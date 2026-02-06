Мерц: Винаги сме готови да разговаряме с Русия

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ЕС винаги е готов да говори с Русия, за да се опита да сложи край на войната в Украйна, но няма „да отваря каквито и да било паралелни канали за комуникация“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Разбира се, винаги сме готови да разговаряме с Русия“, заяви Мерц пред репортери в Абу Даби. „В момента тук в Абу Даби се водят координирани разговори (…), ако можем да допринесем тези разговори да бъдат още по-добри, още по-успешни, тогава ще направим това. Няма обаче да отваряме каквито и да било паралелни канали за комуникация“, добави той.
Вчера приключи поредният етап на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Двете страни се споразумяха да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици.
Изказването на Мерц идва в момент, когато агенция Франс Прес вчера съобщи, че президентът на Франция Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега Юрий Ушаков и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин.
Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.
Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.
По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.
Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдеее
Коментиран от #21, #45, #91
15:07 06.02.2026
2 И все по готови
Коментиран от #122
15:07 06.02.2026
3 Ако не сте готови
15:07 06.02.2026
4 Любознателен
15:08 06.02.2026
5 Путин
15:08 06.02.2026
6 татунчо 🍌
15:09 06.02.2026
7 си пън
15:09 06.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Свободен
15:11 06.02.2026
10 Виж ти!
15:12 06.02.2026
11 Я па ти
15:12 06.02.2026
12 🇧🇬❤️🇷🇺
Пионките могат само да слушат, договарят се равнопоставени сили, а те не са такива.
15:12 06.02.2026
13 Съвет на мира
15:15 06.02.2026
14 Шогун
15:15 06.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бойко пoдлогата
15:15 06.02.2026
17 Бъзиктар
15:17 06.02.2026
18 Замислен
15:17 06.02.2026
19 ИнтересТно
15:17 06.02.2026
20 Сандо
Коментиран от #58
15:17 06.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 селяк
15:19 06.02.2026
23 Kaлпазанин
15:20 06.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Иван
15:21 06.02.2026
26 Мъка, мъкааа
15:22 06.02.2026
27 604
15:22 06.02.2026
28 Констатация
15:24 06.02.2026
29 Иван
15:25 06.02.2026
30 Търновец
Коментиран от #35
15:25 06.02.2026
31 Гончар Романенко
изведнъж стават сговотчиви! :))
Коментиран от #37, #48
15:26 06.02.2026
32 Иван
15:26 06.02.2026
33 ЕС да се въоръжава
15:27 06.02.2026
34 Ха-ха
15:33 06.02.2026
35 Иван
До коментар #30 от "Търновец":Тенк Ю USA, тенк ю Шикорски.
Коментиран от #44
15:33 06.02.2026
36 ДА И МАКРОН ГО КАЗА
15:34 06.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 a що мълчахте досега
и видяхте дебелия край
15:38 06.02.2026
41 Помнещ
Е как бе нали с Русия щяхте да разговаряте само "от позиция на силата" и след като руската армия се изтегли от Украйна и освободи "всички окупирани територии включително и Крим" - какво стана силата изчезна някъде ли?
Защо така всички наведени евролиберали ги наляга някаква колективна амнезия
Скоро ще се готови и краката да целувате на Путин.
15:39 06.02.2026
42 Трол
Коментиран от #46
15:39 06.02.2026
43 Козячета
До коментар #39 от "Варненец":Обръщайте палачинката докато е време че господарите ви вече го направиха - ще останете без баничка.
15:44 06.02.2026
44 Търновец
До коментар #35 от "Иван":Кой е Шикорски? А САЩ не са казвали на Вова да праща милионна армия в Украйна, а Вова вече купува танкове и балистични ракети от Северна Корея и дронове и снаряди и плаща с нефт и дървесина
Коментиран от #50, #137
15:44 06.02.2026
45 Хехехе
До коментар #1 от "Айдеее":А какво да кажем за Путин, който се влачеше на килима пред Тръмп.😂.
