Новини
Свят »
Украйна »
Съдът на ЕС може да анулира подновените европлащания за Унгария

Съдът на ЕС може да анулира подновените европлащания за Унгария

12 Февруари, 2026 13:50 882 48

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • европейска комисия-
  • петер сиярто-
  • урсула фон дер лaйен

През 2022 г. Комисията спря плащанията на средства на Будапеща поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията

Съдът на ЕС може да анулира подновените европлащания за Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съдът на ЕС трябва да анулира решението на Европейската комисия от 2023 г. за отмяна на спирането на плащанията на средства от ЕС на Унгария. Това заяви генералният адвокат на съда Тамара Капета, цитирана от "Ройтерс".

Тя уточни, че изискваните реформи от Будапеща все още не са влезли в сила.

През 2022 г. Комисията спря плащанията на средства на Унгария поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията.

Година по-късно ЕК заключи, че Унгария е изпълнила изискванията си и отмени спирането, което дава възможност на страната да получи около 10 милиарда евро от различни фондове на ЕС.

Европейският парламент обаче заведе делото пред Съда на ЕС, като поиска отмяна на това решение, с мотива, че Комисията е допуснала "очевидни грешки" и е злоупотребила с правомощията си.

Капета застана на страната на парламента и заяви, че Комисията е разрешила плащания преди влизането в сила на необходимите реформи и не е направила оценка на реформите в съдебната система на Унгария.

"Комисията не може да отпуска средства от ЕС на държава членка, докато необходимите законодателни реформи не влязат в сила и не се прилагат ефективно", подчерта тя.

Капета добави и че ЕК не е успяла да се справи с развития, които биха могли да подкопаят или компенсират реформите.

Становището на съветника не е задължително, но често се следва от съда.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симо

    18 4 Отговор
    Не забравяйте Хенри Кисинджър: Да си враг на Америка е опасно.
    Да си съюзник на Америка- смъртоносно.

    Коментиран от #7

    13:51 12.02.2026

  • 2 А дано дано дано

    7 27 Отговор
    Руският Троянски кон Да бяга В русия
    От там да взима плащания
    И Рускини да работят в Унгария по Бардаците

    Коментиран от #4, #14

    13:53 12.02.2026

  • 3 Русия е Боклук

    8 26 Отговор
    Орбан Е боклук
    Време е да идат в коша

    Коментиран от #25

    13:54 12.02.2026

  • 4 Илона

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "А дано дано дано":

    Унгария в момента е център на световната порноиндустрия.

    13:54 12.02.2026

  • 5 Абе...

    5 20 Отговор
    Пращайте го този орбанчо при неговия приятел путин да си се съберат там разни диктаторчета и да се молят да оцелеят.

    13:54 12.02.2026

  • 6 Путин ще го храни

    5 15 Отговор
    А орбан ще праща Войни да се бият за Путин
    Ще стане едно красиво дебело лъжливо нищо

    13:55 12.02.2026

  • 7 Руската пропаганда

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Симо":

    Винаги има за цел глупаците.

    Коментиран от #17

    13:55 12.02.2026

  • 8 Хахахаха

    5 14 Отговор
    Този накрая ще лежи
    Никой не обича националните предатели

    13:56 12.02.2026

  • 9 хехе

    23 4 Отговор
    ЕССР стана по-бетер от СССР.

    Коментиран от #16

    13:56 12.02.2026

  • 10 Е, да

    29 2 Отговор
    Унгария, която е минала всичките летви, за да влезе в този съюз, много години е в него, била "лошата", а някаква укра, която никога не е била и никога не може даже да прескочи и най-ниските летви за ЕС, е "добрата" и трябва да получава всеки месец по милиарди за златни тоалетни на вождовете - Бандеровци! Евала, евала съюзе! Демокрация, та дрънка!

    13:56 12.02.2026

  • 11 защо

    12 1 Отговор
    "Значими становища: Капета е известна с позициите си по ключови дела, включително защитата на правата на ЛГБТ общността"
    Та те така.

    13:56 12.02.2026

  • 12 флип

    19 2 Отговор
    "През 2022 г. Комисията спря плащанията на средства на Будапеща поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията"

    Но пък странно в България подобни проблеми няма, докато на власт са нагъзени подлоги, които продават народа си на еврофашизма за жълти стотинки сме люлка на деморацията и евроценностите, но в момента в който кажеш ами не всъщност не искаме да вземам пари от болните и бедните да финасирам фашиста Зеленски или откажеш да пуснеш няколко милиона амуджи да колят и бясят рязко ставаш корумпиран диктатор. Как работи демокрацията а

    13:59 12.02.2026

  • 13 Голям

    3 16 Отговор
    Ами време беше, Унгария е "Троянският кон" в Европейския съюз, трябва да реши... с Обединена Европа или с Русия на Путин?
    Че от два стола, та на земята, но унгарците са си виновни... те са си избрали руски отпадък да ги управлява.

    13:59 12.02.2026

  • 14 Ззз

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "А дано дано дано":

    Как смее тоя руски троянски кон да не иска да подарява милиарди на Украйна за сметка на собствената си икономика?

