Вицепрезидентът Джей Ди Ванс: Доналд Тръмп иска тази война да приключи

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп иска войната между Русия и Украйна да приключи, посочи АФП.
"Имаше много дебати относно това каква трябва да бъде външната ни политика по отношение на Русия и Украйна", каза Ванс по време на изявление в Роки Маунт, Северна Каролина. "Президентът на Съединените щати беше много ясен. Той иска убийствата да спрат." Ванс добави, че Тръмп има за цел "да се върне към търговията" и "да спре невинни хора да губят живота си в този конфликт".
Изказването идва на фона на продължаващия дебат относно западните санкции срещу Русия, след като САЩ въведоха 30-дневно изключение, позволяващо покупки на руски петрол, който вече е натоварен на кораби.
Канадският премиер Марк Карни заяви, че Отава ще поддържа санкциите срещу Русия, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коста предупреди, че облекчаването на натиска върху Москва е "много тревожно".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
Коментиран от #3, #14, #28
16:54 14.03.2026
2 Жеко
Коментиран от #24
16:56 14.03.2026
3 Атина Палада
До коментар #1 от "Българка":Те започнаха да ги теглят а американските корпорации обявяват фалит ...Една ...хайде да кажем коя е -"черен камък" наложи мораториум..В противен случай,трябваше да обяви фалит! САЩ загубиха арабските монархии.
Коментиран от #12
16:57 14.03.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #30
17:00 14.03.2026
9 Санитар от Карлуково
До коментар #5 от "Сатана Z":Температурата подминава 40 градуса. Лекарствата не помагат....
Коментиран от #20
17:01 14.03.2026
12 Истински факти
До коментар #3 от "Атина Палада":Блек Рок ("Черната скала").
17:02 14.03.2026
13 Преди нея
Искат, защото не могат.
Ще има сеч и черни найлонови чували.
17:02 14.03.2026
До коментар #1 от "Българка":Да местят ги във владивосток купуват кожи от лисици да се завиват у жегата.
17:02 14.03.2026
Безусловна капитулация на Украйна
18 Йосиф Кобзон
До коментар #16 от "Много американци ще се върнат у дома.":Чувалите са мой специалитет.
17:07 14.03.2026
Има самолетоносачи, но няма карти.
Иран показа, че ако реши може да спре потока от горива, а Императорът само ще гледа.
17:09 14.03.2026
23 Иван
До коментар #19 от "Азз":Все тя. И двете ги загубиха сащисните.
17:10 14.03.2026
24 Бомбят Путин...
До коментар #2 от "Жеко":И в Украйна и в Русия....явно Путин е див и щастлив
17:10 14.03.2026
26 Бомбят Русия на поразия
До коментар #15 от "Шопо":Ква капитулация, кви пет евро бе.
17:11 14.03.2026
27 Напротив,
До коментар #19 от "Азз":става дума за един и същ рижав бaбyин.
17:12 14.03.2026
28 Рузкинчето ,
До коментар #1 от "Българка":А СВО-то , коги ?!🤭😁 Продължи колко ПСВ и ВСВ , общо ...
Коментиран от #31
17:14 14.03.2026
29 Напаст Божия
До коментар #17 от "Ей това да си русофил е Божие наказание.":Не е проблем че има русофили и русофоби, проблема е че има c0pосоиди някаква злокобна идеология която унищожава всичко добро и умно сътворено от хората. Ако не бъде преодоляна... c0pосоидната идеология ще погуби цивилизацията.
17:15 14.03.2026
30 00014
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":Бъркаш! Еквиваленти са Израел и Украйна. И двете трябва да изчезнат. А този, който ги въоръжава трябва Жълтият камък да го шибне по главата.
17:16 14.03.2026
31 Путин
До коментар #28 от "Рузкинчето ,":А пък Путин казва:
„Давате ли си сметка, ако Русия действаше като Израел ? C целия наш военен Арсенал срещу други държави ? Представяте ли си го това ? Нито сме страхливци, нито сме слаби. В Украйна никога не съм казвал, че ще вземем Киев за три дни, но при широкомащабна война глобална, давам на НАТО ЕС само три часа.“
17:17 14.03.2026