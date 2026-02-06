Новини
Мерц: Винаги сме готови да разговаряме с Русия
  Тема: Украйна

6 Февруари, 2026 15:05 2 267 138

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • русия-
  • украйна

Германският канцлер Мерц заяви, че ЕС е готов да говори с Русия, но няма да води „паралелни разговори“

Мерц: Винаги сме готови да разговаряме с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ЕС винаги е готов да говори с Русия, за да се опита да сложи край на войната в Украйна, но няма „да отваря каквито и да било паралелни канали за комуникация“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Разбира се, винаги сме готови да разговаряме с Русия“, заяви Мерц пред репортери в Абу Даби. „В момента тук в Абу Даби се водят координирани разговори (…), ако можем да допринесем тези разговори да бъдат още по-добри, още по-успешни, тогава ще направим това. Няма обаче да отваряме каквито и да било паралелни канали за комуникация“, добави той.

Още новини от Украйна

Вчера приключи поредният етап на преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Двете страни се споразумяха да проведат по-нататъшни дискусии през следващите седмици.

Изказването на Мерц идва в момент, когато агенция Франс Прес вчера съобщи, че президентът на Франция Еманюел Макрон е изпратил във вторник своя съветник по външната политика Еманюел Бон в Москва за среща с руския му колега Юрий Ушаков и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин.

Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. То вероятно ще бъде една от последните стъпки преди евентуална бъдеща среща между двамата лидери.

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

По-голямата част от европейските лидери прекъснаха връзките си с руския президент заради войната в Украйна. Откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп се сближи с Путин обаче изкушението за възстановяване на контактите е голямо, за да не бъде оставен американският лидер да действа съвсем сам на дипломатическото поле с Русия.

Френският президент беше критикуван, че продължава да говори с руския си колега месеци след началото на руската инвазия, но след това той прекъсна всякакъв контакт и започна да говори с все по-остър тон по отношение на Москва.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айдеее

    89 4 Отговор
    И глиста ще се влачи на червения килим пред Путин.

    Коментиран от #21, #45, #91

    15:07 06.02.2026

  • 2 И все по готови

    81 5 Отговор
    ще бъдете жалките подлоги. С какви очи ще отидеш да говориш, като до вчера се излага с лъжи? 😄

    Коментиран от #122

    15:07 06.02.2026

  • 3 Ако не сте готови

    66 5 Отговор
    Те ще ви подготвят.

    15:07 06.02.2026

  • 4 Любознателен

    68 4 Отговор
    Че пък откога тази готовност? Май сега се появи, след като се видя дебелия

    15:08 06.02.2026

  • 5 Путин

    55 3 Отговор
    Може само да ме слушате!

    15:08 06.02.2026

  • 6 татунчо 🍌

    68 4 Отговор
    Каква я мислехме , каква стана тя . Тоя грозн...ик Мерц и той ,искал ,, да разговаря с руснаците , а до вчера други ги говореше ...Лека-полека ще клекнете на килимчето при Путин , ама - нейсе ...

    15:09 06.02.2026

  • 7 си пън

    54 3 Отговор
    ако сте искали мир да бяхте спазили гаранциите наци

    15:09 06.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свободен

    42 3 Отговор
    Не ги ли гнус да виждат на живо този плъх?!

    15:11 06.02.2026

  • 10 Виж ти!

    48 4 Отговор
    Главунчо нациста обърна пак плочата.

    15:12 06.02.2026

  • 11 Я па ти

    55 2 Отговор
    Сериозно! Стига бе! С тая изостанала територия и една световна бензиностанция, не, не може да бъде. С тия които взимаха чипове от перално, та да правят ракети, нали! Стига бе! И с кой ще преговаряте. Путин отдавна го погребахте, поне двеста пъти. Разболяхте го от всички болести, накарахте го преди това да ви се моли, на теб, на онова ч.у.чело и на предишното англе също. Да не говорим за оная с пос,.раната и оцапана фамилия. Ще преговаряте, щото тънете в тиня, всички до един.

    15:12 06.02.2026

  • 12 🇧🇬❤️🇷🇺

    42 3 Отговор
    Тоя шперц ще се сбие с Микроня и там битката ще е епична, кой да се договори по-добре с Русия.
    Пионките могат само да слушат, договарят се равнопоставени сили, а те не са такива.

