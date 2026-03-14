Треньорът на Барселона: Целта е да спечелим и трите мача тази седмица

Докато вниманието в лагера на Барселона постепенно се насочва и към предстоящия реванш срещу Нюкасъл Юнайтед в Шампионска лига, каталунците трябва да продължат и битката си в първенството. В 28-ия кръг на Ла Лига тимът ще се изправи срещу Севиля, като влиза в срещата с аванс от четири точки пред основния конкурент Реал Мадрид в класирането. Андалусийци се представят колебливо през сезона, но вече показаха, че могат да бъдат опасни за „блауграна“, след като през есента победиха каталунците с убедителното 4:1 на свой терен.

Срещата е насрочена за неделя, но денят ще бъде особено важен за клуба и по друга причина – тогава ще се проведат и президентските избори в Барселона. Въпреки това наставникът на отбора Ханс-Дитер Флик подчерта, че фокусът на състава е изцяло върху предстоящия двубой.

„Тази седмица имаме три срещи – това е много важна седмица. Нашата цел е да спечелим и трите. Няма да е лесно. Севиля вече ни показа добрите си страни: пресира високо, силни са в ситуациите един на един… Но искам моят отбор да играе с увереност и убеждение“, заяви германският специалист, а по отношение на изборите в клуба, той добави:

„Фокусирани сме върху двубоя. За това, което ще стане след това – ще видим“.

Флик коментира и състоянието на състава след тежкото поражение с 0:4 от Атлетико Мадрид, което според него е било ценен урок за отбора.

„Загуба като тази от Атлетико Мадрид (б.р. - 0:4) е тежък урок. Но го научихме. На някои позиции имаме малко опции. Харесва ми това, което прави отборът, както и отношението на момчетата. Нито една среща не беше лесна. Имаме и млади играчи“, обясни той.

Наставникът засегна и темата за младата звезда Ламин Ямал, като остави отворен въпроса дали той ще получи почивка.

„Ще видим дали Ламин ще получи почивка“, каза Флик.

По повод моментната голова суша на Феран Торес и Роберт Левандовски германецът изрази спокойствие и увереност, че двамата скоро ще се върнат към обичайната си ефективност.

„Не се притеснявам за техните показатели. Това е добър момент и за двамата да се върнат към най-доброто си ниво. Вървим в правилната посока“.

Флик потвърди също, че Френки де Йонг се очаква да се завърне в игра след паузата. Междувременно той изрази задоволството си от развитието на младия защитник Жерард Мартин.

„Ерик Гарсия не игра срещу Атлетико заради наказание, както и в двубоя в Нюкасъл. Жерард се подобри много – в манталитета, в отношението… много е фокусиран. Радвам се да виждам какво показва в тренировките. Много съм доволен от него и от Пау Кубарси“.

Наставникът коментира и представянето на Рууни Бардагджи, който според него демонстрира отличен професионализъм.

„Рууни Бардагджи е професионалист, неговото отношение е отлично. Знаем кой играе на тази позиция (б.р. - Ламин Ямал). Рууни има силен манталитет и върши страхотна работа.“

Флик обърна внимание и на състоянието на Шави Еспарт, който наскоро се е възстановил от контузия и вече дава допълнителна опция на отбора.

„Всеки играч може да бъде титуляр. Той се контузи преди няколко месеца, но вече се завърна, като ни дава още една опция. Балде не е на разположение, както и Жул Кунде. Еспарт е много добра възможност за тази позиция“.