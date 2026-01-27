Новини
„Феодален начин на мислене“: скандално изказване за ромите на унгарски министър предизвика политически трус

27 Януари, 2026 12:02 2 234 49

Ако няма мигранти, някой все пак трябва да чисти тоалетните в междуградските влакове, заяви министърът на строителството и транспорта

„Феодален начин на мислене“: скандално изказване за ромите на унгарски министър предизвика политически трус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарски министър предизвика възмущение с твърдението си, че ромите трябва да почистват тоалетните във влаковете като „вътрешен трудов резерв“. Министърът на строителството и транспорта Янош Лазар направи тези забележки по време на предизборно събитие в западния град Балатоналмади, предаде АФП, пише БТА.

„Ако няма мигранти, някой все пак трябва да чисти тоалетните в междуградските влакове. Тогава трябва да се използват вътрешните трудови резерви. А вътрешният резерв е унгарската ромска общност“, заяви Лазар. Ромите са най-голямото малцинство в Унгария, съставляващо около 7% от 9,5-милионното население, отбелязва агенцията.

Шокиращите коментари на Лазар предизвикаха незабавен отзвук. Петер Мадяр, лидерът на основната опозиционна партия „Тиса“ заяви в социалната мрежа „Фейсбук“, че Лазар „гледа надменно над ромите“, както и публикува видеоклип, в който нарече министъра „Дракула на публичните средства“ и „заплахата за железниците“, като го призовава незабавно да подаде оставка.

Бившият държавен секретар на транспорта (в момента в опозиция) Давид Витези заяви, че министърът трябва да подаде оставка „не само за неприемливите расистки изявления“, но и заради това, в което е превърнал унгарските железници, предаде унгарският интернет портал „444.ху“. „Разхвърляната, недостойна за европейска държава и ненадеждна междуградска услуга е резултат единствено от погрешните, антижелезопътни политически решения на транспортното министерство“, заяви той.

Още по-тревожно за ФИДЕС е, че коментарите бяха критикувани и от ромската общност в страната. Така възмущение изрази известният певец от ромски произход Грофо Киш, който в миналото публично е подкрепял управляващата партия и е изпълнявал концерти по време на нейни предизборни митинги. „Трябва да изразя възмущението и неразбирането си относно политическите изявления по ромските въпроси от последните няколко дни! Не само защото съм непоколебим представител на ромската кауза и култура, но и защото ромите са неразделна част от унгарците във всички области на нашия живот и общество! Ето защо, аз категорично отхвърлям и осъждам всички подобни изявления, мисли и мнения, които дискриминират, унижават, презират или осъждат ромите по какъвто и да е начин на расистка основа!“, написа той в социалната мрежа „Фейсбук“.

Други обществени личности от ромски произход като комикът Ласло Лакатош започнаха да публикуват свои снимки в социалните мрежи с четка за тоалетна в ръце, подигравайки се на забележките на министъра. „Сериозно обмислям да сменя микрофона, да напусна стендъп сцената и да се пробвам в новото поприще! Янечко, страхотна идея! Ако искаш, можеш да ме научиш лично! Целувки!“, написа той в профила си във „Фейсбук“.

Особено остър в реакцията си беше основателят на ромското училище „Доктор Амбедкар“ в град Мишколц, Янош Оршош, който се смята за влиятелен представител на общността, предаде унгарското издание „Хети Вилаггаздашаг“. Ромският активист и учител добави, че вярва, че „ромските избиратели ще чуят и разберат каква е визията на правителството за тях.“ В заключение той предложи на министър Лазар „да грабне четката, да се качи на междуградския влак, да погледне сам какво е натворил в железниците и да почисти след себе си“

Извънпарламентарната опозиционна „Унгарска партия на двуопашатото куче“, която често прави протестни акции с хумористичен оттенък, също коментира по свой начин скандала, предаде вестник „Непсово“. Активисти на партията поставиха четки за тоалетна върху барелефите в Парка на циганската музика в будапещенския квартал „Йожефварош“. „Нашите известни музиканти от ромски произход имат място в социалните образ на министър Лазар“, отбеляза партията в изявление. Кметът на прилежащия столичен район Андраш Пико не оцени акцията. „Това не е политически протест срещу неприемливите думи на Янош Лазар, а обида към паметта на циганските музиканти, които обогатиха унгарската култура и спечелиха международно признание с изкуството си“, написа независимият кмет на „Йожефварош“.

