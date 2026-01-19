Планът на Тръмп! И Владимир Путин получи покана от САЩ за "Мирния съвет"

Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Действително, президентът Путин също получи по дипломатически канали предложение да влезе в състава на този Съвет за мир. В момента изучаваме всички детайли на това предложение", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Надяваме се на контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси", добави той.
Песков също така отбеляза днес, че Кремъл внимателно следи и анализира развоя на ситуацията около Гренландия.
"Като цяло, през последните дни получаваме много тревожна информация. Разбира се ние внимателно следим всичко, което се случва, и го анализираме", каза говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС. Песков добави, че Тръмп със сигурност ще влезе в световната история, ако присъедини Гренландия към САЩ.
Той отказа да коментира изказванията на американския президент, че съществува "руска заплаха" по отношение на арктическия остров.
Говорителят заяви също така в отговор на журналистически въпрос, че Путин няма планирани контакти с временния президент на Венецуела Делси Родригес в близко бъдеще, но при нужда може бързо да се свърже с нея. "Ние сме сме в постоянен контакт по дипломатически канали с временната президентка", добави Песков.
1 бай Кольо
12:46 19.01.2026
2 Българин
12:46 19.01.2026
3 ХАУ
САЩ, Русия и Китай ще преразпределят картата на света.
ХАУ!
12:46 19.01.2026
4 Атина Палада
12:46 19.01.2026
5 Последния Софиянец
12:47 19.01.2026
6 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
12:47 19.01.2026
7 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:47 19.01.2026
8 Лудия козел
12:47 19.01.2026
9 КАРАГЬОЗ
До коментар #1 от "бай Кольо":Императора!
12:47 19.01.2026
10 Шута зелен
До коментар #4 от "Атина Палада":никой не го базари.
12:48 19.01.2026
11 От кумова
12:48 19.01.2026
12 Атина Палада
До коментар #9 от "КАРАГЬОЗ":на бункера.....
12:48 19.01.2026
13 Айде
12:49 19.01.2026
14 Българин
Колкото повече, толкова повече!
12:49 19.01.2026
15 Руски колхозник
12:50 19.01.2026
16 ЗеленНаркоман
До коментар #12 от "Атина Палада":Бункера ми е в Полша
12:50 19.01.2026
17 Това е невероятно и шокиращо
12:50 19.01.2026
18 овч, 🐑
До коментар #2 от "Българин":Пази боже и от неумни , дето драскат по сайтовете по цял ден !
12:51 19.01.2026
19 Розовото пони Путин
12:51 19.01.2026
20 Ха-ха
До коментар #7 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:52 19.01.2026
21 Стандартно
12:53 19.01.2026
22 Както винаги.
12:53 19.01.2026
23 Пасивен Кремълски педофил с токчета
12:53 19.01.2026
24 .....
До коментар #3 от "ХАУ":САЩ и Китай -да, но Русийката къде я слагаш, тя е беден и отритнат парий, вместо света, тя ще разпределя купоните за хляб на руското население.
12:54 19.01.2026
25 бай Кольо
До коментар #9 от "КАРАГЬОЗ":Да,точно!
12:54 19.01.2026
26 Питам
12:54 19.01.2026
27 Гориил
12:55 19.01.2026
28 Евалла бре, Кисинджър приживе им го
12:55 19.01.2026
30 хаха🤣
До коментар #6 от "Лудия козел":голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, стига с този страх 🤣🤣🤣
12:55 19.01.2026
31 Това
До коментар #24 от ".....":На тебе ти се иска, ама то не това което е в действителност.
12:56 19.01.2026
32 пиночет
До коментар #26 от "Питам":Този охлюв Путин, жив ли е още?
12:57 19.01.2026
33 село мое , 🐮
До коментар #29 от "Хаха":Докъде си се довело ...Ха-ха ! 🐽
12:57 19.01.2026
34 Театър "Сълза и смях 🎭"
12:57 19.01.2026
35 Гориил
12:59 19.01.2026
36 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
12:59 19.01.2026
37 Каква независима игра
До коментар #27 от "Гориил":ще води Москва, като загуби цялото си влияние в региона. САЩ ги направиха тотални смешници пред съюзниците им в целия Близък Изток, Кавказ, Сирия и Венецуела. За Москва останаха само срама и унижението.
13:00 19.01.2026
39 Благодарим ти
До коментар #33 от "село мое , 🐮":За селското мнение.
