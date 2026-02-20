Словакия смята, че само Съветът за мир може да донесе стабилност в ивицата Газа

Съветът за мир е единствената инициатива, която може да доведе до мирно уреждане на конфликта в ивицата Газа и в целия Близък изток, заяви словашкият министър на външните работи Юрай Бланар, цитиран от агенция ТАСР, предаде БТА.

Бланар присъства като наблюдател на учредителната сесия на Съвета във Вашингтон вчера, където повтори, че Словакия не е приела да членува в инициативата на американския президент Доналд Тръмп.

Статутът на наблюдател обаче дава на Словакия възможност да следи всички важни дейности, свързани с изпълнението на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от миналия ноември, като същевременно допринася за тях, тъй като са необходими действия за постигане на мир, заяви министърът.

"Словашкото правителство подкрепя тази мирна инициатива от самото начало и според нас единственото правилно и окончателно решение на израелско-палестинския въпрос е решението за две държави", заяви Бланар.

В рамките на сесията във Вашингтон Бланар проведе няколко двустранни срещи с лидери и министри, които използва и за да обсъди подкрепата за кандидатурата на Словакия за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН.



На 22 януари американският президент Доналд Тръмп създаде Съвета за мир. Първоначално той беше представен като инициатива за следвоенното възстановяване на ивицата Газа, но уставът на организацията не ограничава дейността ѝ само до анклава. Според Тръмп в бъдеще Съветът би могъл да изпълнява някои функции на ООН.