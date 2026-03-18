Огнян Дъскарев: Оскари ли?

18 Март, 2026 16:00 792 12

  • огнян дъскарев-
  • оскари-
  • холивуд-
  • филми-
  • шон пен

Снимка: БНТ
Огнян Дъскарев Огнян Дъскарев публицист, автор и преводач
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази година почти не гледах Оскарите, главно защото тукашните големи медии ги рекламираха много. Всичко, което БЪЛГАРСКИТЕ големи медии и журналисти хвалят много - аз не го гледам.

Последните Оскари спечели изключително тъпият филм “Битка след битка” от П. Т. Андерсън.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

Филмът, освен, че е тъп е и левичарски, което е обичайно за неокомунистическия Холивуд, който нищо не знае и нищо не помни. П.Т. Андерсън, неокомунист, иска да излъже нормалните хора, че е против незаконната имиграция, но всъщност, тъй като е неокомунист във филма си той подкрепя милионите незаконни имигранти, които Байдън и Харис незаконно пуснаха в САЩ. Холивудските неокомунисти нямат нищо против най-малко 280 хил американци, които загинаха от фентанил, китайски наркотик, незаконно пренасян от незаконните имигранти на Байдън и Харис през южната граница на САЩ за времето от 20.01.21 до края на 24-та. Фентанилът беше пренасян от картелите, без съмнение с помощта на антиамериканското мексиканско правителство .

Но кой ли помни за тези 280 хил загинали злощастни американци, нали сега неокомунистите по света и у нас пет пари не дават за тези нещастници.

Защото неокомунистите сега са заети да ругаят Тръмп.

Но помолете се, вие, които имате християнска съвест, за душите на тези двеста и осемдесет хиляди американци, които загинаха по вина на американските неокомунисти, китайските комунисти, терористичните картели и неокомунистическото мексиканско правителство.

Разбира се, нищо подобно няма да видите в западните медии за Оскарите, които превъзнасят холивудците.

Но това ми направи впечатление - закоравелият неокомунист ШОН ПЕН не получил бездарната си награда за изключителното тъпата си роля в “Битка след битка”, защото се срещнал със Зеленски в Киев.

Really?

В следващите минути ще се разплача. Каква вярност и подкрепа на неокомуниста към губещия войната Зеленски и страната му.

Малцина си спомнят, но аз помня дълго - в края на 2002 Шон Пен се срещна в Багдад с Тарик Азиз, заместник на Садам Хюсеин тогава. Актьорът искаше предателски да предаде САЩ преди войната в Ирак.

Късата памет на хората не важи за мен. Аз помня отлично как Шон Пен ПРЕДАДЕ страната си, защото се срещна със заместника на Садам Хюсеин. Без значение какво се случи после - във войната. Това е предателство.

Предателят Шон Пен се среща със Зеленски, за да попречи на Тръмп във войната му против терористичния режим на моллите в Иран. Точно това е намерението на ренегата Шон Пен. Същият искаше да предаде страната си преди войната в Ирак и сега иска същото - да предаде Америка на моллите.

Полезните идиоти от Холивуд му ръкопляскат, полезните кретени от CNN, ББС , Ню Йорк Таймс и другите медийни нищожества от западните и източните медии - също.

Но най-важното, в случая - Оскарите се провалиха още веднъж.

Защото са неокомунистически.

Снимка: Фейсбук

На снимката: Свинщината, която са оставили звездите, на които се кланяте позорно - в залата, където са Оскарите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    12 4 Отговор
    Този фашага въобще не е разбрал смисъла на филма, които е, че революция със заспалия бургер няма как да се направи и си трябва гореща латино кръв, за да запали краварника.

    16:06 18.03.2026

  • 2 Град Симитли

    14 1 Отговор
    И сто пъти да повториш "неокомунист"
    Не ставаш по-прав и със сигурност не по-умен!
    ...Само преминаваш от Дъскарев към Кютюков !

    16:06 18.03.2026

  • 3 честен ционист

    8 0 Отговор
    Говорейки за заливащите САЩ наркотици на картелите, Дъскарев усложливо пропуска да спомене, че именно Шон Пен спомогна за залавянето на Ел Чапо 2015г.

    16:15 18.03.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    САЩ е страна на емигранти, в която няма място за балкански расисти и антисемити.

    Коментиран от #8

    16:17 18.03.2026

  • 5 Офф

    5 0 Отговор
    Като вземат изветрели старци да се изказват.... Айде скривайте се вече и си се изказвайте само пред блока, с другите старци, време е, крайно даже.

    16:20 18.03.2026

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Не ми е ясно къде са спали тия от ДС толкова години та не са му свършили вратлето като на гергьовско ягне на тоя Дъскарев?

    16:20 18.03.2026

  • 7 Така е

    3 2 Отговор
    той и Пен Шон избяга при Укрофашистите !

    16:21 18.03.2026

  • 8 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Хората вече са анти ционисти,какъвто е 47я президент.Не бъркай антисеметизма.

    16:22 18.03.2026

  • 9 Прътов

    5 0 Отговор
    Дъскарев го играе местния и.б.р.и.к.ч.и.я на тръмп.

    Хванал се за оскарите. А защо не каже за войната в Иран, която оранжевия успешно проваля до този момент?
    И ако не стане някакво чудо, това може да се превърне в дълготраен конфликт с тежки икономически последици за целия свят.

    16:24 18.03.2026

  • 10 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Хм в обвиненията на г-н Дъскарев има неща с които съм съгласен напр.че Шон Пен е просто един американски идиот -но позицията му е малко /дали малко!?/вдетинена и кавгаджийска в детски стил -аз още не съм научил азбуката но ти не си научил таблицата за умножение!?

    16:24 18.03.2026

  • 11 Аз съм параизт непотребен

    3 0 Отговор
    и бълвам глупости , които никой не го интересуват ..само аз съм прав , всички са неокомунисти и т.н

    кръгъл г.упак слуга на ционистите

    16:31 18.03.2026

  • 12 Този нито е журналист,

    1 0 Отговор
    нито анализатор, а обикновен пропагандатор на идиотските идеи на Оранжгутана.

    16:37 18.03.2026