Авторитарни лидери и диктатори: кой е в Съвета за мир на Тръмп

20 Февруари, 2026 10:32 1 598 34

Западни издания коментират първата среща на Съвета за мир на Тръмп

Авторитарни лидери и диктатори: кой е в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп проведе учредителна среща на председателствания лично от него Съвет за мир във Вашингтон вчера, а държавите, готови да платят 1 милиард долара, могат да закупят постоянно място в него, отбелязва тази сутрин в. „Ню Йорк таймс“, пише БТА.

Голямата новина от срещата е, че президентът обеща САЩ да предоставят 10 млрд. долара помощ за Газа. Той не уточни откъде ще дойдат тези пари и дали ще бъдат отпуснати с одобрението на Конгреса, посочва американският вестник и добави, че няколко други страни също са обещали да отпуснат финансови средства.

На срещата бяха очертани малко ясни цели, пише "Ню Йорк таймс". "Приличаше на Общото събрание на ООН, като всичко в него се върти около Доналд Тръмп. Той разказваше невероятни приказки, пускаше познати шеги. Накара хората да платят пари за нещо, което е нарекъл на себе си. Похвали филма на жена си. Разби враговете си. Изказа стари оплаквания. Похвали сам себе си. Доведе водещи членове на правителството си и след това се остави да го поздравят. Голяма част от срещата протече много необичайно", коментира американското издание.

Тръмп описа Съвета за мир като водещ световен орган за международен мир и хармония, написа от своя страна „Вашингтон пост“.

„Смятам, че това е най-значимият орган, разбира се, по отношение на власт и престиж“, заяви американският президент на първата среща в присъствието на представители на около две дузини страни, които приеха поканата му да се присъединят. „Никога не е имало нещо подобно, защото това са най-великите световни лидери. Почти всички приеха. Онези, които не (го направиха), и те ще (приемат). А някои се опитват да хитруват. Това няма да стане. Не можете да действате така с мен“, добави Тръмп, цитиран от „Вашингтон пост“.

Няколко лидери присъстваха на учредителното заседание, включително президентите на Индонезия и Аржентина, премиерът на Унгария и кралят на Бахрейн, въпреки че много държави членове изпратиха представители на по-ниско ниво. Редица европейски съюзници – почти всички от които отказаха да се присъединят към Съвета за мир - както и няколко други изпратиха наблюдатели на заседанието, отбеляза вестникът.

„Авторитарни лидери, силни на деня мъже и диктатори: кой е в Съвета за мир на Тръмп“, пише британският в. „Гардиън“. Група от предимно репресивни и авторитарни световни лидери и техните пратеници пристигнаха във Вашингтон за учредителната среща на новия орган, добавя вестникът.

Съветът беше създаден, за да приложи визията на Тръмп за бъдещето на ивицата Газа, след като тя беше разрушена от Израел, но американският президент разшири спектъра му, отбелязва „Гардиън“.

Глобалните сили, включително традиционните съюзници на САЩ, се опасяват, че ръководеният от Тръмп орган е опит за заобикаляне на по-демократичната Организация на обединените нации и нейната замяна с членски клуб, в който се плащат такси и който е управляван по капризите на един човек.

Много от държавите учредителки са управлявани от военни режими или диктатури, докато други се присъединяват, за да умилостивят Тръмп, пише „Гардиън“ и изброява имената на няколко лидери, както и ранга на страните им в годишната класация за политически права и човешки свободи, изготвена от „Фридъм хаус“.

Първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп в четвъртък беше съсредоточена основно върху самия президент и оскъдна откъм конкретни подробности, като малка група страни членки пое значителни финансови ангажименти и заяви, че ще се съобрази с Белия дом при възстановяването на Газа, пише изданието „Политико“.

