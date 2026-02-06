Няколко дни пропусках - а и не исках - да се информирам за подробностите около Петрохан.
Но бях впечатлен от две неща.
Първо, как изпълзяха публични фигури с криминален профил от засада да обругаят жертвите - което е сигурен знак, че нещо трябва да се прикрива и отклонява внимание.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
И второ - поради първо, колко лесно човек може да се ориентира, че става дума за брутално убийство от хора с държавен чадър, след като се запознае с житейския и професионалния път на жертвите и… този на хората, които застанаха зад тях.
Криминалната държава, в която живеем прави доста лесна ориентацията във всяко обществено събитие.
Човек може да вярва и на една дума, казана от Путин, Пеевски, Борисов или други подобни публични фигури - както и на техния обслужващ персонал - само по две причини:
- Или самият той е от същия натурел;
- или се е оставил да бъде заблуден.
Ако човек не може да различава и подбира своите източници по обективност, а ги търси само ако потвърждават неговите заблуди - той е неспасяем.
Примерно, колчем спомена жертвите на руската жестокост в Украйна - редовно ме налазват тролове, но и искрено заблудени хора с контравъпроса за “зверствата на украинската армия в Донбас”.
Тези хора едва ли ползват ИИ да проверят вярата си; по-страшно е, че стъпват единствено на следното допускане:
“Хората в Донбас не са украинци и затова украинската армия ги убива.”
Защото ако са украинци - защо трябва да бъдат убивани от други украинци, нали?
Всяка демографска статистика обаче би оборила това мнение и би довела до въпроса - защо трябва да бъдат убивани едни от други украински граждани?
И да доведе до следващия въпрос - а не стрелят ли тогава украинците по нашественици?
Защо не стигат до такива въпроси?
Защото Путин не може да бъде възприеман като Зло.
Било, защото Украйна била на Русия; защото Русия освободила България; или заради някой друг загнезден мит и невежество - няма значение.
Извод:
Не можем да тръгнем напред като народ, ако не можем да различаваме Добро и Зло.
1 шарията идва
От Европейската комисия подчертават, че прекратяването на тази практика е ключово за борбата с насилието, основано на пола, и за изпълнението на ангажиментите на ЕС за равенство между жените и мъжете. Миналата седмица Съветът по външни работи отново е потвърдил решимостта на Съюза да се бори с всички форми на сексуално и основано на пола насилие
18:06 06.02.2026
Българин
Резулатата от подобна вяра, си го поема вярващия.
Аз вярвам напълно на Бойко Борисов и съм много доволен от него и от живота си!
Прав е...и на славуца също
Данко харсъзина
5 Особено на Путин Всички вярваме
Берлин за 6
Ню Иорк за 10
Всичко се збъдна!!
До коментар #4 от "Данко харсъзина":Си смот@н
Кое не разбра?!
До коментар #2 от "Българин":пак- не си българин!
До коментар #2 от "Българин":С 2000
Защо пропуска въпроса кога, как и по кой започнаха да стрелят и бомбардират украинците в Донбас. Защо пропуска въпроса защо спряха водата, тока и дори парите на пенсионерите от Донбас, Крим и Луганск, всичките нашественици ли бяха? Защо умишлено пропуска изказвания като това на Порошенко, президент на Украйна, относно хората в тези региони, явно и той ги определя всичките за нашественици. Може и до още отговори да стигне, ако не знае как да попита ИИ.
Свободни съчинения.
Даниел Немитов
До коментар #20 от "Свободни съчинения.":За комунистите - да!!! Но за нормалните хора "добро" и "зло" са съвсем определени и точни понятия.
Гошо
До коментар #9 от "Кое не разбра?!":"Доброто" раша уби над 2 милиона свои крепостни Ха Ха Ха😆
Григор
А няма ли такива зверства Евгений? Сигурен ли си? Да си чувал нещо за "Алеята на ангелите" в Донецк, където са погребани над 200 дечица убити от фашистките обстрели?За филма на Любомир Данков "Децата на Донбас" чувал ли си нещо? Нищо ли? Що тъй? А за филма на френската журналистка Ан-Лор- Бонел "Донбас" също ли нищо не си чувал? Имаш ли престава колко хиляди мирни жители са загинали от украинските обстрели още преди да започне войната?Евгений,Евгений, жалка работа си и злобна! Всеки, който се опита да ти посочи реални факти, го обявяваш за трол. И веднага включи Путин в играта. За твое сведение в момента той се ползува с одобрението на около 80% от руснаците. Знам какво ще кажеш: "Манипулирано изследване". А изборите и те ли са манипулирани, защото той ги спечели с над 75% от гласовете. Русия също има многопартийна система и подобни резултати с манипулации няма как да се получат. А такива човечета като теб са просто жалки, защото при тях водеща е злобата;фактите нямат никакво значение.
