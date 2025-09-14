Завинаги бездетни: Как стерилизираха ромски жени в Словакия

Ромите са най-многочисленото малцинство в Европа. Правото да имат деца е било отнето на стотици ромски жени в Словакия през 1990-те години. Те са били подлагани на принудителна стерилизация – често пъти непосредствено, след като са родили дете.
Една от тях е Вероника Дуждова. 46-годишната днес жена живее в Яровнице – най-голямото селище с компактно ромско население в Словакия. „Близка съм с няколко жени, които са били стерилизирани. Често се срещаме, за да говорим за това, както и за нашата работа“, казва тя пред ДВ.
Историите на жените си приличат
Вероника работи за организация, която подкрепя ромски жени, подложени на принудителна стерилизация. Сред тях има и такива, които от години се борят за финансово обезщетение – досега без успех. „Те са изгубили надежда, но аз ги окуражавам да не се отказват. Вярваме, че един ден законът ще влезе в сила и най-накрая ще получим обезщетение. Започнахме тази борба и ще я доведем до край“, казва Вероника.
Историите на много от жените си приличат. Златица Калейова ни разказва, че през 1993 г. е била стерилизирана по време на раждане – без нейно съгласие. Научила за това едва пет години по-късно, когато искала да забременее отново.
„Хората злословеха по мой адрес, казваха, че съм лесбийка, защото не можех да имам повече деца. А аз не спирах да плача. Но не мога да направя нищо – трябва да го приема като Божия воля“, казва пред ДВ жената.
Стотици жени са станали жертва, без да подозират
През 90-те години на миналия век в словашките болници са били стерилизирани насилствено няколкостотин ромски жени – често след като са раждали, под претекст, че това се налага по медицински причини. Една от тях е и Вероника Дуждова, която е била стерилизирана след раждането на второто си дете – с тежки последствия.
„Когато ромска жена дари на мъжа си деца, той се отнася добре с нея – и това е чудесно. Но ако тя не ражда деца, всички я считат за неудачница. Днес живея сама, въпреки че още съм омъжена. Съпругът ми ме мами от 23 години. Сега той има деца от друга жена.“
Вероника винаги е искала голямо семейство – с пет или шест деца. Това е важно в ромската общност. „Много е тъжно, трудно ми е да говоря за това. За щастие, и двете ми деца ме подкрепиха през всички тези трудни моменти и аз оцелях... А когато научих за тази организация и се присъединих към нея, това ми даде нови сили“, споделя ромката пред ДВ.
Съдебен спор за една болезнена страница от историята
Организацията се намира в близкия град Кошице и Вероника работи там по три дни в седмицата. Най-голямото препятствие в съдебния спор е бил достъпът до медицинските документи, казва нейната адвокатка Ванда Дурбакова: „Благодарение на ромските жени сега има закон, който ни позволява да разглеждаме и копираме медицински документи, за да докажем какво се е случило“.
Според данните, с които разполагат в организацията, само в района на Кошице и Прешов са били стерилизирани повече от 140 жени без тяхното знание. Правителството в момента подготвя закон, който би направил възможно изплащането на компенсации. Не е обаче сигурно, дали той изобщо ще бъде приет.
„Държавата отдавна трябваше да предприеме действия, за да затвори тази болезнена страница от нашата история и да компенсира жените. Вярваме, че това най-сетне може да се случи. Компенсацията е важна не само за самите жени, но и за цялото общество“, казва в тази връзка Дурбакова.
Има и откровено расистки мнения
В общественото пространство темата за принудителната стерилизация продължава да е оспорвана, а мненията по улиците са отчасти откровено расистки:
„Не трябва да им се позволява да се размножават като насекоми, като скакалци. Това е моето мнение. Тук, в Словакия, ромите ни изяждат“.
„Има роми, които се възползват от системата и раждат деца, само за да получават държавни помощи.“
Вероника Дуждова познава добре тези предразсъдъци, но намира утеха когато посещава децата и внуците си. Най-малката от тях – Стелка – скоро ще навърши една година. Вероника се надява скоро да получи поне известна компенсация за всички страдания, които е преживяла. Но тя няма да задържи парите за себе си - решила е да ги даде на внуците си.
Автор: Теса Валтер
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #5, #19, #21, #26, #38
19:03 14.09.2025
2 мдаааа
19:04 14.09.2025
3 име
Коментиран от #46, #68
19:04 14.09.2025
4 Ромките по-умни от българките
19:04 14.09.2025
5 Поведи де
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Поведи хорото ... 🤭
19:05 14.09.2025
6 Гориил
Коментиран от #12, #54
19:05 14.09.2025
7 Ром от Лом
19:07 14.09.2025
8 Тази напаст
19:07 14.09.2025
9 крайно време е
19:08 14.09.2025
10 Айде нема нужда
Коментиран от #18
19:09 14.09.2025
11 Каква Блага вест
19:09 14.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Морски
19:11 14.09.2025
14 Мехмед
19:12 14.09.2025
15 Яшар
19:12 14.09.2025
16 Кькфкф
19:14 14.09.2025
17 Я се вижте първо вие
19:14 14.09.2025
18 Това
До коментар #10 от "Айде нема нужда":Математически не може да бъде вярно ! Мисли малко ! Излиза че всяка жена във фертилна възраст трябва да има по три аборта.