Либералният кмет на Будапеща Гергей Карачон отбеляза, че коментарите на министъра са част от тенденцията на властите да разделят нацията – на роми и нероми, както и на столичани и представители на провинцията.

Национално ромско самоуправление на Унгария също излезе с изявление: „Убедени сме, че публичните изказвания - особено на обществени личности на ръководни позиции - имат значително влияние върху общественото мислене. Ето защо е особено важно тези изказвания да не създават впечатление, което би могло да стигматизира която и да е общност. Ето защо, с цялото си уважение, молим министър Янош Лазар да коригира погрешно разбраната и неуспешна формулировка и да потвърди ясно, че разглежда ромската общност като партньор на правителството“.

Самият министър се извини публично два дни по-късно на събитие в град Капошвар, предаде унгарският новинарски портал „Телекс“. „Извинявам се за това, наистина съжалявам“, каза той, добавяйки, че иска лично да поиска прошка от унгарските роми, които са се почувствали наранени от думите му. На събитието той благодари на общността за това, което той определи като десетилетия на споделена борба и сътрудничество. Той също така уточни, че вярва, че всеки, който е способен да работи, трябва да го прави и че отговорността на правителството е да създава работни места за унгарски граждани, независимо от произхода, а не за имигранти. Лазар подчерта, че всички форми на труд заслужават уважение, включително работата по почистване. „Уважение към работниците и уважение към почистващия персонал също“, завърши изявлението си той.

Министърът отделно настоя, цитиран от вестник „Модяр Немзет“, че намерението му е било да подчертае значението на работата и приобщаването, а не да обиди. Той обвини опозицията, че думите му са били умишлено интерпретирани като расов въпрос, но допълни, че иска да „поправи нещата“. Според Лазар бъдещето на Унгария зависи от интегрирането на всички унгарски граждани на пазара на труда, независимо от етническата им принадлежност.

Скандалът може да доведе до големи проблеми за управляващата партия ФИДЕС, отбелязва изданието „Хънгериън Обзървър“. Управляващите имат доста сложни отношения с ромското население. Макар и партията да е националистическа, тя се стреми да бъде популярна сред унгарските роми като електорален ресурс. През последните години ФИДЕС се опитва активно да спечели доверието на този сегмент от унгарското население, като използва ромски инфлуенсъри. Освен това ромските общности в провинцията често са уязвими и зависими от местните влиятелни фигури от управляващите партии. Те често нямат друг избор, освен да подкрепят ФИДЕС, тъй като тя е установила система на клиентелизъм в редица области в страната, твърди изданието. Заплахата от крайнодесните партии „Йоббик“ или „Наша родина“ често тласкат ромските избиратели към ФИДЕС като по-малкото зло.

Според опозиционния журналист Соболч Серетьо „дерайлирането на министъра на транспорта“ не е случайно, а следва директно радикализиращата се риторика на неговата партия и шеф – премиера Виктор Орбан. „От устата на Лазар се изля онова, което той и голяма част от политическата му общност мислят за обществото: че то е съставено от поданици, а не от граждани. Това е феодален, почти кастов начин на мислене, който определя на всеки място в разделението на труда. Където наградите не се основават на заслуги, а на лоялност, ако има такава“, заяви той пред радио „Модяр Ханг“.

