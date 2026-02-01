Новини
За уравнението „Радев”, което трябва да решим

1 Февруари, 2026 18:19, обновена 1 Февруари, 2026 18:22 1 212 29

Защо трябва да разглеждаме случая като такова, а не като индивидуален профил

За уравнението „Радев”, което трябва да решим - 1
Снимка: БГНЕС
Волен Сидеров Волен Сидеров лидер на АТАКА
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всяка седмица правя по два видеокоментара в Ютюб. Но за днешната тема пиша текст, защото писаното остава, думите отлитат. Защо трябва да разглеждаме случая „Радев” като уравнение, а не като индивидуален профил, това доказвам тук.

Всеки, който е изкарал поне седми клас, стигнал е до физиката на Краевич, както казва Остап Бендер, знае: едно уравнение не се обича или мрази...То се решава...или не се решава, ако си слаб по математика.

Е, искаме ли да решим политическото уравнение с Радев срещу омразния на всички бокошишев модел, или не искаме и само се правим, че искаме? Тук , трябва ясно да се разделим на две основни групи и тогава да говорим и действаме. Ще очертая двете групи с ясна жълта, не червена линия, че е по-сигнален цвят.

Едната, по-гръмогласна и медийно представяна, е групата на поддържащите бокошишевата олигархия, но правещи се, че са против нея. Това са дежурните коментатори в монополните тв студиа. Това са буруджиевките, дианодамяновките, алгафаритата, харизановците и харалановците, както и НПО държанките на Демократическата партия на САЩ и на хиперкорумпираните евролидери, такива са гоголозановците, даниелсмиловците, петкогеоргиевците, социолозите (всичките) и други случайни минувачи от соросовите хранилки. Те години наред представяха Радев като руски агент, путинова подлога и опасен елемент, който ще ни направи част от Руската федерация, ако му дадем властта. Това е тъпа лъжа, но повторена хиляда пъти, хваща дикиш. За кого, обаче? Соросоидните държанки не схващат, че „руското изобличение” на Радев насочват страшно много българските избиратели – естествени русофили (не организираните при Малинов) към „неправилния” Радев. И тези избиратели са над 50% от всички.

В същото време най-заявените евроатлантици са именно Боко и Шиши, дето иначе били олигархичният модел, срещу който се борят УЖ соросовите коментатори и пепедебетата. Радев е естествен враг на Шиши и Боко и нападайки него, работиш за двамата корпулентни.

Десен прав блокира всички от тази група, обаче, след оставката на Радев на 19 януари. Те не я очакваха. „Той ще изчака, няма структури..не е готов...” – това се чуваше във всички коментарни прогнози. Изведнъж – удар в диафрагмата! Основните говорители пред мисирките – Боко и Шиши замлъкнаха като ударени с електрошок. Тия, двамата, дето ломотеха простотии и лъжи в несвързани изречения всеки ден пред скупчените безвъпросни държачки на микрофони, се скриха. Видяха ясно, че ги чака крах и сега мислят как да се нагодят към новия момент. Няма как! От този вятър завет няма.

След интервюто в „Панорама” тръгна друг подход – мазен, с претенции за обективност. Но такива елементарни, добре платени кухи лейки като Дамянова, Смилов и останалите не могат да бъдат обективни. На челото им пише: „Аз мразя Радев, защото той ще ми отнеме паницата с манджа, която Боко и Шиши ми даваха досега...А и при него явно не се котират такива плазмодии като мен...И сега какво – ще увисна без пари на тая възраст, а не мога да правя нищо смислено, освен тъпа и некачествена пропаганда..”

И затова, още преди да заговорят тия, е ясно какво ще кажат. Ще пеят песента за „Боташ”, без анализ на причините и следствията. Ще дъвчат употребената дъвка за завой на Изток (за което над 4 милиона българи викат: „А дано, де!”), ще нижат съмнения в „стабилността” на управлението...А каква стабилност имаше при Боко и Шиши в ограбването на българите!

Прочетох доста коментари на хора, които обсъждаха интервюто на Радев в „Панорама”, все едно че обсъждат кандидати за „Евровизия”. „Ама този тон го взе неправилно! Не даде всичко от себе си, защо не каза за Северното сияние нищо...”

Грешка, скъпи сънародници! Това интервю няма такова значение. Как да няма – виждам вече подскачащи възмутени. Ей така, няма!

Ако гледате на Радев като на индивид, като на артист на сцена, като стил и „невербално поведение”, както обичат да говорят платените празноглавци в студията, да, тогава има значение...Но работата не е такава в случая.

А каква е? Ето каква! Отиваме при другата група – тази, която ще подкрепи Радев на тези избори. И трябва да му осигури 125-130 мандата в парламента. Не слушайте галъпци и другите купени социолози! Този резултат е възможен. Защото само от ГЕРБ, БСП, ППДБ, ИТН и Възраждане за последните 3-6 години са отпаднали 2,2 милиона избиратели. НАД 2 МИЛИОНА! Общо 3,5-4 милиона въобще не са гласували последните четири години. За да вземе мнозинство, на Радев му трябват около 1,7 –до 2 милиона гласа. На последните избори той взе 1,5 милиона гласа сам. Е, не е ли възможно да направи 125 – 130 мандата? Разбира се, че е възможно и трябва. Но следващите два месеца ще ви внушават, че това е невъзможно, нереално и ще трябва да се коалира с Боко или пепедебетата. Не ги слушайте! Запушете си ушите с восък като моряците на Одисей, когато плават покрай пагубните сирени!

