Планът на Тръмп! И Владимир Путин получи покана от САЩ за "Мирния съвет"

19 Януари, 2026 12:45, обновена 19 Януари, 2026 12:50 2 833 89

В момента изучаваме всички подробности по това предложение, включително се надяваме на контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси, коментира Дмитрий Песков

Планът на Тръмп! И Владимир Путин получи покана от САЩ за "Мирния съвет" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Действително, президентът Путин също получи по дипломатически канали предложение да влезе в състава на този Съвет за мир. В момента изучаваме всички детайли на това предложение", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Надяваме се на контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси", добави той.

Песков също така отбеляза днес, че Кремъл внимателно следи и анализира развоя на ситуацията около Гренландия.

"Като цяло, през последните дни получаваме много тревожна информация. Разбира се ние внимателно следим всичко, което се случва, и го анализираме", каза говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС. Песков добави, че Тръмп със сигурност ще влезе в световната история, ако присъедини Гренландия към САЩ.

Той отказа да коментира изказванията на американския президент, че съществува "руска заплаха" по отношение на арктическия остров.

Говорителят заяви също така в отговор на журналистически въпрос, че Путин няма планирани контакти с временния президент на Венецуела Делси Родригес в близко бъдеще, но при нужда може бързо да се свърже с нея. "Ние сме сме в постоянен контакт по дипломатически канали с временната президентка", добави Песков.


Русия
  • 1 бай Кольо

    56 13 Отговор
    Е ,че къде без царя-батушка?Вовата е един от властелините на света!

    Коментиран от #9, #40, #51, #67

    12:46 19.01.2026

  • 2 Българин

    26 62 Отговор
    Пази Боже от глад, болести, войни, путинисти и други бедствия.

    Коментиран от #18

    12:46 19.01.2026

  • 3 ХАУ

    54 12 Отговор
    Без кръчмаря нищо не става. Ще го схванете най- после!
    САЩ, Русия и Китай ще преразпределят картата на света.
    ХАУ!

    Коментиран от #24

    12:46 19.01.2026

  • 4 Атина Палада

    18 39 Отговор
    ще изпълнява ролята на шута .....

    Коментиран от #10

    12:46 19.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Всеки който иска да участва в съвета трябва да плати такса 1 млрд долара.

    12:47 19.01.2026

  • 6 Лудия козел

    35 17 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #30, #45

    12:47 19.01.2026

  • 7 Лудия козел

    21 34 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20, #75

    12:47 19.01.2026

  • 8 Лудия козел

    24 12 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #88

    12:47 19.01.2026

  • 9 КАРАГЬОЗ

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "бай Кольо":

    Императора!

    Коментиран от #12, #25

    12:47 19.01.2026

  • 10 Шута зелен

    35 7 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    никой не го базари.

    12:48 19.01.2026

  • 11 От кумова

    9 22 Отговор
    срама за пред хората , знаейки , че няма да отиде !

    12:48 19.01.2026

  • 12 Атина Палада

    5 30 Отговор

    До коментар #9 от "КАРАГЬОЗ":

    на бункера.....

    Коментиран от #16

    12:48 19.01.2026

  • 13 Айде

    21 2 Отговор
    Не е ясно дали американците ще намерят сили да бутнат лудия си президент!

    12:49 19.01.2026

  • 14 Българин

    8 14 Отговор
    Съвсем нормално! Все пак, всеки участник трябва да внесе поне милиард долара, във фонда на Тръмп.
    Колкото повече, толкова повече!

    12:49 19.01.2026

  • 15 Руски колхозник

    27 6 Отговор
    ...а някои говореха,че Путин бил "отлъчен " от света.

    12:50 19.01.2026

  • 16 ЗеленНаркоман

    25 8 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Бункера ми е в Полша

    12:50 19.01.2026

  • 17 Това е невероятно и шокиращо

    29 4 Отговор
    Нашата ,, велика ,, генералша урси е в шок

    12:50 19.01.2026

  • 18 овч, 🐑

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Пази боже и от неумни , дето драскат по сайтовете по цял ден !