Коментиран от #29
19:14 14.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 лекар
19:15 14.09.2025
21 име
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Нема са плашиш, тя природата ти е дала точно колкото трябва.
19:15 14.09.2025
22 бат Данчо
Коментиран от #34
19:17 14.09.2025
23 пешо
19:17 14.09.2025
24 Сталин
Коментиран от #36
19:17 14.09.2025
25 000
19:17 14.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Чърчил
Коментиран от #43
19:20 14.09.2025
28 Факт
19:20 14.09.2025
29 Мисли ти
До коментар #18 от "Това":За 30 години се сменят и застъпват две и половина поколения жени във фертилна възраст. Това са неродените деца на окупирана многострадална България. От 9 милиона българи останаха 2 милиона българи.
19:22 14.09.2025
30 Напомнящ
19:24 14.09.2025
31 Со керез ма?
19:25 14.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Така и трябва
19:25 14.09.2025
34 ромка..
До коментар #22 от "бат Данчо":Скрий се бепръч..не видиш че тва бг-тата се топите по бърже от ледниците и скоро шишо ни каза че банго васий ще бъде национален празник
19:26 14.09.2025
35 демонкрация
19:26 14.09.2025
36 дъжд
До коментар #24 от "Сталин":Но е бъкано с жители с естествен тен, та италианците не изпъкват, както при източноевропейците.
19:31 14.09.2025
37 Исторически парк
19:34 14.09.2025
38 Русофил
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Ще почнем с тебе
19:34 14.09.2025
39 Ромб
19:35 14.09.2025
40 Програмист
19:35 14.09.2025
41 Дупетат
19:37 14.09.2025
42 В В.П.
19:37 14.09.2025
43 правилния превод е
До коментар #27 от "Чърчил":работата ще ви направи свободни..! но все пак за ушвиц е много добра идея ако може и нашите да си пратим там ще им платим билетите с кеф!!!
19:38 14.09.2025
44 В В.П.
19:38 14.09.2025
45 Роза
Коментиран от #53
19:40 14.09.2025
46 не може да бъде
До коментар #3 от "име":Считам че не е необходимо да ходим толкова далече -вижте какво е ставало в Норвегия демократичната цивилизована Норвегия преди и след ВСВ както и в ...най-добрата страна -Швейцария!?В Норвегия всичко е узаконено -при това с помощта на научни изследвания /и с кавички и без кавички/ а в Швейцария -тихомълком -много дискретно!?на Запад никога не са се церемонили с антисоциалното поведение ...даже мисля че и сега е така само че има пауза защото още не са открили подходящия начин за времето в което живеем!?
Коментиран от #59
19:40 14.09.2025
47 Така се
19:50 14.09.2025
48 Зюмбюла
19:56 14.09.2025
49 голям смях
19:57 14.09.2025
50 Един
Още от утре да се започва!!! Щото ромите ни превзеха вече!
19:58 14.09.2025
51 Аоо
19:58 14.09.2025
52 Винкело
19:59 14.09.2025
53 Ооо
До коментар #45 от "Роза":Роза, душо, що не се опиташ да ги ограмотиш, да видим как става.
20:01 14.09.2025
54 Крайно
До коментар #6 от "Гориил":Време е да се приложи и на руснаците ,кофти ген
Коментиран от #56
20:01 14.09.2025
55 Циганска агресия
Да ги раждат по маалите, а не в болница. Няма социални осигуровки - няма болница.
Какви са им циганските претенции? Циганките раждат, а белите роби им плащат социалните осигуровки.
Дойче зелето е циганска масмедия на розовите еднорози и понита.
20:01 14.09.2025
56 Сус бре,
До коментар #54 от "Крайно":мургавелко!
20:02 14.09.2025
57 Циник
20:03 14.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 име
До коментар #46 от "не може да бъде":Защо да е далече, в Австралия този геноцид е до към края на 80те, началото на 90те.
20:06 14.09.2025
60 Падар на стадо кози !!!!!!
20:08 14.09.2025
61 А нашите
20:08 14.09.2025
62 Баба Гошка
20:08 14.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Гол циганин без образование
Коментиран от #65
20:12 14.09.2025
65 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #64 от "Гол циганин без образование":То и сега ни управляват хора без образование ....и да имат такова е купено ....все едно !!!! Поне да се пробва някои без образование ....може да е по кадърен от тия !!!!!!!
20:15 14.09.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Циганин без образование
20:20 14.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 гост
20:25 14.09.2025
70 Край
20:26 14.09.2025