Аве, Евро! Бедните те поздравяват!

Аве, Евро! Бедните те поздравяват!

4 Октомври, 2025 16:00 1 836 44

Усещането ни не е за държава, а за престъпна организация. Държавните престъпления се прескачат пред очите ни и само бойкият мисиркуитет не ги забелязва. Журналистите девалвираха до държачи на микрофони. Разни хотели с водопади цъфтят като пустинни рози по време на безводие. Цели градове пият вода от водоноски. Иначе всичко е наред. Еврото идва. Идват бедните плащачи на чуждите сметки.

Имало опасност протестите срещу еврото да бъдат преформатирани в социални. Протестите против еврото са протести срещу опитът за бруталното ни ограбване чрез една не дотам хитра наднационална банкова врътка.

В момента тече класова битка и богатите я печелят. Печелят я толкова убедително, че вече не се стараят да играят внимателно. Полицията и правосъдието са на тяхна страна. Полицаите приличат по татуировките и брадите си на някакъв лош концепт арт на филм за техновикинги. Те не са сред нас, за да ни пазят. Усещате го, нали? Правосъдието отдавна е престанало да бъде правосъдие. Темида не е само сляпа. Тъпа е. Със силиконови джуки и фъфли закони. Фъфли ги лошо и неразбираемо.

По стар навик търсим някой, на който да се оплачем. Ами няма такъв. Съжалявам, ама наистина няма. Институциите работят зад добре охраняваните си портали. Там хора не се допускат. В краен случай се допускат входящи преписки. Днес и Вазов го няма, та хората да се събират пред прозорците на къщата му, за да обявят скръбта си.

Ние сме като пиле в селскостопанския двор, което трябва да снася яйца всеки ден, за да живее, а когато се побърка от снасяне и яйцата му секнат, знае, че ще бъде опечено на социалната скара на неплатените осигуровки.

Протестите срещу еврото не са заради самото евро, както се опитват да ги изкарат. Никой протестиращ не мрази еврото, защото то му е направило нещо лошо. Протестите не са за дизайна на банкнотите, нито за оцветяването им. Протестът е, че утре ще се събудим по-бедни. Еврото е претекст това да ни се случи бързо и организирано.

Дори и най-заклетите евроатлантици ще измяукат, когато данъците им ударят тавана. Когато се наложи да плащат двойни и тройни осигуровки. В началото само тези на държавните хранилки ще гледат като преял лабрадор с кюфтета. Но и това няма да продължи дълго, защото парите за техния комфорт няма откъде постоянно да извират.

Вече цените започнаха да скачат. Влезте в магазина с петдесет лева и вижте с какво ще излезете. Това е проблемът на българите. От бедни ще станат още по-бедни. А накрая ще се окажат безнадеждно бедни. В такава ситуация човек не мисли да прави семейство, да отглежда деца. Но доколкото чувам, и за това е помислено. Ще се внасят деца от чужбина, за да запълнят държавната необходимостта от такива.


  • 1 нннннннннн

    27 45 Отговор
    в румъния инфлацията е висока . цените също . замразиха заплатите и вдигнаха данъците ....а са толкова далече от еврото......????? авторе.....

    Коментиран от #15

    16:06 04.10.2025

  • 2 Сталин

    62 11 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #13, #44

    16:09 04.10.2025

  • 3 Тоя винаги

    11 50 Отговор
    е бил черноглед . Ама е виждал преял с кюфтета лабрадор …

    Коментиран от #11

    16:09 04.10.2025

  • 4 Сталин

    45 5 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    16:10 04.10.2025

  • 5 Много вярно

    50 10 Отговор
    Авторът е загатнал за дълбоките промени, които предстоят. И те ще предизвикал огромни лоши последици за всички ни. Еврото наистина е проблем. Еврото защитават само глупаците, и корумпираните които ще спечелят от еврото.

    16:10 04.10.2025

  • 6 Сталин

    48 7 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #10, #12, #14

    16:11 04.10.2025

  • 7 Браво!

    48 12 Отговор
    Браво! Точно това е положението. Дори жългопаветните взеха да проглеждат. Браво Йотовски!

