Велизар Енчев пред ФАКТИ: С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски

16 Януари, 2026 09:00

Охраната на Борисов и Пеевски не защитава демокрацията, тя показва, че властта се страхува от собствените си граждани и плаща за този страх с публични средства, казва той

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ - Бойко Борисов, и на „ДПС-Ново начало“ - Делян Пеевски, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН. Пред Факти по темата говори Велизар Енчев, посланик на България в Република Хърватия (1997-2002), университетски преподавател, доктор по Международно право и международни отношения.

- Г-н Енчев, лидерите на ГЕРБ и „ДПС–Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, ще продължат да ползват държавна охрана. Защо хората, които работят за хората, имат нужда от охрана?
- В нормална демокрация политикът не се пази от народа. Когато редови депутат или партиен лидер разчита на постоянна държавна охрана, това не е израз на доверие, а симптом за дълбок разрив между властта и обществото. В повечето държави от ЕС държавната охрана е функционална, а не персонална. Тя се предоставя на длъжности и то при конкретни служебни ангажименти или доказана заплаха. Редови депутати не се охраняват по презумпция.

В България НСО отдавна е превърната в служба, която охранява не институции, а биографии и зависимости.

Охраната на Борисов и Пеевски не защитава демокрацията, тя показва, че властта се страхува от собствените си граждани и плаща за този страх с публични средства.

- Какъв бе ходът на ПП–ДБ с искането НСО да не охранява редови депутати – политически или предизборен?
- В европейския парламентарен контекст това е напълно нормален политически въпрос, а не скандал. Това е техническа корекция на законодателството. В България обаче бе представена като „предизборен трик“, защото засегна реални интереси. Да, ПП–ДБ извлякоха политически дивидент, но това не отменя същността на въпроса: защо държавна служба обслужва лица, а не институции? Паническата реакция на ГЕРБ, ДПС–НН, както и поведението на БСП и ИТН, само потвърдиха, че проблемът е дълбок и системен.

- Първоначално законопроектът беше приет на първо четене в пленарната зала, но след прегласуване групата на ИТН промени позицията си и се въздържа. Така подкрепата за предложението се оказа недостатъчно и то беше отхвърлено. Кабинет в оставка – това е разбираемо, но и парламентът ли е в „оставка“ след този лупинг на ИТН?
- В нормална държава подобна рязка смяна на позиция, при това без никаква аргументация, би довела до оставки или поне до публични обяснения. В България тя мина без последици. Поведението на ИТН не беше колебание, а демонстрация на политическо подчинение. Парламент, в който решенията се променят не след дебат, а след „почивка“, е парламент, който е абдикирал от ролята си на независим законодателен орган.

- БСП гласуваха разнородно – „за“, „против“ и „въздържал се“. Това означава ли, че групата вече не е монолитна?
- Това не е здравословен плурализъм, а криза на идентичността. Подобно разцепление по толкова ясен морален въпрос е знак за липса на лидерство и срамен конформизъм. Лява партия, която не може да защити принципа, че държавните ресурси не са лична привилегия на силните на деня, е партия, която е загубила социалния си компас.

С този си вот БСП отново си заслужи името БСП-Ново начало.

А с пламенното слово на Наталия Киселова, която пледираше за оставане на охраната на НСО на Борисов и Пеевски, разбрахме кой кой е в Столетницата. Ясно е едно - на предстоящите извънредни избори, ако стане някакво чудо и БСП се промъкне в парламента, тя пак ще се хвърли в коалиционната прегръдка на ГЕРБ и ДПС-НН.

- Между първо и второ гласуване имаше почивка, а след нея цялата група на ИТН смени позицията си. Как си „починаха“ депутатите?
- Очевидно не за размисъл. В парламента почивките са за уточняване на текстове, не за подмяна на политическата воля. Синхронната смяна на вота на цяла парламентарна група показва, че решенията не се вземат в пленарната зала. Това доближава ИТН не до парламентаризма, а до клиентелистките модели, при които има външен център на решенията.

- При второто гласуване общият брой на въздържалите се се увеличи с още трима депутати от БСП и един независим. Що за позиция е „въздържал се“. Какво се показва с това?
- В Народното събрание „въздържал се“ е убежище за политическа страхливост. Това е вот, който казва: „Зная, че е проблемно, съзнавам, че е позорно, но нямам смелост да се възпротивя и да го спра.“ Така правдата умира, лъжата триумфира, отговорността се размива и статуквото тържествува.

