Евгений Кънев: Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няколко дни пропусках - а и не исках - да се информирам за подробностите около Петрохан.

Но бях впечатлен от две неща.

Първо, как изпълзяха публични фигури с криминален профил от засада да обругаят жертвите - което е сигурен знак, че нещо трябва да се прикрива и отклонява внимание.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

И второ - поради първо, колко лесно човек може да се ориентира, че става дума за брутално убийство от хора с държавен чадър, след като се запознае с житейския и професионалния път на жертвите и… този на хората, които застанаха зад тях.

Криминалната държава, в която живеем прави доста лесна ориентацията във всяко обществено събитие.

Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури - както и на техния обслужващ персонал - само по две причини:

Или самият той е от същия натурел;

или се е оставил да бъде заблуден.

Ако човек не може да различава и подбира своите източници по обективност, а ги търси само ако потвърждават неговите заблуди - той е неспасяем.

Примерно, колчем спомена жертвите на руската жестокост в Украйна - редовно ме налазват тролове, но и искрено заблудени хора с контравъпроса за “зверствата на украинската армия в Донбас”.

Тези хора едва ли ползват ИИ да проверят вярата си; по-страшно е, че стъпват единствено на следното допускане:

“Хората в Донбас не са украинци и затова украинската армия ги убива.”

Защото ако са украинци - защо трябва да бъдат убивани от други украинци, нали?

Всяка демографска статистика обаче би оборила това мнение и би довела до въпроса - защо трябва да бъдат убивани едни от други украински граждани?

И да доведе до следващия въпрос - а не стрелят ли тогава украинците по нашественици?

Защо не стигат до такива въпроси?

Защото Путин не може да бъде възприеман като Зло.

Било, защото Украйна била на Русия; защото Русия освободила България; или заради някой друг загнезден мит и невежество - няма значение.

Извод:

Не можем да тръгнем напред като народ, ако не можем да различаваме Добро и Зло.