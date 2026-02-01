За уравнението „Радев”, което трябва да решим

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всяка седмица правя по два видеокоментара в Ютюб. Но за днешната тема пиша текст, защото писаното остава, думите отлитат. Защо трябва да разглеждаме случая „Радев” като уравнение, а не като индивидуален профил, това доказвам тук.

Всеки, който е изкарал поне седми клас, стигнал е до физиката на Краевич, както казва Остап Бендер, знае: едно уравнение не се обича или мрази...То се решава...или не се решава, ако си слаб по математика.

Е, искаме ли да решим политическото уравнение с Радев срещу омразния на всички бокошишев модел, или не искаме и само се правим, че искаме? Тук , трябва ясно да се разделим на две основни групи и тогава да говорим и действаме. Ще очертая двете групи с ясна жълта, не червена линия, че е по-сигнален цвят.

Едната, по-гръмогласна и медийно представяна, е групата на поддържащите бокошишевата олигархия, но правещи се, че са против нея. Това са дежурните коментатори в монополните тв студиа. Това са буруджиевките, дианодамяновките, алгафаритата, харизановците и харалановците, както и НПО държанките на Демократическата партия на САЩ и на хиперкорумпираните евролидери, такива са гоголозановците, даниелсмиловците, петкогеоргиевците, социолозите (всичките) и други случайни минувачи от соросовите хранилки. Те години наред представяха Радев като руски агент, путинова подлога и опасен елемент, който ще ни направи част от Руската федерация, ако му дадем властта. Това е тъпа лъжа, но повторена хиляда пъти, хваща дикиш. За кого, обаче? Соросоидните държанки не схващат, че „руското изобличение” на Радев насочват страшно много българските избиратели – естествени русофили (не организираните при Малинов) към „неправилния” Радев. И тези избиратели са над 50% от всички.

В същото време най-заявените евроатлантици са именно Боко и Шиши, дето иначе били олигархичният модел, срещу който се борят УЖ соросовите коментатори и пепедебетата. Радев е естествен враг на Шиши и Боко и нападайки него, работиш за двамата корпулентни.

Десен прав блокира всички от тази група, обаче, след оставката на Радев на 19 януари. Те не я очакваха. „Той ще изчака, няма структури..не е готов...” – това се чуваше във всички коментарни прогнози. Изведнъж – удар в диафрагмата! Основните говорители пред мисирките – Боко и Шиши замлъкнаха като ударени с електрошок. Тия, двамата, дето ломотеха простотии и лъжи в несвързани изречения всеки ден пред скупчените безвъпросни държачки на микрофони, се скриха. Видяха ясно, че ги чака крах и сега мислят как да се нагодят към новия момент. Няма как! От този вятър завет няма.

След интервюто в „Панорама” тръгна друг подход – мазен, с претенции за обективност. Но такива елементарни, добре платени кухи лейки като Дамянова, Смилов и останалите не могат да бъдат обективни. На челото им пише: „Аз мразя Радев, защото той ще ми отнеме паницата с манджа, която Боко и Шиши ми даваха досега...А и при него явно не се котират такива плазмодии като мен...И сега какво – ще увисна без пари на тая възраст, а не мога да правя нищо смислено, освен тъпа и некачествена пропаганда..”

И затова, още преди да заговорят тия, е ясно какво ще кажат. Ще пеят песента за „Боташ”, без анализ на причините и следствията. Ще дъвчат употребената дъвка за завой на Изток (за което над 4 милиона българи викат: „А дано, де!”), ще нижат съмнения в „стабилността” на управлението...А каква стабилност имаше при Боко и Шиши в ограбването на българите!

Прочетох доста коментари на хора, които обсъждаха интервюто на Радев в „Панорама”, все едно че обсъждат кандидати за „Евровизия”. „Ама този тон го взе неправилно! Не даде всичко от себе си, защо не каза за Северното сияние нищо...”

