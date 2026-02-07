Защо Радев днес е на политическия терен? Защото Сглобката му отне властта

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разтревожен приятел иска да го успокоя, че ПП-ДБ няма да прави коалиция с Радев (сякаш зависи от мен:). Това наистина е сериозна тема.

Защо Радев днес е на политическия терен?

Защото Сглобката (сполучливо наречена така от Лена Бориславова) му отне властта.

Ако нямаше Сглобка - беше много вероятно да затънем в Конституционна криза с невъзможност да се състави редовен кабинет. А междувременно Радев щеше да продължава да управлява еднолично, като в периодите на разпуснат парламент щеше да е концентрирал наистина цялата власт.

Да напомним, че така през 2021 г чрез предложения на своя премиер, които той одобри бяха сменени шефовете на всички служби с негови назначения. Нещо повече, още на първия ден на поредния му служебен кабинет през август 2022 г. - само в рамките на два-три дни бе подменено цялото държавно ръководство чак до ниво областни управители. Което подсказва, че вече не само е знаел, че ще падне кабинета “Петков”, но и че е взел дейно участие в неговото сваляне (както, впрочем, свидетелства и бившият му съветник К. Методиев).

Разбира се, от това никаква битка с корупцията не започна, но се роди притчата за “пътя на Копринката”. Така се реализира и мега аферата БОТАШ.

Накратко - без възможност за редовен кабинет цялата власт отиваше в Радев и е съвсем логично да се допусне, че целта му е била именно такава.

Предвид неговите пропутински тежнения и откровено обслужване на Кремъл (освен БОТАШ, има куп свидетелства за услуги на Лукойл, за разширяване на Турски поток към путинската орбита от държави, опити за връщане на руското ядрено гориво, стартиране за пореден път на АЕЦ Белене, спиране помощта за Украйна, колениченето пред руската църква и въобще - дори засилване на руското дипломатическо , т.е. шпионско присъствие у нас.) - Радев щеше да копира неговия приятел Орбан, а нищо чудно България да беше минала към директен бойкот на Европа.

Но Сглобката предотврати това.

Благодарение на Сглобката, новото държавно ръководство - без Борисов и с предприетите конституционни реформи - Марк Рюте / Нидерландия свали 12 годишното си вето срещу нашето членство в Шенген - което днес нашите медии премълчават, а политици изопачават или си приписват. А няма страна влязла в Еврозона преди Шенген (с изключение на островните Ирландия и Кипър, които не са в Шенген).

Като добавим и цялото законодателство за членството, ключовия бюджет и ПВУ - трябва да признаем, че без Сглобката, нямаше как ПП-ДБ да управлява и всичко това да се случи.

Удивително обаче - или може би не съвсем - оценката на демократичните избиратели към Сглобката бе негативна. Защото както винаги е предимно емоционална, а не рационална.

Защото това, което има значение за тях са символите:

- подписите на Кирил Петков и Христо Иванов до тези на Пеевски и Борисов

- вица за мазното кафе на Пеевски с Христо Иванов в неговия скут

- квотните избори за регулатори, служби и КС, където, за да бъде приет човека на ПП-ДБ, трябваше да бъде гласуван от тях и човека на ДП или ББ… и пр.

- общото гласуване с Пеевски и Борисов ги “изпирало” и пр. легенди.

Накратко - колкото и ирационално да звучи - избирателите не се интересуват от резултата, а как е постигнат той. И ПП-ДБ - залети със снимки на кученца и пачки от пеевските медии - напълно се провалиха да обяснят нейния смисъл и излезе, че са само заради далаверата в нея.

Сега същите лоши прокоби - справедливо - се пренасят и към “сглобка” с Радев, без да е отпаднала гнусливостта към тази с ББ и Пеевски. Което автоматично значи, че редовен кабинет е възможен само между Радев и ББ-ДП (докато се подготвя следващия инженер-спасител).

Да, с Радев - ако той има мнозинството - е много опасно да се влиза в коалиция. Защото е твърде възможно ПП-ДБ да бъде параван за заместването на кадрите на ДП с тези на Радев.

Но трябва да се прави разлика между коалиция и парламентарно мнозинство. Задължително ПП-ДБ с Радев трябва да гласуват с това мнозинство:

(1) въвеждане изцяло само на машинно гласуване и падане на лимита на секциите извън ЕС.

(2) смяна на всички кадри на Пеевски в службите

(3) ако се налага - нова корекция в Закона за съдебната власт, която окончателно да изгони Сарафов и да предотврати ново подобно назначение.

(4) Ако ББ и ДП паднат под 80 депутати - търсене на квалифицирано мнозинство за нов ВСС и нов главен прокурор.

Но преди всичко и дотогава - ПП-ДБ трябва да си повярват, че имат сили да победят Радев на изборите, с което ще сложат край на неговия проект като Алтернатива.

Впрочем, изборите вероятно ще са на 19 април - когато през 1997 г бе изкована единствената реформаторска победа!