- Третият мандат за правителство отиде при АПС. Това ли е най-оптималният вариант за президента Румен Радев?
- В рамките на парламентарната логика – да. Последният мандат се използва не толкова за съставяне на кабинет на всяка цена, колкото за политически сигнал. С този ход президентът разбива мантрата, че Делян Пеевски е единственият представител на турския електорат. С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски. Така се вдига и доста спадналият авторитет на Алианса за права и свободи и легитимно му се помага да си върне отнетия му от Пеевски електорат. Дори да не се стигне до правителство, този избор има политическа стойност, защото показва, че задкулисието не е безалтернативно. Логично бе мандатът да се даде на „Възраждане“ като трета политическа сила, но очевидно са надделяли горните съображения, които имат своята логика в мафиотизираната ни държава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    35 10 Отговор
    Не се мъчете!
    Внесете си депутати и министри от чужбина!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #2, #20

    09:06 16.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Германският Парламент трябваше да е от ....
    ШЕСТ ХИЛЯДИ и ЧЕТИРИСТОТИН депутати, ако работеше по схемата на нашия🤔🤔🤔🤔

    09:09 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Симеон В. /Наречен/

    42 9 Отговор
    Вярно е всичко казано тук. Но дали хората още вярват в Доган и дали Момчето няма пак да купи турците в Лудогорието и Родопите с милионите, които има? Иначе Радев улучи в сърцето душманина на Сокола.

    Коментиран от #76

    09:11 16.01.2026

  • 5 БОЦ - ко

    16 17 Отговор
    На "другарят" ЕнчеF :

    Бях в безпътица объркан,
    Що е чест и обич към Родина,
    Сигурен съм и не бъркам,
    Към Матушка синовни чувства имам !

    09:14 16.01.2026

  • 6 Шаран БГ

    21 7 Отговор
    Навсякъде по света, където властниците са непочтени / казано най-общо/ се обграждат с охрана. Естествено, че "масрафа се плаща" от тези, които са потърпевши от неадекватното управление.
    Как да е и тук? Колко държавници има убити в последната /третата/ Велика България ? Не сме ли "рекордьори"?
    Пази се не само живота ,но и награбеното "имане" от властниците , което сега е "много" важно за бъдещите евроатлантици или хамериканци !!

    09:15 16.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    21 3 Отговор
    Всички партии са криминални организации и имат нужда от охрана от другите бандити които са конкуренция в бизнеса с грабежите

    Коментиран от #101

    09:15 16.01.2026

  • 8 Радев-мижинтурка и подлец

    17 25 Отговор
    По националните телевизии Д?ебил до д?ебила с дипломи.Копейка до агенти на Кремъл.
    Само в учебника на КГБ може да се научиш, как да преиначиш истината и намеренията и да ги направиш други внушения.
    Кое не е ясно.Радев не иска избори според закона.Радев иска да УДЪЛЖАВА и ПРОТИВОЗАКОННО да съботира .нЯМАЛО СРОК ЩЕ КАЖЕТЕ.
    А има ли предпоставки да се изпълни това изискване, като се бавят изборите.

    Коментиран от #70

    09:15 16.01.2026

  • 9 Гого

    14 11 Отговор
    Не разбирам какво лаете при положение, че правителство няма да състави никой. Какво значение има на кого ще връчи мандата

    09:17 16.01.2026

  • 10 КЕФ ЕФЕНДИ ШИШКАВ

    10 7 Отговор
    Кога беше на власт не спря с обидите тъпите закачки и простотиите. Сега си във партер и много още ще бъдеш. После у бездната със ТУУПА зафчо СЛАФЧо и всички около вас. А там ще в компанията на двата рога и после у затвора. Радев направи го.

    09:17 16.01.2026

  • 11 Елцин

    15 11 Отговор
    Нищо не е ударил, ами умишлено им дава мандатът, защото те ще го вземат и няма определен срок да го върнат. Така че може да го държат и два месеца, а това е в изгода на Радев

    Коментиран от #99

    09:18 16.01.2026

  • 12 Мафия ни управлява

    34 5 Отговор
    ИТН и БСП са политически трупове !

    09:19 16.01.2026

  • 13 Ауууу

    11 23 Отговор
    И какво руската подлога пренебрегна избирателите които гласуваха за дпс ново начало и иска да каже върнете се при доган.Гн президент ако вие с Доган си б ъ р к а те по дупките нас това ни ни засяга.

    Коментиран от #50

    09:22 16.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Силвестър

    8 12 Отговор
    Всеки удар по Шиши е полезен за демокрацията. А Възраждане да не пискат защо не получават мандата. Много е просто - даде ли Радев на Коццето мандат, Тръмп ще прати тюлените в София. И ще настане Шоу за милиони.

