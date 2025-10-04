Аве, Евро! Бедните те поздравяват!

Имало опасност протестите срещу еврото да бъдат преформатирани в социални. Протестите против еврото са протести срещу опитът за бруталното ни ограбване чрез една не дотам хитра наднационална банкова врътка.
В момента тече класова битка и богатите я печелят. Печелят я толкова убедително, че вече не се стараят да играят внимателно. Полицията и правосъдието са на тяхна страна. Полицаите приличат по татуировките и брадите си на някакъв лош концепт арт на филм за техновикинги. Те не са сред нас, за да ни пазят. Усещате го, нали? Правосъдието отдавна е престанало да бъде правосъдие. Темида не е само сляпа. Тъпа е. Със силиконови джуки и фъфли закони. Фъфли ги лошо и неразбираемо.
Усещането ни не е за държава, а за престъпна организация. Държавните престъпления се прескачат пред очите ни и само бойкият мисиркуитет не ги забелязва. Журналистите девалвираха до държачи на микрофони. Разни хотели с водопади цъфтят като пустинни рози по време на безводие. Цели градове пият вода от водоноски. Иначе всичко е наред. Еврото идва. Идват бедните плащачи на чуждите сметки.
По стар навик търсим някой, на който да се оплачем. Ами няма такъв. Съжалявам, ама наистина няма. Институциите работят зад добре охраняваните си портали. Там хора не се допускат. В краен случай се допускат входящи преписки. Днес и Вазов го няма, та хората да се събират пред прозорците на къщата му, за да обявят скръбта си.
Ние сме като пиле в селскостопанския двор, което трябва да снася яйца всеки ден, за да живее, а когато се побърка от снасяне и яйцата му секнат, знае, че ще бъде опечено на социалната скара на неплатените осигуровки.
Протестите срещу еврото не са заради самото евро, както се опитват да ги изкарат. Никой протестиращ не мрази еврото, защото то му е направило нещо лошо. Протестите не са за дизайна на банкнотите, нито за оцветяването им. Протестът е, че утре ще се събудим по-бедни. Еврото е претекст това да ни се случи бързо и организирано.
Дори и най-заклетите евроатлантици ще измяукат, когато данъците им ударят тавана. Когато се наложи да плащат двойни и тройни осигуровки. В началото само тези на държавните хранилки ще гледат като преял лабрадор с кюфтета. Но и това няма да продължи дълго, защото парите за техния комфорт няма откъде постоянно да извират.
Вече цените започнаха да скачат. Влезте в магазина с петдесет лева и вижте с какво ще излезете. Това е проблемът на българите. От бедни ще станат още по-бедни. А накрая ще се окажат безнадеждно бедни. В такава ситуация човек не мисли да прави семейство, да отглежда деца. Но доколкото чувам, и за това е помислено. Ще се внасят деца от чужбина, за да запълнят държавната необходимостта от такива.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннннннннн
Коментиран от #15
16:06 04.10.2025
2 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #13, #44
16:09 04.10.2025
3 Тоя винаги
Коментиран от #11
16:09 04.10.2025
4 Сталин
PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие
16:10 04.10.2025
5 Много вярно
16:10 04.10.2025
6 Сталин
Коментиран от #10, #12, #14
16:11 04.10.2025
7 Браво!
16:14 04.10.2025
8 Спецназ
Както сега нищо не можеш да си купиш с 20 лева,
така след НОва Годин нема да си купиш нищо и с 20 евро!
16:17 04.10.2025
9 Боби
Коментиран от #16
16:17 04.10.2025
11 Сила
До коментар #3 от "Тоя винаги":И завистлив ......!!! много черноглед , негативен , завистлив и вечно гладен ... и жаден !!! Завидял е и на лабрадора явно ....Имил Гьотефф , какво очакваш от тоя несретник !??
16:19 04.10.2025
14 копи пейст
До коментар #6 от "Сталин":Прощай Григорий...