    16:14 04.10.2025

  • 8 Спецназ

    32 5 Отговор
    Разлика, Баце НЕМА ДА ИМА!

    Както сега нищо не можеш да си купиш с 20 лева,

    така след НОва Годин нема да си купиш нищо и с 20 евро!

    16:17 04.10.2025

  • 9 Боби

    13 42 Отговор
    Тоя майка му не го ли е изгонила на улицата да си намери истинска работа вече, вместо да се прави на остроумен по сайтовете?!

    Коментиран от #16

    16:17 04.10.2025

  • 11 Сила

    7 37 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя винаги":

    И завистлив ......!!! много черноглед , негативен , завистлив и вечно гладен ... и жаден !!! Завидял е и на лабрадора явно ....Имил Гьотефф , какво очакваш от тоя несретник !??

    16:19 04.10.2025

  • 14 копи пейст

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Прощай Григорий...

    16:20 04.10.2025

  • 15 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    28 9 Отговор

    До коментар #1 от "нннннннннн":



    Урсула идва да ни граби, нали така? ЕЦБ печата трилиони евро, но идва за жълтите стотинки на България!!! 5-милионна България ще плаща дълга на 300-400-милионната еврозона!!!
    🇧🇬 > 🇪🇺
    🇧🇬 > 🇺🇲



    .

    Коментиран от #17

    16:21 04.10.2025

  • 16 Сила

    6 19 Отговор

    До коментар #9 от "Боби":

    Майка е , жали го ....цяло лято спа на пейката пред блока ама застудя и женицата пак си го прибра от жал !!! Майчина съдба ....

    16:22 04.10.2025

  • 17 Ето така

    41 6 Отговор

    До коментар #15 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Само от затриването на Козлодуй и Белене, само досега за 20 години, сме загубили над 400 миларда евро! Не слагаме разграбеното селски стопанство, животновъдство, липсващата индустрия за 300 милиарда по цени от 2000 година.

    Коментиран от #19

    16:25 04.10.2025

  • 18 имил гьотоф

    4 11 Отговор
    приема по здрави на капъ куле всяка вечер

    Коментиран от #23

    16:27 04.10.2025

  • 19 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    24 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ето така":


    Е, да, прав си! Все пак в цяла еврозона само България има АЕЦ!!! И само България развива земеделие!!! И те бяха затрити от външни сили, разбира се, не от вътрешните демократични управници!!!
    👍
    😉😂



    .

    Коментиран от #29

    16:29 04.10.2025

  • 20 Стенли

    28 6 Отговор
    Ето едни човек който казва право куме в очите така е само да кажеш че царят е гол и веднага те изкарват копейка и путинст 🤔😮‍💨

    16:31 04.10.2025

  • 21 фен

    4 22 Отговор
    Кафа вече от дървени философи. Вазов, а, а знае ли тоя колко рушвет е платил дядо му на гръцкия владика да се оженят майка му и баща му като първи братовчеди. Знае ли кога финикийците са заменили мидените черупки "монета" с истински пари или защо са назъбени монетите и от кого...ама да чешем език.

    16:36 04.10.2025

  • 22 Не мога да повярвам

    15 3 Отговор
    Постепенно бавно и полека започват да проглеждат.

    16:37 04.10.2025

  • 23 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "имил гьотоф":

    Уточнение ....на TIR паркинга !!! Зад 🚾 то ....

    16:38 04.10.2025

  • 24 !!!?

    9 16 Отговор
    Евро...кошмарът на Копейките !!!?

    Коментиран от #40

    16:38 04.10.2025

  • 25 Цвете

    10 3 Отговор
    НЕЩО ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ ИМА ЛИ???? КАРТИНАТА Е НАРИСУВАНА НО НЯМАМЕ ПАРИ ДА Е КУПИМ.ИСТИНАТА Е, КАТО ЕДИН ЧИСТ ВОДОПАДА. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    16:44 04.10.2025

  • 26 Одобрена кандидатура за еврото

    17 2 Отговор
    По телефона постоянно ми звънят лихвари и други такива шмекери с номера че съм бил одобрен за кредит. Как може да съм одобрен като просто не съм кандидатствал за такъв?