Около две дузини страни членки обещаха над 6,5 млрд. долара финансови дарения за новата инициатива, обявена от американския президент, след 47-минутния спектакъл на Тръмп, който похвали изцяло мъжката група световни лидери в залата и настоя, че зараждащият се Съвет ще работи с, а не срещу ООН, акцентира изданието.

Въпреки че първата среща изглеждаше като щрих от поредния проект за суета на Тръмп, ангажиментите на няколко членове за възстановяването на Газа бяха конкретни. Финансовите обещания включват 1,2 милиарда долара от Обединените арабски емирства и 1 милион долара от Саудитска Арабия. Световната банка ще управлява даренията и ще ги разпределя под ръководството на Съвета за мир, каза ръководителят на финансовата институция Аджай Банга.

Първоначална инвестиция от около 1,25 милиарда долара ще бъде насочена към разчистването на мини, временното настаняване, охрана, медицински провизии и други нужди в палестинската територия.

По същата линия поне пет държави са осигурили военнослужещи за нови стабилизационни сили за Газа, каза американският генерал-майор Джаспър Джефърс. Две хиляди души са кандидатствали да се присъединят и към новата палестинска полицейска сила в Газа, добави българският дипломат Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа.

Президент Тръмп приветства вчера мира в Близкия изток, докато САЩ може да се готвят за потенциален удар срещу Иран, който може да предизвика голяма война, написа „Аксиос“.

Американският лидер си приписа заслугата за края на войната на Израел в Газа, но също така обяви, че до десет дни ще обяви дали ще бомбардира Иран.

По време на изказването си на вчерашното заседание на Съвета за мир той повтори твърдението си, че е сложил край на осем войни от началото на втория си мандат, но не отбеляза, че администрацията му нанесе няколко високопрофилни удара и проведе военни операции на фона на предупреждения, че други страни може да са следващите, отбелязва изданието.

Американският президент заплаши Мексико и Колумбия с удари и инвазия няколко пъти, като се обоснова с усилията на администрацията си да спре потока на фентанил и други наркотици към САЩ от Южна Америка.

„Аксиос“ констатира, че от началото на януари, президентът е заплашил поне 11 държави с някаква форма на действие или намеса, като тук влиза и натискът върху Гренландия.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 14 Отговор
    Там са най силните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.Ще преразпределят света.

    Коментиран от #30

    10:34 20.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    0 3 Отговор
    Първи председател на новото ООН е Ники Младенов.

    10:40 20.02.2026

  • 4 Сила

    12 3 Отговор
    Оранжевия е тотал щета ...ще свърши много зле , ама много !!! Поне вече носи памперси , след култовата пресконференция когато п р ъ д н а и се н а с р а пред журналистите ...

    Коментиран от #9

    10:40 20.02.2026

  • 5 Така де

    1 0 Отговор
    Кога ще гледаме втора серия на филма за Мелания?

    10:41 20.02.2026

  • 6 Муахахаха 🙈🙈🙈

    6 3 Отговор
    5 г малкият нискочел руски диктатор не може да превземе руските области на Украйна.

    10:46 20.02.2026

  • 7 ППдофил

    2 0 Отговор
    Срамота, няма никакви любители на малки момиченца имомченца от острова на Епщайн!

    10:47 20.02.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Светът напълно откачи

    Коментиран от #31

    10:48 20.02.2026

  • 9 ако обичаш

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Я ни кажи ти кой си и какво си постигнал, пък ние сами ще си направим сметката колко си струва да взимаме под внимание мнението ти.

    Коментиран от #24, #32

    10:49 20.02.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    Да Тръмп, Сатаняху и други диктатори.

    10:49 20.02.2026

  • 11 Позор ...

    6 0 Отговор
    Тръмп и Натаняху...Двама международни престъпника решили да правят още престъпления и геноцид щото нямало вече правила за тях и имало било нов без-ред. ... А в САЩ се ослушват като гърмяни зайци и им търпят олигофрениите вместо да ги приключат тези паразити

    10:49 20.02.2026

  • 12 Сандо

    3 1 Отговор
    Цялата работа е шменти-капели,но пък е отличен повод някои пигмеи с държавни пари да полегнат в краката на Хегемона-Миротворец.