16:20 04.10.2025
15 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "нннннннннн":
Урсула идва да ни граби, нали така? ЕЦБ печата трилиони евро, но идва за жълтите стотинки на България!!! 5-милионна България ще плаща дълга на 300-400-милионната еврозона!!!
🇧🇬 > 🇪🇺
🇧🇬 > 🇺🇲
.
Коментиран от #17
16:21 04.10.2025
16 Сила
До коментар #9 от "Боби":Майка е , жали го ....цяло лято спа на пейката пред блока ама застудя и женицата пак си го прибра от жал !!! Майчина съдба ....
16:22 04.10.2025
17 Ето така
До коментар #15 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Само от затриването на Козлодуй и Белене, само досега за 20 години, сме загубили над 400 миларда евро! Не слагаме разграбеното селски стопанство, животновъдство, липсващата индустрия за 300 милиарда по цени от 2000 година.
Коментиран от #19
16:25 04.10.2025
18 имил гьотоф
Коментиран от #23
16:27 04.10.2025
19 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #17 от "Ето така":
Е, да, прав си! Все пак в цяла еврозона само България има АЕЦ!!! И само България развива земеделие!!! И те бяха затрити от външни сили, разбира се, не от вътрешните демократични управници!!!
👍
😉😂
.
Коментиран от #29
16:29 04.10.2025
20 Стенли
16:31 04.10.2025
21 фен
16:36 04.10.2025
22 Не мога да повярвам
16:37 04.10.2025
23 Сила
До коментар #18 от "имил гьотоф":Уточнение ....на TIR паркинга !!! Зад 🚾 то ....
16:38 04.10.2025
24 !!!?
Коментиран от #40
16:38 04.10.2025
25 Цвете
16:44 04.10.2025
26 Одобрена кандидатура за еврото
16:44 04.10.2025
27 Оценка 5 звезди
Всеки ден, всеки месец - по-високи цени.
Инфлацията е разгонена кучка. Разгонена е от евро-атлантическите подлоги, които са на власт в нещастна България.
Но и техният край ще дойде с подоходен данък, с по-висок ДДС, с премахване на максималния размер на осигурителния доход. Защото самоубиствената война на евроатлантиците срещу създателката на Третата българска държава изисква тотално обедняване.
Пороят в Елените (Кретените) е ярък пример какво ще стане с инвестициите на богатите и самодоволни нагаждачи към силния на деня.
16:45 04.10.2025
28 Тома
Коментиран от #38
16:50 04.10.2025
29 Е да
До коментар #19 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Външните сили имат вътрешни маши.
16:50 04.10.2025
30 Мнение
16:55 04.10.2025
31 Павел пенев
16:57 04.10.2025
32 Дедовия
Коментиран от #37
16:57 04.10.2025
33 Еврото 🪙
Във България да им правят деца а богаташите ще изчезнат много бързо от България като всичко се разпадне на основи 🏡🏚️🎭
17:08 04.10.2025
34 Факти?
17:09 04.10.2025
35 Здрасти
17:10 04.10.2025
37 МДАМ
До коментар #32 от "Дедовия":Кой го е убил като е умрял от рак на панкреаса? Въображението на копейките е уникално, но само доколкото съвпада с Кремълското обаче.
17:13 04.10.2025
38 А преди 35 години
До коментар #28 от "Тома":"държавата" беше в излишък, особено в колониалното й роболепно отношение към ссср- то.
17:15 04.10.2025
39 алахулю фишер
17:22 04.10.2025
40 Доктор
До коментар #24 от "!!!?":Идиот.
Коментиран от #42
17:29 04.10.2025
41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:31 04.10.2025
42 И ти сигур
До коментар #40 от "Доктор":тъй виеш - като вук един.
Не помага. След 3 месеца си на евро.
17:35 04.10.2025
43 Факт
17:41 04.10.2025
44 така де
До коментар #2 от "Сталин":искаш да кажеш че ако ти прехвърлят имота преди смъртта си пак дължиш данък но е много по малък .тО И сега при смърт държавата прибира до 30 % от парите в банката
17:43 04.10.2025