    16:44 04.10.2025

  • 27 Оценка 5 звезди

    19 4 Отговор
    С натрапването на еврото и набутването ни в капана на еврозоната ВЕЧЕ бързо и организирано ОБЕДНЯВАМЕ.

    Всеки ден, всеки месец - по-високи цени.

    Инфлацията е разгонена кучка. Разгонена е от евро-атлантическите подлоги, които са на власт в нещастна България.

    Но и техният край ще дойде с подоходен данък, с по-висок ДДС, с премахване на максималния размер на осигурителния доход. Защото самоубиствената война на евроатлантиците срещу създателката на Третата българска държава изисква тотално обедняване.

    Пороят в Елените (Кретените) е ярък пример какво ще стане с инвестициите на богатите и самодоволни нагаждачи към силния на деня.

    16:45 04.10.2025

  • 28 Тома

    17 2 Отговор
    От 35 години държава няма

    Коментиран от #38

    16:50 04.10.2025

  • 29 Е да

    17 2 Отговор

    До коментар #19 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Външните сили имат вътрешни маши.

    16:50 04.10.2025

  • 30 Мнение

    18 4 Отговор
    Браво! Точно, истинско и вярно написано. Тази политическа сган, начело с дебелия и толупа, незабавно трябва да бъде унищожена и в пряк и в преносен смисъл. Иначе за народа няма да има живот в такава мафиотска държава.

    16:55 04.10.2025

  • 31 Павел пенев

    16 4 Отговор
    Това е бруталната истина. Така е с Бойко крадеца, премиера Хаяши и Шиши свинята.

    16:57 04.10.2025

  • 32 Дедовия

    20 2 Отговор
    Ами имаше един умен човек, който убиха преди година, казваше се Георги Ифандиев и неговите думи бяха - спрете да плащате - данъци, такси и всичко ще си дойде на мястото, но трябва организация за това и обединение на хората. Иначе авторът е Абсолютно прав.

    Коментиран от #37

    16:57 04.10.2025

  • 33 Еврото 🪙

    6 1 Отговор
    Няма от къде да вкарат повече чужденци
    Във България да им правят деца а богаташите ще изчезнат много бързо от България като всичко се разпадне на основи 🏡🏚️🎭

    17:08 04.10.2025

  • 34 Факти?

    3 16 Отговор
    Докога трибуна за хаховци?

    17:09 04.10.2025

  • 35 Здрасти

    8 3 Отговор
    Това заслужава овцата, да бъде стригана и по някое време дадена за курбан за здравето на някой дебелосе. ко..

    17:10 04.10.2025

  • 37 МДАМ

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Дедовия":

    Кой го е убил като е умрял от рак на панкреаса? Въображението на копейките е уникално, но само доколкото съвпада с Кремълското обаче.

    17:13 04.10.2025

  • 38 А преди 35 години

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    "държавата" беше в излишък, особено в колониалното й роболепно отношение към ссср- то.

    17:15 04.10.2025

  • 39 алахулю фишер

    1 2 Отговор
    днес четох , че еврото ни спасява от предстоящ фалит - т.р имаме достатъчно набъбнали сметки в момента

    17:22 04.10.2025

  • 40 Доктор

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "!!!?":

    Идиот.

    Коментиран от #42

    17:29 04.10.2025

  • 41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 3 Отговор
    Винаги чета с удоволствие статиите на автора, но и с тревога, защото това, което ни казва е вярно!

    17:31 04.10.2025

  • 42 И ти сигур

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Доктор":

    тъй виеш - като вук един.
    Не помага. След 3 месеца си на евро.

    17:35 04.10.2025

  • 43 Факт

    0 1 Отговор
    Ние сме против дизайна, графичното оформление, цветовете и символите по еврото!

    17:41 04.10.2025

  • 44 така де

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    искаш да кажеш че ако ти прехвърлят имота преди смъртта си пак дължиш данък но е много по малък .тО И сега при смърт държавата прибира до 30 % от парите в банката

    17:43 04.10.2025