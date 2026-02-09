Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Евгений Кънев: Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие в институциите

Евгений Кънев: Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие в институциите

9 Февруари, 2026 14:02 1 667 45

На България е нужно не лидерско, дори не коалиционно, а колективно управление, което да се справи с мафията

Евгений Кънев: Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие в институциите - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не съм и не смятам да нищя като криминолог участта на вече шестте жертви на Петрохан - мир на душите им!

Мен винаги ме е интересувала ролята на институциите и как те се справят с такива предизвикателства, които са маркер за нивото на нашата държавност.

Единият вариант е бързо разследване - при толкова обилна информация и толкова много замесени хора - и убедително разкриване на цялата истина. Както в случая с убитото дете от майка му, което първоначално предизвика политически трус от таксиметровата гилдия по времето на Костов.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Вторият вариант е това, което се случи с Нотариуса, Алексей Петров и куп други поръчкови убийства - където липсата на разкрития е най-вече индикация за слабото ниво на службите, тяхно съучастие или някаква комбинация. Към този вариант подтиква контролираното насочване на общественото внимание към “нередности” около жертвите - т.н. виктимизация.

Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие на гражданите в институциите.

На Сарафов ли, на Денев ли, на Митов ли може да се вярва? А те са ключовите ръководители на разследващите. И са уви, маркер не за държавност, а за превзетост на институциите от мафията.

Може ли да се промени това?

Не е лесно, но може.

Искрица надежда има с избора на шеф на БСП. Не, никой няма реални очаквания той да промени хардкор комунисти и путинисти. Но по силата на традициите в тази партия, където се следва лидера - то не е невероятно на първо време Зарков да обърне БСП по темата за машинния вот и секциите в чужбина. Ако Йотова реши да наложи вето на закона - следвайки линията и на Радев. С новото мнозинство може да се промени най-важния - изборния закон.

Няма как да бъде намалено влиянието на криминалната държава без достатъчно голямо присъствие на ПП-ДБ в парламента, така че с Радев да имат парламентарно мнозинство. Защото Промяната започва не от управлението, а от законодателството - избори, съдебна система, служби. Закон за почтеността на държавния служител - чрез който да се прочисти държавата от агентите на мафията.

Радев не е дългосрочно, но може да е преходно решение за прочистването на държавата от Пеевски и Борисов - защото кадрите им са за съвместно ползване. А за да няма опасност от паралелно нарастване на руското влияние вместо това на Пеевски и Борисов - ПП-ДБ трябва да спечели повече от Радев.

За това е нужен прост разказ колко вреден за България е един лидер с концентрирана власт - изкушение от памтивека на хората в трудни времена. Защото чуждото влияние най-добре се прокарва през един хванат човек - и надали има по-добър пример от Тръмп. Освен от самия Радев.

На България е нужно не лидерско, дори не коалиционно, а колективно управление, което да се справи с мафията.

Както се прави по света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Още един

    13 11 Отговор
    лаладжия. И той знае, и той дава рецепти как можела и щяла да се оправи държавата. И аз знам: военен режим докато всичко си дойде на мястото. Въпросът е искам ли го ? Отговорът е НЕ.

    Коментиран от #12, #36

    14:07 09.02.2026

  • 2 хехе

    30 8 Отговор
    Кънев липсата на доверие не е само към институциите, а и към наведени политически врачки като теб

    14:07 09.02.2026

  • 3 000

    23 6 Отговор
    Бъргария е либерална държава. Либеразма има за цел да унищожи държавността. И го постигна. Кънев, не се прави на луд!

    14:08 09.02.2026

  • 4 кой му дреме

    19 9 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    14:11 09.02.2026

  • 5 Смърфиета

    5 5 Отговор
    Какво е учил този? И шакти го оставя, без да е обозначен със жълта звездичка. Да не вземе да превърти и да направи втори Петрохан и трети 7-ми октомври? Очевидно, тези са склонни да развиват идеация.

    14:11 09.02.2026

  • 6 Мафията в България са руснаците ,

    10 13 Отговор
    до като не ги изгоним до един няма да се оправим , по туристическа пътека към Витоша има къща на незнайно кой на която се вее руското знаме и на Вагнер мафиотска структура на путлер забранена със закон в България, руски бандити с униформа на Вагнер проверяват туристи с какво право ,защо институциите не си вършат работата - защото Пеевски и Борисов са руски мекерета, а Костадинов е меурето, като Сидеров да отвлича вниманието от истинските виновници руската мафия да управлява в България!

