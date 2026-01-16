Велизар Енчев пред ФАКТИ: С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски

В гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ - Бойко Борисов, и на „ДПС-Ново начало“ - Делян Пеевски, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН. Пред Факти по темата говори Велизар Енчев, посланик на България в Република Хърватия (1997-2002), университетски преподавател, доктор по Международно право и международни отношения.
- Г-н Енчев, лидерите на ГЕРБ и „ДПС–Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, ще продължат да ползват държавна охрана. Защо хората, които работят за хората, имат нужда от охрана?
- В нормална демокрация политикът не се пази от народа. Когато редови депутат или партиен лидер разчита на постоянна държавна охрана, това не е израз на доверие, а симптом за дълбок разрив между властта и обществото. В повечето държави от ЕС държавната охрана е функционална, а не персонална. Тя се предоставя на длъжности и то при конкретни служебни ангажименти или доказана заплаха. Редови депутати не се охраняват по презумпция.
В България НСО отдавна е превърната в служба, която охранява не институции, а биографии и зависимости.
Охраната на Борисов и Пеевски не защитава демокрацията, тя показва, че властта се страхува от собствените си граждани и плаща за този страх с публични средства.
- Какъв бе ходът на ПП–ДБ с искането НСО да не охранява редови депутати – политически или предизборен?
- В европейския парламентарен контекст това е напълно нормален политически въпрос, а не скандал. Това е техническа корекция на законодателството. В България обаче бе представена като „предизборен трик“, защото засегна реални интереси. Да, ПП–ДБ извлякоха политически дивидент, но това не отменя същността на въпроса: защо държавна служба обслужва лица, а не институции? Паническата реакция на ГЕРБ, ДПС–НН, както и поведението на БСП и ИТН, само потвърдиха, че проблемът е дълбок и системен.
- Първоначално законопроектът беше приет на първо четене в пленарната зала, но след прегласуване групата на ИТН промени позицията си и се въздържа. Така подкрепата за предложението се оказа недостатъчно и то беше отхвърлено. Кабинет в оставка – това е разбираемо, но и парламентът ли е в „оставка“ след този лупинг на ИТН?
- В нормална държава подобна рязка смяна на позиция, при това без никаква аргументация, би довела до оставки или поне до публични обяснения. В България тя мина без последици. Поведението на ИТН не беше колебание, а демонстрация на политическо подчинение. Парламент, в който решенията се променят не след дебат, а след „почивка“, е парламент, който е абдикирал от ролята си на независим законодателен орган.
- БСП гласуваха разнородно – „за“, „против“ и „въздържал се“. Това означава ли, че групата вече не е монолитна?
- Това не е здравословен плурализъм, а криза на идентичността. Подобно разцепление по толкова ясен морален въпрос е знак за липса на лидерство и срамен конформизъм. Лява партия, която не може да защити принципа, че държавните ресурси не са лична привилегия на силните на деня, е партия, която е загубила социалния си компас.
С този си вот БСП отново си заслужи името БСП-Ново начало.
А с пламенното слово на Наталия Киселова, която пледираше за оставане на охраната на НСО на Борисов и Пеевски, разбрахме кой кой е в Столетницата. Ясно е едно - на предстоящите извънредни избори, ако стане някакво чудо и БСП се промъкне в парламента, тя пак ще се хвърли в коалиционната прегръдка на ГЕРБ и ДПС-НН.
- Между първо и второ гласуване имаше почивка, а след нея цялата група на ИТН смени позицията си. Как си „починаха“ депутатите?
- Очевидно не за размисъл. В парламента почивките са за уточняване на текстове, не за подмяна на политическата воля. Синхронната смяна на вота на цяла парламентарна група показва, че решенията не се вземат в пленарната зала. Това доближава ИТН не до парламентаризма, а до клиентелистките модели, при които има външен център на решенията.
- При второто гласуване общият брой на въздържалите се се увеличи с още трима депутати от БСП и един независим. Що за позиция е „въздържал се“. Какво се показва с това?
- В Народното събрание „въздържал се“ е убежище за политическа страхливост. Това е вот, който казва: „Зная, че е проблемно, съзнавам, че е позорно, но нямам смелост да се възпротивя и да го спра.“ Така правдата умира, лъжата триумфира, отговорността се размива и статуквото тържествува.
- Третият мандат за правителство отиде при АПС. Това ли е най-оптималният вариант за президента Румен Радев?
