ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

проф. Бурханетин Дуран

ръководител на комуникациите на Турция

Световната политика в момента е в критичен момент, разтърсена от структурни кризи, произтичащи от международния ред след Втората световна война, белязан от дисфункцията на институциите и засилването на геополитическата конкуренция в сивите зони. Това пише в свои анализ проф. Бурханетин Дуран, ръководител на комуникациите на президентството на Турция, озаглавена „Турция на прага на глобалната системна трансформация“.

Това междуцарствие, в което еднополюсното господство е приключило, но многополюсността остава неустановена, представлява както дълбоки рискове, така и огромни възможности. Под ръководството на нашия президент, Турция точно интерпретира тази глобална несигурност; Вместо да остане в отбранителна позиция, тя позиционира визията „Век на Турция“ в самия център на международната система чрез проактивен подход, определящ дневния ред.

Нарастващата роля на Турция във външната политика не е продукт на идеологически предпочитания, а резултат от рационална грандиозна стратегия. Днес Турция е ангажирана страна на фланга на Западния алианс, като едновременно с това играе активна роля в Централна Азия чрез Организацията на тюркските държави, в Близкия изток чрез процесите на нормализация и в Тихоокеанския басейн чрез инициативата „Азия наново“. Посредническите усилия във войната между Русия и Украйна и осезаемият напредък, постигнат в кризи като тази между Сомалия и Етиопия, свидетелстват за капацитета на турската дипломация за разрешаване на кризи. Тази динамика направи Турция незаменим участник в решаването на критични глобални проблеми.

Чрез трансформацията, която постигна в своята отбранителна промишленост, Турция превърна стратегическото си влияние от теоретично твърдение в оперативна реалност на място. Нашето лидерство в технологиите за безпилотни летателни апарати (UAV) и безпилотни летящи апарати (UCAV) не е просто експортен успех, пише проф. Дуран. Това също така демонстрира способността на Турция да променя геополитическите уравнения в конфликтни зони като Карабах, Либия и Сирия. Проекти, включително KIZILELMA, KAAN, TCG Anadolu и Steel Dome, показаха, че Турция е преминала прага на технологична независимост и сега е способна да консолидира своята архитектура за сигурност със собствени средства.

Освен това, Турция увенчава стратегическото си положение по транспортните и енергийните коридори с визията си да се превърне в енергиен център.

Откриването на газовото находище Сакария в Черно море и нашата решителна позиция в Източното Средиземноморие са неразделна част от нашата стратегия за минимизиране на външната енергийна зависимост. В същото време, чрез проекти като TANAP и TurkStream, Турция пое ключова роля в сигурността на енергийните доставки на Европа, използвайки енергията ефективно като инструмент на външната политика.

„Нашата страна се превърна в представител на концепцията за „съвестна сила“ в света“

В ерата след пандемията, белязана от преструктурирането на глобалните вериги за доставки, Турция се очерта като най-безопасният и ефикасен маршрут на Средния коридор, простиращ се от Китай до Европа. Статутът на летище Истанбул като глобален център, заедно с Мармарай, моста Явуз Султан Селим и големите магистрални проекти, представлява физическата инфраструктура на нашата цел да позиционираме Анатолия като сърцето на световната търговия. В съчетание с нашия експортно-ориентиран модел на растеж, този логистичен капацитет постоянно увеличава дела на Турция в световната търговия.

Великият суфийски мислител, човек на мисълта и духовната проницателност, Мевляна Джалалудин Руми, определя справедливостта като „да се даде на всеки дължимото и да се постави всичко на законното му място“. Водена от разбирането на Руми, че „поливането на дърво е справедливост, докато поливането на трънливи храсти е равносилно на потисничество“, Турция се стреми да запази и подхранва дървото на съвестта на човечеството.

Протягайки ръка за помощ, чрез принципите на хуманитарната дипломация, на всички нуждаещи се, не само в непосредствената си география, но и по целия свят, особено на потиснатите, Турция се превърна в представител на понятието за „съвестна сила“.

„Държавите също трябва да бъдат подготвени за хибридни войни и да разработят необходимите мерки“

През този период Турция предприе значителни стъпки и в публичната дипломация, друг аспект на диверсифицираната дипломация. Наред с популяризирането на Турция, инструментите на публичната дипломация бяха използвани за противодействие на черната пропаганда, насочена срещу страната.

Нашата цел е да гарантираме, че марката „Турция“ ще постигне полагащото ѝ се място в световен мащаб и ще се превърне в модел чрез ценностите и принципите, които представлява.

В тази нова ера конфликтите и войните вече не се водят единствено с конвенционални оръжия и системи. През последните години общественото въздействие на социалните медии се разшири, киберзаплахите се разнообразиха, а операциите за управление на възприятията и методите за дезинформация се разпространиха.

С въвеждането на инструменти за изкуствен интелект започнаха да се появяват както положителни, така и отрицателни последици в информационната екосистема. Технологичната трансформация на нашето време сигнализира за началото на изцяло нова фаза в областта на комуникацията. Тази хаотична среда носи риска определени глобални компании, действащи в координация с някои държави, да установят де факто господство и капацитет за управление на комуникационната екосистема. Това означава заплаха за дигиталния суверенитет на държавите. В този контекст държавите трябва да се подготвят за хибридни войни, като разпознаят опасностите им и разработят контрамерки, като същевременно гарантират готовност да се възползват от новите технологични разработки по най-ефективния начин.

„Продължаваме решителната си борба срещу дезинформацията“

Укрепваме устойчивостта и готовността на страната ни срещу тези заплахи и рискове от ново поколение. Продължаваме борбата си срещу дезинформацията – един от най-важните оперативни инструменти, използвани от държавите една срещу друга – с непоколебима решителност.

Нашите екипи работят неуморно, за да предоставят точна информация на нашите граждани във всички области, да лишат възможности на агентите за управление на възприятията и да подобрят медийната грамотност в обществото. В среда, където фалшивата информация се разпространява като горски пожар, ние полагаме постоянни усилия за защита на обществото ни от опити за оформяне на дневен ред чрез алгоритми.