Диана Дамянова: Притежавала ли е „националната агенция” лицензи за провеждане на детски лагери

Ако и спомняте, преди години държавата обяви война на „незаконните” родители, които събираха да гледат по няколко деца в домовете си. Напридойдоха всякакви агенции с абревиатури и разпардушиниха тази инициатива на кооперативите. Ликвидираха ги. Защото кухнята не била с необходимите размери, нямало контрол върху храните, не били застраховани децата, не била правилна противопожарната охрана в апартамента, накривили са шапката на този от рзи и т.н и т.н.
Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.
Тогава разбрахме, че за да събереш в дома си и да отглеждаш макар и почасово деца са ти необходими 117 разрешения от всякакви институти с абревиатури, както и че подсъдни са не само тези, които организират такова отглеждане, но и родителите, които си оставят децата там.
Та сега, в контекста на наученото до сега от този меко казано странен случай искам да попитам следното
1. Притежавала ли е „националната агенция” съответните лицензи за провеждане на детски лагери, в това число и прехранване и преспиване? По този въпрос се мълчи гробовно.
2. Вярно ли е, че част от децата въобще не са ходели на училище, а са се обучавали там.
3. Всички, свързани с подводните и пещерни спортове единодушно твърдят, че „Ламата” е бил много много свестен човек. Сега остава да изясним това достатъчно условие ли е за да съм длъжна да представя личните си документи пред него или неговите хора, в случай че прекосявам планината.
4. И последно – ако утре опъна на площад Славейков, където живея надпис „Стреля се без предупреждение”, колко време ще оцелее този надпис.
Без отговор на тези въпроси, каквато и да е истината за случилото се, дори тя да е най-обикновен битов скандал, завършил с екзекуция, остава усещането за двоен стандарт спрямо организация, която е получила нещо, подобно на концесия върху огромна част от планината в България само дни след учредяването си.
Някъде премина факта, че в изгорялата хижа са умрели заключени и кучетата, които са опазвали имота. Само този факт е достатъчен за да се направят много заключения за профила на убиеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ицо
20:04 06.02.2026
2 Аман
Коментиран от #11
20:06 06.02.2026
3 Нека
20:07 06.02.2026
4 Ъхъ!!!
20:09 06.02.2026
5 Никой
Тоест - това е свързано с огромен интелект и разсъдък.
Сега - какво "дълбае" по случая - не е ясно.
Коментиран от #21
20:10 06.02.2026
6 Тия деца от
20:13 06.02.2026
7 Баба
20:26 06.02.2026
8 Бесен - Язовец
20:29 06.02.2026
9 Изтървахте кмета първия ден
20:39 06.02.2026
10 Град Симитли
20:41 06.02.2026
11 Стефан
До коментар #2 от "Аман":Интересното е защо непрекъснато ни я пробутват по някои медии да говори неверни неща. Явно Бойко им плаща на редакциите.
20:45 06.02.2026
12 ?????
Нали точно по онова време лапаше кинти от Кикитата и зелените им съюзници.
20:50 06.02.2026
13 ФЕЙК - либераст
20:53 06.02.2026
14 НАБЕДЕН PR
20:54 06.02.2026
15 Помним те
20:57 06.02.2026
16 Динко Харсъзина
21:19 06.02.2026
17 Комунистите родината изграждат
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
От комунистичската идеология, трудно се излиза!
21:38 06.02.2026
18 Онзи
05:49 07.02.2026
19 Венко Венестия
Ще ми опър...ш ли кочаня?
12:28 07.02.2026
20 Слушател
Срещу заплаштане коментари не става но срещу заплаштане се вършат ВСЯЙАКВИ работи.
16:44 07.02.2026
21 Чатаджия
До коментар #5 от "Никой":Двама си чатят в нета и единия пита:-"Вие от къде сте?"
Другият отговаря:-"От фейсбук съм ".Та и тази Г-жа.От площад Славейков съм.
17:53 07.02.2026
22 В случая е права
18:26 07.02.2026
23 Спецназ
18:32 07.02.2026