Грешка, скъпи сънародници! Това интервю няма такова значение. Как да няма – виждам вече подскачащи възмутени. Ей така, няма!

Ако гледате на Радев като на индивид, като на артист на сцена, като стил и „невербално поведение”, както обичат да говорят платените празноглавци в студията, да, тогава има значение...Но работата не е такава в случая.

А каква е? Ето каква! Отиваме при другата група – тази, която ще подкрепи Радев на тези избори. И трябва да му осигури 125-130 мандата в парламента. Не слушайте галъпци и другите купени социолози! Този резултат е възможен. Защото само от ГЕРБ, БСП, ППДБ, ИТН и Възраждане за последните 3-6 години са отпаднали 2,2 милиона избиратели. НАД 2 МИЛИОНА! Общо 3,5-4 милиона въобще не са гласували последните четири години. За да вземе мнозинство, на Радев му трябват около 1,7 –до 2 милиона гласа. На последните избори той взе 1,5 милиона гласа сам. Е, не е ли възможно да направи 125 – 130 мандата? Разбира се, че е възможно и трябва. Но следващите два месеца ще ви внушават, че това е невъзможно, нереално и ще трябва да се коалира с Боко или пепедебетата. Не ги слушайте! Запушете си ушите с восък като моряците на Одисей, когато плават покрай пагубните сирени!

А аз ще дам доказателство, че измамните песни на поддържниците на Боко и Шиши в костюми на политолози, няма да подействат. Защо няма? Всъщност Радев ще получи мощната подкрепа за мнозинство не от радикалните групи. Не от тези, които се заявяват външно като русофили и антинатовци. Не от тия, които сега викат :”Вън от ЕС и НАТО!” като Възраждане и страхилонедялковците, които общо се провалиха със спасяването на лева и сега си измислиха нова радикална песен. Средният българин не иска да излиза от ЕС. Той не обича резките движения, революциите и рушенето. И не бързайте да подскачате срещу мен : „И ти ли стана евротлантик?” Не, не съм станал! Но какво иска някой от нас, какво обича или мрази, е едно. А каква е реалността, е друго. Изкуство на възможното - това е политиката. Който не го разбира, да гледа „Биг брадър” и да не се прави на коментатор в интернет.

Средният българин също така не иска да се връща Белене, както ни обещава Костадин. Той не нарича евробанкнотите „шиткойни” като същия Костадин. Той знае, че депутатите от Възраждане прибират по десетина хиляди „шиткойни” на месец, а евродепутатите им – по двайсетина хиляди „шиткойни” месечно. И не драскат по тях, нито ги хвърлят в кофите за боклук. Трупат ги в сметките си под контрола на гадната ЕЦБ.

Радев ще получи нужната подкрепа и от откъснали се части избиратели на Възраждане, БСП, ИТН, Величие ГЕРБ и Меч, разбира се. Но най-много ще вземе от средната класа, която сега не гласува. И която отдавна мечтае някой да разкара бизнесрекетьорите Боко на първо място и Шиши на второ. Защото у нас не можеш да правиш нормално нито бизнес, нито каквато и да е дейност, без мутро-ченгеджийско-прокурорските булдози на Боко и Шиши да те сръфат. Това огромно море от средни българи ще реши задачата...Тия, които преди Освобождението са ги наричали „еснафа”, тези, които си мълчат, не викат лозунги и не носят плакати. Те нямат достъп до медиите, но са много. Достатъчно, за да направят 125 - 130 мандата на Радев.

И най-важното: те не гледат на случая Радев като на индивид, или като на участник в кастинг. А като на уравнение, което ще реши задачата. А тя е - да се отпуши отечеството ни от две мазни топки, които запушват реката на живота ни и тя става блато. Отпушим ли пътя, ще потече по-чиста вода.

А оттам нататък атаката , борбата продължава! Защото свободата е като хляба, казваше Радой, тя всеки ден се омесва, изпича и изяжда. И утре – пак!

Но както знаем, утре започва от днес.