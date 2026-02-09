Евгений Кънев: Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие в институциите

Не съм и не смятам да нищя като криминолог участта на вече шестте жертви на Петрохан - мир на душите им!
Мен винаги ме е интересувала ролята на институциите и как те се справят с такива предизвикателства, които са маркер за нивото на нашата държавност.
Единият вариант е бързо разследване - при толкова обилна информация и толкова много замесени хора - и убедително разкриване на цялата истина. Както в случая с убитото дете от майка му, което първоначално предизвика политически трус от таксиметровата гилдия по времето на Костов.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Вторият вариант е това, което се случи с Нотариуса, Алексей Петров и куп други поръчкови убийства - където липсата на разкрития е най-вече индикация за слабото ниво на службите, тяхно съучастие или някаква комбинация. Към този вариант подтиква контролираното насочване на общественото внимание към “нередности” около жертвите - т.н. виктимизация.
Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие на гражданите в институциите.
На Сарафов ли, на Денев ли, на Митов ли може да се вярва? А те са ключовите ръководители на разследващите. И са уви, маркер не за държавност, а за превзетост на институциите от мафията.
Може ли да се промени това?
Не е лесно, но може.
Искрица надежда има с избора на шеф на БСП. Не, никой няма реални очаквания той да промени хардкор комунисти и путинисти. Но по силата на традициите в тази партия, където се следва лидера - то не е невероятно на първо време Зарков да обърне БСП по темата за машинния вот и секциите в чужбина. Ако Йотова реши да наложи вето на закона - следвайки линията и на Радев. С новото мнозинство може да се промени най-важния - изборния закон.
Няма как да бъде намалено влиянието на криминалната държава без достатъчно голямо присъствие на ПП-ДБ в парламента, така че с Радев да имат парламентарно мнозинство. Защото Промяната започва не от управлението, а от законодателството - избори, съдебна система, служби. Закон за почтеността на държавния служител - чрез който да се прочисти държавата от агентите на мафията.
Радев не е дългосрочно, но може да е преходно решение за прочистването на държавата от Пеевски и Борисов - защото кадрите им са за съвместно ползване. А за да няма опасност от паралелно нарастване на руското влияние вместо това на Пеевски и Борисов - ПП-ДБ трябва да спечели повече от Радев.
За това е нужен прост разказ колко вреден за България е един лидер с концентрирана власт - изкушение от памтивека на хората в трудни времена. Защото чуждото влияние най-добре се прокарва през един хванат човек - и надали има по-добър пример от Тръмп. Освен от самия Радев.
На България е нужно не лидерско, дори не коалиционно, а колективно управление, което да се справи с мафията.
Както се прави по света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още един
Коментиран от #12, #36
14:07 09.02.2026
2 хехе
14:07 09.02.2026
3 000
14:08 09.02.2026
4 кой му дреме
Достоевски
14:11 09.02.2026
5 Смърфиета
14:11 09.02.2026
6 Мафията в България са руснаците ,
Коментиран от #25, #28
14:12 09.02.2026
7 да си дойдем на думата
14:14 09.02.2026
8 Айде
14:15 09.02.2026
9 Пенчо
Сега при наличието на 6 трупа, един на 15-годишно дете, а друг на 22-годишен младеж много хора биха искали тази трагедия да се политизира за да се знае истината!
Защото зад 6-те трупа се виждат спонсорът Васил Терзиев, министрите Сандов и Рашков, бабувалата на Денков и Киро Петков - Саша Безуханова, мисирки на ПП като Бенатова, Ризова, Йончев, "Дарик" радио и други (бих добавил татко Петко към тях), опитали в последните дни да ИЗЛЪЖАТ хората за трагедията! Всичките тези искаха
Коментиран от #13, #17, #41
14:16 09.02.2026
10 констатация
Коментиран от #20
14:17 09.02.2026
11 Смърфиета
Мега блудкав буламач на много жалък човек. Сам себе си лъже.
Нарочно използвам силни епитети, защото явно не е в състоянаие сам да схване какъв нещастник е. Другите чфути трябва да му обърнат внимание, ама и техния ментален капацитет е на сходно равнище.
Коментиран от #16
14:17 09.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пропускаш най важният спонсор
До коментар #9 от "Пенчо":РОСАТОМ,ТАМ Е ИСТИНАТА ВСИЧКИ ДРУГИ СА ЗА КАМУФЛАЖ !
14:19 09.02.2026
14 Е как
Нали ЕС щеше баш това да реши, само да станем член.
14:19 09.02.2026
15 Софиянец
ПЪЛНО Е С НЕУКИ ХОРА, които и да искат не могат да свършат нищо.
Да не говорим, че 1 РАБОТИ, 3ма ПИЯТ КАФЕ!!!
14:19 09.02.2026
16 Е да де,
До коментар #11 от "Смърфиета":ама виж каква хубава, двойна , пеевска гуша има. С такива буламачи се прави гуша.
Коментиран от #21, #22
14:21 09.02.2026
17 Смърфиета
До коментар #9 от "Пенчо":Това е добро. Сега и адвоката И. А. Иванов, и лама И. В. Калушев са при тибетския св. Петър, който им брои греховете за да им определи самсарата.
