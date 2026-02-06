Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури

Евгений Кънев: Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури

6 Февруари, 2026 18:04 1 339 37

  • петрохан-
  • тройно убийство-
  • мафия-
  • евгений кънев-
  • путин-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Криминалната държава, в която живеем прави доста лесна ориентацията във всяко обществено събитие

Евгений Кънев: Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няколко дни пропусках - а и не исках - да се информирам за подробностите около Петрохан.

Но бях впечатлен от две неща.

Първо, как изпълзяха публични фигури с криминален профил от засада да обругаят жертвите - което е сигурен знак, че нещо трябва да се прикрива и отклонява внимание.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

И второ - поради първо, колко лесно човек може да се ориентира, че става дума за брутално убийство от хора с държавен чадър, след като се запознае с житейския и професионалния път на жертвите и… този на хората, които застанаха зад тях.

Криминалната държава, в която живеем прави доста лесна ориентацията във всяко обществено събитие.

Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури - както и на техния обслужващ персонал - само по две причини:

  • Или самият той е от същия натурел;
  • или се е оставил да бъде заблуден.

Ако човек не може да различава и подбира своите източници по обективност, а ги търси само ако потвърждават неговите заблуди - той е неспасяем.

Примерно, колчем спомена жертвите на руската жестокост в Украйна - редовно ме налазват тролове, но и искрено заблудени хора с контравъпроса за “зверствата на украинската армия в Донбас”.

Тези хора едва ли ползват ИИ да проверят вярата си; по-страшно е, че стъпват единствено на следното допускане:

“Хората в Донбас не са украинци и затова украинската армия ги убива.”

Защото ако са украинци - защо трябва да бъдат убивани от други украинци, нали?

Всяка демографска статистика обаче би оборила това мнение и би довела до въпроса - защо трябва да бъдат убивани едни от други украински граждани?

И да доведе до следващия въпрос - а не стрелят ли тогава украинците по нашественици?

Защо не стигат до такива въпроси?

Защото Путин не може да бъде възприеман като Зло.

Било, защото Украйна била на Русия; защото Русия освободила България; или заради някой друг загнезден мит и невежество - няма значение.

Извод:

Не можем да тръгнем напред като народ, ако не можем да различаваме Добро и Зло.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шарията идва

    3 3 Отговор
    По данни на ЕС над 200 милиона жени и момичета по света са засегнати от тази практика, включително най-малко 600 000 жени, живеещи в Европа. Само в 17 европейски държави около 190 000 момичета са изложени на риск да бъдат подложени на обрязване.



    От Европейската комисия подчертават, че прекратяването на тази практика е ключово за борбата с насилието, основано на пола, и за изпълнението на ангажиментите на ЕС за равенство между жените и мъжете. Миналата седмица Съветът по външни работи отново е потвърдил решимостта на Съюза да се бори с всички форми на сексуално и основано на пола насилие

    Коментиран от #34

    18:06 06.02.2026

  • 2 Българин

    6 26 Отговор
    Човек може да вярва на каквото си иска.
    Резулатата от подобна вяра, си го поема вярващия.
    Аз вярвам напълно на Бойко Борисов и съм много доволен от него и от живота си!

    Коментиран от #11, #16, #33

    18:06 06.02.2026

  • 3 Прав е...и на славуца също

    14 3 Отговор
    Бившият председател на Народното събрание и 2 пъти народен представител от ИТН с изявление

    18:06 06.02.2026

  • 4 Данко харсъзина

    3 27 Отговор
    Бойко е на пиедестал. Силен и могъщ. Несравним и неповторим в своята мощ. Няма конкуренция. Громи всеки застанал срещу него.

    Коментиран от #8

    18:08 06.02.2026

  • 5 Особено на Путин Всички вярваме

    8 20 Отговор
    Киев за 3 дня
    Берлин за 6
    Ню Иорк за 10
    Всичко се збъдна!!

    18:08 06.02.2026

  • 6 00014

    19 6 Отговор
    Ти си русофоб и затова си обременен от Путин и войната. Но за другите неща си прав.

    18:09 06.02.2026

  • 7 Още

    18 7 Отговор
    Един от сектата!

    18:09 06.02.2026

  • 8 Ти колко

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко харсъзина":

    Си смот@н

    18:09 06.02.2026

  • 9 Кое не разбра?!

    5 6 Отговор
    Русия-Добро,всичко останало-Зло

    Коментиран от #25

    18:10 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Повтарям

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    пак- не си българин!

    18:11 06.02.2026

  • 12 ПЕНКО

    7 2 Отговор
    ... ЖЕНЬО - НЕКЪВ -- КЬОРАВ И САМОПРОДАЛ СЕ !!!!!!!!!!!!!!!!