„Значителна част от ромското население на Унгария, което наброява стотици хиляди, живее в районите, които ще решат изборите, а на последните избори огромно мнозинство от тях подкрепиха ФИДЕС“, коментира унгарският политолог Даниел Рона. Според него може да се каже, че без подкрепата на огромното мнозинство от ромите е малко вероятно ФИДЕС да успее да се задържи на власт след предстоящите избори. „Не е случайно, че Лазар се извини толкова открито и многократно. Въздействието на гафа ще се определи от по-нататъшната реакция на управляващата партия, Виктор Орбан, партия „Тиса“ и ромската общност. Сигурно е обаче, че ако ФИДЕС бъде победена на априлските избори, една, а може би дори първата мишена на неизбежното търсене на изкупителна жертва ще бъде именно Янош Лазар“, допълни експертът.

Доколко тези грешки ще повлияят на подкрепата за ФИДЕС сред ромите или на цялото население е непредсказуемо на този етап. Но шумът и, което е по-важно, бързата корекция на курса от управляващата партия, изглежда показват, че поради наистина конкурентния характер на тазгодишните избори гафовете носят по-големи последици за ФИДЕС, отколкото преди.


  • 1 хехе

    69 4 Отговор
    и в какво е сгрешил министъра да не би римляните да стават за нещо друго.

    Коментиран от #17, #41

    12:05 27.01.2026

  • 2 Жоро

    49 2 Отговор
    Ма Демонкратите всеки ден го казват това за нелегалните им имигранти без да стават политически трусове!Що така?

    12:08 27.01.2026

  • 3 Пич

    10 36 Отговор
    Ами не е прав! Ромите трябва да се образоват и да започнат да мислят отговорно. Не са глупави, не са и некадърни. Безотговорни се, и живеят ден за ден. Но вече все по често може да се видят образовани и възпитани роми, които си работят почтено. Има надежда за тях!

    Коментиран от #25, #28, #43

    12:10 27.01.2026

  • 4 каунь

    47 2 Отговор
    много правино мисли министъра! Интеграция чрез труд така матрияла ще е по щастлив!

    12:11 27.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    А НАШИТЕ ВЕЧЕ СИ ИМАТ И МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ!

    12:12 27.01.2026

  • 7 Реалност

    40 2 Отговор
    Ако направим паралел с тукашното състояние, можем да кажем, че държавата полага достатъчно усилия за издигане културното и битово състояние на ромите. За съжаление лошият пример на родители и деди, заразява и децата и те остават с ниско образование и с криминални "професии". Уточнявам, това се отнася само за някои племена, но е факт. Какво да работят, ако не ниско квалифицират труд? Да станат програмисти, но как?

    12:12 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    39 3 Отговор
    Че кое му е скандалното на това изявление? Съвсем нормално и логично...Да ходят либералите комуняги дето са в опозиция в Унгария те да чистят тоалетните

    12:13 27.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината е

    30 2 Отговор
    Че голяма част от ромите не признават законите и правилата на държавата, а живеят в семейни кланове.

    12:13 27.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    31 2 Отговор
    Истината обикновено е трудна за преглъщане - за това е родена политическата коректност!... ама тя пък убива!

    12:14 27.01.2026

  • 13 Браво

    24 2 Отговор
    Прав е.

    12:16 27.01.2026

  • 14 Евродебил

    26 3 Отговор
    Вътрешен трудов резерв!Звучи някък си съвсем нормално имайки в предвид,че тази злосторна напаст обикновено паразитира на социални осигоровки на държавите в който се е впила.Румъния,България Сърбия,Русия и прочее трябва да се поучат.Напълно подкрепям Лазар.

    12:17 27.01.2026

  • 15 Правилно

    18 2 Отговор
    Който не иска да се образова,ще се 8анимава с неквалифициран труд.Иначе,образованите ще им плащат социални помощи.Откъде накъде?!

    12:23 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами всъщност

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Като цяло е бил прав в изказването си. Лошото е, че евролиберастията постепенно промени мисленето и възприятията на хората и в последните десетилетия се смята за нормално разни малцинства или мигранти реално да имат доста повече права и привилегии от другите граждани. Те да не работят а държавата и разни НПО-та да ги хрантутят, а те само да се чудят как ви проблеми да създават.