- В рамките на парламентарната логика – да. Последният мандат се използва не толкова за съставяне на кабинет на всяка цена, колкото за политически сигнал. С този ход президентът разбива мантрата, че Делян Пеевски е единственият представител на турския електорат. С избора на АПС за третия мандат президентът удари Пеевски. Така се вдига и доста спадналият авторитет на Алианса за права и свободи и легитимно му се помага да си върне отнетия му от Пеевски електорат. Дори да не се стигне до правителство, този избор има политическа стойност, защото показва, че задкулисието не е безалтернативно. Логично бе мандатът да се даде на „Възраждане“ като трета политическа сила, но очевидно са надделяли горните съображения, които имат своята логика в мафиотизираната ни държава.
1 Ганя Путинофила
Внесете си депутати и министри от чужбина!
Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!
Коментиран от #2, #20
09:06 16.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Германският Парламент трябваше да е от ....
ШЕСТ ХИЛЯДИ и ЧЕТИРИСТОТИН депутати, ако работеше по схемата на нашия🤔🤔🤔🤔
09:09 16.01.2026
4 Симеон В. /Наречен/
Коментиран от #76
09:11 16.01.2026
5 БОЦ - ко
Бях в безпътица объркан,
Що е чест и обич към Родина,
Сигурен съм и не бъркам,
Към Матушка синовни чувства имам !
09:14 16.01.2026
6 Шаран БГ
Как да е и тук? Колко държавници има убити в последната /третата/ Велика България ? Не сме ли "рекордьори"?
Пази се не само живота ,но и награбеното "имане" от властниците , което сега е "много" важно за бъдещите евроатлантици или хамериканци !!
09:15 16.01.2026
7 Тик- Ток
Коментиран от #101
09:15 16.01.2026
8 Радев-мижинтурка и подлец
Само в учебника на КГБ може да се научиш, как да преиначиш истината и намеренията и да ги направиш други внушения.
Кое не е ясно.Радев не иска избори според закона.Радев иска да УДЪЛЖАВА и ПРОТИВОЗАКОННО да съботира .нЯМАЛО СРОК ЩЕ КАЖЕТЕ.
А има ли предпоставки да се изпълни това изискване, като се бавят изборите.
Коментиран от #70
09:15 16.01.2026
9 Гого
09:17 16.01.2026
10 КЕФ ЕФЕНДИ ШИШКАВ
09:17 16.01.2026
11 Елцин
Коментиран от #99
09:18 16.01.2026
12 Мафия ни управлява
09:19 16.01.2026
13 Ауууу
Коментиран от #50
09:22 16.01.2026
15 Силвестър
09:28 16.01.2026
17 Има ли
И ще ходим на избори ???
При тия магии а тате е решил това е или си на гости в САЩ с специален полет или назначен.
Тук като гледам. Толкова разпадната държава.
Трябва да експертно правителство и конгрес - двоен парламент като Германия.
Така че да не излиза някой и да управлява без контрол всеки две години избори.
09:30 16.01.2026
23 Българинъ
09:34 16.01.2026
24 свако Дако
09:34 16.01.2026
27 1234
09:35 16.01.2026
30 Цяла България гледа турски сериали
09:37 16.01.2026
32 Костадинов вчера обясни
Кратко и ясно!
Всякакви други обяснения, които радевите апологети предлагат всеки ден, са несъстоятелни!
Коментиран от #60, #64
09:38 16.01.2026
33 Българин
Коментиран от #54
09:38 16.01.2026
36 Електра
Коментиран от #68
09:41 16.01.2026
37 Факти
09:41 16.01.2026
38 Иван Грозни
09:41 16.01.2026
42 Партиите защо не обявят коалиции
А правят коалиции след като получат мандат за съставяне на правителство
09:45 16.01.2026
46 !!!?
09:47 16.01.2026
54 чакай аз да кажа.....
До коментар #33 от "Българин":Това означава,че си в голямо заблуждение и то продължава.И гласуваш за Тошко африкански който ще внася доктори от Бангладеш и ще им плаща по 500долара заплати?За този пинчер ли гласуваш?
09:53 16.01.2026
57 Домашен любимец
Коментиран от #87
09:54 16.01.2026
60 Хе!
До коментар #32 от "Костадинов вчера обясни":При наличие на русофили в кавички като Възраждане, никак не е трудно с чиста съвест да гласуваш за ПП!
Коментиран от #65
09:56 16.01.2026
61 Да си припомним
09:56 16.01.2026
62 дядо йоцо
09:57 16.01.2026
63 Костдинов
Кратко и ясно!
Всякакви други обяснения, които радевите апологети предлагат всеки ден, са несъстоятелни!
09:58 16.01.2026
67 Пеевски е разтресен
10:02 16.01.2026
68 литератор
До коментар #36 от "Електра":Писателя Димитър Димов е писал,че последния комунист ще умре в България.Та болшевика Енчев е един от тях.Биологичния часовник цъка,цъка.Жалко е,че все още съществуват такива елементи.