    09:28 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Има ли

    2 3 Отговор
    Значение кой ще вземе мандата ако ще го върнат.
    И ще ходим на избори ???
    При тия магии а тате е решил това е или си на гости в САЩ с специален полет или назначен.
    Тук като гледам. Толкова разпадната държава.
    Трябва да експертно правителство и конгрес - двоен парламент като Германия.
    Така че да не излиза някой и да управлява без контрол всеки две години избори.

    09:30 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българинъ

    8 6 Отговор
    Прецедентът ударил пеевски като дал мандата на дерибеите! Това е странна логика при положение, че именно кръгът около Доган тези в момента заедно с него раздаваха порциите в България и именно те се свързват с мафията. Простичко казано Радев даде мандата на част от мафията срещу която се бори или може не а се договаря за да се обединят неговата с тази на доган.

    09:34 16.01.2026

  • 24 свако Дако

    5 12 Отговор
    Енче-е-е-в,Радев след 11 месеца ще е никой в политиката,а Пеевски ще остане.Тези 10 години подарени му от българския избирател са щастлива случайност на съдбата.С интерес очакваме края на мандата за да се разбере какви са ги вършили с "генерал"Деси.

    09:34 16.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1234

    4 0 Отговор
    това въздържал се да се махне изобщо като опция,да се въздържат кражби и противонародни действия или у тях

    09:35 16.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цяла България гледа турски сериали

    6 1 Отговор
    Сега ще гледаме турски политици на живо риалити

    09:37 16.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Костадинов вчера обясни

    7 8 Отговор
    защо Радев даде третия мандат на АПС- само, за да не го даде на Възраждане!

    Кратко и ясно!

    Всякакви други обяснения, които радевите апологети предлагат всеки ден, са несъстоятелни!

    Коментиран от #60, #64

    09:38 16.01.2026

  • 33 Българин

    0 21 Отговор
    Винаги винаги от април 2021 г. съм гласувал за ИТН. Никога не изневериха на принципите и програмата си - Европейска и Атлантическа България ,влизане в еврозоната и Шенген! Никога не предадоха Българския национален интерес на Русия за разлика от всички други! Няма за кой друг!

    Коментиран от #54

    09:38 16.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Електра

    5 6 Отговор
    Не може един еничар като Везира Енчев да нападне друг еничар като другаря Боташ. Еничар на еничара око не вади, защото са се клели заедно в КГБ. Другаря Боташ се доказа като по голям еничар от Кара Ибрахим. То показа на живо, че мисли за българските и турските фесове повече от колкото за българите...

    Коментиран от #68

    09:41 16.01.2026

  • 37 Факти

    8 2 Отговор
    ИТН спряха да се крият още през 2022 г. когато свалиха правителството на Петков. Оттогава се занимават само с едно - да чегъртат Промяната. Като за последно обслужват мафията преди да изчезнат. Въпросът е президентът защо прескача Възраждане. Той ако направи партия няма с кой друг да се коалира, защото БСП, МЕЧ и Величие ще изпаднат под чертата.

    09:41 16.01.2026

  • 38 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Абе хора от ИТН и БСП защо направихте така, че да ви мразят толкова много .Заслужавате си присъдата защото сте наистина мерзавци/каквито думи да кажеш за тези долни предатели/. Предадохте Левски и Ботев.На път е да извадите Вазов от учебниците.Какво повече може да се продаде?Вън от парламента мекерета такива!

    09:41 16.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Партиите защо не обявят коалиции

    5 0 Отговор
    При връчването на мандат от президента
    А правят коалиции след като получат мандат за съставяне на правителство

    09:45 16.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 !!!?

    4 4 Отговор
    Mистър Kеш се подигра на Доган с връчването мандата на АПС...!!!?

    09:47 16.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 чакай аз да кажа.....

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Това означава,че си в голямо заблуждение и то продължава.И гласуваш за Тошко африкански който ще внася доктори от Бангладеш и ще им плаща по 500долара заплати?За този пинчер ли гласуваш?

    09:53 16.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Домашен любимец

    5 4 Отговор
    Не, че се пазят от Сретан и Цветан Василев! По газарско е да се движиш с даржавна охрана с неограничени правомощия! Като мине кортежа с лъскави джипки и еректората се надървя от кеф, че минава голям големец! Символ на мощ и власт! Не е като да ти отнемат автомобила на НСО и жена ти да те транспортирва из Родопа планина с Щкода 120 L, социалистически образец, и насебението да те съжалява! Кой ще гласува за изпаднали хора, които се движат без престижни гавази!?

    Коментиран от #87

    09:54 16.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хе!

