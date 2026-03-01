Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израелски туристи са блокирани в зимните курорти у нас

1 Март, 2026 19:07, обновена 1 Март, 2026 18:10 641 26

Те не могат да си тръгнат заради отменените полети в Близкия изток.

Израелски туристи са блокирани в зимните курорти у нас - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски туристи са блокирани в българските зимни курорти и не могат да си тръгнат заради отменените полети в Близкия изток.

Това съобщи за TravelNews Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско и зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). “При нас в Банско има блокирани израелски туристи”, каза той. Според него част от тях си удължават престоя в България чрез туроператорите, с които са изпратени. Някои от групите очакват да бъдат евакуирани при първа възможност. Индивидуалните туристи сами си удължават престоя и си плащат, подчерта Бистрин.

Хотелиерите са в постоянен контакт с туроператорите и с посолството на Израел в България. Малин Бистрин коментира, че ситуацията в Близкия изток за пореден път показва, че туризмът е най-уязвимият сектор. “Очаквахме много силен месец март, който беше изцяло резервиран от израелските туристи, но сега няма да могат да пристигнат. От ситуацията ще търпим загуби”, подчерта той.

Министърът на туризма Ирена Георгиева обяви пред TravelNews, че е запозната и е в контакт с израелските власти.

Същата е ситуацията и в Боровец. “Част от израелските туристи си удължават престоя”, заяви пред TravelNews Елена Иванова, собственик на хотелите “Бор” и “Еделвайс” в Боровец. Други ще се прибират през Египет, обясни тя.

В Пампорово има по-малко израелски туристи, но при тях е същото положение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъ хъ хъ

    15 0 Отговор
    Е сега и тия ли ще ги дондуркаме....

    18:12 01.03.2026

  • 2 пернишки джентлемен

    16 0 Отговор
    Да заповядат в уютния ни град

    18:12 01.03.2026

  • 3 Тези са

    13 2 Отговор
    много нагли и нахални! Сега ще има да реват ,че условията не им пасват !

    18:14 01.03.2026

  • 4 българин

    12 1 Отговор
    докато чакат полет - БИЙТЕ ГИ БЕ ,ОНОЖДАЙТЕ ГИ ,НО НЕЖНО И ДЪЛГО

    Коментиран от #20

    18:15 01.03.2026

  • 5 Никой не го иска

    11 2 Отговор
    Няма вече спокойно място на тази планета за дългоносите изроди.

    18:15 01.03.2026

  • 6 Пич

    2 8 Отговор
    Нека стоят тук, имат по голям шанс да оцелеят! Ще спасим още евреи! Вярвам че има и нормални хора и не всички са ционисти!

    18:16 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Свиневъд

    10 0 Отговор
    Дайте ги при мене да ринат на прасетата

    18:17 01.03.2026

  • 9 Българин

    7 1 Отговор
    Никой не го иска по цял свят хората го гонят и им казват на пуснете заведението фри палестайн а те се дуят. Някога беше по добре гонения, погром! гледат ниско в земята и заекват. Само така разбират

    18:17 01.03.2026

  • 10 Българин

    6 1 Отговор
    Никой не ги иска по цял свят хората го гонят и им казват на пуснете заведението фри палестайн а те се дуят. Някога беше по добре гонения, погром! гледат ниско в земята и заекват. Само така разбират

    18:18 01.03.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    Сега държавата- ще им плаща престоя. Сиречь вие.

    18:19 01.03.2026

  • 12 От ситуацията ще търпим загуби

    9 0 Отговор
    ако беше от бг туристи нямаше да търпите загуби щото им прибирате авансово
    ама еврейските туроператори не ви кихат предварително
    надули сте цените до небето

    18:19 01.03.2026

  • 13 Ехааа

    4 0 Отговор
    Израелци…

    18:19 01.03.2026

  • 14 Дано

    5 1 Отговор
    Хората не ги пребият с камъни и дърве

    18:19 01.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Може

    3 0 Отговор
    да се проточи до незнам си кога престоя им , но би трябвало да са на свои разноски докато отново започнат да летят самолети !

    18:20 01.03.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Ударена е база на френските ВМС в Абу Даби. Гори. Във Багдад протестиращи са нападнали посолството на САЩ. И в Ирак не одобряват бомбите по стария им враг Иран.

    18:22 01.03.2026

  • 18 Това е супер

    2 0 Отговор
    Ще похарчат още пари в полза на българската хазна защото те идват тук за да пият като свине и да играят комар в казината. Когато пуснат полетите за Израел отидете на Терминал 1 или терминал 2 от където излита самолет за тел авив и разгледайте какви животни пристигат като стадо прасета на терминалите. Такава мръсотия няма А в кок пита на самолетите е кочина

    Коментиран от #19, #26

    18:22 01.03.2026

  • 19 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това е супер":

    Да ги пращат да работят в Чистота. Васко Украинеца омириса София.

    18:23 01.03.2026

  • 20 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "българин":

    А че той един яде вече боя тука

    18:24 01.03.2026

  • 21 И сега

    1 0 Отговор
    трябва да се запалят пещите, те друго не заслужават.

    18:25 01.03.2026

  • 22 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    18:25 01.03.2026

  • 23 Сила

    0 0 Отговор
    Да ги заравят до пролетта.

    18:26 01.03.2026

  • 24 Блокирайте бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:26 01.03.2026

  • 25 айде де стига злоба

    0 0 Отговор
    Е не четете ли - хората си плащат. Каква вина имат обикновените хора за безумията на политиците, айде стига! Какво като са евреи?! Хората са само два вида или добри, или лоши.

    18:26 01.03.2026

  • 26 Звездоброец

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това е супер":

    Не се знае дали ще плащат ! Вероятно ще ги хрантутим .

    18:27 01.03.2026