Коментиран от #47, #95, #116
15:45 06.02.2026
46 Зевзек
До коментар #42 от "Трол":Сигурно от "позиция на силата" означаваше мирно решаване на въпроса.
15:45 06.02.2026
47 Помнещ
До коментар #45 от "Хехехе":А какво да кажем за зеления за който даже и килим нямаше и го посрещна неговата посланичка
Коментиран от #51
15:46 06.02.2026
48 а стига бе
До коментар #31 от "Гончар Романенко":дядо Иван отдавна се удави в Дунав, а погачите на русофилите мухлясаха
Коментиран от #54, #66
15:46 06.02.2026
49 Приятелски съвет
До коментар #21 от "Факт":Отиди се прегледай
15:46 06.02.2026
50 Помнещ
До коментар #44 от "Търновец":"А САЩ не са казвали на Вова да праща милионна армия в Украйна"
Те САЩ му казаха да не праща но на свободен човек не можеш да нареждаш - само на наведените си пудели.
Коментиран от #103
15:48 06.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Зевзек
До коментар #48 от "а стига бе":И НАТО стана "силно и сплотено като никога до сега" и ЕС не е фалирал
15:50 06.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Масови протести
Коментиран от #62
15:53 06.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Заблуден си
До коментар #20 от "Сандо":Северно корейските и руските лидери са много по-опасни за населението. Факт.
Коментиран от #64
15:54 06.02.2026
59 Помнещ
До коментар #55 от "Хехехе":Той дончо го целуваше - той му ходи на гости
Коментиран от #72
15:54 06.02.2026
60 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #24 от "Абе Мерци":Но преди това трябва задължително да знае руски език писмено и говоримо, защото иначе може да погледне в дълбочина оръдието дали е добре изчистено. Един вид да направи проверка, нали така обичат западните ...... пииип.
15:55 06.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Това е хубавото
До коментар #56 от "Масови протести":на свободните държави. Всеки си прави каквото си иска. Може и да протестира, ако иска. Има места по света, където това е забранено.
Коментиран от #74, #75
15:56 06.02.2026
63 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #57 от "Помнещ":Миналата година РФ е добила 200 тона злато. По-миналата също. И така от десетилетия. Все я чакат да фалира, а тя се къпе в злато и пари!
15:56 06.02.2026
64 Зевзек
До коментар #58 от "Заблуден си":Особено за наведените евроатлантици са много опасни - ето Путин за един ден през февруари 2022 излекува Ковид 19 - направо изчезна.
Коментиран от #81
15:56 06.02.2026
65 пиночет
15:56 06.02.2026
66 Бай Ставри
До коментар #48 от "а стига бе":Ти меси и не се обаждай. Писнало ни е от такива пишман воеводи като тебе.
15:57 06.02.2026
67 Докато се наканите да говорите
15:57 06.02.2026
68 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #80
15:58 06.02.2026
69 Берлин
Коментиран от #100
15:58 06.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Госあ
15:58 06.02.2026
72 Хехехе
До коментар #59 от "Помнещ":Дончо не е ходил, Путин ходи няколко пъти да му се моли.😂.
Коментиран от #85
15:58 06.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Зевзек
До коментар #62 от "Това е хубавото":"Може и да протестира, ако иска"
Като в Минесота при господарите ти ли където отстрелват невъоръжени протестиращи като вреден дивеч ли?
15:58 06.02.2026
75 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #62 от "Това е хубавото":В Украйна например. Който излезе на протест, сграбчват го ТЦК и на стадиона. Оттам на източния фронт.
Коментиран от #110
15:58 06.02.2026
76 Фон дер Гаген
Да не припомням как до преди няколко месеца щяха да я изолират, да я правят държава - парий и тям подобни глупости.
Отдавна е казано - бий немеца по каската!
15:59 06.02.2026
77 Запознат
До коментар #73 от "Дон Корлеоне":Жив е ама Дон Корлеоне умря а този който ползва името му като ник е на път.
16:00 06.02.2026
78 Ааа, сега сигурно
И може още да изгуби.
