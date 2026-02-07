Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Защо Радев днес е на политическия терен? Защото Сглобката му отне властта

Защо Радев днес е на политическия терен? Защото Сглобката му отне властта

7 Февруари, 2026 19:05 531 16

  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • политически терен-
  • сглобка-
  • власт

Ако нямаше Сглобка - беше много вероятно да затънем в Конституционна криза с невъзможност да се състави редовен кабинет. А междувременно Радев щеше да продължава да управлява еднолично, като в периодите на разпуснат парламент щеше да е концентрирал наистина цялата власт. 

Защо Радев днес е на политическия терен? Защото Сглобката му отне властта - 1
Колаж: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разтревожен приятел иска да го успокоя, че ПП-ДБ няма да прави коалиция с Радев (сякаш зависи от мен:). Това наистина е сериозна тема.
Защо Радев днес е на политическия терен?
Защото Сглобката (сполучливо наречена така от Лена Бориславова) му отне властта.
Ако нямаше Сглобка - беше много вероятно да затънем в Конституционна криза с невъзможност да се състави редовен кабинет. А междувременно Радев щеше да продължава да управлява еднолично, като в периодите на разпуснат парламент щеше да е концентрирал наистина цялата власт.
Да напомним, че така през 2021 г чрез предложения на своя премиер, които той одобри бяха сменени шефовете на всички служби с негови назначения. Нещо повече, още на първия ден на поредния му служебен кабинет през август 2022 г. - само в рамките на два-три дни бе подменено цялото държавно ръководство чак до ниво областни управители. Което подсказва, че вече не само е знаел, че ще падне кабинета “Петков”, но и че е взел дейно участие в неговото сваляне (както, впрочем, свидетелства и бившият му съветник К. Методиев).
Разбира се, от това никаква битка с корупцията не започна, но се роди притчата за “пътя на Копринката”. Така се реализира и мега аферата БОТАШ.
Накратко - без възможност за редовен кабинет цялата власт отиваше в Радев и е съвсем логично да се допусне, че целта му е била именно такава.
Предвид неговите пропутински тежнения и откровено обслужване на Кремъл (освен БОТАШ, има куп свидетелства за услуги на Лукойл, за разширяване на Турски поток към путинската орбита от държави, опити за връщане на руското ядрено гориво, стартиране за пореден път на АЕЦ Белене, спиране помощта за Украйна, колениченето пред руската църква и въобще - дори засилване на руското дипломатическо , т.е. шпионско присъствие у нас.) - Радев щеше да копира неговия приятел Орбан, а нищо чудно България да беше минала към директен бойкот на Европа.
Но Сглобката предотврати това.
Благодарение на Сглобката, новото държавно ръководство - без Борисов и с предприетите конституционни реформи - Марк Рюте / Нидерландия свали 12 годишното си вето срещу нашето членство в Шенген - което днес нашите медии премълчават, а политици изопачават или си приписват. А няма страна влязла в Еврозона преди Шенген (с изключение на островните Ирландия и Кипър, които не са в Шенген).
Като добавим и цялото законодателство за членството, ключовия бюджет и ПВУ - трябва да признаем, че без Сглобката, нямаше как ПП-ДБ да управлява и всичко това да се случи.
Удивително обаче - или може би не съвсем - оценката на демократичните избиратели към Сглобката бе негативна. Защото както винаги е предимно емоционална, а не рационална.
Защото това, което има значение за тях са символите:
- подписите на Кирил Петков и Христо Иванов до тези на Пеевски и Борисов
- вица за мазното кафе на Пеевски с Христо Иванов в неговия скут
- квотните избори за регулатори, служби и КС, където, за да бъде приет човека на ПП-ДБ, трябваше да бъде гласуван от тях и човека на ДП или ББ… и пр.
- общото гласуване с Пеевски и Борисов ги “изпирало” и пр. легенди.
Накратко - колкото и ирационално да звучи - избирателите не се интересуват от резултата, а как е постигнат той. И ПП-ДБ - залети със снимки на кученца и пачки от пеевските медии - напълно се провалиха да обяснят нейния смисъл и излезе, че са само заради далаверата в нея.
Сега същите лоши прокоби - справедливо - се пренасят и към “сглобка” с Радев, без да е отпаднала гнусливостта към тази с ББ и Пеевски. Което автоматично значи, че редовен кабинет е възможен само между Радев и ББ-ДП (докато се подготвя следващия инженер-спасител).
Да, с Радев - ако той има мнозинството - е много опасно да се влиза в коалиция. Защото е твърде възможно ПП-ДБ да бъде параван за заместването на кадрите на ДП с тези на Радев.
Но трябва да се прави разлика между коалиция и парламентарно мнозинство. Задължително ПП-ДБ с Радев трябва да гласуват с това мнозинство:
(1) въвеждане изцяло само на машинно гласуване и падане на лимита на секциите извън ЕС.
(2) смяна на всички кадри на Пеевски в службите
(3) ако се налага - нова корекция в Закона за съдебната власт, която окончателно да изгони Сарафов и да предотврати ново подобно назначение.
(4) Ако ББ и ДП паднат под 80 депутати - търсене на квалифицирано мнозинство за нов ВСС и нов главен прокурор.
Но преди всичко и дотогава - ПП-ДБ трябва да си повярват, че имат сили да победят Радев на изборите, с което ще сложат край на неговия проект като Алтернатива.
Впрочем, изборите вероятно ще са на 19 април - когато през 1997 г бе изкована единствената реформаторска победа!