Да,бе
Моряк
За Лвов не знам, но в Одеса, Черноморск, Керч, Мариупол, Бердянск, Донецк съм ходил. Там огромното мнозинство са руснаци и говорят руски. Веднъж не чух Западно украински диалект.
А приликата между Путин и Пеевски е само в първата буква - ,,П".
Ами
на такива които не могат да правят разлика от Добро и Зло.
123
До коментар #2 от "Българин":А аз вярвам само на оная си работа.
Така е.
До коментар #1 от "шарията идва":Фундaмeнтaлиcтитe, кoитo тoрмoзят хриcтиянcкa Eврoпa, нe ca пo-рaзлични oт cъбрaтятa cи, cъзнaтeлнo
пoдпaлили прeди 30 гoдини хoтeл „Мaдъмaк" в грaд Cивac. Тaм изгoряхa живи 35 души – чacт oт цвeтa
нa турcкaтa интeлигeнция. Oт пoжaрa пo чудo уcпя дa ce cпacи извecтният пиcaтeл, пoзнaтият и
прeвeждaн и у нac, Aзиc Нecин, чиятo oбвинитeлнa рeч прeд cъcтaв нa Глaвнaтa прoкурaтурa в Aтинa и
днec e aктуaлнa. Eтo чacт oт нeя:
„Oбвинявaм вcички нaши прaвитeлcтвa, кaзвa тoй, кoитo cи зaтвaряхa oчитe или пooщрявaхa фaнaтизмa
дoри cъc зaкoнoви нoрми – уж в имeтo нa дeмoкрaциятa. Cрeднoвeкoвнoтo иcлямcкo вaрвaрcтвo в Cивac
нe e нитo първoтo, нитo щe бъдe пocлeднoтo му прoявлeниe в cтрaнaтa. Иcтинcкитe винoвници зa тoвa
ca oнeзи, кoитo зaeмaт ключoви пoзиции във влacттa и пoд мacкaтa нa „зaщитници нa дeмoкрaциятa"
зaхрaнвaт тoвa гниeщo трecaвищe – тo прoизвeждa диви cъщecтвa c брaди и чaлми, тe крeщяхa в
изcтъплeниe прeд гoрящия хoтeл: „Иcкaмe Шeриaт!" и „Cъд зa нeвeрницитe!…
Шeриaтът нaвcякъдe e eдин и cъщ, eднaкви ca нeгoвитe прaвилa и зaпoвeди зa рязaнe нa ръцe и eзици,
убивaнe c кaмъни нa нeвярнaтa cъпругa. Тoвa ca дoгми, извлeчeни oт Кoрaнa, и вcякaкви oбeщaния
зa „cмeкчaвaнe, хумaнизирaнe и дeмoкрaтизирaнe" нa иcлямa ca глупocти, лъжливи и нeприлoжими бacни…
Дoкaтo гoвoря тук прeд вac, виждaм кaк прoдължaвa нacтъплeниeтo нa Шeриaтa, кoйтo вce пo-cмeлo
oгoлвa зъби и вaди нoкти, ръмжи и дeбнe нoвaтa cи плячкa. Жaлкo зa Турция и нeйния н
Така е-продължение
нa бъдeщeтo cъc cтрaх и cъжaлeниe, чaкaт ни мнoгo тeжки дни при днeшнитe тeндeнции и рeaлнocти.
Oпacнocттa хлoпa нa врaтитe ни и кaзвa нa виcoк глac: “ Aз cъм Шeриaтът, идвaм, бъдeтe гoтoви!“…
ИНФО
До коментар #29 от "Да,бе":Методи Кънев(Бог да го прости!) - бащата на Евгени беше преподавател и ректор на Стопанската Академия "Димитър Апостолов Ценов"-Свищов. Професор по "Политикономия на капитализма" и го наричаха "Умния мъж". Четейки "изхожданията" на сина му се убеждавам, че май е истина твърдението, че интелектуалните качества се предават през поколение...
Бай Гого