    12:25 27.01.2026

  • 18 Урсула от брюксел

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миндич":

    Подкрепям ако ромчетата са основната съставка на сапуна и перилните препарати.

    12:27 27.01.2026

  • 19 Какво не е истина в

    14 4 Отговор
    изказването му?!

    12:28 27.01.2026

  • 20 паразити

    15 2 Отговор
    Не. искали да са чистачи, а какви - директори. Като се научат да си пишат името тогава.

    12:30 27.01.2026

  • 21 Революционни въпроси

    18 2 Отговор
    Въпросът е какъв процент от унгарските индуси, които в момента са на възраст 18-60 г., са на социални помощи? Колко от тях нямат образование? Защо да се внася работна ръка от чужбина, след като в страната има предостатъчно здрави, млади хора без образование? Защо работещите да трябва да ги носят на гръб, хрантутейки ги с помощи?

    12:31 27.01.2026

  • 22 Евродебил

    11 3 Отговор
    Ибдруга употреба може да им се намери господ министър.Примерно производство на кожени портмонета и продукти от римлянска кожа.и нашия драгалевски римлянин вземете с все родата му

    12:31 27.01.2026

  • 23 Българин

    4 14 Отговор
    Най-големите цигани в България са българите!

    Коментиран от #31

    12:31 27.01.2026

  • 24 Който не работи...

    15 1 Отговор
    Никой не пречи на никого да учи. Който има образование и професия, ще си изкарва хляба, упражнявайки професията си. А останалите? Кой им е длъжен даим дава наготово? Ако искат да ядат, ще работят, ще вършат онова, кето е според възможностите им.!

    12:34 27.01.2026

  • 25 нпо агент

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Има надежда, винаги..говорим за необразовани и не желаещи да учат, а искат само да смучат от социалните..Мерц като каза за талибани-мюслимани..че те развалят пейзажа на немските градове...и какво лъже ли..А къде да работят роми..без образование..Няма срамна работа.

    Коментиран от #38

    12:35 27.01.2026

  • 26 Али Аракчи..външен министър на Иран

    4 3 Отговор
    На светът му омръзна да слуша тъпите клоуни гн.Зеленски.
    Вие поддържате на 100% вашата армия със средства задхграниза и тя
    бъка от наемници.
    Ние поддържаме армията си с наши средства и никакви средства от чужди държави

    12:37 27.01.2026

  • 27 НИЯ

    11 2 Отговор
    Аз не разбирам какво невярно е.казал.Роюите имат само права и никакви задължения,освен да се размножават и да цоцат социалната ни система.Мързеливи негодяй

    12:39 27.01.2026

  • 28 .....

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бе рома като взима помощи не може да се подпише бе, паразити.

    12:40 27.01.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    4 4 Отговор
    "Райха" на Орбан ,е добър приятел "Банкера от Банкя", в момента
    пик-аят в едно и също гърне!!!
    А и имат един и същи американски командир!!!

    12:40 27.01.2026

  • 30 Лицемерни 60клуци

    18 1 Отговор
    Щом е казано от Унгария, Русия,Иран,Северна Корея, значи не е политкоректно, но изказванията на германският вътрешен министър за мигранти и специално внимание,което обърна към украинските паразити, това не е политически трус.Искаха даже и системата да променят, да им намалят помощите.Лицемерни 60клуци.

    12:41 27.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европа

    4 3 Отговор
    ще се оправи,като въведе Мешерето!

    12:45 27.01.2026

  • 33 куку

    14 1 Отговор
    А ако беше написал че необразовани роми трябва да работят като министри и депутати дали щяло да има такава реакция?..Сигурно..защото щели да го обвинят че ги бъзика..Не можеш да излезеш на глава с тези соросоиди..

    12:45 27.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я кажете

    4 10 Отговор
    кой крадне повече , ромите или бу гарете?

    Коментиран от #40

    12:49 27.01.2026

  • 36 Опааа

    10 1 Отговор
    Правилно! Команчите са за това!

