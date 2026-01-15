Новини
Кристиян Шкварек: Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи

15 Януари, 2026 16:01

Ами ако излезе, че има градове и села, в които 50% от населението директно или индиректно са на някакъв тип помощи?

Кристиян Шкварек: Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Само за миналата година са издадени над 270,000 решения по ТЕЛК според в-к "Сега".

Над 17 хиляди са издадени само в област Кърджали, което е почти 10% от населението там. За една година. Тук добавяме и факта, че при ТЕЛК с чужда помощ освен директните субсидии и помощи за лицето, най-често негов роднина започва работа като асистент/помощник на 750 евро на месец (ако е на пълен работен ден). С други думи ако всички, получили ТЕЛК в Кърджали успеят да се сдобият и с роднина-асистент вървим към 20% от населението на областта в някаква степен висящо на клона на социалните плащания.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Ами ако излезе, че има градове и села, в които 50% от населението директно или индиректно са на някакъв тип помощи? Тук вече въобще не говорим само за контрола, който някой би могъл да упражнява по тази линия по избори (гласуваш или ти спираме/отказваме ТЕЛК-а), а за фундаментално преструктуриране на цялата държава към някаква форма на мек социализъм, но от най-уродлив и неработещ типаж. Социализъм на "псевдоболните".

От онзи типаж, в който все повече цигани - здрави, прави са на ТЕЛК, барабар с личен асистент - роднина, баш в "смесените общини", а на все повече истински нуждаещи се болни, особено онкоболни в София и големите градове, им се отказва.

Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи от всякакъв етнос, че да му гласуват по избори, или защото местните лекари са взели комисионна за тази услуга. При това докато истински болни хора не могат да се доредят. Няма да плащам данъци в държава, която се превръща в социална служба за стотици хиляди псевдоболни, докато си внасяме узбеки и камерунци поради "липса на работна ръка"...


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тиквата: тогава ще плащаш данъци

    8 4 Отговор
    да пълниш чекмеджетата

    16:06 15.01.2026

  • 2 Страната на npaceтата 🐷🐷

    9 3 Отговор
    С нашите пари ГЕРБ Ново начало си купуват гласовете .

    16:06 15.01.2026

  • 3 си дзън

    11 1 Отговор
    Много точна и правдива статия. За съжаление безполезна.

    16:07 15.01.2026

  • 4 зоолог

    10 0 Отговор
    Някои превърнаха Европа и САЩ в развъдник за хлебарки.

    Коментиран от #16

    16:07 15.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Мъск каза да не плащаме осигуровки за пенсия защото до десет години ИИ и роботите ще поемат цялата работа а хората ще карат на социални помощи.

    16:08 15.01.2026

  • 6 ефенди джаба

    6 1 Отговор
    вече е късно, с бою циганина ги развъдихме на макс

    16:09 15.01.2026

  • 7 Пич

    8 2 Отговор
    Най много крадат от пенсионерите българи ! С техните пари издържат невалидните сиу - мангаласи !!!

    16:09 15.01.2026

  • 8 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    1 4 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    16:09 15.01.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Не знам доколко са му верни данните на този измислен герой, доста пъти е послъгвал като Късак Копейкин, но наистина има много измислени телкове, дадени от корумпирани докторски комисии, които се отчитат и на властта.
    С тази съветска Прокуратура, подчинена на борисов-пеевски, нищо не може да се промени.

    п.с. Някой знае ли какво работи шварката, че се е притеснил за данъците си, дали плаща изобщо ?

    16:11 15.01.2026

  • 10 Прав е!

    3 0 Отговор
    Почти няма циганин, който да не е с ТЕЛК. Млади, здрави прави, но обикновено ги боли кръстът или имат стави за смяна. Цели семейства са освидетелствани и с ТЕЛК. Това са половин милиард лева/евро от нашия гръб. Съд и затвор за престъпниците в бели престилки!!!

    16:12 15.01.2026

  • 11 КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН

    2 0 Отговор
    КОКОРЧО НАТОПОРЧЕН РАЗПОРИ М.О.Ч.А. ПЪЛНИ ГО С ЕВРАЦИ И МАНДЪРСЪ РУСОРОБЪ

    16:12 15.01.2026

  • 12 Кирил

    1 0 Отговор
    Инжинерна мисил - как работещите плащат за да може да се плаща за гласове "легално"

    16:12 15.01.2026

  • 13 всеки сиган

    2 2 Отговор
    с телк+помощи+бране на всичко

    16:12 15.01.2026

  • 14 Много си сербез

    1 2 Отговор
    Да споменаваш за ромите бр мише сърчице страхливо,ама не ти стиска да кажеш и "украинци".....Само,че ако ги няма ромите и затъвате в боклуци,защото вие сте "висша раса" и не може да работите в чистотата.А,и друго-ако стане някаква война,ромите и бедните ще отидат на война и ще се бият за България,но такива като тебе ще се скатаете,както украинските готованковцо,които си живеят царски по летните и зимни курортни хотели и получават луди пари наготово,докато тези украинци,които са бедни се бият.....Мишле си,мишле

    Коментиран от #17

    16:12 15.01.2026

  • 15 665

    0 0 Отговор
    Няма ром, който да не получава пари от държавата по някаква причина. Не стига , че ги храним ами и ударно стимулираме размножението им. Всичко според с0р0ските заръки. Ромът е с0р0ският воин. Мисирките са с0р0ските танкове, а непеойците са с0р0ските бомбардировачи !

    16:12 15.01.2026

  • 16 Клети съветски Zoмбита 🤪

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "зоолог":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.

    Ето, Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    16:14 15.01.2026

  • 17 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много си сербез":

    си циганин с ТЕЛК. Щом си толкова болен ти трябва само 2/1/1,70 и ще оздравееш завинаги.

    16:15 15.01.2026

  • 18 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    0 0 Отговор
    Кокорчо натопорчен пори мъ от изгрев ,а пък след обяда урсула мъ натяга. Мъката ми тежка чак е нечовешка и аз като медведа шъ са самоубия. Освен ако кокора не мъ напори яко чак да ми хареса. После и при феса и той да мъ курдиса МЪКА РУСОРОБСКА ВСЕКИ МЪ МАНДЪРСЪ.

    16:15 15.01.2026