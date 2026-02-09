Евгений Кънев: Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие в институциите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Не съм и не смятам да нищя като криминолог участта на вече шестте жертви на Петрохан - мир на душите им!

Мен винаги ме е интересувала ролята на институциите и как те се справят с такива предизвикателства, които са маркер за нивото на нашата държавност.

Единият вариант е бързо разследване - при толкова обилна информация и толкова много замесени хора - и убедително разкриване на цялата истина. Както в случая с убитото дете от майка му, което първоначално предизвика политически трус от таксиметровата гилдия по времето на Костов.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Вторият вариант е това, което се случи с Нотариуса, Алексей Петров и куп други поръчкови убийства - където липсата на разкрития е най-вече индикация за слабото ниво на службите, тяхно съучастие или някаква комбинация. Към този вариант подтиква контролираното насочване на общественото внимание към “нередности” около жертвите - т.н. виктимизация.

Проблемът на нашата държава е не просто в ниското, а в тотално липсващото доверие на гражданите в институциите.

На Сарафов ли, на Денев ли, на Митов ли може да се вярва? А те са ключовите ръководители на разследващите. И са уви, маркер не за държавност, а за превзетост на институциите от мафията.

Може ли да се промени това?

Не е лесно, но може.

Искрица надежда има с избора на шеф на БСП. Не, никой няма реални очаквания той да промени хардкор комунисти и путинисти. Но по силата на традициите в тази партия, където се следва лидера - то не е невероятно на първо време Зарков да обърне БСП по темата за машинния вот и секциите в чужбина. Ако Йотова реши да наложи вето на закона - следвайки линията и на Радев. С новото мнозинство може да се промени най-важния - изборния закон.

Няма как да бъде намалено влиянието на криминалната държава без достатъчно голямо присъствие на ПП-ДБ в парламента, така че с Радев да имат парламентарно мнозинство. Защото Промяната започва не от управлението, а от законодателството - избори, съдебна система, служби. Закон за почтеността на държавния служител - чрез който да се прочисти държавата от агентите на мафията.

Радев не е дългосрочно, но може да е преходно решение за прочистването на държавата от Пеевски и Борисов - защото кадрите им са за съвместно ползване. А за да няма опасност от паралелно нарастване на руското влияние вместо това на Пеевски и Борисов - ПП-ДБ трябва да спечели повече от Радев.

За това е нужен прост разказ колко вреден за България е един лидер с концентрирана власт - изкушение от памтивека на хората в трудни времена. Защото чуждото влияние най-добре се прокарва през един хванат човек - и надали има по-добър пример от Тръмп. Освен от самия Радев.

На България е нужно не лидерско, дори не коалиционно, а колективно управление, което да се справи с мафията.

Както се прави по света.