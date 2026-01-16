Новини
Мнения »
Подай ръка - на бедните и гладните

Подай ръка - на бедните и гладните

16 Януари, 2026 11:00 925 28

  • бедни-
  • гладни-
  • парк

А, между никога, като досега не сме имали в парламента толкова закръглени и охранени партийни босове

Подай ръка - на бедните и гладните - 1
Снимка: Shutterstock
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В интервю от 11 юли миналата година финансистът и банкер Левон Хампарцумян в студиото на "Денят ON AIR" заяви, че „българите никога не са били толкова богати“.

Не се съмняваме, че банкерът Хампацурмян е сред онази прослойка от българи, които никога не са били толкова богати както днес.

Но той изглежда, возейки се из софийските улици с лимузина, вижда светът с розови очила. Така както го виждат и българските депутати- да сте ги чули или видели, някога от трибуната на Народното събрание да говорят за проблемите на бездомните, бедните и гладните? Не, това не случва, но те не пропускат да се погрижат за увеличение на заплатите си. Те са от онази прослойка новобогаташи, които никога не с били толкова богати. Затова и е такъв натискът да влязат в парламента, затова и прескачат от партия на партия, и партийните босове ги оглеждат и ако решат, че стават, им казват- добре назначавам те за те за депутат/ка и ако само един път си позволиш да изкажеш свое мнение и не гласуваш както ти се нарежда, изхвърчаш на минутата.

А, между никога, като досега не сме имали в парламента толкова закръглени и охранени партийни босове. Както казваше Радой Ралин в една своя епиграма „Тая шия не е от туршия“.

В едно друго изказване Левон Хампарцумян по Нова ТВ от 18 август 2025 г., признава, че България забогатява, но не всички по-равно. Но ако е така,, ако не е „всички по-равно“ , това означава, че едни, аз бих би нарекъл политическият и икономическия елит, все повече ще забогатяват по отношение на останалата част от населението, което Маркс наричаше „относително обедняване на пролетариата“. Този елит ревниво пази богатството си и средствата и начините, които прилагат за да забогатяват, за това не им е нужда демокрация и свобода на словото, нито независими медии и съдебна на система, нито мажоритарни избори, защото всичко това ще представлява непреодолими спирачки срещу безконтролното им забогатяване. Ако в развитите европейски страни, в САЩ и другаде, богатите са облагани според доходите с 40-50 и повече процента, но у нас политико/икономическия елит яростно защитава плоският данък от 10%, обяснявайки, че всяко повдигане на този данък представлявал „данък богатство“- един вид една ли не пречка от времето на комунизма, човек за забогатее, бил неморален и вреден за икономиката.. Всички те са се изкачили на върху на стълбата, описана от Смирненски, но тя може някой ден да се срути.

Тези дни, минавайки по ул. "Калоян" в центъра на София забелязах дълга опашка от възрастни хора, зъзнещи в острия хапещ студ, температурата беше около минус 10 градуса, търпеливо чакащи да им дойде редът до една лека кола с разтворен багажник. От багажника двама мъже подаваха на хората пластмасова кутийка с топло сготвена храна и отделно хляб. Тези възрастни, изнемощели хорица бяха гладни, и ако бяха от „забогателите българи“ нямаше да мръзнат в студа и да се редят за безплатна храна. Получаваха я и някои на място я поглъщаха.

Поинтересувах се, и разбрах, че раздаването на безплатна храна на незабогателите, а обратно на обеднелите българи, е дело на организация името „Подай ръка“, с администратор - Мартин Мартинов“. Направих снимка на хората, колата и благодетелите, която прилагам и по-късно от справка в Интернет разбрах, че тази организация върши тази благотворителна дейност вече 15 години. Върши дейност, която е задължение на държавата и на общините, и колко ли хора може да нахрани за един ден в столицата, да не говорим за другите български градове, където има също гладни хора от категорията, която не е забогатяла?

Отидете на сайта

И там ще видите информация за дейността на организацията да предоставя храна на хора без дом и на възрастни в бедствено положение. Ще видите и много покъртителни снимки, подобни на тази, която прилагам.

Може много лоши неща да е имало по време на обругавания соц. Но гладни хора, като тези, които виждате на снимките, нямаше.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    В Клуба на Богатите няма място за бедните.

    11:01 16.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кокорчо 🌈🌈🌈

    14 2 Отговор
    Да го ...... бедните!

    11:02 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БеГемот

    7 5 Отговор
    Кауфланд е пълен....факт....яде се като за последно ....гледайте какви шопари се разхождат на мегдана ...после си пуснете български филм може и документален за да видите колко слаби са масово хората от 60 те и 70 години на двадесети век...

