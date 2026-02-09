Украйна залага всичко на изборен провал на Орбан, а ако не се случи това?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Между Киев и Будапеща прехвърчат мълнии от взаимни заплахи и обиди, унгарското външно министерство вика "на килимчето" украинския посланик, а двустранните отношения се намират в най-дълбоката си криза. Би могло да се каже, че това се случва за пореден път, ако не бяха няколко съществени обстоятелства.

На първо място, степента на напрежение е достигнала безпрецедентно ниво. В ход влизат сравнения на днешни политици с приближени на Адолф Хитлер, обвинения в многомилиардна корупция и дори намеци, че Виктор Орбан би могъл да пожертва на Владимир Путин собствените си органи.

На второ място — и това изглежда значително по-важно — конфликтът се разгаря в навечерието на старта на кампанията за парламернтарните избори в Унгария, която още отсега е определяна като най-важната в историята на страната. Украйна, без особено да го желае, ще се превърне в една от основните теми на предизборния дебат.

Виктор и шамарът

Да се каже кога точно е започнал настоящият етап на украинско-унгарското словесно противопоставяне не е лесно.

От една страна, трудно е да се подцени ролята на Володимир Зеленски.

Той неочаквано пристигна на Световния икономически форум в Давос, който още по-неочаквано се превърна в център на геополитически дискусии за съдбата на света. Там, след едночасова среща с Доналд Тръмп, Зеленски произнесе реч, в която разкритикува пасивността, инертността и безволието на европейските си съюзници. В тази реч той спомена и унгарския премиер, макар и без да назовава името му.

"Всички виждаме, че силите, които се опитват да разрушат Европа, не губят и ден: те действат свободно и дори работят вътре в самата Европа. Всеки Виктор, който живее за сметка на европейските пари, като едновременно с това се опитва да продаде европейските интереси, заслужава шамар. И ако му е удобно в Москва, това съвсем не означава, че трябва да позволим европейските столици да се превръщат в малки Москви", заяви Зеленски.

Едва ли Виктор Орбан е могъл да остави този слабо прикрит удар без отговор.

Препирнята в X

Както и да е, на давоската реч на Зеленски за "шамара за някой си Виктор" лично реагира Виктор Орбан.

"Струва ми се, че няма да успеем да се разберем. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяно положение, който вече четвърта година не може или не иска да сложи край на войната, въпреки че президентът на САЩ ви оказва всякаква помощ", написа той в социалната мрежа X (бившия Twitter).

А след неформалната среща на върха на ЕС в Брюксел Орбан добави пред журналисти:

"През следващите сто години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за членството на Украйна в ЕС."

В Киев това изказване бе възприето болезнено: украинските власти при всеки удобен случай заявяват, че Украйна може да стане член на Европейския съюз още през 2027 г.

Вероятно с това може да се обясни и тонът на отговора на Орбан, публикуван в X от външния министър на Украйна Андрий Сибига:

"Този план е обречен на провал, господин премиер. Вашият господар в Москва няма да се задържи сто години, дори ако сте готови да пожертвате за него всичките си органи."

На това унгарският външен министър Петер Сиярто отговори:

"Виждам, че вече започнахте да се намесвате в нашите избори. Знаем, че искате правителство, което да казва "да" на Брюксел и да бъде готово да въвлече Унгария във вашата война. Но ние няма да допуснем това!"

В отговор Андрий Сибига публикува пространен пост, в който обвини Виктор Орбан в корупция, сравни мястото му в историята с фигурата на Ференц Салаши — "последния съюзник на Хитлер", екзекутиран в Будапеща през 1946 г., и заяви, че като блокира членството на Украйна в ЕС, Орбан вреди преди всичко на членовете на унгарската общност в Закарпатието, които се превръщат в заложници на неговите геополитически схеми.

Решаващи избори

Днес словесният конфликт между Киев и Будапеща трудно може да се смята за изчерпан. Виктор Орбан почти ежедневно публикува в X постове и видеа, в които обещава да не допусне членството на Украйна в ЕС, обвинява украинското ръководство в корупция и в стремеж да въвлече Унгария в "чужда война".

Украинският външен министър нарича Орбан заплаха за собствения му народ и подчертава, че Киев си запазва правото на пропорционален отговор на недружелюбни действия от страна на Будапеща. Украинският посланик в Унгария Фьодор Шандор бе извикан в унгарското МВнР, след което Петер Сийярто заяви, че украинското правителство участва в унгарските избори под марката на основната опозиционна партия "Тиса".