    Коментиран от #18, #23

    14:00 12.02.2026

  • 15 Ха-ха

    4 17 Отговор
    Не му трябват на Орбан евро средства, той е пътник към Москва.!

    14:00 12.02.2026

  • 16 Ааа, ми

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    В СССР ние бяхме добре. Имаше нормална държава. Храната имаше твърда цена цели 30 години, нулева инфалция. Никакви престъпници и "Петрохани", дето не се знае и не може да се разбере, какво било станало.... Цяла България работеше, нямаше бедни и безработни. Никой не ровеше по кофите. Никой не е умрял тогава на стълбите на болница, че не са го забелязали. Имаше някаква нормална, ценностна система. Нормален живот за всичките нормални... Ненормалните тогава бяха по-малко от 0,1%. Сега ненормалниците са 99%... Държава няма... Ние вече счупихме дъното и пропадаме още и още ... към небитието. Демографията, дори само тя бързо ще ни изтрие, но до тогава ще наблюдаваме безумията!

    Коментиран от #21, #32

    14:02 12.02.2026

  • 17 сороската пропаганда

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руската пропаганда":

    винаги има за цел глупаците

    14:04 12.02.2026

  • 18 Дедо

    1 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ззз":

    Под "собствената си икономика" имаш явно предвид личната икономика на Орбан, защото унгарската икономика вече е на последно място в ЕС заедно с България,

    Коментиран от #28, #34, #40

    14:10 12.02.2026

  • 19 Историята помни

    3 4 Отговор
    През 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    14:11 12.02.2026

  • 20 хмммм

    1 1 Отговор
    дебел пор

    14:13 12.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    5 2 Отговор
    Това сме го виждали и ние.Който не скача е червен а най голямата корупция е управлява урсула

    14:13 12.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тъпото руско говедо

    2 9 Отговор
    "Да подарява средства на Украйна" това руските 60клуци газ пикаете, когато европейските страни помагат на Украйна... много ли ви е кофти че нормалните хора помагат на нападнатата Украйна от вас руските 60клуци, всяка държава трябва да помага на Украйна, за да не могат нищожества като Путин да нападат други държави.
    Нещо неясно? Трябва да мислиш за бъдещето си, ако позволиш на един мъж да те бие, той ще го прави отново и отново, дори и да ти е обещал, че няма да го прави... както Путин обещаваше, че няма да напада братушки, украинци. Хайде да помислите с тези глави, ако ви е останало нещо вътре.

    Коментиран от #33

    14:14 12.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тервел

    1 7 Отговор
    Нормално е държавите от ЕС да са притеснени за сигурността си отагресивната Русия. Никоя от тях няма токова голямо население , такава огромна територия , огромна армия и безкраен запас от ресурси. Затова дават пари на Украйна , защото ако Русия не бъде спряна до река Днепър , то тя ще стигне до река Темза и Сена.Единствено Орбан е саботира защитата и продава интересите на ЕС на Русия..

    Коментиран от #29

    14:16 12.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ззз

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    На последно място според кого? Анализаторите на същите, които му спряха фондовете за неизпълнение на заповеди ли?

    14:17 12.02.2026

  • 29 нещо не сте

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тервел":

    не сте в час.
    Бандерите мобилизират хора с унгарски паспорти за фронта.
    Това са граждани на ЕС ...
    А за празните Ви размисли ще кажа, че нямат никаква, ама никаква почва.

    14:19 12.02.2026

  • 30 Даа...

    1 1 Отговор
    ГЕРБ "Ново начало": работа, работа, работа!
    България се срина в новия Индекс за възприятие на корупцията (CPI) за 2025 г до най-нисък резултат от 13 години.
    Страната ни заема 84-то място в класацията и е на последно място от ЕС, заедно с другите ватенки от Унгария, наредени до Буркина Фасо, Куба, Танзания ...
    Това сочат резултатите на Transparency International.

    Коментиран от #35

    14:19 12.02.2026

  • 31 Европеец

    4 1 Отговор
    "поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията"

    А в България никаква корупция няма и Урсула изобщо не се занимава с корупция, върховенството на закона е спазено когато отменяш избори и това е върхът на демокрацията.

    Общо взето бла, бла ,бла дай да накажем Орбан че не е наведен като всички останали и ще приемем зеления нищо че не е президент и нищо че хунтата е затънала до гуша в корупция.

    Фашизма настъпва вси по-силно в ЕС

    14:20 12.02.2026

  • 32 Даката

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ааа, ми":

    Нулева инфлация по времето на соца????
    Ти на коя планета си живял, явно не е Земята?
    Я се порови малко да разбереш колко пъти русофилските боклуци са фалирали България?

    Коментиран от #39

    14:22 12.02.2026

  • 33 Мхм

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":

    Да, кофти ми е, че докато хората у нас мизерстват и европейските икономики се свиват, трябва години наред да плащаме помощи на мигранти и украйнски западни подлоги.

