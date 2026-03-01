Израелски туристи са блокирани в зимните курорти у нас

Израелски туристи са блокирани в българските зимни курорти и не могат да си тръгнат заради отменените полети в Близкия изток.
Това съобщи за TravelNews Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско и зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). “При нас в Банско има блокирани израелски туристи”, каза той. Според него част от тях си удължават престоя в България чрез туроператорите, с които са изпратени. Някои от групите очакват да бъдат евакуирани при първа възможност. Индивидуалните туристи сами си удължават престоя и си плащат, подчерта Бистрин.
Хотелиерите са в постоянен контакт с туроператорите и с посолството на Израел в България. Малин Бистрин коментира, че ситуацията в Близкия изток за пореден път показва, че туризмът е най-уязвимият сектор. “Очаквахме много силен месец март, който беше изцяло резервиран от израелските туристи, но сега няма да могат да пристигнат. От ситуацията ще търпим загуби”, подчерта той.
Министърът на туризма Ирена Георгиева обяви пред TravelNews, че е запозната и е в контакт с израелските власти.
Същата е ситуацията и в Боровец. “Част от израелските туристи си удължават престоя”, заяви пред TravelNews Елена Иванова, собственик на хотелите “Бор” и “Еделвайс” в Боровец. Други ще се прибират през Египет, обясни тя.
В Пампорово има по-малко израелски туристи, но при тях е същото положение.
