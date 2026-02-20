Новини
Словакия смята, че само Съветът за мир може да донесе стабилност в ивицата Газа

Словашкото правителство подкрепя тази мирна инициатива от самото начало, каза словашкият министър на външните работи

Словакия смята, че само Съветът за мир може да донесе стабилност в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът за мир е единствената инициатива, която може да доведе до мирно уреждане на конфликта в ивицата Газа и в целия Близък изток, заяви словашкият министър на външните работи Юрай Бланар, цитиран от агенция ТАСР, предаде БТА.

Бланар присъства като наблюдател на учредителната сесия на Съвета във Вашингтон вчера, където повтори, че Словакия не е приела да членува в инициативата на американския президент Доналд Тръмп.

Статутът на наблюдател обаче дава на Словакия възможност да следи всички важни дейности, свързани с изпълнението на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от миналия ноември, като същевременно допринася за тях, тъй като са необходими действия за постигане на мир, заяви министърът.

"Словашкото правителство подкрепя тази мирна инициатива от самото начало и според нас единственото правилно и окончателно решение на израелско-палестинския въпрос е решението за две държави", заяви Бланар.

В рамките на сесията във Вашингтон Бланар проведе няколко двустранни срещи с лидери и министри, които използва и за да обсъди подкрепата за кандидатурата на Словакия за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

На 22 януари американският президент Доналд Тръмп създаде Съвета за мир. Първоначално той беше представен като инициатива за следвоенното възстановяване на ивицата Газа, но уставът на организацията не ограничава дейността ѝ само до анклава. Според Тръмп в бъдеще Съветът би могъл да изпълнява някои функции на ООН.


  • 1 Съветът за мир не е за мир

    9 0 Отговор
    а за тотална окупация и анексиране на чужда земя! Ако на това му викаме "стабилност" в ивицата Гааза нещо определено не ни е у ред в кратуните

    Коментиран от #2, #4

    13:15 20.02.2026

  • 2 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съветът за мир не е за мир":

    Що , да не би натото да е за мир ? В Сърбия ? Между Украйна и Русия ?

    Коментиран от #9

    13:19 20.02.2026

  • 3 министъра на външните работи

    5 1 Отговор
    НЕ е "Словакия смята" а е едно министърче смоотано смята ... Както и Нейнски или а ГЕЙргиев смятат НЕ е България смята ! "Лами" нещо някой иска май да имаме, а?

    13:19 20.02.2026

  • 4 Ти пък, ка щяло!

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Съветът за мир не е за мир":

    десет милиарда бре. Ти като си против този съвет я вземи да извадиш десет милиарда гущера да те видим как ще я свършиш тази работа. Така си е и народът го е рекъл: "Който плаща той поръчва музиката", а пък на теб като не ти харесва прав ти път, свят широк.

    13:21 20.02.2026

  • 5 А недоразумението

    2 2 Отговор
    Надежда Нейнски България ли е?

    13:24 20.02.2026

  • 6 А недоразумението

    1 2 Отговор
    ГЕЙргиев България ли беше?

    13:25 20.02.2026

  • 7 Правилно

    0 3 Отговор
    Този Съвет за мир е нужен на само за региона, а и за световния мир.

    13:37 20.02.2026

  • 8 Антикомуне

    1 0 Отговор
    В този съвет, създаден от Тръмп, членуват само проруски държави. Май, май ще се окаже верно твърдението, че Тръмп е агент на КГБ. Голям смях ще е да е истина, 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣

    14:09 20.02.2026

  • 9 Размисли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само питам":

    Само гл.. ак може да мисли, че военно обединение като НАТО е за мир. Явно в незнанието си бъркаш НАТО с ООН, 😂 😂.

    14:12 20.02.2026

  • 10 Луд

    1 0 Отговор
    Нямали да донесе мъни мъни милиарди доларчета като говорите за мир защото разрушихте и убихте хиляди цивилни и деца .Много хитър план за мир,,Такса ако си член но член без такса нестава.

    16:10 20.02.2026

  • 11 Абе вече

    0 0 Отговор
    и мирът ще се плаща

    16:23 20.02.2026

  • 12 Словакия смята

    0 0 Отговор
    Че само подмазването пред Тръмп може да спаси икономиката й.

    17:09 20.02.2026

