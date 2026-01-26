Новини
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

26 Януари, 2026 23:48 834 29

Колкото повече умни автомобили се движат по европейските пътища, толкова по-прецизни и детайлни стават събираните от тях данни

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Полша започва да ограничава използването на автомобили от Китай. Защото китайците са лидери в разработването на умни автомобили. А данните, събирани от такива автомобили, могат да бъдат ползвани за шпионаж и кибератаки.

"Имаме склонността да мислим за колата просто като за превозно средство, с което се придвижваме от точка А до точка Б", казва Паулина Узнанска, анализатор в Центъра за източни изследвания във Варшава и автор на широко коментиран доклад под заглавие "Смартфони на колела - интелигентни автомобили от Китай и киберсигурността в Европа" .

В интервю за полското радио TokFM авторката на доклада обяснява: "Китайците са световни лидери в разработването на интелигентни автомобили. Тези коли са оборудвани с множество сензори, със свръхмодерни камери и радарни устройства, които позволяват събиране на голямо количество данни - както вътре, така и извън автомобила". А в най-лошия случай тези данни могат да бъдат използвани за шпионаж, за кибератаки или дори за военни цели.

Забрана за паркиране в близост до стратегически обекти

Това предупреждение вече е стигнало и до полското министерство на отбраната. Макар все още да няма официално решение, министерството потвърди пред медиите, че автомобилите на производители от Китай вече няма да могат да се движат на военни терени или да паркират в близост до стратегически важни обекти. Планира се също на военните да бъде забранено да свързват служебните си смартфони с бордовите компютри на китайски автомобили.

Планираната мярка е преди всичко предпазна, казва политологът и експерт по Азия Марчин Пшиходняк. "Сравнима е с ваксина срещу болест, за която не е сигурно дали ще избухне, но има съвсем реален риск", посочва експертът.

Бум в продажбите на нови китайски автомобили

Досега потенциалните заплахи от вградената технология в китайските автомобили не са били обект на сериозен дебат в Полша. Напротив: само през последната година продажбите на нови автомобили от Китай са се увеличили четирикратно.

За това има основателни причини, обяснява полският автомобилен експерт Камил Макула: китайските автомобили не само са средно с 15 до 20 процента по-евтини, но и предлагат много добро технологично оборудване. "Поляците обичат технологиите. Харесват електрониката и технологичните иновации . Затова и бързо сменят и телевизорите и компютрите си."

Как Китай регулира автомобилите от чужбина

Колкото повече умни автомобили се движат по европейските пътища, толкова по-прецизни и детайлни стават събираните от тях данни. Именно поради това в своя доклад Паулина Узнанска изследва и как самите китайци подхождат към такива технологии в автомобилите на чуждестранни производители.

"Наблюдаваме, че китайците подхождат с голяма предпазливост към чуждестранните производители на интелигентни автомобили. Те са наясно, че съществуват реални рискове - и се опитват да се предпазят от тях със собствена регулаторна система", обяснява Узнанска. Правят го например чрез строги правила и процедури за лицензиране на чуждестранни компании, които периодично се актуализират в зависимост от технологичното развитие.

Би било добре Европа да разгледа по-внимателно тези правила, призовава в тази връзка Узнанска. Макар в момента ЕС да извършва оценка на рисковете за киберсигурността, свързани с интелигентните автомобили, засега Европа определено изостава от Китай в тази сфера.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