    Коментиран от #11

    11:06 16.01.2026

  • 6 Тик- Ток

    12 1 Отговор
    Бедните дагодухат,100% инфлация от еврото

    11:07 16.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    🤔🤔🤔 "МЕЖДУ НИКОГА " 🤔🤔🤔

    11:08 16.01.2026

  • 8 Докато само

    11 0 Отговор
    В пари и забогатяване виждаме успеха си, ще е зле и още по-зле на земята!

    11:10 16.01.2026

  • 9 Дориана

    13 0 Отговор
    Борисов и пеевски да дадат пример и да си намалят заплатите заедно с депутатите си-

    11:11 16.01.2026

  • 10 дядо поп

    5 0 Отговор
    Наша древна мъдрост: –"Беден ли си дядо попе .... нататък я знаете.

    11:13 16.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    НЕверен анализ на верни факти❗
    Нямаше дебели защото месните колбаси бяха от месо, сиренето беше от мляко, а сега ни тъпчат с колбаси дето кучето и котката не ги ядат ❗
    Освен това имаше масов спорт, а сега спортуват от дивана❗

    Коментиран от #15

    11:14 16.01.2026

  • 12 Доо

    2 4 Отговор
    АФтора ,прочети си статията и си оправи грешките

    11:15 16.01.2026

  • 13 Хмм

    4 1 Отговор
    внашия град от общината дават веднъж на ден топла храна на нуждаещите се, раздава се в църквата

    11:16 16.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Днес дори студенти в СУ не знаят кои са онези двамата седнали пред входа❗
    Днес всеки ЗАМОЖЕН гледа откъде МОЖЕ да прибере още, а не да ДАРИ за общо дело‼️

    11:17 16.01.2026

  • 15 Нямаше

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дебели ,защото се работеше ,а пари за колбаси ,когато ги имаше ,нямаше

    Коментиран от #18

    11:18 16.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Тя над света от векове царува,

    всесилен е металният й звън,

    ала не всичко с нея се купува —

    с леглото няма как да купиш сън.



    Пазарът крие подлости, измами

    и в него действува закон суров,

    с красавици любвеобилни мами,

    предлага секс, но никога — любов.



    С парата всеки можеш да подкупиш,

    да продадеш и себе си дори

    и да създаваш връзки краткотрайни.



    Но истинско приятелство да купиш?

    Избий го от ума си! Забрави!

    И не търгувай с личните си тайни!
    /Д. М./

    Коментиран от #19

    11:21 16.01.2026

  • 17 Факт

    2 0 Отговор
    Покрай тях много дописници се уядоха. За Петър мутрата думаме!

    11:23 16.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нямаше":

    Това минава пред децата от ЦДГ
    и онеА с нулите (00)❗
    И децата от 80- те помнят върлините по терасите с провесените домашни суджуци❗
    Нямали пари викаш, ама нямаше кредит за почивка на море, нямаше просещи бедни по улиците❗



    Айде сега пиши за бананите и как са чакали 15 години за Москвич🧐❗

    Коментиран от #22

    11:30 16.01.2026

  • 19 Зевс

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ала-Бала-Портокала!

    11:30 16.01.2026

  • 20 фон дер Фалитен

    4 0 Отговор
    В клуба на богатите няма бедни и гладни!

    11:36 16.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да си чувал нещо

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...

    Коментиран от #25

    11:51 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бжбж

    1 0 Отговор
    Искате ГЕРБ, ето ви ГЕРБ. Бедност и болести.

    12:06 16.01.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да си чувал нещо":

    БЕЗникОФЦЕ, пак ли ти с това " що биете не.гри.те" бе
    🤔

    12:07 16.01.2026

  • 26 Булба67

    0 0 Отговор
    ,,А дебелите изедници
    мислили само за обиране!
    Станали там недостъпни
    вече хляб, месо и сирене!

    НО НАРОДЪТ БИЛ БУНТАРСКИ ......!?

    12:16 16.01.2026

  • 27 Тиквата от Банкя ограби всички ни

    3 0 Отговор
    Кой на кого ще подава вече ръка и с какво в ръката!? Една тиква и едно прасе източиха цялата държава....доведоха целия народ до просешка тояга, това не са един- двама "бедни" , това са милиони хора 1,2 милиона души под прага на бедността с 300 евро доход на 5 седмици!!!! И 2 милиона души работещи бедни с до 600 евро нето минимални заплати, 500 евро нето пак подхвърлени им на 5 седмици да живеят с тях, по- малко от седмичната социална помощ на никогя неработил неграмотен мигрант в Западна Европа - Франция, Германия, Холандия....

    12:20 16.01.2026

  • 28 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Хампарцумян ли си къв си не те знам ама що първо не бръкнеш във твоеото джобче и да дадеш пример??? Защо не видите колко команчи паразити храни народа? Колко от тех са астматици,кьорави,кьопави и тн. И дали средствата за издръжка на паразитите нема да помогнат на наистина нуждаещите се???? А Хампарцумошеннико?

    12:31 16.01.2026