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Костадинов вчера обясни":

    При наличие на русофили в кавички като Възраждане, никак не е трудно с чиста съвест да гласуваш за ПП!

    Коментиран от #65

    09:56 16.01.2026

  • 61 Да си припомним

    3 1 Отговор
    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    09:56 16.01.2026

  • 62 дядо йоцо

    0 4 Отговор
    триперят им гащите на дс агентите ог делян но така ше е

    09:57 16.01.2026

  • 63 Костдинов

    2 1 Отговор
    Защо Радев даде третия мандат на АПС- само, за да не го даде на Възраждане!

    Кратко и ясно!

    Всякакви други обяснения, които радевите апологети предлагат всеки ден, са несъстоятелни!

    09:58 16.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пеевски е разтресен

    0 1 Отговор
    Ченето му трепери, не може да спи. Въобще не е очаквал, че един човек, обкръжен от съветници от ДС, ще се спре избора си на партия, доминирана от ДС.

    10:02 16.01.2026

  • 68 литератор

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Електра":

    Писателя Димитър Димов е писал,че последния комунист ще умре в България.Та болшевика Енчев е един от тях.Биологичния часовник цъка,цъка.Жалко е,че все още съществуват такива елементи.

    10:02 16.01.2026

  • 69 Костдинов

    2 1 Отговор
    Избирателите на Възраждане не харесват Радев.

    Защо е така?

    10:03 16.01.2026

  • 70 Не е така!

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Радев-мижинтурка и подлец":

    Много рано си се наквасил. Когато Радев излезе на политическата сцена със свой проект, искам да те видя, не да се криеш зад глупав псевдоним. Радев е мъж, а не е това, което си написал. И като ти чета глупостите, не си и помирисвал учебник на КГБ, камо ли да си чел.
    Живей спокойно, има кой да се грижи за държавата. Ще дойде време да бъдат изметени рушителите на държавата. Така пише в учебника на историята, който също не си чел.

    Коментиран от #83

    10:04 16.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ново начало, нов рунд

    1 1 Отговор
    И то право в зурлата.

    10:08 16.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Хмм

    1 2 Отговор
    дано не стане като с шарлатаните, на които заложи с такъв ентусиазъм, а те му нанесоха нож в гърба, само това липсваше - 159 години след Освобождението премиер с турско име, всички се оказва, че работят за Доган, Луканов им създаде ДПС-то, Костов ходи да им се извинява в Турция, надяваше се че ще гласуват за него,но те си гласуваха за ДПС, царят ги вкара официално във властта стехни министри, Станишев им даде областни управи, в които нямаха един глас, например Северозапада, сега имат 20%, президентът им дава мандат за правителство с техните 15 депутати и репликата на Доган преди време, че раздавал порциите, отново ли иска това, срам!

    10:09 16.01.2026

  • 75 Ххххх

    2 3 Отговор
    Незнам как е ударил Пеевски след като повече от половината членове на АПС се прехвърлиха към Пеевски.Така както могат да се съберат отново ако им се даде власт. Как се нарича това, когато предпочиташ една етническа партия да взема решения за България пред националистическа партия. Получаваме една и съща помия, няма качествени хора в тази държава или по-точно, всички нечистоплътни хора са се наместили по върховете и дирижират падението на България под предлог че се грижат за просперитета ѝ който обаче е само в болните им прогнози мозъци.

    10:09 16.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 павела митова

    0 2 Отговор
    шишак ко прайм мой,първо бойче ти каза да не му се катериш по гърба ,сега Радев ти го монтира мощно - каза на турците кой кой е ,а и добави не малко гласове за своята партия - турците които те мразят ...а те не са малко

    10:09 16.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 !!!?

    5 3 Отговор
    Доган е в реанимацията, а Мистър Кеш му връчва мандата на управлява държавата...!!!?

    10:14 16.01.2026

  • 82 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Значи Доган е хубав ,а Пеевски не е хубав , до там се простират възможностите на руския агент Мунчо да е забавен по селски .Путин загуби и войната и Русия загуби, а Мунчо е уплашен и объркан . Ами ако Путин си поиската парите назад ще изгорят и комисионните от БОТАШ .

    10:14 16.01.2026

  • 83 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #70 от "Не е така!":

    с ДПС на Доган ли ще се коалира Радев, Възраждане и МЕЧ бяха готови дасе коалират с него, а той ги зачеркна заради Доган, такова падение в края на мандата, запомнихме Станишев с целувката с Местан, въпреки че неговото правителство повиши двойно доходите, а президентът ще запомним с предлагане на правителствона ДПС, това е краят на нашите надежди, че на президента му пука за България, предлага на турци да упрравляват България, защото там са само етнически турци

    10:14 16.01.2026

  • 84 Калине,

    3 2 Отговор
    теб ако те заплашват по сто пъти на ден със сръбския мафиот и убиец Сретан Йосич, ти няма ли да поискаш охрана?