16:00 06.02.2026
79 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #37 от "Варненец":ВарнаГлец, защо тогава цвилите, след катко всимко ви е Ок?
16:00 06.02.2026
80 пиночет
До коментар #68 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Дон Корлеоне ,утре е събота ,да намина ли през подлеза на Централна Гара да ми посвириш на вълшебната флейта .Нали цената на концерта е същата 2.5 €врака .Хайде да отивам да подготвя инструмента .,
Коментиран от #86, #109
16:00 06.02.2026
81 Заблуден си
До коментар #64 от "Зевзек":и то доста. При положение, че вярваш в конспирации за Ковид и пръскащи самолети, голяма е вероятността да вярваш и на руските пропагандисти.
Коментиран от #90
16:01 06.02.2026
82 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
16:01 06.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Фон дер Гаген
Днес май не е зял.
16:02 06.02.2026
85 Помнещ
До коментар #72 от "Хехехе":Как да не е ходил Дончо при Ким бре - я провери при ИИ че естествения явно хич го няма или помниш като златна рибка по 2 секунди.
16:02 06.02.2026
86 пиночет
До коментар #80 от "пиночет":Кремълския ботоксов педофил с токчетата е вече бита карта
Коментиран от #96
16:03 06.02.2026
87 Дон Корлеоне
16:04 06.02.2026
88 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
Коментиран от #93
16:04 06.02.2026
89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
16:05 06.02.2026
90 Зевзек
До коментар #81 от "Заблуден си":В нищо не вярвам - просто гледам - имаше локдауни, ваксини бустери (по 10 на човек) карантини, сертификати, маски и като Путин почна СВО в Украйна и всичко изчезна за един ден.
16:06 06.02.2026
91 Европеец
До коментар #1 от "Айдеее":Заглавието е интересно.... Интересно защото сега не са го направили, а продължава да дават оръжия и пари на украинската хунта и да разоряват Европейския тоталитарен съюз.... Ако съм на мястото на Путин въобще няма да говоря с тях (ЕС) и отдавна щях да бъда въвел жестоки санкции срещу тях..... На Путин е прекалено жаловит към не благодарните украинци и отговорен за мира в света.... За мене е голямо падение на Русия, че преговаря с Буданов, който в Русия е обявен за терорист, а всички знаят, че с терористи не се преговаря, а се унищожават....
16:06 06.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Към нашите копейки
Коментиран от #102, #130
16:08 06.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #86 от "пиночет":Пиночет прекара половината си живот под арест и умря като куче, прокълнат от почернените чилийски майки.
16:08 06.02.2026
97 Дон Корлеоне
Коментиран от #99, #101, #106, #113, #133
16:09 06.02.2026
98 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)
Коментиран от #135
16:11 06.02.2026
99 Пламен
До коментар #97 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне ,да ми набързо да му издухаш сополите ,че направо се е затлачил .
16:13 06.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #97 от "Дон Корлеоне":Вярно ли че въртиш кавауии за по 200 укр 🇺🇦 гривни ? Да намина след работа ....
Коментиран от #107
16:15 06.02.2026
102 Зевзек
До коментар #94 от "Към нашите копейки":"защото спират кранчето от Кремъл"
Нашите козячета да му мислят - господарите им вече станаха приятели на Кремъл - трябва пак да обръщат палачинката.
16:16 06.02.2026
103 Търновец
До коментар #50 от "Помнещ":Вова е едър собственик на ценни книжа от нефтени фирми и на брега на Черно море има дворец за 2 милиарда долара - такова чудо и Банка Ротшилд нямат. На човек от такъв калибър единствено неговите Руси могат да му кажат. А водката скача около 8%, през 1917 имаше революция и убиха царя и семейството му
16:16 06.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Гай Баньо
16:17 06.02.2026
106 Козяче
До коментар #97 от "Дон Корлеоне":Не ние сме меки китки ама мразим Путин и копейките защото не ни дават да си направим гей-парад на Червения площад.