    18:12 06.02.2026

  • 13 Което

    5 2 Отговор
    значи , че трябва да е избръмчал !

    18:12 06.02.2026

  • 14 Тома

    6 2 Отговор
    Всички г.ейове обичат Генчо

    18:15 06.02.2026

  • 15 Някой

    14 2 Отговор
    А ти какъв източник на обективност ли? Искаш да налагаш само твоето мнение на всички, ама другите били "неосведомени" правилно.

    18:16 06.02.2026

  • 16 И каралите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    С 2000

    18:17 06.02.2026

  • 17 Баширов

    8 3 Отговор
    Кънев, жалко, че не беше на Петрохан! От Русия, с любов. Баширов и Петров.

    18:19 06.02.2026

  • 18 Минаващ

    11 2 Отговор
    Авторът защо не стига до въпроса колко от тези хора по които се стреля в Донбас от украинците са нашественици.
    Защо пропуска въпроса кога, как и по кой започнаха да стрелят и бомбардират украинците в Донбас. Защо пропуска въпроса защо спряха водата, тока и дори парите на пенсионерите от Донбас, Крим и Луганск, всичките нашественици ли бяха? Защо умишлено пропуска изказвания като това на Порошенко, президент на Украйна, относно хората в тези региони, явно и той ги определя всичките за нашественици. Може и до още отговори да стигне, ако не знае как да попита ИИ.

    18:19 06.02.2026

  • 19 Никой не казва

    10 1 Отговор
    Какво общо има тук ПУТИН....четеш, четеш и опа ПУТИН.

    18:20 06.02.2026

  • 20 Свободни съчинения.

    4 1 Отговор
    Добро и зло са относителни понятия и възприятия.

    Коментиран от #24

    18:20 06.02.2026

  • 21 Наивно е

    11 1 Отговор
    да поставяш Путин и някои други на един ред. Това обезсмисля цялата ти платена писанка.

    18:21 06.02.2026

  • 22 Тоя

    7 2 Отговор
    е скъсал синджира...

    18:23 06.02.2026

  • 23 Тити на Кака

    13 2 Отговор
    Лелееееее, този чупи националните рекорди по несвързано говорене....да направиш паралел между Петрохан, Путин и ИИ.....това е лупинг, та дрънка, лупингите на Радев със самолета ряпа да ядат!

    18:24 06.02.2026

  • 24 Даниел Немитов

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Свободни съчинения.":

    За комунистите - да!!! Но за нормалните хора "добро" и "зло" са съвсем определени и точни понятия.

    18:25 06.02.2026

  • 25 Гошо

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Кое не разбра?!":

    "Доброто" раша уби над 2 милиона свои крепостни Ха Ха Ха😆

    18:28 06.02.2026

  • 26 Григор

    8 1 Отговор
    "Примерно, колчем спомена жертвите на руската жестокост в Украйна - редовно ме налазват тролове, но и искрено заблудени хора с контра въпроса за “зверствата на украинската армия в Донбас”.

    А няма ли такива зверства Евгений? Сигурен ли си? Да си чувал нещо за "Алеята на ангелите" в Донецк, където са погребани над 200 дечица убити от фашистките обстрели?За филма на Любомир Данков "Децата на Донбас" чувал ли си нещо? Нищо ли? Що тъй? А за филма на френската журналистка Ан-Лор- Бонел "Донбас" също ли нищо не си чувал? Имаш ли престава колко хиляди мирни жители са загинали от украинските обстрели още преди да започне войната?Евгений,Евгений, жалка работа си и злобна! Всеки, който се опита да ти посочи реални факти, го обявяваш за трол. И веднага включи Путин в играта. За твое сведение в момента той се ползува с одобрението на около 80% от руснаците. Знам какво ще кажеш: "Манипулирано изследване". А изборите и те ли са манипулирани, защото той ги спечели с над 75% от гласовете. Русия също има многопартийна система и подобни резултати с манипулации няма как да се получат. А такива човечета като теб са просто жалки, защото при тях водеща е злобата;фактите нямат никакво значение.

    18:30 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да,бе

    5 0 Отговор
    Кънефф е поредният объл камък от който някой,ако успее да извади нещо ще е следващият крал Артур...А тролове може да го налазят само ако покани на гости съмишлениците си.

    Коментиран от #36

    18:53 06.02.2026

  • 30 Моряк

    9 0 Отговор
    Преди малко Инджев, сега Кънев... Цвъкате русофобите един след друг кат гларус с лошо храносмилане.
    За Лвов не знам, но в Одеса, Черноморск, Керч, Мариупол, Бердянск, Донецк съм ходил. Там огромното мнозинство са руснаци и говорят руски. Веднъж не чух Западно украински диалект.
    А приликата между Путин и Пеевски е само в първата буква - ,,П".