    10:15 16.01.2026

  • 85 Домашен любимец

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Вижте колко много":

    С избора на АПС, президента Радев изпълнява желанието ви да бъде Обеденител! Какво пак сте се разврещели!? Искате да бъде като Тръмп ли, който иска да изпрати армията в Минесота, с правно основание - Закон, гласуван през 1807 година!?

    10:15 16.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 минало незабравимо..

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Домашен любимец":

    Дори и цар Борис е нямал такива екстри.Имал е шофьор и един телохранител.Дори си е карал и сам колата.Карал е и влака София-Варна и обратно.А от гарата във Варна до Евксиноград с царицата на файтон с един конен стражар след тях.Никакви кортежи,суетност и демонстрация на власт.Народа е знаел,че той е царя,и толкова.И за награда му взривиха гроба и никой не знае къде са му останките.Чудя се как не са откраднали двореца Евксиноград още и не са застроили парка.

    10:17 16.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 нннн

    4 1 Отговор
    Ударил Пеевски? Дрън-дрън. Момчето ще плати на тарторите, тарторите ще наредят на маалите, по селата ще раздадат пари, дърва и др. СИКовет ще дращят каквито трябва протоколи ... И най- важното - гъбарите ще плъзнат по горите...

    Коментиран от #95

    10:18 16.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Възраждане и ДПС

    2 2 Отговор
    ще отбележат ръст на тези избори.

    За сметка на ППДБ. И рейтинга на Радев.

    Познайте защо!

    10:20 16.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Бай Араб

    3 3 Отговор
    Мунчо има леката загагачност на аутист в погледа си . Мунчо изразява закачки като децата от детската градина и сам се радва .Обаче Путин загуби войната .А сега накъде ?

    10:23 16.01.2026

  • 95 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "нннн":

    фактът, че веднага реагира показва, че е засегнат лично, но обективно погледнато това което реанимира костовистите - Росенец и обещанието да изхвърлят Доган от "сараите" не направиха и защото не искаха, а пеевски го направи за 24 часа, стигна се дотам да се обединяват с Доган срещу Пеевски, да се борим срещу пеевски, нода не се бъркаме в неразбориите им, а точно това направи президента, застана на страната на Доган и турската му партия, а не на българските Възраждане и МЕЧ,коитоизявиха желание да си сътрудничат с него, той обърна гръб на българите заради Доган, който "раздаваше баницата"

    10:28 16.01.2026

  • 96 Независим

    1 1 Отговор
    Уважаеми дами и господа, каквото и да пишете, каквото и да коментирате, ние сме независими, от НАС НЕЩО НЕ ЗАВИСИ! Никос Казандзакис / Ел ГРЕКО/ е написал "На нищо не се надявам, от нищо не се страхувам, свободен съм".

    10:28 16.01.2026

  • 97 Баш тези ли

    1 0 Отговор
    ИТН и БСП са политически кортизанки. Ще е хубаво следващият парламент да го гледат по телефоните си, чакащи на стоянките си на околовръстното, където поне с чест да си изкарват прехраната.

    10:29 16.01.2026

  • 98 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Путин като не може да убие никого на фронта убива цивилни в Украйна като взривява жилищни сгради , че и Мучо същия,нищо не може да направи в политиката и затова цели само лични отмъщения, чрез говорене на глупости по телевизията.

    Коментиран от #100

    10:29 16.01.2026

  • 99 развитие

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елцин":

    Преди малко феса върна мандата набързо,а Радев беше като буреносен облак.Видя се,че не е очаквал това.

    Коментиран от #102

    10:31 16.01.2026

  • 100 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Бай Араб":

    именно, като лично отмъщение го възприемам и аз, а трябва да стои над тези неща

    10:32 16.01.2026

  • 101 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    В крайна сметка видяхме какво сте си избрали преди 10г(аз не съм гласувал за тоя човечец)за президент.Жалка картинка.Ни дар слово,ни визия(има злоба в цялото му излъчване),ни човешка харизма.Защо си мисли че това ще му помогне в каквото и да било.По-добре да се оттегли в пенсия,и да си гледа старините и жената.

    10:44 16.01.2026

  • 102 Браво АПС

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "развитие":

    Хаха,както ми беше криво,така ми се изправи като видях какво направиха АПС:)))

    10:47 16.01.2026