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парадокси в зайчарника

    8 0 Отговор
    Страхът на Бойко, накара кошмарите му да се сбъднат.

    19:07 07.02.2026

  • 2 Красимир Петров

    13 2 Отговор
    Евгений Кънев е доказан грантаджия на Сороската софра

    19:08 07.02.2026

  • 3 малий,

    12 2 Отговор
    Страх тресе променкаджиите, страх и то международен!🤣🤣🤣

    19:08 07.02.2026

  • 4 Не беше за вярване

    10 0 Отговор
    Не можех да повярвам, че "специалистът по всичко" кънев липсва от Факти.бг 24 часа. Но на 25-ия час всичко си дойде на мястото. И ми стана така мило... Не че му чета простотиите, но без него Факти-те не са това, което са. Ех...

    19:11 07.02.2026

  • 5 Защото е

    3 6 Отговор
    Много ама много Алчен! За власт!

    19:12 07.02.2026

  • 6 Рамбо Силек

    8 3 Отговор
    Колкото по-малко говори Радев, толкова повече пяна запълва устите на стресираните, че губят кокала

    19:13 07.02.2026

  • 7 Замислен

    3 0 Отговор
    При обстановката каквато беше с партиите, всичко беше в безизходица. Трябва нов играч за да промени обстановката. Защо например Сикаджията и Шопара държейки Радев с компромати да не са го изкарали на сцената, за да спечели и той да играе по тяхната свирка. Всеки има тайни, за всеки има компромати, защо да няма и за Радев? Времето ще покаже. 35 години ни лъжат. Вярвате ли че сега ще се предадат? Аз не вярвам.

    19:13 07.02.2026

  • 8 Пак неразбрал

    2 0 Отговор
    То дали ще е кЪ(е) неФ , бесарабски фронт или Велето - то се едно и също .

    19:14 07.02.2026

  • 9 Здрасти

    3 0 Отговор
    Аз да питам - кой допусна появата на Държава в Държавата през последните 5 години? Къде са били службите през това време и защо не са реагирали адекватно?

    19:18 07.02.2026

  • 10 Този човек къде се набутва

    2 0 Отговор
    да прави сметка без кръчмар
    Всеки заработва на някой гръб
    Види се края на такива анализатори
    Последна дума имат избирателите
    Факт

    19:18 07.02.2026

  • 11 пламен

    0 0 Отговор
    За да вземе от руските партии

    19:19 07.02.2026

  • 12 Уффф Генчоу

    2 0 Отговор
    а гледай си финанцийте бе, кьутук. И ти у секу гръне мерудия. Като дойде Румчо шъ ти дуене под корнишончето

    19:22 07.02.2026

  • 13 Рецидивист с голям партиен член

    1 0 Отговор
    Прати приятелят си при мен , аз ще го успокоя.

    19:22 07.02.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Не заради "отнета власт"....
    На комуниста му трябва имунитет заради Боташ и още много други далавери

    19:24 07.02.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Ода за Сглобката!

    19:25 07.02.2026

  • 16 Майна

    0 0 Отговор
    Радев на днешния ден е почина Капитан Петко войвода!
    Той се бореше за свободата на България от турско робство.
    Ти няма да го почетеш
    Ти искаш отново България-:руски вилает
    Няма друго обяснение политиката ти
    Боташ
    Гласуване на турци, незнаещи български

    19:27 07.02.2026