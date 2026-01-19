Планът на Тръмп! И Владимир Путин получи покана от САЩ за "Мирния съвет"

Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Действително, президентът Путин също получи по дипломатически канали предложение да влезе в състава на този Съвет за мир. В момента изучаваме всички детайли на това предложение", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Надяваме се на контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси", добави той.

Песков също така отбеляза днес, че Кремъл внимателно следи и анализира развоя на ситуацията около Гренландия.

"Като цяло, през последните дни получаваме много тревожна информация. Разбира се ние внимателно следим всичко, което се случва, и го анализираме", каза говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС. Песков добави, че Тръмп със сигурност ще влезе в световната история, ако присъедини Гренландия към САЩ.

Той отказа да коментира изказванията на американския президент, че съществува "руска заплаха" по отношение на арктическия остров.

Говорителят заяви също така в отговор на журналистически въпрос, че Путин няма планирани контакти с временния президент на Венецуела Делси Родригес в близко бъдеще, но при нужда може бързо да се свърже с нея. "Ние сме сме в постоянен контакт по дипломатически канали с временната президентка", добави Песков.