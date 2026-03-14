Вицепрезидентът Джей Ди Ванс: Доналд Тръмп иска тази война да приключи

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп иска войната между Русия и Украйна да приключи, посочи АФП.

"Имаше много дебати относно това каква трябва да бъде външната ни политика по отношение на Русия и Украйна", каза Ванс по време на изявление в Роки Маунт, Северна Каролина. "Президентът на Съединените щати беше много ясен. Той иска убийствата да спрат." Ванс добави, че Тръмп има за цел "да се върне към търговията" и "да спре невинни хора да губят живота си в този конфликт".

Изказването идва на фона на продължаващия дебат относно западните санкции срещу Русия, след като САЩ въведоха 30-дневно изключение, позволяващо покупки на руски петрол, който вече е натоварен на кораби.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че Отава ще поддържа санкциите срещу Русия, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коста предупреди, че облекчаването на натиска върху Москва е "много тревожно".