    Коментиран от #29

    12:51 19.01.2026

  • 19 Розовото пони Путин

    12 24 Отговор
    Никъде не отивам, няма да мръдна извън бункера 🌈😅🌈🥳

    12:51 19.01.2026

  • 20 Ха-ха

    26 13 Отговор

    До коментар #7 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:52 19.01.2026

  • 21 Стандартно

    23 20 Отговор
    Диктаторът както обикновено ще прати някой двойник или изобщо няма да отиде .

    12:53 19.01.2026

  • 22 Както винаги.

    8 21 Отговор
    Руснаците отговарят без някой да ги пита.

    12:53 19.01.2026

  • 23 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 18 Отговор
    Мисля да остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    12:53 19.01.2026

  • 24 .....

    9 26 Отговор

    До коментар #3 от "ХАУ":

    САЩ и Китай -да, но Русийката къде я слагаш, тя е беден и отритнат парий, вместо света, тя ще разпределя купоните за хляб на руското население.

    Коментиран от #31

    12:54 19.01.2026

  • 25 бай Кольо

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "КАРАГЬОЗ":

    Да,точно!

    12:54 19.01.2026

  • 26 Питам

    10 16 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #32

    12:54 19.01.2026

  • 27 Гориил

    20 11 Отговор
    Русия вероятно ще отхвърли предложението на Тръмп. Москва има богат опит и история на директно взаимодействие с клиенти в Близкия изток.Освен това, нищо, което е в интерес на Русия, не може да бъде споделяно със Съединените щати и Израел. Москва винаги е водила, води и ще продължи да води независима игра в този горещ и нестабилен регион.

    Коментиран от #37

    12:55 19.01.2026

  • 28 Евалла бре, Кисинджър приживе им го

    20 4 Отговор
    рече! "Турете Русия на масата за преговори". Ами да го прости Господ човекът вече, но той макар и на възраст знаеше какво говори. Така трябва да се започне от някъде да се разплита чорапът.

    12:55 19.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха🤣

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "Лудия козел":

    голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, стига с този страх 🤣🤣🤣

    12:55 19.01.2026

  • 31 Това

    10 3 Отговор

    До коментар #24 от ".....":

    На тебе ти се иска, ама то не това което е в действителност.

    12:56 19.01.2026

  • 32 пиночет

    11 16 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    12:57 19.01.2026

  • 33 село мое , 🐮

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    Докъде си се довело ...Ха-ха ! 🐽

    Коментиран от #38, #39, #42

    12:57 19.01.2026

  • 34 Театър "Сълза и смях 🎭"

    20 3 Отговор
    А в програмата за вечерта, ще има шоу на Маг Зелен, с невероятният му номер върху златна тоалетна чиния, как изчезват милиарди за секунди,с участието на страхотната асистенция на Урсула и групата на незначителните, а ледът за уискито и водката,ще е от Гренландия.Наздраве!

    12:57 19.01.2026

  • 35 Гориил

    11 4 Отговор
    Ако от Русия се изисква да издаде чек в брой за няколкостотин милиона долара, Москва ще издаде такъв чек като авансово плащане на Украйна, но най-вероятно ще откаже поканата за Съвета за мир.

    12:59 19.01.2026

  • 36 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    8 16 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    12:59 19.01.2026

  • 37 Каква независима игра

    7 16 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    ще води Москва, като загуби цялото си влияние в региона. САЩ ги направиха тотални смешници пред съюзниците им в целия Близък Изток, Кавказ, Сирия и Венецуела. За Москва останаха само срама и унижението.

    13:00 19.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Благодарим ти

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "село мое , 🐮":

    За селското мнение.

    Коментиран от #44

    13:00 19.01.2026

  • 40 Бай Ганьо

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "бай Кольо":

    Путин е шефа на кенеффа

    Коментиран от #56

    13:00 19.01.2026

  • 41 Вова тааааа

    8 0 Отговор
    Няма да дойда това е скучно на мен дъвки и локуми не ми се дъвчат.

