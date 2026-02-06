Диана Дамянова: Притежавала ли е „националната агенция” лицензи за провеждане на детски лагери

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако и спомняте, преди години държавата обяви война на „незаконните” родители, които събираха да гледат по няколко деца в домовете си. Напридойдоха всякакви агенции с абревиатури и разпардушиниха тази инициатива на кооперативите. Ликвидираха ги. Защото кухнята не била с необходимите размери, нямало контрол върху храните, не били застраховани децата, не била правилна противопожарната охрана в апартамента, накривили са шапката на този от рзи и т.н и т.н.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Тогава разбрахме, че за да събереш в дома си и да отглеждаш макар и почасово деца са ти необходими 117 разрешения от всякакви институти с абревиатури, както и че подсъдни са не само тези, които организират такова отглеждане, но и родителите, които си оставят децата там.

Та сега, в контекста на наученото до сега от този меко казано странен случай искам да попитам следното

1. Притежавала ли е „националната агенция” съответните лицензи за провеждане на детски лагери, в това число и прехранване и преспиване? По този въпрос се мълчи гробовно.

2. Вярно ли е, че част от децата въобще не са ходели на училище, а са се обучавали там.

3. Всички, свързани с подводните и пещерни спортове единодушно твърдят, че „Ламата” е бил много много свестен човек. Сега остава да изясним това достатъчно условие ли е за да съм длъжна да представя личните си документи пред него или неговите хора, в случай че прекосявам планината.

4. И последно – ако утре опъна на площад Славейков, където живея надпис „Стреля се без предупреждение”, колко време ще оцелее този надпис.

Без отговор на тези въпроси, каквато и да е истината за случилото се, дори тя да е най-обикновен битов скандал, завършил с екзекуция, остава усещането за двоен стандарт спрямо организация, която е получила нещо, подобно на концесия върху огромна част от планината в България само дни след учредяването си.

Някъде премина факта, че в изгорялата хижа са умрели заключени и кучетата, които са опазвали имота. Само този факт е достатъчен за да се направят много заключения за профила на убиеца.