    Коментиран от #25, #28

    14:12 09.02.2026

  • 7 да си дойдем на думата

    10 2 Отговор
    става дума за т.н. "демокрация", гледайте филма шменти капели и ще ви се изясни цялата картинка в НРБ! Когато си объркал пътя,трябва да се върнеш назад и да хванеш правилния път,иначе отиваш в небитието!

    14:14 09.02.2026

  • 8 Айде

    4 0 Отговор
    Гражданското общество трябва да принуди партиите да работят за него или да ги унищожава чрез изборите! На България е нужна власт на образованото гражданско общество, не на несменяемите партийни вождове!

    14:15 09.02.2026

  • 9 Пенчо

    11 5 Отговор
    Нека се върнем към случая Петрохан. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ - регистрирана на 13.01.2022 г. с Управителен съвет Ивайло Валентинов Иванов (свързан с 5 фирми) и Ивайло Георгиев Калушев (свързан с 2 фирми). Адрес на регистрация: гр. София (1680), р-н Красно село, ул.Борово № 59. Само 27 дни след регистрацията на организацията и едва 58 дни след старта на кабинета „Петков“, тази новосъздадена НПО, незаконно включваща в името си „Национална агенция“ сключва споразумение с правителството на Просто Киро, подписано от министъра на околната среда и водите и вицепремиер Борислав Сандов. Това споразумение се оказва ключът, който легитимира дейността на една частна структура в сърцето на защитени територии от „Натура 2000“. С доста спонсори (знаем от къде), структурата се въоръжава с автоматични оръжия, бронежилетки, АТВ-та, монтират се камери, огради. От друга страна в медии излизат данни за обучаване на малолетни зад които пък се крият догадки за педофилия…
    Сега при наличието на 6 трупа, един на 15-годишно дете, а друг на 22-годишен младеж много хора биха искали тази трагедия да се политизира за да се знае истината!
    Защото зад 6-те трупа се виждат спонсорът Васил Терзиев, министрите Сандов и Рашков, бабувалата на Денков и Киро Петков - Саша Безуханова, мисирки на ПП като Бенатова, Ризова, Йончев, "Дарик" радио и други (бих добавил татко Петко към тях), опитали в последните дни да ИЗЛЪЖАТ хората за трагедията! Всичките тези искаха

    Коментиран от #13, #17, #41

    14:16 09.02.2026

  • 10 констатация

    5 1 Отговор
    Меко правосъдие, меки административни глоби, меки пътни наказания, меки национални агенции, меки парламентарни китки с меки мерки,.... няма как да пробуждат доверие в аванс.

    Коментиран от #20

    14:17 09.02.2026

  • 11 Смърфиета

    14 2 Отговор
    Прежалих се да го прочета.
    Мега блудкав буламач на много жалък човек. Сам себе си лъже.
    Нарочно използвам силни епитети, защото явно не е в състоянаие сам да схване какъв нещастник е. Другите чфути трябва да му обърнат внимание, ама и техния ментален капацитет е на сходно равнище.

    Коментиран от #16

    14:17 09.02.2026

  • 13 Пропускаш най важният спонсор

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пенчо":

    РОСАТОМ,ТАМ Е ИСТИНАТА ВСИЧКИ ДРУГИ СА ЗА КАМУФЛАЖ !

    14:19 09.02.2026

  • 14 Е как

    9 0 Отговор
    е възможно вече 20 години под управлението на ЕС все още да има корупция и мафия.
    Нали ЕС щеше баш това да реши, само да станем член.

    14:19 09.02.2026

  • 15 Софиянец

    3 3 Отговор
    Как да имаме доверие в институцийте катоТЕ РЕАЛНО НЕ РАБОТЯТ.
    ПЪЛНО Е С НЕУКИ ХОРА, които и да искат не могат да свършат нищо.
    Да не говорим, че 1 РАБОТИ, 3ма ПИЯТ КАФЕ!!!

    14:19 09.02.2026

  • 16 Е да де,

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Смърфиета":

    ама виж каква хубава, двойна , пеевска гуша има. С такива буламачи се прави гуша.