    13:03 19.01.2026

  • 42 Я се стегни малко

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "село мое , 🐮":

    бе папук😂🤣😂🤣😂

    13:03 19.01.2026

  • 43 Гориил

    8 2 Отговор
    В действителност, Близкият изток преживява временно затишие. Москва и Пекин няма да могат да сътрудничат със САЩ и Израел, без да се вземат предвид проблемите на Тайван и Украйна.

    13:04 19.01.2026

  • 44 село мое , 🐮

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Благодарим ти":

    Наглеждай добитъка и не се занимавай с неща , дето не са за твоята кра....ту...на ! 🐽

    Коментиран от #70

    13:04 19.01.2026

  • 45 фашистки рашастан в изолация

    7 12 Отговор

    До коментар #6 от "Лудия козел":

    Фашистка Русия се бие срещу демокрацията и свободата.

    Коментиран от #49

    13:06 19.01.2026

  • 46 Зеленски

    6 9 Отговор
    Имам си най скъпият бункер за 1,5 млрд.д.в Ново - Вознесенск.
    Пълен е с кокаин

    13:07 19.01.2026

  • 47 Операциите на САЩ

    10 6 Отговор
    нанасят огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    13:07 19.01.2026

  • 48 Оракула от Делфи

    7 3 Отговор
    Тръмп да внимава , че Путин може да го изпревари за
    Нобеловата награда за мир!!!
    Има много побъркани в този луд свят на измислени самоизбрали се презеденти и Пълководци???

    13:08 19.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 добай

    4 2 Отговор
    Е, картите вече се разкриха, на всички стана ясно. Досега се срамуваха, ама това време мина.

    13:09 19.01.2026

  • 51 Град Козлодуй

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "бай Кольо":

    Много грешиш приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.

    13:10 19.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 8 Отговор
    Руски клепари.

    Коментиран от #58, #61

    13:10 19.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 БРАВО НА ПУТИН И РУСИЯ !!!!!

    11 5 Отговор
    А надрусаняка защо не е поканен ?????????????

    Коментиран от #62

    13:11 19.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Где

    4 0 Отговор
    Танкери!

    13:13 19.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Смех с копейки

    7 9 Отговор

    До коментар #56 от "бай Кольо":

    Копейките не знаят руски.

    13:14 19.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ехеее

    6 9 Отговор

    До коментар #55 от "БРАВО НА ПУТИН И РУСИЯ !!!!!":

    защото комбинацията на пиене но одеколон + амфетамини съвсем влоши състоянието Медведката и не е в състояние да пътува :)))

    Коментиран от #69

    13:15 19.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Омазана ватенка

    8 5 Отговор
    Тази покана само Песков я,е "виждал и чувал".

    13:16 19.01.2026

  • 65 да питам

    7 5 Отговор
    верно ли Пуся не е поканен в Давос ?

    13:16 19.01.2026

  • 66 СЛАВА РУСИЯ !

    7 8 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    Коментиран от #68

    13:17 19.01.2026

  • 67 Факти

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "бай Кольо":

    Вовата е един от пластелините на света. Китай и САЩ го мачкат и го поставят в каквато си искат поза, но винаги надупена.

    13:18 19.01.2026

  • 68 Град Козлодуй

    11 8 Отговор

    До коментар #66 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    Коментиран от #71, #73

    13:18 19.01.2026

  • 69 Абе то дрогата не прощава ......

    7 3 Отговор

    До коментар #62 от "Ехеее":

    Питай надрусаняка и ще се увериш дженд.....

    Коментиран от #77

    13:19 19.01.2026

  • 70 Тихо пръдлю!

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "село мое , 🐮":

    Не си компетентен!

    13:19 19.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 коко

    2 5 Отговор
    Драги Анатолчо, уважаеми малък копейчо, защо ме триеш?