Вероятно именно в противопоставянето между управляващата партия Фидес и опозиционната Тиса трябва да се търсят корените на сегашното обостряне.

През април в Унгария ще се проведат парламентарни избори, които могат коренно да променят политическия пейзаж на страната. От 2010 г. на власт е "Фидес" на Виктор Орбан, а за това време Унгария се превърна в "нелиберална демокрация" с проблеми в съдебната система, натиск върху свободата на словото и титлата на най-корумпираната държава в ЕС според Transparency International.

Настоящите избори обаче са различни. Основният опонент на "Фидес" вече не е разпокъсана коалиция, а една силна дясноцентристка партия — "Тиса", водена от Петер Мадяр, бивш член на "Фидес", напуснал партията през 2024 г. след скандал с помилване на мъж, осъден за сексуално насилие в детски дом.

От лятото на миналата година Мадяр обикаля унгарската провинция — традиционен бастион на "Фидес" — и към началото на 2026 г. "Тиса" води в социологическите проучвания с около 10 процентни пункта.

Срещу външния враг

"Партията Фидес традиционно използва в предизборните си кампании създаването на образ на "външен враг" като средство за мобилизация на електората", казва пред Би Би Си старшият научен сътрудник в Центъра за социални науки към Будапещенския университет "Лоранд Йотвьош" Чила Фединец.

В рамките на настоящата кампания такива "врагове", изглежда, ще бъдат два: колективната, враждебно настроена към Унгария бюрокрация на Европейския съюз, начело лично с Урсула фон дер Лайен, и Украйна — представяна като корумпирана, несигурна държава, която постоянно настоява за нови финансови инжекции.

Основната заплаха, от която Виктор Орбан заявява, че ще защитава унгарците с всички сили, е войната — война, в която, според него, се правят опити да бъде въвлечена Унгария, както от Брюксел, така и от Киев. Макар че официално предизборната кампания все още не е започнала, действащият премиер на практика вече представи основния слоган на партията си за предстоящите избори: "Да кажем "НЕ" на войната!" — и изгражда цялата си реторика към избирателите именно върху антивоенни послания.

В тази реторика на "Фидес" партията Тиса, която се фокусира върху социално-икономически въпроси и се дистанцира от външнополитическите теми, се представя не просто като опонент на управляващите, а и като "партия под контрола на Украйна".

През есента на миналата година Виктор Орбан заяви, че украинското разузнаване е получило достъп до телефоните на унгарци, инсталирали мобилното приложение на партия "Тиса". В унгарската опозиция тези обвинения бяха отхвърлени, а от украинското външно министерство заявиха, че правителството на Орбан "нагнетява лишена от всякакви основания антиукраинска истерия".

Изявлението на Петер Сийярто, че Киев ще участва в предстоящите унгарски избори под "марката" на "Тиса", очевидно е от същия порядък.

В същото време, отбелязва Чила Фединец, партията "Тиса" в своята публична реторика в никакъв случай не заема ясно проукраинска позиция. Възможно е това да е стратегическо решение, за да не бъдат отблъснати многобройни избиратели, които — не на последно място под въздействието на активна пропаганда — гледат на Украйна със скептицизъм. Не е изключено и "Тиса" действително да не изпитва особен ентусиазъм по отношение на подкрепата за Украйна. Във всеки случай лидерът на партията Петер Мадяр последователно избягва директни изявления за бъдещето на отношенията между Будапеща и Киев, ако неговата партия спечели изборите през април.

"Мисля, че това е технология", казва пред Би Би Си Сергей Герасимчук. "В момента Мадяр активно се опитва да играе на електоралното поле на Орбан. Посланието му е: аз съм почти същият като Орбан, просто няма да крада. Затова съзнателно не акцентира върху темата Украйна."

До изборите - без промяна

Експерти и дипломати, интервюирани от Би Би Си, са единодушни: поне до деня на унгарските избори няма смисъл да се очаква деескалация на реториката по линията Будапеща-Киев. Цената на тези избори е твърде висока за "Фидес", а партията вече е инвестирала значителни ресурси в изграждането на електоралната си база чрез мобилизация срещу т.нар. "украинска заплаха".

По същество изборът пред Киев се свежда до това колко шумно и остро да реагира на посланията, идващи от Будапеща.

