Ново дъно в демографската криза на Китай - какво значи това за икономиката

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2025 година Китай регистрира една от най-ниската си раждаемост в историята, след като населението на страната се сви за четвърта поредна година. Това задълбочава демографското предизвикателство, което може да затрудни втората по големина икономика в света през следващите десетилетия. Това отбелязва в свой анализ CNN.

Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че през изминалата година процентът падна до 5,63 раждания на 1000 души. Спадът предполага, че лекото покачване на раждаемостта през 2024 г. е по-скоро отклонение, отколкото обръщане на процеса на иначе стабилния спад от 2016 г. насам.

Китайската икономика нарасна с 5% през 2025 г., което е в съответствие с годишната цел на правителството от "около 5%".

Годишното разширяване беше подкрепено от скок в китайския износ, който компенсира търговското напрежение със САЩ и слабото потребление в страната. Китай натрупа рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара миналата година, въпреки периодичната търговска война на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Данните обаче показаха и забавяне на икономиката през четвъртото тримесечие на 2025 година, като страната регистрира само 4,5% растеж спрямо предходната година - най-бавното тримесечно увеличение от края на 2022 г.

Длъжностните лица приветстваха "забележителната стабилност" на икономиката, като ръководителят на статистическото бюро Канг И заяви, че това е постигнато въпреки "сложна и тежка ситуация, белязана от бързи промени във външната среда и нарастващи вътрешни предизвикателства".

Въпреки целевия годишен икономически растеж, данните за раждаемостта нанасят удар върху усилията на Пекин да обърне въздействието на десетилетия строг, държавно наложен контрол върху раждаемостта в рамките на вече изоставената политика "едно дете" и да убеди повече млади хора да имат деца.

Според данните през изминалата година общото население на Китай е намаляло с 3,39 милиона. Броят на населението на страната е 1,4 милиарда за 2025 г.

Демографското предизвикателство пред Китай

Променящата се демография на Китай се възприема като сериозно предизвикателство от властите, тъй като работната сила на страната намалява, а населението в пенсионна възраст нараства. През 2025 г. броят лицата над 60 години достигна 323 милиона души и съставлява 23% от населението, което е с един процентен пункт повече от 2024 г.

Години на строг контрол на населението с политиката "едно дете", която беше премахната през 2016 г., ускориха тенденциите, наблюдавани в други страни като Япония и Южна Корея, където спадът на раждаемостта се наблюдава в резултат на повишаване на нивата на образование, променящи се възгледи за брака, бърза урбанизация и по-високи разходи за отглеждане на деца.

Според прогнозите на Организацията на обединените нации, до 2100 година половината китайско население може да е над 60-годишна възраст - реалност с потенциално дългосрочни последици не само за икономиката на Китай, но и за амбициите му да съперничи на Съединените щати като военна сила.

Китайският президент Си Дзинпин подчерта необходимостта от "сигурност на населението" и направи "развитието на висококачествено население" национален приоритет. Той също така ръководи усилията за автоматизиране и модернизиране на производствения гигант на страната, замествайки човешкия труд с роботизиран.

Миналата година централното правителство на Китай започна да предлага годишни парични бонуси на семейства с деца под тригодишна възраст, измени правилата за рационализиране на регистрацията на бракове и стартира схема за безплатни държавни предучилищни заведения.

Тези мерки се добавят към редица стимули, които местните власти са опитали през последните години, за да повишат раждаемостта - от данъчни облекчения и финансова помощ за закупуване и наемане на жилища до парични помощи и удължен отпуск по майчинство.

Анализаторите очакват повече политики или стимули в подкрепа на раждаемостта и брака през тази година. Но мнозина смятат, че ще бъде невъзможно да се спре спадът, особено след като младите хора се затрудняват да си намерят работа и да се справят с високите разходи за отглеждане на деца, докато жените казват, че неравномерното бреме на отглеждането на деца ги обезкуражава да създават или разширяват семейства.

По-малкото бебета може също да имат по-непосредствено икономическо въздействие. "Децата са "супер потребители". При толкова ниски нива на раждаемост, вътрешното търсене в Китай вероятно ще остане слабо, оставяйки икономиката все по-зависима от износа", казва И Фусиен, демографски експерт и старши учен в Университета на Уисконсин-Мадисън в САЩ.

Развитието на китайската икономика

Целевият БВП на Китай от 5% показва устойчивостта на икономиката му през година, в която тарифите върху китайския внос в САЩ за кратко достигнаха трицифрени числа.

Но според анализатори растежът прикрива по-дълбоки предизвикателства пред вътрешната икономика, с които политиците са под натиск да се справят през следващата година.

Експанзията се забави до 4,5% през четвъртото тримесечие на 2025 година, най-ниският темп, регистриран от възобновяването на икономиката след пандемията от Covid-19. Цифрата беше малко над прогнозата от 4,4%, проведена от анализатори, анкетирани от "Ройтерс", което позволи на данните да постигнат целта за растеж от 5% в година, в която икономическият растеж започна силно и загуби инерция.

Но докато Пекин се стреми да проектира образ на устойчивост, икономистите остават загрижени за слабите домакински разходи на фона на дефлационен натиск и прекомерната зависимост от износа за стимулиране на растежа - особено във време, когато правителствата в световен мащаб са станали по-тревожни от разширяващите се търговски дисбаланси.

Китайските производители и износители направиха завой през 2025 г., за да наложат стоките си по-дълбоко на пазарите по целия свят, включително в Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка, тъй като навлизането им на американския пазар беше под натиск от налозите на Тръмп. Тези тарифи сега са 20%, наложени в допълнение към съществуващите мита, след като в края на миналата година беше постигнато търговско примирие.

Въпреки силния импулс, воден от износа през първата половина на 2025 г., икономиката се забави през последните месеци, обременена от слабия растеж на потреблението, намаляващите инвестиции и рязкото спадане на промишлените печалби.

През декември м.г. продажбите на дребно нараснаха само с 0,9% в сравнение с ръста от 1,3% през ноември, което подчертава слабостта на потребителските разходи.

През годината инвестициите в жилищно строителство, производство и инфраструктура се забавиха до исторически минимум, свивайки се с 3,8%, според данните, публикувани днес, 19 януари - първият годишен спад в историята. В рамките на това, развитието на недвижимите имоти намаля със 17,2% на фона на продължаващия спад в сектора на недвижимите имоти.

Но според анализатори от Economist Intelligence Unit положителното за китайската икономика са били "силните инвестиции в изкуствен интелект и технологии и активната активност на финансовите пазари".

Какво следва?

Очаква се Пекин да определи целта си за растеж през март, когато се събере законодателният орган на Китай. Правителството ще представи и следващия си петгодишен икономически план, който ще ръководи стратегията за развитие и политическите приоритети на страната.

Според прогнозата на ОИСР обаче, направена през декември м.г., икономическият растеж на Китай ще отслабне до 4,4% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г., докато МВФ прогнозира растеж от 4,5% за следващата година.

Съществуват и въпроси относно точността на данните за БВП на Китай, които според някои анализатори са завишени, за да прикрият много по-нисък растеж. В доклад, публикуван миналия месец, анализатори от Rhodium Group твърдят, че БВП на Китай всъщност е нараснал между 2,5% и 3% през 2025 г.