    15:12 06.02.2026

  • 13 Съвет на мира

    40 3 Отговор
    Нацистки червей

    15:15 06.02.2026

  • 14 Шогун

    44 4 Отговор
    Вие и откраднатото сте готови да върнете и тръбата ще възстановите и извинения ще поднесете. Спокойно всичко с времето си😂

    15:15 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бойко пoдлогата

    34 2 Отговор
    И Бойко вече е с Русия.

    15:15 06.02.2026

  • 17 Бъзиктар

    41 2 Отговор
    Не,не,не!Само мир,чрез сила и битка до победен край!

    15:17 06.02.2026

  • 18 Замислен

    39 2 Отговор
    Поне малко не ви ли е срам?

    15:17 06.02.2026

  • 19 ИнтересТно

    35 2 Отговор
    Ама , как така , да не би да е станала някаква грешка ?

    15:17 06.02.2026

  • 20 Сандо

    31 3 Отговор
    Веднага ме изтриха!И защо?Може би защото написах какъв е характера на европейските лидери и колко е опасен той за населението?

    Коментиран от #58

    15:17 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 селяк

    29 4 Отговор
    само дето раша ва не бръсне за слива :Д

    15:19 06.02.2026

  • 23 Kaлпазанин

    32 3 Отговор
    Наркозависимите ,не знаят що е то гордост и чест .до вчера пл@@@@ а когато видя че няма накъде и вече бил готов .долен ционистки лицемер

    15:20 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иван

    20 3 Отговор
    Шмерц.

    15:21 06.02.2026

  • 26 Мъка, мъкааа

    34 3 Отговор
    На Мерцата дядо му имал сребърно и златно гърне ама като дошли руснаците, се изпуснал направо в коридора.

    15:22 06.02.2026

  • 27 604

    20 2 Отговор
    Туй винаги...от днес или от вчера...22 ра що не си лафихте?

    15:22 06.02.2026

  • 28 Констатация

    29 2 Отговор
    Парите, другарЕ, парите свършихаа....-)))))))

    15:24 06.02.2026

  • 29 Иван

    26 3 Отговор
    А Кримският мост? А терористичните гнезда Висбаден и Рамщайн? А Пфайзер? А Ковид 19? А шестте германски подводници, подарени на нацисткия хазарски Израел? А германските химически оръжия за Саддам Хюсеин срещу Иран?

    15:25 06.02.2026

  • 30 Търновец

    29 3 Отговор
    В Германия щетите от войната са огромни а диверсията срещу Северен поток доведе до покачване на цените на енергоносители и закриване на производствени фирми и рекорден ръст на безработицата. Във Франция се появи рекорден държавен дълг и управлението на Макрон е на бюджетна тънка нишка. Сега ЕС подарява рекордни 90 милиарда на Зеленски ами след като се свършат?

    Коментиран от #35

    15:25 06.02.2026

  • 31 Гончар Романенко

    29 3 Отговор
    Като извади дедо Иван шамарите,
    изведнъж стават сговотчиви! :))

    Коментиран от #37, #48

    15:26 06.02.2026

  • 32 Иван

    17 2 Отговор
    Полска К да изпрати психопата Шикорски.

    15:26 06.02.2026

  • 33 ЕС да се въоръжава

    6 15 Отговор
    С терористи не се разговаря.

    15:27 06.02.2026

  • 34 Ха-ха

    7 15 Отговор
    Всеки говори, всеки преговаря, а накрая винаги Русия хваща средния.!

    15:33 06.02.2026

  • 35 Иван

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Търновец":

    Тенк Ю USA, тенк ю Шикорски.

    Коментиран от #44

    15:33 06.02.2026

  • 36 ДА И МАКРОН ГО КАЗА

    22 3 Отговор
    И Русия го каза вие Всеки ден говорите и ПОДЛОМНО КАТО РИБКИ Се криете. ПРОСТО ИСКАТЕ НА ВСИЧКИ ДА УГОДИТЕ. НО ЗЕЛЬО ВИ Е ХВАНАЛ ЗА ТОПКИТЕ И НЕ ЗНАЕТЕ ЩО ДА ПРАВИТЕ.

