Много си сербез":си циганин с ТЕЛК. Щом си толкова болен ти трябва само 2/1/1,70 и ще оздравееш завинаги.
16:15 15.01.2026
18 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
16:15 15.01.2026