    18:55 06.02.2026

  • 31 Ами

    5 0 Отговор
    Редакцията на "Факти" трябва да престане да публикува статии
    на такива които не могат да правят разлика от Добро и Зло.

    19:13 06.02.2026

  • 32 дървен философ

    4 0 Отговор
    Тоя дървен философ да отговори на въпроса кой уби 15000 мирни граждани в Донбас от 2014 до 2022 г. И чувал ли е за Алеята на Ангелите край град Донецк , където са погребани 150 деца на възраст до 15 г. Най малкото на 4 месеца. Всички тези жертви са дадени вследствие на артилерийски изстрели от украинските позиции.

    19:21 06.02.2026

  • 33 123

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А аз вярвам само на оная си работа.

    19:23 06.02.2026

  • 34 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "шарията идва":

    Фундaмeнтaлиcтитe, кoитo тoрмoзят хриcтиянcкa Eврoпa, нe ca пo-рaзлични oт cъбрaтятa cи, cъзнaтeлнo
    пoдпaлили прeди 30 гoдини хoтeл „Мaдъмaк“ в грaд Cивac. Тaм изгoряхa живи 35 души – чacт oт цвeтa
    нa турcкaтa интeлигeнция. Oт пoжaрa пo чудo уcпя дa ce cпacи извecтният пиcaтeл, пoзнaтият и
    прeвeждaн и у нac, Aзиc Нecин, чиятo oбвинитeлнa рeч прeд cъcтaв нa Глaвнaтa прoкурaтурa в Aтинa и
    днec e aктуaлнa. Eтo чacт oт нeя:
    „Oбвинявaм вcички нaши прaвитeлcтвa, кaзвa тoй, кoитo cи зaтвaряхa oчитe или пooщрявaхa фaнaтизмa
    дoри cъc зaкoнoви нoрми – уж в имeтo нa дeмoкрaциятa. Cрeднoвeкoвнoтo иcлямcкo вaрвaрcтвo в Cивac
    нe e нитo първoтo, нитo щe бъдe пocлeднoтo му прoявлeниe в cтрaнaтa. Иcтинcкитe винoвници зa тoвa
    ca oнeзи, кoитo зaeмaт ключoви пoзиции във влacттa и пoд мacкaтa нa „зaщитници нa дeмoкрaциятa“
    зaхрaнвaт тoвa гниeщo трecaвищe – тo прoизвeждa диви cъщecтвa c брaди и чaлми, тe крeщяхa в
    изcтъплeниe прeд гoрящия хoтeл: „Иcкaмe Шeриaт!“ и „Cъд зa нeвeрницитe!…
    Шeриaтът нaвcякъдe e eдин и cъщ, eднaкви ca нeгoвитe прaвилa и зaпoвeди зa рязaнe нa ръцe и eзици,
    убивaнe c кaмъни нa нeвярнaтa cъпругa. Тoвa ca дoгми, извлeчeни oт Кoрaнa, и вcякaкви oбeщaния
    зa „cмeкчaвaнe, хумaнизирaнe и дeмoкрaтизирaнe“ нa иcлямa ca глупocти, лъжливи и нeприлoжими бacни…
    Дoкaтo гoвoря тук прeд вac, виждaм кaк прoдължaвa нacтъплeниeтo нa Шeриaтa, кoйтo вce пo-cмeлo
    oгoлвa зъби и вaди нoкти, ръмжи и дeбнe нoвaтa cи плячкa. Жaлкo зa Турция и нeйния н

    19:25 06.02.2026

  • 35 Така е-продължание

    0 0 Отговор
    Жaлкo зa Турция и нeйния нaрoд! Глeдaм
    нa бъдeщeтo cъc cтрaх и cъжaлeниe, чaкaт ни мнoгo тeжки дни при днeшнитe тeндeнции и рeaлнocти.
    Oпacнocттa хлoпa нa врaтитe ни и кaзвa нa виcoк глac: “ Aз cъм Шeриaтът, идвaм, бъдeтe гoтoви!“…

    19:26 06.02.2026

  • 36 ИНФО

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да,бе":

    Методи Кънев(Бог да го прости!) - бащата на Евгени беше преподавател и ректор на Стопанската Академия "Димитър Апостолов Ценов"-Свищов. Професор по "Политикономия на капитализма" и го наричаха "Умния мъж". Четейки "изхожданията" на сина му се убеждавам, че май е истина твърдението, че интелектуалните качества се предават през поколение...

    19:39 06.02.2026

  • 37 Бай Гого

    0 0 Отговор
    Точно пък на теб трябва да вярваме!Ха ха ха!

    19:42 06.02.2026