    15:34 06.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 a що мълчахте досега

    21 2 Отговор
    мислехте наливайки стотици милиарди на бункера ще повалите Мечока
    и видяхте дебелия край

    15:38 06.02.2026

  • 41 Помнещ

    21 2 Отговор
    „Разбира се, винаги сме готови да разговаряме с Русия“

    Е как бе нали с Русия щяхте да разговаряте само "от позиция на силата" и след като руската армия се изтегли от Украйна и освободи "всички окупирани територии включително и Крим" - какво стана силата изчезна някъде ли?

    Защо така всички наведени евролиберали ги наляга някаква колективна амнезия

    Скоро ще се готови и краката да целувате на Путин.

    15:39 06.02.2026

  • 42 Трол

    2 14 Отговор
    Г-н Мерц още от самото начало е апелирал за мирно решаване на проблема.

    Коментиран от #46

    15:39 06.02.2026

  • 43 Козячета

    14 1 Отговор

    До коментар #39 от "Варненец":

    Обръщайте палачинката докато е време че господарите ви вече го направиха - ще останете без баничка.

    15:44 06.02.2026

  • 44 Търновец

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иван":

    Кой е Шикорски? А САЩ не са казвали на Вова да праща милионна армия в Украйна, а Вова вече купува танкове и балистични ракети от Северна Корея и дронове и снаряди и плаща с нефт и дървесина

    Коментиран от #50, #137

    15:44 06.02.2026

  • 45 Хехехе

    2 17 Отговор

    До коментар #1 от "Айдеее":

    А какво да кажем за Путин, който се влачеше на килима пред Тръмп.😂.

    Коментиран от #47, #95, #116

    15:45 06.02.2026

  • 46 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "Трол":

    Сигурно от "позиция на силата" означаваше мирно решаване на въпроса.

    15:45 06.02.2026

  • 47 Помнещ

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хехехе":

    А какво да кажем за зеления за който даже и килим нямаше и го посрещна неговата посланичка

    Коментиран от #51

    15:46 06.02.2026

  • 48 а стига бе

    4 13 Отговор

    До коментар #31 от "Гончар Романенко":

    дядо Иван отдавна се удави в Дунав, а погачите на русофилите мухлясаха

    Коментиран от #54, #66

    15:46 06.02.2026

  • 49 Приятелски съвет

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Отиди се прегледай

    15:46 06.02.2026

  • 50 Помнещ

    12 1 Отговор

    До коментар #44 от "Търновец":

    "А САЩ не са казвали на Вова да праща милионна армия в Украйна"

    Те САЩ му казаха да не праща но на свободен човек не можеш да нареждаш - само на наведените си пудели.

    Коментиран от #103

    15:48 06.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Зевзек

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "а стига бе":

    И НАТО стана "силно и сплотено като никога до сега" и ЕС не е фалирал

    15:50 06.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Масови протести

    9 1 Отговор
    В Германия, Белгия и Франция в петък започват протести. Фермерите ще поливат с фекалии Райхстага, Европарламента и Елисейския дворец.

    Коментиран от #62

    15:53 06.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Заблуден си

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Сандо":

    Северно корейските и руските лидери са много по-опасни за населението. Факт.

    Коментиран от #64

    15:54 06.02.2026

  • 59 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хехехе":

    Той дончо го целуваше - той му ходи на гости

    Коментиран от #72

    15:54 06.02.2026

  • 60 🇧🇬❤️🇷🇺

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Абе Мерци":

    Но преди това трябва задължително да знае руски език писмено и говоримо, защото иначе може да погледне в дълбочина оръдието дали е добре изчистено. Един вид да направи проверка, нали така обичат западните ...... пииип.

    15:55 06.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Това е хубавото

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "Масови протести":

    на свободните държави. Всеки си прави каквото си иска. Може и да протестира, ако иска. Има места по света, където това е забранено.

    Коментиран от #74, #75

    15:56 06.02.2026

  • 63 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Помнещ":

    Миналата година РФ е добила 200 тона злато. По-миналата също. И така от десетилетия. Все я чакат да фалира, а тя се къпе в злато и пари!

    15:56 06.02.2026

  • 64 Зевзек

    11 3 Отговор

    До коментар #58 от "Заблуден си":

    Особено за наведените евроатлантици са много опасни - ето Путин за един ден през февруари 2022 излекува Ковид 19 - направо изчезна.

