Фарсът с „Домовата книга“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 2024г. противниците на президента Радев, най- вече от ПП.ДБ и ГЕРБ, наложиха промени в Конституцията и отнеха правомощията на президента да назначава служебни правителства по свой избор. И съставиха списък, наречен от президента Радев „Домова книга“, от който той да избира служебният премиер.

Резултатът е фарсът, който се разиграва в момента. На изпълняващата длъжността президент Илияна Йотова сега се налага да избере служебен премиер от „Домовата книга“, която съдържа лица, абсолютно неподходящи да заемат този висок държавен пост.

Илияна Йотова започна консултации с лицата от „Домовата книга“, и е нормално, тези без необходимите опит да проявят скромност и да откажат са приемат да бъдат служебни премиери. Очакваше се даже, че е възможно, никой от „Домовата книга“ да приеме да оглавява този отговорен пост.

Но това, което на практика става сега е наистина фарс. Петима от „Домовата книга казаха "Да". Това са зам.-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

Димитър Главчев вече беше служебен премиер и се държеше не като такъв, чиято единствена задача е да организира нови парламентарни избори, а почти като редовен такъв. Освен това, той е силно партийно оцветен като бивш висш кадър на ГЕРБ.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, може и да има качества, но има юридически спорове около това дали кандидатурата му не е в нарушение на конституцията, а и той е политически оцветен, като бивш председател на парламентарната група на Продължаваме промяната.

И двамата мъже обаче, партийната им биография не им пречи да се кандидатират за високият държавнически пост.

Що се отнася до трите кандидатки, казали „Да“, е очевидно, че те нямат нужният опит и авторитет да бъдат служебни премиери и би трябвало да го съзнават и да откажат тази възможност. Но защо пък да го откажат? Довчера неизвестни, изведнъж те ще станат премиери със всичките облаги и възможности за бъдеща кариера, която им дава този пост. Ще има пътувания в чужбина с правителствен самолет, ще ги разкарват из страната с лимузина, ще взимат важни решения по важни държавни дела, с които ще оставят името си в историята. Ще могат да уволняват и да назначават…

Ето докъде сме стигнали. За смях и подигравка сме.

Преди много години, в началото на прехода, Нейчо Неев вицепремиер в кабинета на Любен Беров, произнесе следната култова фраза, характеризираща политическата конюнктура по онова време:

„Егати държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер!"

Сега можем да кажем, че нищо не се е променило оттогава. И може и така да стане, че да възкликнем утре „Ега ти държавата, щом имаме такава личност за премиер“.