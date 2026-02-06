Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Диана Дамянова: Притежавала ли е „националната агенция” лицензи за провеждане на детски лагери

6 Февруари, 2026 20:02 13 176 23

  • диана дамянова-
  • петрохан-
  • тройно убийство-
  • мафия

Вярно ли е, че част от децата въобще не са ходели на училище, а са се обучавали там

Диана Дамянова: Притежавала ли е „националната агенция” лицензи за провеждане на детски лагери - 1
Снимка: бТВ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако и спомняте, преди години държавата обяви война на „незаконните” родители, които събираха да гледат по няколко деца в домовете си. Напридойдоха всякакви агенции с абревиатури и разпардушиниха тази инициатива на кооперативите. Ликвидираха ги. Защото кухнята не била с необходимите размери, нямало контрол върху храните, не били застраховани децата, не била правилна противопожарната охрана в апартамента, накривили са шапката на този от рзи и т.н и т.н.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Тогава разбрахме, че за да събереш в дома си и да отглеждаш макар и почасово деца са ти необходими 117 разрешения от всякакви институти с абревиатури, както и че подсъдни са не само тези, които организират такова отглеждане, но и родителите, които си оставят децата там.

Та сега, в контекста на наученото до сега от този меко казано странен случай искам да попитам следното

1. Притежавала ли е „националната агенция” съответните лицензи за провеждане на детски лагери, в това число и прехранване и преспиване? По този въпрос се мълчи гробовно.

2. Вярно ли е, че част от децата въобще не са ходели на училище, а са се обучавали там.

3. Всички, свързани с подводните и пещерни спортове единодушно твърдят, че „Ламата” е бил много много свестен човек. Сега остава да изясним това достатъчно условие ли е за да съм длъжна да представя личните си документи пред него или неговите хора, в случай че прекосявам планината.

4. И последно – ако утре опъна на площад Славейков, където живея надпис „Стреля се без предупреждение”, колко време ще оцелее този надпис.

Без отговор на тези въпроси, каквато и да е истината за случилото се, дори тя да е най-обикновен битов скандал, завършил с екзекуция, остава усещането за двоен стандарт спрямо организация, която е получила нещо, подобно на концесия върху огромна част от планината в България само дни след учредяването си.

Някъде премина факта, че в изгорялата хижа са умрели заключени и кучетата, които са опазвали имота. Само този факт е достатъчен за да се направят много заключения за профила на убиеца.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ицо

    7 4 Отговор
    ЦРУ е работата

    20:04 06.02.2026

  • 2 Аман

    29 13 Отговор
    от боядисаната баба !

    Коментиран от #11

    20:06 06.02.2026

  • 3 Нека

    18 11 Отговор
    боядишем бабата !

    20:07 06.02.2026

  • 4 Ъхъ!!!

    20 10 Отговор
    А въобще имало ли е детски лагери там??? Или всичко е от радио "ЕЧК" - една чистачка каза?

    20:09 06.02.2026

  • 5 Никой

    27 18 Отговор
    Основното е - да каже - че живее на площад "Славейков". Тази жена навсякъде се изявява. Ние сме прости и не живеем на площад "Слрлавейков" - ама тя - е оттам.

    Тоест - това е свързано с огромен интелект и разсъдък.

    Сега - какво "дълбае" по случая - не е ясно.

    Коментиран от #21

    20:10 06.02.2026

  • 6 Тия деца от

    37 10 Отговор
    Хижата Петрохан ходят ли на училище? С автоматично оръжие охраняват гората, това само на мен ли ми идва в повече? Може ли пепееца Сандов да ги рехистрира като "национална...." у заградили хорара-държавна собственост. То смърди отвред, а Рашков закрил РУ-МВР Годеч на 20 км от хижата, да няма полиция, то гадост до гадост

    20:13 06.02.2026

  • 7 Баба

    14 10 Отговор
    страшна!

    20:26 06.02.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    16 14 Отговор
    И тая поомярака жената на оня недъгавия почна да се прави на раборачка

    20:29 06.02.2026

  • 9 Изтървахте кмета първия ден

    17 5 Отговор
    и човека си разказа всичко което е виждал, но деца там от как са се нанесли бандитите не е виждал!