    Коментиран от #81

    15:56 06.02.2026

  • 65 пиночет

    4 6 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    15:56 06.02.2026

  • 66 Бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "а стига бе":

    Ти меси и не се обаждай. Писнало ни е от такива пишман воеводи като тебе.

    15:57 06.02.2026

  • 67 Докато се наканите да говорите

    7 1 Отговор
    Русия ще се разпадне, стратегически ще е победена, лопатите ще свършат и Путин ще умре 3 пъти.

    15:57 06.02.2026

  • 68 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 6 Отговор
    Аз няма да мръдна от бункера,ще остана при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части

    Коментиран от #80

    15:58 06.02.2026

  • 69 Берлин

    4 3 Отговор
    Държави който поддържа окрабандерия,не преговарят.

    Коментиран от #100

    15:58 06.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Госあ

    6 2 Отговор
    Къв е тоя Шморц да говори от името на целия ЕС ? Що да няма паралелни канали с отделни държави ?

    15:58 06.02.2026

  • 72 Хехехе

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Помнещ":

    Дончо не е ходил, Путин ходи няколко пъти да му се моли.😂.

    Коментиран от #85

    15:58 06.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Зевзек

    7 3 Отговор

    До коментар #62 от "Това е хубавото":

    "Може и да протестира, ако иска"

    Като в Минесота при господарите ти ли където отстрелват невъоръжени протестиращи като вреден дивеч ли?

    15:58 06.02.2026

  • 75 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #62 от "Това е хубавото":

    В Украйна например. Който излезе на протест, сграбчват го ТЦК и на стадиона. Оттам на източния фронт.

    Коментиран от #110

    15:58 06.02.2026

  • 76 Фон дер Гаген

    8 2 Отговор
    Ей го и тоя .... Винаги бил готов да разговаря с Русия.
    Да не припомням как до преди няколко месеца щяха да я изолират, да я правят държава - парий и тям подобни глупости.
    Отдавна е казано - бий немеца по каската!

    15:59 06.02.2026

  • 77 Запознат

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "Дон Корлеоне":

    Жив е ама Дон Корлеоне умря а този който ползва името му като ник е на път.

    16:00 06.02.2026

  • 78 Ааа, сега сигурно

    5 3 Отговор
    умиргат от яд, че зеленияпор послуша Борис Джонсън и изгуби 20% от Украйна.
    И може още да изгуби.

    16:00 06.02.2026

  • 79 🇧🇬❤️🇷🇺

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Варненец":

    ВарнаГлец, защо тогава цвилите, след катко всимко ви е Ок?

    16:00 06.02.2026

  • 80 пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Дон Корлеоне ,утре е събота ,да намина ли през подлеза на Централна Гара да ми посвириш на вълшебната флейта .Нали цената на концерта е същата 2.5 €врака .Хайде да отивам да подготвя инструмента .,

    Коментиран от #86, #109

    16:00 06.02.2026

  • 81 Заблуден си

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Зевзек":

    и то доста. При положение, че вярваш в конспирации за Ковид и пръскащи самолети, голяма е вероятността да вярваш и на руските пропагандисти.

    Коментиран от #90

    16:01 06.02.2026

  • 82 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 4 Отговор
    Не мърдам от бункера

    16:01 06.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Фон дер Гаген

    5 2 Отговор
    Зеления шмъркач мърда ли още?
    Днес май не е зял.

    16:02 06.02.2026

  • 85 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хехехе":

    Как да не е ходил Дончо при Ким бре - я провери при ИИ че естествения явно хич го няма или помниш като златна рибка по 2 секунди.

    16:02 06.02.2026

  • 86 пиночет

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "пиночет":

    Кремълския ботоксов педофил с токчетата е вече бита карта

    Коментиран от #96

    16:03 06.02.2026

  • 87 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента живота на хохохола се харчи на цената на два нови гумени царвула .

    16:04 06.02.2026

  • 88 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    3 4 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #93

    16:04 06.02.2026

  • 89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Германия затъва в рецесия. Сглобява коли от китайски компоненти, но загуби руския, китайския, американския и индийския пазари и износът блокира. Другите страни в Европа са още по-голяма скръб. Цунами от фалити и ескалация на външния дълг.