А аз ще дам доказателство, че измамните песни на поддържниците на Боко и Шиши в костюми на политолози, няма да подействат. Защо няма? Всъщност Радев ще получи мощната подкрепа за мнозинство не от радикалните групи. Не от тези, които се заявяват външно като русофили и антинатовци. Не от тия, които сега викат :”Вън от ЕС и НАТО!” като Възраждане и страхилонедялковците, които общо се провалиха със спасяването на лева и сега си измислиха нова радикална песен. Средният българин не иска да излиза от ЕС. Той не обича резките движения, революциите и рушенето. И не бързайте да подскачате срещу мен : „И ти ли стана евротлантик?” Не, не съм станал! Но какво иска някой от нас, какво обича или мрази, е едно. А каква е реалността, е друго. Изкуство на възможното - това е политиката. Който не го разбира, да гледа „Биг брадър” и да не се прави на коментатор в интернет.

Средният българин също така не иска да се връща Белене, както ни обещава Костадин. Той не нарича евробанкнотите „шиткойни” като същия Костадин. Той знае, че депутатите от Възраждане прибират по десетина хиляди „шиткойни” на месец, а евродепутатите им – по двайсетина хиляди „шиткойни” месечно. И не драскат по тях, нито ги хвърлят в кофите за боклук. Трупат ги в сметките си под контрола на гадната ЕЦБ.

Радев ще получи нужната подкрепа и от откъснали се части избиратели на Възраждане, БСП, ИТН, Величие ГЕРБ и Меч, разбира се. Но най-много ще вземе от средната класа, която сега не гласува. И която отдавна мечтае някой да разкара бизнесрекетьорите Боко на първо място и Шиши на второ. Защото у нас не можеш да правиш нормално нито бизнес, нито каквато и да е дейност, без мутро-ченгеджийско-прокурорските булдози на Боко и Шиши да те сръфат. Това огромно море от средни българи ще реши задачата...Тия, които преди Освобождението са ги наричали „еснафа”, тези, които си мълчат, не викат лозунги и не носят плакати. Те нямат достъп до медиите, но са много. Достатъчно, за да направят 125 - 130 мандата на Радев.

И най-важното: те не гледат на случая Радев като на индивид, или като на участник в кастинг. А като на уравнение, което ще реши задачата. А тя е - да се отпуши отечеството ни от две мазни топки, които запушват реката на живота ни и тя става блато. Отпушим ли пътя, ще потече по-чиста вода.

А оттам нататък атаката , борбата продължава! Защото свободата е като хляба, казваше Радой, тя всеки ден се омесва, изпича и изяжда. И утре – пак!

Но както знаем, утре започва от днес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    8 25 Отговор
    Радев е поредния проект за отклоняване на избиратели от единствената партия в България която защитава българския интерес, Възраждане!

    Време е за Възраждане!!!

    18:25 01.02.2026

  • 2 Дориана

    20 1 Отговор
    Румен Радев се принуди да напусне поста си , защото ППДБ се провалиха , позволиха на Борисов да им попречи да изчистят България от мафиотското корумпирано управление . БСП ОЛ и ИТН се превърнаха в патерици и защитници на Пеевски и Борисов , предадоха своите избиратели . И той остана последната алтернатива и защита на българското общество. Заради власт ИТН и БСП ОЛ . допуснаха да се шири в България корупция, мафия, рекети, диктатура и полицейщина . Прокуратура, Съд, МВР са завладени от мафията и олигархията. Така, че тези партии трябва да се засрамят от себе си и да не пречат по никакъв повод да се възстанови демокрацията. ИТН и БСП ОЛ. нямат място повече в Парламента.

    18:26 01.02.2026

  • 3 хехе

    19 8 Отговор
    Страх тресе статуквото затова плюят като бесни по Радев.

    18:26 01.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Има сигнал за бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит и полицията дойде да ни изведе но отказахме и продължаваме.

    Коментиран от #9

    18:27 01.02.2026

  • 5 Какво има да решаваме?

    7 17 Отговор
    Изкарват поредния " спасител" от резервната скамейка на терена. Че останалите " спасители" вече се изтъркаха. Ще подлъжат народа за още няколко месеца.
    Само Възраждане!

    18:27 01.02.2026

  • 6 Стига бе

    9 10 Отговор
    През час публикувате за зеления чорап.

    18:29 01.02.2026

  • 7 Истината:

    11 7 Отговор
    Уравнението „Радев”, Радев ще го Реши без да се затрудни,
    защото е завършил Математическа гимназия
    и след това е учил Висша математика във Висшето Авиационно военно училище,
    как ще решат "Политичекото уравнение" Борисов и Пеевски, като са зле дори с
    математиката до 4-ти клас.