    20:39 06.02.2026

  • 10 Град Симитли

    17 19 Отговор
    Колкото баба Дамяна притежава лиценз да плещи публично дивотии !

    20:41 06.02.2026

  • 11 Стефан

    16 13 Отговор

    До коментар #2 от "Аман":

    Интересното е защо непрекъснато ни я пробутват по някои медии да говори неверни неща. Явно Бойко им плаща на редакциите.

    20:45 06.02.2026

  • 12 ?????

    16 7 Отговор
    Бабата що се прави на улава?
    Нали точно по онова време лапаше кинти от Кикитата и зелените им съюзници.

    20:50 06.02.2026

  • 13 ФЕЙК - либераст

    13 12 Отговор
    Баба умница и тя се изОди по въпроса! Като стара политическа, икономическа, културна врачка и тук е компетентна. А бе тази баба няма ли си дядо да я повъзпира, няма ли деца да я ядосват и внучета за гледане и кой и готви манджите, че е такъв пенкилер?

    20:53 06.02.2026

  • 14 НАБЕДЕН PR

    13 7 Отговор
    БОТОКСИРАНАТА БАБКА И ПО ТАЯ ЛИ ТЕМА Е СВЕТНАТА

    20:54 06.02.2026

  • 15 Помним те

    9 6 Отговор
    И аз да попитам - ти както каква се изживяваш! Мирален стожер, що ли? Нали беше съратничка с поп Кръстю, или мислиш, че сме забравили!/

    20:57 06.02.2026

  • 16 Динко Харсъзина

    10 7 Отговор
    Требе ли като си купиш виолетово поло да си боядисаш косата виолетова?!?

    21:19 06.02.2026

  • 17 Комунистите родината изграждат

    11 11 Отговор
    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
    От комунистичската идеология, трудно се излиза!

    21:38 06.02.2026

  • 18 Онзи

    12 2 Отговор
    Никога няма да излезе истината за разтрела на хората от хижата. Има голям чадър над тях от елита на управляващите .До сега да е разкрито убийство на някоя от така наречените мутри --няма .Винаги убийствата са резултат от борба за пари.

    05:49 07.02.2026

  • 19 Венко Венестия

    1 3 Отговор
    Венче,
    Ще ми опър...ш ли кочаня?

    12:28 07.02.2026

  • 20 Слушател

    1 3 Отговор
    Рази олюштена “ дама” колкото повече приказва толкова се ОГРОЗНЯВА.
    Срещу заплаштане коментари не става но срещу заплаштане се вършат ВСЯЙАКВИ работи.

    16:44 07.02.2026

  • 21 Чатаджия

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Двама си чатят в нета и единия пита:-"Вие от къде сте?"
    Другият отговаря:-"От фейсбук съм ".Та и тази Г-жа.От площад Славейков съм.

    17:53 07.02.2026

  • 22 В случая е права

    4 0 Отговор
    Тоя бабишкер не го харесвам , но в случая е права.

    18:26 07.02.2026

  • 23 Спецназ

    2 0 Отговор
    Обикновено под прикритието на НПО-тата действат специални агенти на чуждите разузнавания обучени на местно ниво и в чужбина.Понякога открито финансирани,а често и с пари от вън,както и с пари от незаконни практики.(нарко канали,Отбив от държавни поръчки и мн.други методи)И на такива детски лагери се подбират деца,който да бъдат обучавани на местно ниво за агенти на тези служби в държавата в която са родени. Така се правят преврати в държавите.Много често те биват внедрявани и в самите държавни структури по сигурността на същата държава и много често заемат много важни държавни постове.Затова и когато стане издънка,местните разузнавания, доколкото ги има всячески се стремят да прикрият случая,като скриват истината. Най"пресния"случай на такъв преврат е Венецуела.Агента на ЦРУ,Мочадо,предаде Президента Мадуро,точно по"учебник"на ЦРУ.И за да не изглежда предателство се затриват свидетелите и се унищожават всики доказателства.Но не са виновни те а хората попаднали случайно на отговорни постове в държавата,които и хабер си нямат от сигурност и защита от чужда намеса във власта.Не ви ли прави впечатление,че вече 35 години,все хора който са със съмнителна репутация са навсякъде в държавното и местно управление.

    18:32 07.02.2026