Фарсът с „Домовата книга“

Фарсът с „Домовата книга“

31 Януари, 2026 16:02 1 146 8

  • антон гицов-
  • служебен премиер-
  • президент

Ето докъде сме стигнали. За смях и подигравка сме

Фарсът с „Домовата книга“ - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2024г. противниците на президента Радев, най- вече от ПП.ДБ и ГЕРБ, наложиха промени в Конституцията и отнеха правомощията на президента да назначава служебни правителства по свой избор. И съставиха списък, наречен от президента Радев „Домова книга“, от който той да избира служебният премиер.

Резултатът е фарсът, който се разиграва в момента. На изпълняващата длъжността президент Илияна Йотова сега се налага да избере служебен премиер от „Домовата книга“, която съдържа лица, абсолютно неподходящи да заемат този висок държавен пост.

Илияна Йотова започна консултации с лицата от „Домовата книга“, и е нормално, тези без необходимите опит да проявят скромност и да откажат са приемат да бъдат служебни премиери. Очакваше се даже, че е възможно, никой от „Домовата книга“ да приеме да оглавява този отговорен пост.

Но това, което на практика става сега е наистина фарс. Петима от „Домовата книга казаха "Да". Това са зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

Димитър Главчев вече беше служебен премиер и се държеше не като такъв, чиято единствена задача е да организира нови парламентарни избори, а почти като редовен такъв. Освен това, той е силно партийно оцветен като бивш висш кадър на ГЕРБ.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, може и да има качества, но има юридически спорове около това дали кандидатурата му не е в нарушение на конституцията, а и той е политически оцветен, като бивш председател на парламентарната група на Продължаваме промяната.

И двамата мъже обаче, партийната им биография не им пречи да се кандидатират за високият държавнически пост.

Що се отнася до трите кандидатки, казали „Да“, е очевидно, че те нямат нужният опит и авторитет да бъдат служебни премиери и би трябвало да го съзнават и да откажат тази възможност. Но защо пък да го откажат? Довчера неизвестни, изведнъж те ще станат премиери със всичките облаги и възможности за бъдеща кариера, която им дава този пост. Ще има пътувания в чужбина с правителствен самолет, ще ги разкарват из страната с лимузина, ще взимат важни решения по важни държавни дела, с които ще оставят името си в историята. Ще могат да уволняват и да назначават…

Ето докъде сме стигнали. За смях и подигравка сме.

Преди много години, в началото на прехода, Нейчо Неев вицепремиер в кабинета на Любен Беров, произнесе следната култова фраза, характеризираща политическата конюнктура по онова време:

„Егати държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер!"

Сега можем да кажем, че нищо не се е променило оттогава. И може и така да стане, че да възкликнем утре „Ега ти държавата, щом имаме такава личност за премиер“.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тъжна

    13 1 Отговор
    и ялова работа .

    16:03 31.01.2026

  • 2 Дойче зеле

    15 0 Отговор
    Ако България имаше Конституционен съд, ТАКИВА ПЕРВЕРЗИИ И МНОГО ДРУГИ НЯМАШЕ ДА МИНАТ

    16:09 31.01.2026

  • 3 Селянинът с мерцедес

    10 0 Отговор
    Един пишещ събрат, който не е между живите бе казал:Борисов и Цветанов ще ги преживее, но тези след тях, мама мила, защото, щом те могат да бъдат начело на държавата, значи всеки може.Защо да не мога и аз!

    16:15 31.01.2026

  • 4 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 7 Отговор
    ПРАВ СИ НАЧАЛНИК...
    АМИ ДА ИЗБИРАТ О.З.ЧОРАПА ЗА
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
    И СЛЕДВАЩИЯ СЛ.ПРЕМИЕР Е...Т О Й...
    КЪВ ТИ Е ПРОБЛЕМА.....
    И ВЪЛКА СИТ И ОВЧАРЯ ЖИВ...

    16:15 31.01.2026

  • 5 Ами

    12 0 Отговор
    Защо чак сега се говори по темата законодателство.
    Къде бяхте преди няколко години когато
    мастити "йористи" писаха конструкция?
    А къде бяхте преди 10-12 години, когато същите
    тия "йористи" писаха съдебна реформа?

    16:19 31.01.2026

  • 6 Не!

    1 11 Отговор
    Не, съселянино от Славяново, не! Проманите в Конституцията не бяха "фарс", те задължително трябваше да се случат! Факт е, че не бяха изпипани и перфектни, но не ПП и ДБ са виновни за това! А че правата по служебните правителства на пРезидента на Решетников трябваше да бъдат огроничени, е повече от задължително! Защото, да прощаваш, ваксаджия на КГБейските ботуши на селяндурина от Славяново, но неговите "служебни" премиери бяха и в червата червени комунисти , наглеци, които вършеха не само безобразия, но и престъпления! Като например "Боташ", което е чиста проба национално предателство! А, нещо да кажеш за "служебния премиер" Гълъб Донев - ЗаКаПеЧето?! Комунист отвсякъде! При това - фанатик комунист! Е, не става! пРезидентът на Решетников и подлога на кремълския злодей поне малко трябваше да бъде спрян!

    16:30 31.01.2026

  • 7 нннн

    9 0 Отговор
    Добре, де. ,,Домовата книга" е безобразие, граничещо с престъпление. Има ли наказани? А депутатите къде cи бъpкaxа, че за две години не я премахнаха?

    16:54 31.01.2026

  • 8 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Гюров има опит в управлението на голф клуб какъвто има и Президента на САЩ Тръмп.Значи , в случая Гюров може да управлява няколко шушумиги наречени за по цивилизовано знам.министри пък каквото му дойде.От него не се очакват чудеса.

    16:57 31.01.2026