    13:22 19.01.2026

  • 73 Ти пък кой си бе ????

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Град Козлодуй":

    Оригинала или фалшимента му .....я вземете се разберете кой кой е !!!!

    13:23 19.01.2026

  • 74 финт

    4 0 Отговор
    "Съвета за кражби" вече взе да се оформя. Щом най-големите крадци, единият на украински територии, другият - на датски, застават рамо до рамо, работата е опечена, става дума за трилиони долари. Остава и крадците на Тайван да се присъединят и триото дето ще си разделят света е оформено

    Коментиран от #89

    13:24 19.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Калимеров

    2 4 Отговор
    Една среща , една покана и нещо го успиват май дребния. За компания на Мадуро и фамилия ли го готвят или с евреина директно на съд в Хага. Стомничката на третия път. Жълтия другар и съратник хич не е за вяра съдейки по това какво върши за околни и приятелски по- далечни държави. След Гренландия е Канада според реда на нещата . В Иран по-късно след сегашна военна намеса във вътрешни работи на държава.

    13:26 19.01.2026

  • 77 Правилно

    8 3 Отговор

    До коментар #69 от "Абе то дрогата не прощава ......":

    Алкохолът, пропагандата и дрогата не прощават. Ето го и поредното доказателство от вчера

    "Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия е най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"

    😆

    Коментиран от #87

    13:26 19.01.2026

  • 78 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    6 2 Отговор
    България да освободи веднага от затвора моя доставчик на брашно Брендо ....не мога да направя едно свястно среднощно обръщение за нашите неспирни победи на фронта !!!

    13:28 19.01.2026

  • 79 руската мечка

    3 6 Отговор
    май пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:31 19.01.2026

  • 80 Развийш ли

    5 5 Отговор
    Путин няма да отиде от страх да не го вкарат в чувал Най вероятно е да прати двойника ама хората го различават вече

    Коментиран от #83

    13:32 19.01.2026

  • 81 хахаха

    5 2 Отговор
    а първия дипломат на европа - кая калас получи ли покана, все пак някой трябва да разсмива публиката и да разведрява обстановката

    13:36 19.01.2026

  • 82 Зарил

    7 2 Отговор
    Кая КаласУрода и УрсулаКръвопийката поканени ли са?

    13:37 19.01.2026

  • 83 Как сте

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Развийш ли":

    Духалоф?

    13:37 19.01.2026

  • 84 Историк

    5 2 Отговор
    Все по-открито агент Краснов се излага пред света. Този мошеник надхвърли всичко и е готов на всичкия резил на земята, за да обслужи военнопрестъпника терорист Путин. Американците си избраха Путин за президент и сега са длъжни да спасят света от него, вместо да се лигавят. Съдбата на света е застрашена от обединението на двамата злодеи.

    13:40 19.01.2026

  • 85 руззззНаци

    2 1 Отговор
    Ето така се бори "руската заплаха" за Гренландия!....другари... Болно, болно рижо човече!

    13:42 19.01.2026

  • 86 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Някой от еуропуделите и малобританците поканен ли е?

    13:48 19.01.2026

  • 87 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Правилно":

    Изключително неук и необразован си.Да не кажа нещо по силно.Валенките нямат нищо общо с чорапите.По скоро наподобяват гумени ботуши,но са от степана вълна.Но в тях краката ти не мръзнат в дълбокият сняг и сибирският студ.Имах вуйчо,на който му ампутираха пръстите на краката,защото се беше предоверил на нашите "пиринки",работейки в тайгата .Аман от неуки пишлегари.

    13:52 19.01.2026

  • 88 1200 окупатори аут за вчера

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Кобзон е много доволен .

    14:00 19.01.2026

  • 89 Дано да не

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "финт":

    Отидем към китайците. Ще ни спукат от бачкане. Щатите ще ни карат да крадем. Най хубаво ще е при руснаците, водка и сельодка.

    14:00 19.01.2026