    12:49 27.01.2026

  • 37 да да

    10 1 Отговор
    А аз помислих че вече приключило тяхното интегриране..дори имаше такава програма..Десетилетието на ромското включване (2005–2015): подкрепено от Световната банка, фондация „Отворено общество“ и ЕК. Парите са изядени, а цигани пак са необразовани и бедни..не че очакваха някой друг резултат...Чакаме нови програми..НО САЩ ВЕЧЕ НЕ ДАВАТ ПАРИ ЗА ТАКИВА ДИВОТИИ..

    12:50 27.01.2026

  • 38 Очевидец

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "нпо агент":

    През годините на комунистическата диктатура ,
    беше срамно да метем, това се вършеше от определен кръг хора
    с ниско образование или без такова!
    Всички които не бяха от "етносите" ,бяха на път да стават професори и доценти, като си преписваха професурите от семинарите на "мухлясалия запад"!!!
    Това е причината днес , никой да не иска да е чистач!

    12:50 27.01.2026

  • 39 Феникс

    6 1 Отговор
    Думичката която търсите е Сиган а не Ромче!

    12:55 27.01.2026

  • 40 Иzчеzни,

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Я кажете":

    циганин. Отивай си в Цигания.

    Коментиран от #45

    12:57 27.01.2026

  • 41 Език мой,враг мой

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Министър в действащо правителство не може да прави подобни публични изказвания, особено пред избори.Но може и да се явява ,, Троянски кон” в правителството на Орбан, кой знае…

    12:58 27.01.2026

  • 42 Тома

    7 1 Отговор
    Унгареца каза циганите а не ромите

    13:01 27.01.2026

  • 43 Мемо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Циганин герой няма!

    13:03 27.01.2026

  • 44 Анонимен

    1 1 Отговор
    Преди много лета ...През 1944 година Германия решава да депортира унгарските шестолъчки до лагерите Аушвитц-Биркенау.Така желанието на съюзника Унгария начело с диктатораХорти става факт.Пропуснати са унгарските музиканти и циркаджии с бронзов тен.Заради този пропуск това общество цъфти и вързва в страната.Създадени са прекрасни условия за тях ,като лично министрите от Брюксел са ангажирани с тяхното бъдеще.

    13:07 27.01.2026

  • 45 Про3 отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Иzчеzни,":

    от про3 бу гар

    13:10 27.01.2026

  • 46 Въх!

    1 1 Отговор
    Е така става като се свали табелата. Царят е гол. Кучетата се разлаяха
    И все пак кой ще чисти тоалетните?
    Необразовани роми, или образованите непалци, а ромите и необразованите на социална издръжка?
    Чистотата е здраве и някои срещу добро заплащане трябва да върши и мръсната работа до прилива на роботите. Срамна работа има само там, където нагли политици насаждат омраза, за да смучат самодоволно...
    И все пак кой ще почисти, кой и кога ще изрине самозабравилия се боклук?

    13:12 27.01.2026

  • 47 Точно

    1 0 Отговор
    Нищо лошо не е казал човека няма расистко а само в болните соросоидни мозъци. В болшинството от тази общностобразованието стига доосновно най много. Музикантите са другс каста там без труд и талант не става поне 8 часа свирят и тоалетни не чистят и са богати. Ясно е кого има предвид. При нас искат хубава работа да чистиме нещо и желязо да берем. Тези са по гетата, но вече има и други с висше образование ледери като Григорова със сериозна подкрепаПребиваването в западна европа ги вкара в определени рамки и като цяло вечв са напред. А по селста вече се смесват. Кастите на сводниците с друго нещо. У нас също друг избор няма това д работната ръка

    13:30 27.01.2026

  • 48 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    0 0 Отговор
    БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...

    13:33 27.01.2026

  • 49 яяяяяяяяяя

    1 0 Отговор
    Откога истината е скандално нещо? Истината това са фактите. Които всички ние виждаме. Соросснята да се гръмне. Търмпи, затрий ги тия бре.

    13:36 27.01.2026