    10:50 20.02.2026

  • 13 оня с коня

    3 0 Отговор
    Ами затова и ние сме там - при едно ново преразпределяне на Света що пък да не получим някое Парче...по възможност с Нефтени кладенци?

    10:51 20.02.2026

  • 14 И що трябва да плащат

    7 0 Отговор
    По 1 милиард долара?... Израел и САЩ да си плащат. Те извършиха престъпленията и геноцида

    Коментиран от #33

    10:51 20.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Калпазанин

    2 0 Отговор
    Ще видим русорабите за кой ще са като рижия замлати блатарите и чалмите им!

    10:54 20.02.2026

  • 18 Приличаше на Общото събрание на ООН

    2 1 Отговор
    И кой го казва ? А? Корумпетата от НюЙоркТаймс и галфонБТА-ту ?

    10:56 20.02.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    По продажно, подло, пошло и примитивно от копейката няма, до оня ден викаха кравари и сатани, а сега коленчат на.сутеньора миротворец с надеждата да спаси гнилата матушка която е в предизвестена смърт от 2022‼️

    10:57 20.02.2026

  • 20 Кукууу, ту-туууу

    5 0 Отговор
    Той разказваше невероятни приказки, пускаше познати шеги. Накара хората да платят пари за нещо, което е нарекъл на себе си. Похвали филма на жена си.

    Коментиран от #23

    10:57 20.02.2026

  • 21 Механик

    2 1 Отговор
    Удари копейката с фаража!!!

    Коментиран от #26

    10:58 20.02.2026

  • 22 кой е в Съвета ?

    4 0 Отговор
    Ами основно гнусни ционистки подлоги са. Ама най гнусните и корумпирани подлоги

    10:59 20.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кукууу, ту-туууу":

    Само наведения русораб сълве на това, отчаян, гладен и съдран през цялото си съществуване!

    Коментиран от #27

    11:00 20.02.2026

  • 24 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ако обичаш":

    "Абе ти знаеш ли кой съм АЗ бе ...."....мечтата на всеки провинциален примат в БГ то !!! Затова има толкова много тъпи ТВ формати .....и Народно събрание !!! Чети Алеко Константинов ....

    11:00 20.02.2026

  • 25 Сандо

    1 1 Отговор
    Но дори и рижия вече разбра, че без да унищожи калния хаганат и не предаде бункерното в Хага няма да вземе Нобел!

    11:01 20.02.2026

  • 26 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Само от загрузка с 200 разбира блатния примитив и копейката му гладна и продажна.

    11:02 20.02.2026

  • 27 Кукууу, ту-туууу

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    (наведения русораб сълве на това, отчаян).... ту-туууу ?

    11:02 20.02.2026

  • 28 Болен психопат

    1 1 Отговор
    Сделки и пръдни... нароман изтрещял

    11:04 20.02.2026

  • 29 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Всяка продажна и наведеа копейка трябва да бъде осъдена за държавна измяна, начело с рублен боташович!!

    11:14 20.02.2026

  • 30 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То,разпределението на света не е като боб да ядеш.

    11:36 20.02.2026

  • 31 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Не е света,само оранжутана.

    11:38 20.02.2026

  • 32 Така ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "ако обичаш":

    Ами я ни кажи ТИ кой си и какво си постигнал??

    11:42 20.02.2026

  • 33 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "И що трябва да плащат":

    От уважение на Тръмп. На този само сделки са му на устата.

    11:44 20.02.2026

  • 34 Хахахах

    0 0 Отговор
    Да ги питам плювачите ...
    Койя държава оглавява в момента в ООН Комитета по правата на човека - Саудитска арабия
    А за жените - Иран !

    Стига толкова!

    12:07 20.02.2026