    16:05 06.02.2026

  • 90 Зевзек

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Заблуден си":

    В нищо не вярвам - просто гледам - имаше локдауни, ваксини бустери (по 10 на човек) карантини, сертификати, маски и като Путин почна СВО в Украйна и всичко изчезна за един ден.

    16:06 06.02.2026

  • 91 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айдеее":

    Заглавието е интересно.... Интересно защото сега не са го направили, а продължава да дават оръжия и пари на украинската хунта и да разоряват Европейския тоталитарен съюз.... Ако съм на мястото на Путин въобще няма да говоря с тях (ЕС) и отдавна щях да бъда въвел жестоки санкции срещу тях..... На Путин е прекалено жаловит към не благодарните украинци и отговорен за мира в света.... За мене е голямо падение на Русия, че преговаря с Буданов, който в Русия е обявен за терорист, а всички знаят, че с терористи не се преговаря, а се унищожават....

    16:06 06.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Към нашите копейки

    3 5 Отговор
    Време е да се хващате на работа, защото спират кранчето от Кремъл

    Коментиран от #102, #130

    16:08 06.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "пиночет":

    Пиночет прекара половината си живот под арест и умря като куче, прокълнат от почернените чилийски майки.

    16:08 06.02.2026

  • 97 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Вярно ли е, че нашите копейки са меки китки и си дават и задните части за Путин?

    Коментиран от #99, #101, #106, #113, #133

    16:09 06.02.2026

  • 98 Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)

    3 3 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #135

    16:11 06.02.2026

  • 99 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне ,да ми набързо да му издухаш сополите ,че направо се е затлачил .

    16:13 06.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Димитър Георгиев- ДиДи

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Дон Корлеоне":

    Вярно ли че въртиш кавауии за по 200 укр 🇺🇦 гривни ? Да намина след работа ....

    Коментиран от #107

    16:15 06.02.2026

  • 102 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Към нашите копейки":

    "защото спират кранчето от Кремъл"

    Нашите козячета да му мислят - господарите им вече станаха приятели на Кремъл - трябва пак да обръщат палачинката.

    16:16 06.02.2026

  • 103 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Помнещ":

    Вова е едър собственик на ценни книжа от нефтени фирми и на брега на Черно море има дворец за 2 милиарда долара - такова чудо и Банка Ротшилд нямат. На човек от такъв калибър единствено неговите Руси могат да му кажат. А водката скача около 8%, през 1917 имаше революция и убиха царя и семейството му

    16:16 06.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Гай Баньо

    4 0 Отговор
    Най хубавото е че нашите жълтопаветни козячета отново седнаха на сухо на дебеуиа 🤣🤣🤣 .

    16:17 06.02.2026

  • 106 Козяче

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Дон Корлеоне":

    Не ние сме меки китки ама мразим Путин и копейките защото не ни дават да си направим гей-парад на Червения площад.

    16:18 06.02.2026

  • 107 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Аз съм опъвача на Кабаева, докато едно джудже с ботокс свети!

    Коментиран от #136

    16:18 06.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 🇧🇬❤️🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "пиночет":

    Мдааа извади 6 сантиметровото си червейче от хлалупата / 9-ката/ и после се опитай да го намериш и евентуално да го вдигнеш.

    16:19 06.02.2026

  • 110 Нищо не е това

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    В Северна Корея и Русия наказанието за протест е 15 години затвор.

    Коментиран от #117

    16:20 06.02.2026

  • 111 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Дон Корлеоне":

    "Никой не учи руския"

    Абе знаем за теб че с френския си виртуоз пък и със езика

    16:20 06.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Мека Китка

    2 3 Отговор

    До коментар #97 от "Дон Корлеоне":

    Бг копейките са от нашите

    16:21 06.02.2026

  • 114 Андрий Нахуенко

    4 1 Отговор

    До коментар #104 от "Дон Корлеоне":

    А тьй на украiнцi безплатньие французкие. ласки делаешь ,блля...дь ?

    16:21 06.02.2026

  • 115 Плешив Кремълски педофил-Плъха

    2 3 Отговор
    Не мърдам от бункера

    16:22 06.02.2026

  • 116 🇧🇬❤️🇷🇺

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хехехе":

    Къде се скри бе хехе, мехе? Нали щеше да изпращаш линкове в подкрепа на лъжливите си твърдения за руснаците? Май няма,а? Ай бегай при мама да ти обърше сополите насмукан тротинеткаджия.