    Коментиран от #21, #22

    14:21 09.02.2026

  • 17 Смърфиета

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пенчо":

    Това е добро. Сега и адвоката И. А. Иванов, и лама И. В. Калушев са при тибетския св. Петър, който им брои греховете за да им определи самсарата.

    14:22 09.02.2026

  • 18 България

    5 0 Отговор
    има управление, но то не е в София. В София има само колониални представители, за които са ви дресирали да гласувате.
    Кой от тях ще сложите да дава рапорт и да изпълнява е без особено значение в голямата картина.

    14:22 09.02.2026

  • 19 Нямаш

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ехо":

    ниво да ми даваш оценки. Аре къш у лево.

    14:23 09.02.2026

  • 20 И всичко това

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "констатация":

    Идва от ,, Меките китки"

    Коментиран от #35

    14:25 09.02.2026

  • 21 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е да де,":

    не беше за тук. Извинения.

    14:25 09.02.2026

  • 22 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е да де,":

    Е, тази етно-религиозна мрежа е всеядна. Това който по неволя е имал досег с тях и не е един от тях не може да си криви душата, защото иначе го придърпват да паразитират върху него.

    14:25 09.02.2026

  • 23 Тома

    6 1 Отговор
    Този откри топлата вода.Не само българите ами и чужденците знаят че мафията ни управлява

    14:28 09.02.2026

  • 24 Суха съчка

    0 0 Отговор
    Господин Кънев дали е посещавал хижа Петрохан?

    14:34 09.02.2026

  • 25 Помашки

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мафията в България са руснаците ,":

    Разсъждения

    Коментиран от #26

    14:49 09.02.2026

  • 26 Дали не си

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Помашки":

    на копейки ?!

    Коментиран от #29

    14:51 09.02.2026

  • 27 ППДБ

    4 1 Отговор
    щели да се справят с престъпността и корупцията?!

    Това сериозно ли?
    Тия шарлатани!

    14:54 09.02.2026

  • 28 На частна

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мафията в България са руснаците ,":

    ъща може да си сложиш каквото си поискаш знаме, ама на държавна институция/собственост да сложиш чуждо/украинско знаме, това вече си е безумие което трябва да се наказва жестоко.

    15:02 09.02.2026

  • 29 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дали не си":

    Не съм на пробити центове без покритие, а на копейки със златно покритие.
    Марш в джамията Помашки

    15:05 09.02.2026

  • 30 Сектата от храма на обречените

    0 0 Отговор
    Да припомним на криминалистите и психиатрите, че само актьорите и комиците приказват глупости путиливизора срещу заплащане. Когато се опитват да го официализират, изглежда че все едно са си купили дипломите или им е време за пенсия (минимална).

    Коментиран от #38

    15:10 09.02.2026

  • 31 Българин 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Доверие ? Евроатлантик = Мафиот ! Турско- англосаксонски еничари . Доказано в последните 35 години на гърба на българите .

    15:12 09.02.2026

  • 32 дядото

    2 0 Отговор
    щом такива като автора започват да изтрезняват,че и да изтрещяват,може би има някаква надежда.

    15:14 09.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ВСИЧКО ХУБАВО НАПИСАЛО ТВА МОМЧЕ
    .....
    АМА ЗАЩО В ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ
    Е ЗАСМУКАЛО ПО ФРЕНСКИ КАТО
    ЛЕНА ДЪЛБОКАТА :)

    Коментиран от #40

    15:15 09.02.2026

  • 34 Виктор Суворов

    2 0 Отговор
    Ти чуваш ли се - ППДБ да се борят с престъпността?
    Виж какви договори сключиха. Колективно управление е невъзможно и др. неща.

    15:19 09.02.2026

  • 35 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "И всичко това":

    Именно! А аз искам още кръв! И арести, докато не се установят реалните размери на престъпната мрежа и не станат публични имената на съпричастните към нея, което ще е и форма на природна лустрация в екосистема като софийската..

    15:19 09.02.2026

  • 36 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Още един":

    Искаш да кажеш, военна диктатура и тежка бюрокрадция и корумбчия?
    Задоволявай се с полу-пожарникарската, те не изчезнаха при нея, няма да изчезнат и при военен режим.
    И при бонбандировки няма – доказан ФАКТ, и със лагери няма да стане, също изпитано и не работи.