    18:30 01.02.2026

  • 8 Брех

    6 11 Отговор
    Голяма реклама, на някакъв безработен бивш президент, голямо нещо! Кой го плаща това?

    18:30 01.02.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Добре ще е да гръмне.

    18:30 01.02.2026

  • 10 Дориана

    12 3 Отговор
    Активираха се всички патерици на Борисов и Пеевски.Треска тресе всички партии от коалиция Магнитски. Дори и от ППДБ скочиха като ужилени. Валерия Велева и Нидал Алгафари се излагат тотално като патерици на Борисов и Пеевски тръгнали да обикалят медиите в защита на корупцията, мафията и олигархията, чиито създатели и проводници са именно Борисов и Пеевски. Това показва безсилието им граничещо със злоба от предстоящата загуба и срив на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало. Много им се иска да върнат колелото на историята и това ги прави агресивни към всички опоненти особено тези , които са тяхна заплаха. Времето им свърши , всяка тяхна кал и злоба изсипана срещу „враговете „ им ще се обърне срещу тях като бумеранг. Сега ще има наказателен вот срещу носителите на пълзящата диктатура и техните патерици ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #12

    18:31 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мдаа

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Коалиция "Магнитски", срещу коалиция "Решетников".... ППДБ са от вторите.

    18:33 01.02.2026

  • 13 Емигрант

    2 7 Отговор
    Май българите зад граница станаха повече от послушните с преклонна главичка на територията.
    Има да чакате някой за трети път да си сложи главата в торбата и да направи животеца ви щастлив.

    След 475 години може и да се получи.

    Коментиран от #15

    18:33 01.02.2026

  • 14 Айде

    3 9 Отговор
    От къде разбра, че Радев иска да "разкара" Борисов и Пеевски!? Той само иска да им ползва управленския модел и да ни заведе в Русия! Новият Тодор Живков няма да успее!

    18:36 01.02.2026

  • 15 хех

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Емигрант":

    Че нашият живот си е щастлив бе емигрантино. Да не би ние да сме се провалили тук, че да си търсим късмета в странство. Всъщност, нашият живот е исторически най-хубавият който са имали българите, от 681г. насам. Ти си нещастастникът в случая.

    18:36 01.02.2026

  • 16 анонимен

    2 5 Отговор
    Явор Божанков отправи остри критики към президента Румен Радев, като го определи като „основна стратегическа заплаха" не за политическите формации, а за България заради позициите му по ключови въпроси, свързани с европейската ориентация и външната политика на страната.

    18:49 01.02.2026

  • 17 анонимен

    4 7 Отговор
    1.02.Ден на жертвите от комунизма. Само издадените смъртни присъди от Народният съд е 2730 но броя на жертвите е по-голям, Само убитите без съд и присъда по най-консервативна оценка е над 6000 но с безследно изчезналите числото надхвърля 26000. Радев е представител на комунизма. Бивш комунис няма

    18:50 01.02.2026

  • 18 Едно е сигурно

    3 6 Отговор
    Волен не ги разбира игрите.

    18:52 01.02.2026

  • 19 БАЙ Ганьо Балкански

    3 3 Отговор
    Има изследване от 2016 ГД една професорка издаде новината че РУМЕН Радев е НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО..ТОЕСТ на най големия сатрап виновен за убийствата на хиляди българи и то ИНТЕЛИГЕНЦИЯ....

    18:53 01.02.2026

  • 20 анонимен

    2 3 Отговор
    Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата.

    18:55 01.02.2026

  • 21 Мундира

    3 1 Отговор
    ще остане разочарован от изборите!Приютил е много отпадъци и бивши изрезки от МНО,МВР,ДС,БКП,подсъдими олигарси....

    18:57 01.02.2026

  • 22 Тома

    5 2 Отговор
    Много добре изброй всички мисирки защитаващи тиквата мамута и лгбт.Трябва да си много тъп да им вярваш на тези с години.

    18:57 01.02.2026

  • 23 анонимен

    1 1 Отговор
    Д0 коментар "19 БАЙ Ганьо Балкански"
    С тая новина показваш че си русофилски, руски трол. Никой не ти вярва , а и няма да ти повярва

    19:00 01.02.2026

  • 24 Факт

    0 3 Отговор
    Следва, че Той е сам, а Ние сме Група!

    19:03 01.02.2026

  • 25 Да да да

    3 3 Отговор
    Хора само трябва да Гласуваме за Румен Радев и приключваме с шушукането

    19:04 01.02.2026

  • 26 анонимен

    1 3 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии за него и ни занимават като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент.

    19:09 01.02.2026

  • 27 Факт

    0 1 Отговор
    Развали много сметки. Сметките в политиката не водят до нищо хубаво!

    19:22 01.02.2026

  • 28 Обективен българин

    3 0 Отговор
    Статията представлява манипулативна пропаганда в чистия и вид. Радев е просто последният коз в ръкава на статуквото в България.

    19:27 01.02.2026

  • 29 си дзън

    1 0 Отговор
    Уравнението „Радев” е равно на нула, както с всички уравнения.

    19:38 01.02.2026