16:18 06.02.2026
107 Дон Корлеоне
До коментар #101 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Аз съм опъвача на Кабаева, докато едно джудже с ботокс свети!
Коментиран от #136
16:18 06.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #80 от "пиночет":Мдааа извади 6 сантиметровото си червейче от хлалупата / 9-ката/ и после се опитай да го намериш и евентуално да го вдигнеш.
16:19 06.02.2026
110 Нищо не е това
До коментар #75 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":В Северна Корея и Русия наказанието за протест е 15 години затвор.
Коментиран от #117
16:20 06.02.2026
111 Зевзек
До коментар #104 от "Дон Корлеоне":"Никой не учи руския"
Абе знаем за теб че с френския си виртуоз пък и със езика
16:20 06.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Мека Китка
До коментар #97 от "Дон Корлеоне":Бг копейките са от нашите
16:21 06.02.2026
114 Андрий Нахуенко
До коментар #104 от "Дон Корлеоне":А тьй на украiнцi безплатньие французкие. ласки делаешь ,блля...дь ?
16:21 06.02.2026
115 Плешив Кремълски педофил-Плъха
16:22 06.02.2026
116 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #45 от "Хехехе":Къде се скри бе хехе, мехе? Нали щеше да изпращаш линкове в подкрепа на лъжливите си твърдения за руснаците? Май няма,а? Ай бегай при мама да ти обърше сополите насмукан тротинеткаджия.
16:22 06.02.2026
117 Запознат
До коментар #110 от "Нищо не е това":"наказанието за протест е 15 години затвор"
Пък в Минесота директно те гръмват - какво е това затвор - да не говорим ако протестираш пред Капитолия.
16:22 06.02.2026
118 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
16:22 06.02.2026
119 Варненец
До коментар #108 от "Пламен":Пламка ,точен си и вдигам мизата на 500 укр гривни ,само държа повече плюнка да ползваш .
16:24 06.02.2026
120 Орк
Коментиран от #125
16:25 06.02.2026
121 Козячета
16:25 06.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
16:36 06.02.2026
124 "През 2025г.
Коментиран от #126, #127, #128, #129
16:37 06.02.2026
125 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #120 от "Орк":Русия им спря парите и се натягат за рубли.
16:38 06.02.2026
126 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #124 от ""През 2025г.":Китай ДВА ПЪТИ предлага на СССР да се влее в съюза като съюзна република. На третия път РФ може да се съгласи. Китай знае, че падне ли Русия, следващия, когото ще нападне глутницата е Китай.
16:41 06.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Икономист
До коментар #124 от ""През 2025г.":В момента 1$ = 78 рублей ,инвестирай в рубли ,отворко .
16:45 06.02.2026
129 Къде е Русия, къде сме ние?
До коментар #124 от ""През 2025г.":Списък на държавите по ППС
1. Китай
2. САЩ
3. Индия
4. Русия
5. Япония
6. Германия
..................
71. Гана
72. България
73. Гватемала
По-бедни сме от Гана по покупателна способност! Вижте на картата къде се намира Гана.
16:45 06.02.2026
130 Копейка
До коментар #94 от "Към нашите копейки":На нас не плащали от два год., преди ни даваха по един сандвич, за да ходим на протести. Но сега и това го няма.
16:49 06.02.2026
131 @@@
До вчера громеше Русия,
а сега е Винаги готов да разговаря с Русия.
Като видя дебелия и смени плочата!
16:51 06.02.2026
132 Содом, Киев и Гомор
16:52 06.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #98 от "Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)":Двете ти клетки имат ли влъзка помежду си, че друго не си способен да напишеш ?
17:00 06.02.2026
136 🇧🇬❤️🇷🇺
До коментар #107 от "Дон Корлеоне":И, кво упъваш, ластика на п....с колана, с който ти настройва чакрите ли ? Това козяче, не е за хвалене.
17:03 06.02.2026
137 Лясновец
До коментар #44 от "Търновец":Хи хи хи
Не си ум...ничък ???!
Нали ???!
19:29 06.02.2026
138 Кириленко
19:33 06.02.2026