    15:25 09.02.2026

  • 37 ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

    0 3 Отговор
    И ОТВРАЩЕНИЕ ОТ СЛУЖБИ ПОЛИС АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТОВЕ БАНКИ И НАЙ ВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ КОИТО СА ГИ ОБСЕБВАЛИ ТУУУЛУПА ШИША И ТЕХНИТЕ ПОДЛОГИ. НЕ СМЕ ДЪРЖАВА А ТЕРИТОРИЯТА Е ЗАВЗЕТА ОТ НЕКОМПЕТЕНТНИ И ТЪПИ НЕОБРАЗОВАНИ АЛЧНИ БЕЗ МОРАЛ (А ЗА МЕН МОРАЛА Е СИЛА) ДУХОВНОСТ И ДОСТОЙНСТВО. МОЛЯ СЕ БОГ ДА СПАСИ БЪЛГАРИЯ. И ДРУГАДЕ СПАСЕНИЕ НЕ ВИЖДАМ.

    Коментиран от #39

    15:26 09.02.2026

  • 39 Господ Бог

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ТОТАЛНО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ":

    Аз ви предлагам да се самообиете, защото не виждам в Рая място за мрънкала като вас.

    Коментиран от #44

    15:30 09.02.2026

  • 40 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Семейни хомосексуални обременености. То си върви в семействата.
    Яни Макулев е спокоен.

    15:33 09.02.2026

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пенчо":

    Не Валентинов, а Трифонов.
    Ама тая работа не е като оная.
    Валентин принципно при някои хора е доста хлъзгаво и капγтско име, докато Трифонов е винаги звучно.

    15:39 09.02.2026

  • 43 Искам да кажа...

    1 0 Отговор
    ...че това, за което мечтае Евгени, няма да стане. Първо, понятието "мафия" като правен казус в нашите закони го няма. Има го официално само в Италия. Второ, ясно е че всички са набрали на ГЕРБ и Бойко и те са виновните за всьо и вся. Само че това е сега и в по-близки времена. Има факти обаче от по-далечни времена, които сегашните млади пискала не помнят. Напр. убийството на Пепи Терзийски преди 21 г. Замалко Костов не падна от власт от протестите на такси шофьорите, вдигнати от бащата на детето. Истината се оказа друга. Последва властта на Царя и Станишев. Там цъфнахме ли? Да не говорим за световни случки като братя Кенеди и пр.западни страни.

    16:21 09.02.2026

  • 44 Мизерабли колко щеш.

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Господ Бог":

    Аз все някога ще си отида но достойно и с морал. Както и писах по долу. А СЕГА ЗА КАКВО МРЪНКАМ МИ КАЖИ,!?!;@+).ЗА ДОЛАРИ ПАРИ ...НЕ МУМКО НЕ МРЪНКАМ А ПИША ПОКАЗВАМ ЩО СА ТЕЗИ ТУКА НАШИ УПРАВНИЦИ. НИМА ТИ И ДРУГИ НЕ РАЗБРАХТЕ ЧЕ ТЕ СА ПОРОЧНИ БЕЗ МОРАЛ И КРАДЦИ НА ОТ НАРОДА ПАРИ. И МОЛЯ ТЕ ОТГОВОРИ ТЕ ТАКИВА ЛИ СА!++-$:-. И ОТ ОТГОВОРА ТИ ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ КЪДЕ ЩЕ ОДИШ ТИ. ТАМ ДОЛЕ У БЕЗДНАТА ПРИ КРАДЦИТЕ.

    17:05 09.02.2026

  • 45 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Донякъде № 8 " Айде " е налучкал правия път ! Държавното управление на България след 1989 одина е тотално сгрешено и е по модел от преди по-вече от 120 години. Грешката не е една. Комплекс от недоразумения – като се започне от Конституцията и се стигне до последният служител на бюджетната ясла.Недопустимо е хора живеещи и работещи за други държави и икономики да гласуват за български политически лица, чиято " попара се яде " от хората, които живеят и работят тук. Недопустимо е вишс дъравен служител да е на този пост по-вече от два, максимум до три мандата. Защото точно тази несменяемост на политически партии / и лидерите им, разбира се/ са маята на общодържавната отвратителна корупция . Тя за 30 и кусур години обхвана целия ни живот.
    Всичко е чурук - всяка една власт, както и да се кипри !!
    Господинът просто греши, ако мисли ,че "една лястовичка ще докара пролетта" !!

    18:29 09.02.2026