10:02 16.01.2026
69 Костдинов
Защо е така?
10:03 16.01.2026
70 Не е така!
До коментар #8 от "Радев-мижинтурка и подлец":Много рано си се наквасил. Когато Радев излезе на политическата сцена със свой проект, искам да те видя, не да се криеш зад глупав псевдоним. Радев е мъж, а не е това, което си написал. И като ти чета глупостите, не си и помирисвал учебник на КГБ, камо ли да си чел.
Живей спокойно, има кой да се грижи за държавата. Ще дойде време да бъдат изметени рушителите на държавата. Така пише в учебника на историята, който също не си чел.
Коментиран от #83
10:04 16.01.2026
72 Ново начало, нов рунд
10:08 16.01.2026
74 Хмм
10:09 16.01.2026
75 Ххххх
10:09 16.01.2026
77 павела митова
10:09 16.01.2026
81 !!!?
10:14 16.01.2026
82 Бай Араб
10:14 16.01.2026
83 Ами
До коментар #70 от "Не е така!":с ДПС на Доган ли ще се коалира Радев, Възраждане и МЕЧ бяха готови дасе коалират с него, а той ги зачеркна заради Доган, такова падение в края на мандата, запомнихме Станишев с целувката с Местан, въпреки че неговото правителство повиши двойно доходите, а президентът ще запомним с предлагане на правителствона ДПС, това е краят на нашите надежди, че на президента му пука за България, предлага на турци да упрравляват България, защото там са само етнически турци
10:14 16.01.2026
84 Калине,
10:15 16.01.2026
85 Домашен любимец
До коментар #79 от "Вижте колко много":С избора на АПС, президента Радев изпълнява желанието ви да бъде Обеденител! Какво пак сте се разврещели!? Искате да бъде като Тръмп ли, който иска да изпрати армията в Минесота, с правно основание - Закон, гласуван през 1807 година!?
10:15 16.01.2026
87 минало незабравимо..
До коментар #57 от "Домашен любимец":Дори и цар Борис е нямал такива екстри.Имал е шофьор и един телохранител.Дори си е карал и сам колата.Карал е и влака София-Варна и обратно.А от гарата във Варна до Евксиноград с царицата на файтон с един конен стражар след тях.Никакви кортежи,суетност и демонстрация на власт.Народа е знаел,че той е царя,и толкова.И за награда му взривиха гроба и никой не знае къде са му останките.Чудя се как не са откраднали двореца Евксиноград още и не са застроили парка.
10:17 16.01.2026
89 нннн
Коментиран от #95
10:18 16.01.2026
92 Възраждане и ДПС
За сметка на ППДБ. И рейтинга на Радев.
Познайте защо!
10:20 16.01.2026
94 Бай Араб
10:23 16.01.2026
95 Хмм
До коментар #89 от "нннн":фактът, че веднага реагира показва, че е засегнат лично, но обективно погледнато това което реанимира костовистите - Росенец и обещанието да изхвърлят Доган от "сараите" не направиха и защото не искаха, а пеевски го направи за 24 часа, стигна се дотам да се обединяват с Доган срещу Пеевски, да се борим срещу пеевски, нода не се бъркаме в неразбориите им, а точно това направи президента, застана на страната на Доган и турската му партия, а не на българските Възраждане и МЕЧ,коитоизявиха желание да си сътрудничат с него, той обърна гръб на българите заради Доган, който "раздаваше баницата"
10:28 16.01.2026
96 Независим
10:28 16.01.2026
97 Баш тези ли
10:29 16.01.2026
98 Бай Араб
Коментиран от #100
10:29 16.01.2026
99 развитие
До коментар #11 от "Елцин":Преди малко феса върна мандата набързо,а Радев беше като буреносен облак.Видя се,че не е очаквал това.
Коментиран от #102
10:31 16.01.2026
100 Ами
До коментар #98 от "Бай Араб":именно, като лично отмъщение го възприемам и аз, а трябва да стои над тези неща
10:32 16.01.2026
101 Зъл пес
До коментар #7 от "Тик- Ток":В крайна сметка видяхме какво сте си избрали преди 10г(аз не съм гласувал за тоя човечец)за президент.Жалка картинка.Ни дар слово,ни визия(има злоба в цялото му излъчване),ни човешка харизма.Защо си мисли че това ще му помогне в каквото и да било.По-добре да се оттегли в пенсия,и да си гледа старините и жената.
10:44 16.01.2026
102 Браво АПС
До коментар #99 от "развитие":Хаха,както ми беше криво,така ми се изправи като видях какво направиха АПС:)))
10:47 16.01.2026