14:22 09.02.2026
18 България
Кой от тях ще сложите да дава рапорт и да изпълнява е без особено значение в голямата картина.
14:22 09.02.2026
19 Нямаш
До коментар #12 от "Ехо":ниво да ми даваш оценки. Аре къш у лево.
14:23 09.02.2026
20 И всичко това
До коментар #10 от "констатация":Идва от ,, Меките китки"
Коментиран от #35
14:25 09.02.2026
21 Това
До коментар #16 от "Е да де,":не беше за тук. Извинения.
14:25 09.02.2026
22 Смърфиета
До коментар #16 от "Е да де,":Е, тази етно-религиозна мрежа е всеядна. Това който по неволя е имал досег с тях и не е един от тях не може да си криви душата, защото иначе го придърпват да паразитират върху него.
14:25 09.02.2026
23 Тома
14:28 09.02.2026
24 Суха съчка
14:34 09.02.2026
25 Помашки
До коментар #6 от "Мафията в България са руснаците ,":Разсъждения
Коментиран от #26
14:49 09.02.2026
26 Дали не си
До коментар #25 от "Помашки":на копейки ?!
Коментиран от #29
14:51 09.02.2026
27 ППДБ
Това сериозно ли?
Тия шарлатани!
14:54 09.02.2026
28 На частна
До коментар #6 от "Мафията в България са руснаците ,":ъща може да си сложиш каквото си поискаш знаме, ама на държавна институция/собственост да сложиш чуждо/украинско знаме, това вече си е безумие което трябва да се наказва жестоко.
15:02 09.02.2026
29 Ха ХаХа
До коментар #26 от "Дали не си":Не съм на пробити центове без покритие, а на копейки със златно покритие.
Марш в джамията Помашки
15:05 09.02.2026
30 Сектата от храма на обречените
Коментиран от #38
15:10 09.02.2026
31 Българин 🇧🇬
15:12 09.02.2026
32 дядото
15:14 09.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
АМА ЗАЩО В ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ
Е ЗАСМУКАЛО ПО ФРЕНСКИ КАТО
ЛЕНА ДЪЛБОКАТА :)
Коментиран от #40
15:15 09.02.2026
34 Виктор Суворов
Виж какви договори сключиха. Колективно управление е невъзможно и др. неща.
15:19 09.02.2026
35 Смърфиета
До коментар #20 от "И всичко това":Именно! А аз искам още кръв! И арести, докато не се установят реалните размери на престъпната мрежа и не станат публични имената на съпричастните към нея, което ще е и форма на природна лустрация в екосистема като софийската..
15:19 09.02.2026
36 Смърфиета
До коментар #1 от "Още един":Искаш да кажеш, военна диктатура и тежка бюрокрадция и корумбчия?
Задоволявай се с полу-пожарникарската, те не изчезнаха при нея, няма да изчезнат и при военен режим.
И при бонбандировки няма – доказан ФАКТ, и със лагери няма да стане, също изпитано и не работи.
15:25 09.02.2026
37 ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
Коментиран от #39
15:26 09.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Господ Бог
До коментар #37 от "ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ":Аз ви предлагам да се самообиете, защото не виждам в Рая място за мрънкала като вас.
Коментиран от #44
15:30 09.02.2026
40 Смърфиета
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Семейни хомосексуални обременености. То си върви в семействата.
Яни Макулев е спокоен.
15:33 09.02.2026
41 Смърфиета
До коментар #9 от "Пенчо":Не Валентинов, а Трифонов.
Ама тая работа не е като оная.
Валентин принципно при някои хора е доста хлъзгаво и капγтско име, докато Трифонов е винаги звучно.
15:39 09.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Искам да кажа...
16:21 09.02.2026
44 Мизерабли колко щеш.
До коментар #39 от "Господ Бог":Аз все някога ще си отида но достойно и с морал. Както и писах по долу. А СЕГА ЗА КАКВО МРЪНКАМ МИ КАЖИ,!?!;@+).ЗА ДОЛАРИ ПАРИ ...НЕ МУМКО НЕ МРЪНКАМ А ПИША ПОКАЗВАМ ЩО СА ТЕЗИ ТУКА НАШИ УПРАВНИЦИ. НИМА ТИ И ДРУГИ НЕ РАЗБРАХТЕ ЧЕ ТЕ СА ПОРОЧНИ БЕЗ МОРАЛ И КРАДЦИ НА ОТ НАРОДА ПАРИ. И МОЛЯ ТЕ ОТГОВОРИ ТЕ ТАКИВА ЛИ СА!++-$:-. И ОТ ОТГОВОРА ТИ ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ КЪДЕ ЩЕ ОДИШ ТИ. ТАМ ДОЛЕ У БЕЗДНАТА ПРИ КРАДЦИТЕ.
17:05 09.02.2026
45 Шаран БГ
Всичко е чурук - всяка една власт, както и да се кипри !!
Господинът просто греши, ако мисли ,че "една лястовичка ще докара пролетта" !!
18:29 09.02.2026