"От една страна, украинската власт чувства необходимост публично да защитава националните интереси и правата на своите граждани... От друга — подобна реторика носи риск от "огледална ескалация", при която прекалено остри изказвания могат да легитимират страховете и обидите, които "Фидес" активно насажда сред своя електорат", казва Чила Фединец.

"Украйна не бива да слиза до нивото на реториката, която самата тя критикува... На практика, независимо от изявленията на Киев, до края на предизборната кампания в Унгария влиянието им върху политическото поведение на Виктор Орбан ще остане ограничено", обобщава тя.

В интервю, публикувано миналата седмица в "Европейская правда", украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Украйна ще "реагира решително на всякакви недружелюбни прояви спрямо нашата страна".

"Периодът на дипломатическото "незабелязване" приключи", казва той на едно място. "Макар да действаме пропорционално, аз нямам време да реагирам на всяка глупост", добавя Сибига в отговор на друг въпрос.

"Разбираме, че за властта на Орбан задачата е проста: да отклони вниманието на избирателите от колосалните вътрешни проблеми, корупцията и икономическите провали към измислени външни фактори — "лошата" Украйна и "лошия" Брюксел. На тези манипулации и опити на правителството на Орбан изкуствено да въвлича Украйна във вътрешната политика на Унгария ние няма да реагираме. Нека не отклоняват вниманието от това, което се случва в собствената им страна", казва източник на Би Би Си в украинското външно министерство.

Има ли "план Б"?

Някои събеседници на Би Би Си в експертните и дипломатическите среди изразяват безпокойство: макар настоящата, продължаваща вече няколко години конфронтация между Украйна и Унгария да не е била съзнателен избор на Киев, Виктор Орбан очевидно в даден момент е осъзнал, че "украинската карта" може да бъде изгодно използвана в отношенията му с Брюксел, Вашингтон и Москва (а в перспектива и с Пекин).

Понякога обаче остава впечатлението, че Киев е заложил всичко на бъдещо поражение на Орбан на изборите и на предположението, че отношенията с все още не напълно ясен, но все пак по-проевропейски настроен Петер Мадяр ще бъдат по-добри.

Проблемът е, че, първо, за реалните възгледи на Мадяр за отношенията с Украйна почти нищо не се знае и второ, съвсем не е сигурно, че Орбан ще загуби изборите.

Тук играят роля както мощната машина на административния ресурс, така и спецификите на унгарската избирателна система, на практика конструирана от "Фидес" в собствен интерес, а дори и теоретичната възможност за т.нар. "румънски сценарий".

Риториката за "външна намеса" — в случая украинска — в изборите може да се окаже онова "оръжие, което виси на стената", но може и да гръмне, ако сюжетът на кампанията го изисква, казва пред Би Би Си дипломатически източник от Украйна, пожелал анонимност.

Във всеки случай изгарянето на мостовете между Киев и Орбан кара много скептици да се съмняват, че Украйна разполага с ясен план как да действа спрямо Будапеща, ако Орбан остане на власт.

"Готови сме за всякакви варианти", отговаря лаконично украинският външен министър Андрий Сибига.

Други събеседници на Би Би Си са по-малко уверени.

От една страна, ако Орбан остане на власт, това безспорно ще създаде допълнителни трудности пред интеграцията на Украйна в ЕС, казва Чила Фединец.

От друга — киевски източници допускат, че Орбан, когото украинските дипломати действително определят като основната пречка по пътя към членството в ЕС, може да промени позицията си, след като изчезне натискът на съдбоносните избори.

Още един фактор, който може коренно да промени динамиката на украинско-унгарските отношения, е позицията на Доналд Тръмп, казва дипломатически източник на Би Би Си.

Не е тайна, че Виктор Орбан е един от фаворитите на Тръмп сред европейските лидери — те споделят сходни идеологически позиции, унгарският премиер изцяло подкрепи концепцията на Тръмп за "Съвет за мир" и инициативите му за прекратяване на войната в Украйна.

И именно в това, смятат някои наблюдатели в Киев, може да се крие възможност за Украйна. По слухове, един от елементите на мирния план на Тръмп е ускорено членство на Украйна в Европейския съюз. Ако този план започне да се реализира, очевидно съгласието за него ще трябва да даде и Орбан.

"Какво ще направи Орбан, ако в рамките на мирно уреждане Тръмп подкрепи незабавното членство на Украйна в ЕС? О, много бих искал да видя това", казва източник на Би Би Си от дипломатическите среди в Украйна.