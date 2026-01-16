Подай ръка - на бедните и гладните

В интервю от 11 юли миналата година финансистът и банкер Левон Хампарцумян в студиото на "Денят ON AIR" заяви, че „българите никога не са били толкова богати“.
Не се съмняваме, че банкерът Хампацурмян е сред онази прослойка от българи, които никога не са били толкова богати както днес.
Но той изглежда, возейки се из софийските улици с лимузина, вижда светът с розови очила. Така както го виждат и българските депутати- да сте ги чули или видели, някога от трибуната на Народното събрание да говорят за проблемите на бездомните, бедните и гладните? Не, това не случва, но те не пропускат да се погрижат за увеличение на заплатите си. Те са от онази прослойка новобогаташи, които никога не с били толкова богати. Затова и е такъв натискът да влязат в парламента, затова и прескачат от партия на партия, и партийните босове ги оглеждат и ако решат, че стават, им казват- добре назначавам те за те за депутат/ка и ако само един път си позволиш да изкажеш свое мнение и не гласуваш както ти се нарежда, изхвърчаш на минутата.
А, между никога, като досега не сме имали в парламента толкова закръглени и охранени партийни босове. Както казваше Радой Ралин в една своя епиграма „Тая шия не е от туршия“.
В едно друго изказване Левон Хампарцумян по Нова ТВ от 18 август 2025 г., признава, че България забогатява, но не всички по-равно. Но ако е така,, ако не е „всички по-равно“ , това означава, че едни, аз бих би нарекъл политическият и икономическия елит, все повече ще забогатяват по отношение на останалата част от населението, което Маркс наричаше „относително обедняване на пролетариата“. Този елит ревниво пази богатството си и средствата и начините, които прилагат за да забогатяват, за това не им е нужда демокрация и свобода на словото, нито независими медии и съдебна на система, нито мажоритарни избори, защото всичко това ще представлява непреодолими спирачки срещу безконтролното им забогатяване. Ако в развитите европейски страни, в САЩ и другаде, богатите са облагани според доходите с 40-50 и повече процента, но у нас политико/икономическия елит яростно защитава плоският данък от 10%, обяснявайки, че всяко повдигане на този данък представлявал „данък богатство“- един вид една ли не пречка от времето на комунизма, човек за забогатее, бил неморален и вреден за икономиката.. Всички те са се изкачили на върху на стълбата, описана от Смирненски, но тя може някой ден да се срути.
Тези дни, минавайки по ул. "Калоян" в центъра на София забелязах дълга опашка от възрастни хора, зъзнещи в острия хапещ студ, температурата беше около минус 10 градуса, търпеливо чакащи да им дойде редът до една лека кола с разтворен багажник. От багажника двама мъже подаваха на хората пластмасова кутийка с топло сготвена храна и отделно хляб. Тези възрастни, изнемощели хорица бяха гладни, и ако бяха от „забогателите българи“ нямаше да мръзнат в студа и да се редят за безплатна храна. Получаваха я и някои на място я поглъщаха.
Поинтересувах се, и разбрах, че раздаването на безплатна храна на незабогателите, а обратно на обеднелите българи, е дело на организация името „Подай ръка“, с администратор - Мартин Мартинов“. Направих снимка на хората, колата и благодетелите, която прилагам и по-късно от справка в Интернет разбрах, че тази организация върши тази благотворителна дейност вече 15 години. Върши дейност, която е задължение на държавата и на общините, и колко ли хора може да нахрани за един ден в столицата, да не говорим за другите български градове, където има също гладни хора от категорията, която не е забогатяла?
И там ще видите информация за дейността на организацията да предоставя храна на хора без дом и на възрастни в бедствено положение. Ще видите и много покъртителни снимки, подобни на тази, която прилагам.
Може много лоши неща да е имало по време на обругавания соц. Но гладни хора, като тези, които виждате на снимките, нямаше.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:01 16.01.2026
3 Кокорчо 🌈🌈🌈
11:02 16.01.2026
5 БеГемот
Коментиран от #11
11:06 16.01.2026
6 Тик- Ток
11:07 16.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:08 16.01.2026
8 Докато само
11:10 16.01.2026
9 Дориана
11:11 16.01.2026
10 дядо поп
11:13 16.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "БеГемот":НЕверен анализ на верни факти❗
Нямаше дебели защото месните колбаси бяха от месо, сиренето беше от мляко, а сега ни тъпчат с колбаси дето кучето и котката не ги ядат ❗
Освен това имаше масов спорт, а сега спортуват от дивана❗
Коментиран от #15
11:14 16.01.2026
12 Доо
11:15 16.01.2026
13 Хмм
11:16 16.01.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Днес всеки ЗАМОЖЕН гледа откъде МОЖЕ да прибере още, а не да ДАРИ за общо дело‼️
11:17 16.01.2026
15 Нямаше
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дебели ,защото се работеше ,а пари за колбаси ,когато ги имаше ,нямаше
Коментиран от #18
11:18 16.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
всесилен е металният й звън,
ала не всичко с нея се купува —
с леглото няма как да купиш сън.
Пазарът крие подлости, измами
и в него действува закон суров,
с красавици любвеобилни мами,
предлага секс, но никога — любов.
С парата всеки можеш да подкупиш,
да продадеш и себе си дори
и да създаваш връзки краткотрайни.
Но истинско приятелство да купиш?
Избий го от ума си! Забрави!
И не търгувай с личните си тайни!
/Д. М./
Коментиран от #19
11:21 16.01.2026
17 Факт
11:23 16.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Нямаше":Това минава пред децата от ЦДГ
и онеА с нулите (00)❗
И децата от 80- те помнят върлините по терасите с провесените домашни суджуци❗
Нямали пари викаш, ама нямаше кредит за почивка на море, нямаше просещи бедни по улиците❗
Айде сега пиши за бананите и как са чакали 15 години за Москвич🧐❗
Коментиран от #22
11:30 16.01.2026
19 Зевс
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ала-Бала-Портокала!
11:30 16.01.2026
20 фон дер Фалитен
11:36 16.01.2026
22 Да си чувал нещо
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...
Коментиран от #25
11:51 16.01.2026
24 Бжбж
12:06 16.01.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Да си чувал нещо":БЕЗникОФЦЕ, пак ли ти с това " що биете не.гри.те" бе
🤔
12:07 16.01.2026
26 Булба67
мислили само за обиране!
Станали там недостъпни
вече хляб, месо и сирене!
НО НАРОДЪТ БИЛ БУНТАРСКИ ......!?
12:16 16.01.2026
27 Тиквата от Банкя ограби всички ни
12:20 16.01.2026
28 ти да видиш
12:31 16.01.2026