13:00 19.01.2026
40 Бай Ганьо
До коментар #1 от "бай Кольо":Путин е шефа на кенеффа
13:00 19.01.2026
41 Вова тааааа
13:03 19.01.2026
42 Я се стегни малко
До коментар #33 от "село мое , 🐮":бе папук😂🤣😂🤣😂
13:03 19.01.2026
43 Гориил
13:04 19.01.2026
44 село мое , 🐮
До коментар #39 от "Благодарим ти":Наглеждай добитъка и не се занимавай с неща , дето не са за твоята кра....ту...на ! 🐽
13:04 19.01.2026
45 фашистки рашастан в изолация
До коментар #6 от "Лудия козел":Фашистка Русия се бие срещу демокрацията и свободата.
13:06 19.01.2026
46 Зеленски
Пълен е с кокаин
13:07 19.01.2026
47 Операциите на САЩ
13:07 19.01.2026
48 Оракула от Делфи
Нобеловата награда за мир!!!
Има много побъркани в този луд свят на измислени самоизбрали се презеденти и Пълководци???
13:08 19.01.2026
50 добай
13:09 19.01.2026
51 Град Козлодуй
До коментар #1 от "бай Кольо":Много грешиш приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай.
13:10 19.01.2026
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
13:10 19.01.2026
55 БРАВО НА ПУТИН И РУСИЯ !!!!!
13:11 19.01.2026
57 Где
13:13 19.01.2026
59 Смех с копейки
До коментар #56 от "бай Кольо":Копейките не знаят руски.
13:14 19.01.2026
62 Ехеее
До коментар #55 от "БРАВО НА ПУТИН И РУСИЯ !!!!!":защото комбинацията на пиене но одеколон + амфетамини съвсем влоши състоянието Медведката и не е в състояние да пътува :)))
Коментиран от #69
13:15 19.01.2026
64 Омазана ватенка
13:16 19.01.2026
65 да питам
13:16 19.01.2026
66 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
13:17 19.01.2026
67 Факти
До коментар #1 от "бай Кольо":Вовата е един от пластелините на света. Китай и САЩ го мачкат и го поставят в каквато си искат поза, но винаги надупена.
13:18 19.01.2026
68 Град Козлодуй
До коментар #66 от "СЛАВА РУСИЯ !":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
13:18 19.01.2026
69 Абе то дрогата не прощава ......
До коментар #62 от "Ехеее":Питай надрусаняка и ще се увериш дженд.....
13:19 19.01.2026
70 Тихо пръдлю!
До коментар #44 от "село мое , 🐮":Не си компетентен!
13:19 19.01.2026
72 коко
13:22 19.01.2026
73 Ти пък кой си бе ????
До коментар #68 от "Град Козлодуй":Оригинала или фалшимента му .....я вземете се разберете кой кой е !!!!
13:23 19.01.2026
74 финт
13:24 19.01.2026
76 Калимеров
13:26 19.01.2026
77 Правилно
До коментар #69 от "Абе то дрогата не прощава ......":Алкохолът, пропагандата и дрогата не прощават. Ето го и поредното доказателство от вчера
"Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия е най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"
😆
13:26 19.01.2026
78 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
13:28 19.01.2026
79 руската мечка
13:31 19.01.2026
80 Развийш ли
13:32 19.01.2026
81 хахаха
13:36 19.01.2026
82 Зарил
13:37 19.01.2026
83 Как сте
До коментар #80 от "Развийш ли":Духалоф?
13:37 19.01.2026
84 Историк
13:40 19.01.2026
85 руззззНаци
13:42 19.01.2026
86 Хохо Бохо
13:48 19.01.2026
87 Ха ха
До коментар #77 от "Правилно":Изключително неук и необразован си.Да не кажа нещо по силно.Валенките нямат нищо общо с чорапите.По скоро наподобяват гумени ботуши,но са от степана вълна.Но в тях краката ти не мръзнат в дълбокият сняг и сибирският студ.Имах вуйчо,на който му ампутираха пръстите на краката,защото се беше предоверил на нашите "пиринки",работейки в тайгата .Аман от неуки пишлегари.
13:52 19.01.2026
88 1200 окупатори аут за вчера
До коментар #8 от "Лудия козел":Кобзон е много доволен .
14:00 19.01.2026
89 Дано да не
До коментар #74 от "финт":Отидем към китайците. Ще ни спукат от бачкане. Щатите ще ни карат да крадем. Най хубаво ще е при руснаците, водка и сельодка.
14:00 19.01.2026