    16:22 06.02.2026

  • 117 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "Нищо не е това":

    "наказанието за протест е 15 години затвор"

    Пък в Минесота директно те гръмват - какво е това затвор - да не говорим ако протестираш пред Капитолия.

    16:22 06.02.2026

  • 118 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 3 Отговор
    Оставам завинаги в бункера

    16:22 06.02.2026

  • 119 Варненец

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Пламен":

    Пламка ,точен си и вдигам мизата на 500 укр гривни ,само държа повече плюнка да ползваш .

    16:24 06.02.2026

  • 120 Орк

    1 0 Отговор
    ,ей точно сега показали по новините как делегация на оссе възлага венци пред гроба на неизвестният воин !!!

    Коментиран от #125

    16:25 06.02.2026

  • 121 Козячета

    3 0 Отговор
    Не се отказвайте ако съборим Путин от власт ще можем да си направим гей-парад на Червения площад.

    16:25 06.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Зеленски е надрусал евро понитата и ги е зарибил с компромати на сексуални извращения. Не смеят да пикнат! Само Джорджа Мелони не е могъл да компрометира.

    16:36 06.02.2026

  • 124 "През 2025г.

    0 2 Отговор
    приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #126, #127, #128, #129

    16:37 06.02.2026

  • 125 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Орк":

    Русия им спря парите и се натягат за рубли.

    16:38 06.02.2026

  • 126 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от ""През 2025г.":

    Китай ДВА ПЪТИ предлага на СССР да се влее в съюза като съюзна република. На третия път РФ може да се съгласи. Китай знае, че падне ли Русия, следващия, когото ще нападне глутницата е Китай.

    16:41 06.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Икономист

    1 3 Отговор

    До коментар #124 от ""През 2025г.":

    В момента 1$ = 78 рублей ,инвестирай в рубли ,отворко .

    16:45 06.02.2026

  • 129 Къде е Русия, къде сме ние?

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от ""През 2025г.":

    Списък на държавите по ППС

    1. Китай
    2. САЩ
    3. Индия
    4. Русия
    5. Япония
    6. Германия
    ..................
    71. Гана
    72. България
    73. Гватемала

    По-бедни сме от Гана по покупателна способност! Вижте на картата къде се намира Гана.

    16:45 06.02.2026

  • 130 Копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #94 от "Към нашите копейки":

    На нас не плащали от два год., преди ни даваха по един сандвич, за да ходим на протести. Но сега и това го няма.

    16:49 06.02.2026

  • 131 @@@

    3 1 Отговор
    Мерц е Изверг!
    До вчера громеше Русия,
    а сега е Винаги готов да разговаря с Русия.
    Като видя дебелия и смени плочата!

    16:51 06.02.2026

  • 132 Содом, Киев и Гомор

    0 1 Отговор
    И Господ изля върху Содом, Киев и Гомор атомен жупел и огън от небето и съсипа онези градове и цялата равнина, и всичките жители на градовете, и всичко, което растяше по земята. А жената на Лот погледна назад и се превърна в солен стълб. И Авраам стана рано сутринта на мястото, където стоеше пред Господа, и погледна към Содом, Киев и Гомор и към цялата равнина, и видя, и ето, дим се издигаше от земята, като дим от пещ.

    16:52 06.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 🇧🇬❤️🇷🇺

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Кремълски педофил с токчета (Ботоксовия)":

    Двете ти клетки имат ли влъзка помежду си, че друго не си способен да напишеш ?

    17:00 06.02.2026

  • 136 🇧🇬❤️🇷🇺

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Дон Корлеоне":

    И, кво упъваш, ластика на п....с колана, с който ти настройва чакрите ли ? Това козяче, не е за хвалене.

    17:03 06.02.2026

  • 137 Лясновец

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Търновец":

    Хи хи хи
    Не си ум...ничък ???!
    Нали ???!

    19:29 06.02.2026

  • 138 Кириленко

    0 0 Отговор
    Руснака разбира само от КАМШИК...Глад,мизерия и робски труд..Това го превъзпетава..Русия колкото един окръг около Москва..Това заслужават.Който спряя Хитлер е ИДИ..ОТ!

    19:33 06.02.2026