    14:23 12.02.2026

  • 34 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    странно,
    Унгария с 9,5милиона население - България 6,3. Съответно 13то и 15то място в ЕС
    по БВП - Унгария е 17, а България 19 (230 срещу 118 милиарда)
    по PPP - Унгария е 22, България 27 ( 76% и 65%)
    по БВП на глава от населението - Унгария е 23, България 27 (25,900 и 20,400)

    Унгария никъде не е на последно място, но България е в няколко класации. Унгария има реално произвеждаща икономика, а ние имаме аутсорснати ИТ-та.

    14:23 12.02.2026

  • 35 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Даа...":

    "заедно с другите ватенки от Унгария"

    Ами нали "евроатлантици" ни управляват бе - пак ватенките ви виновни че сте продажници. Да не би "ватенките" да изпраха Боко и Шиши и да ги върнаха във властта и да си направиха "сглобка". Да не би "ватенките" да подкрепяха тяхното правителство.

    Как пък на всички наведени все някой друг им е виновен.

    14:24 12.02.2026

  • 36 Някой

    6 0 Отговор
    Унгария да не плаща на ЕС членският внос и готово. Който после връщат като субсидии от ЕС, но под условия.
    ЕС уж бил съюз на суверенните държави, а гледат как да командват всичките държави и да нямат никакъв суверенитет. ЕСССР 2.0 .

    14:24 12.02.2026

  • 37 оня с коня

    1 4 Отговор
    Колко пъти да обяснявам на Русофилската Измет хвалеща Орбан за Политиката му "В полза на народа" саботирайки Санкциите на ЕС спрямо Русия и купуващ Руски Газ че Европа НЕ ТЪРПИ хитреци и ги Бастисва чрез Еврофондовете?А това значи че Орбан губи 10 Пъти повече от отрязани Еврофондове,отколкото печели от Руския газ!Затова и мъдрият народ е казал "Хитрата Сврака - с двата крака".

    Коментиран от #41, #43

    14:25 12.02.2026

  • 38 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    0 3 Отговор
    До нас.и.ране!

    14:27 12.02.2026

  • 39 Българин

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Даката":

    И колко пъти са фалирали България според пропагандата - господарите ти ни класираха на 23-то място по качество на живот в света а сега сме след Гана. Само ми кажи какво произвежда България в момента - не можеш.

    Ама то ако не лъжете няма да върви пропагандата

    14:27 12.02.2026

  • 40 Данни на ОИСР

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    за 2015 г. - средна работна заплата при пълна заетост 10 230 Евро (годишна)
    за 2025 г. - средна работна заплата при пълна заетост 26 960 Евро (годишна, пр.данни)

    За Гърция, например числата са 19440 и 18 470 Евро за 2015 и 2024 г.

    14:29 12.02.2026

  • 41 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    "Европа НЕ ТЪРПИ хитреци"

    Кое е Европа бе наведения - Европа не са ли държавите в ЕС. Урсула и Кая никакви не са и от никого не са избирани - запомнете го.

    14:29 12.02.2026

  • 42 Ти що обиждаш

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    не знам кой е зомбирания тук, ама май не са тея,
    дето намират, че така наречената "демокрация",
    всъщност си е долно заробване и изпиване на мозъка ....

    14:32 12.02.2026

  • 43 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    "Орбан губи 10 Пъти повече от отрязани Еврофондове"

    Ами няма да плаща вноски към ЕС и господарите ти Урсула и Кая ще умрат от глад - и даже и ще спечели много повече тогава. Какви са тези двете кукумявки от никого неизбирани че да нареждат на суверенни държави в нарушение на договора за ЕС - там ясно пише че всички решения се взимат не от ЕК а от държавите с пълно мнозинство.

    ЕК са просто едни секретарки и никой не им е давал право да изказват мнение даже.

    14:35 12.02.2026

  • 44 Изобщо не сме

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":

    Ние сме живяли и при двете системи, за разлика от други, които знаят само едната, тази след 89-та г. Някога в университета имахме специалност "Анализ на системите", ако ти говори нещо? Та там се изучаваше точно това: анализиране и сравнение на сложни системи по много параметри. И последно, аз не се мъча, добре ми е. Но, страната и народа са много зле. За това ми е неприятно, че умиращите даже не разбират, че малко им остава... Жалко е!

    14:37 12.02.2026

  • 45 Сус бе копейки мърляви!

    0 0 Отговор
    Сууууууууус!

    14:39 12.02.2026

  • 46 Гост

    0 1 Отговор
    Сигурно и в Европа има поне средно интелигентни хора, които се сещат, че подобно решение е разрушително за ЕС, ама явно зависимостите на урсулите са прекалено силни, та като няма вече пари за нови златни к-н-фи, трябва да ги отнемем от някого, за да ги дадем, където трябва... Няма да са в Унгария, ще ги дадем в Украйна, точно унгарсиките пари, точно защото унгарците се опъват, ей така, за назидание. После ще кажем, че крадат...унгрците де, не украинците! Те едно евро не са откраднали. Колкото сме дали, всичко е налично, дали под формата на златни клекала или като сметки в магазините в Париж от мадам Зе, важното е че са налични. В сметките на урсулите също! Майтапа на страна, чудя се, докога ли ще издържат нервите на европейците? Или вече сме толкова джендъризирани, че и това не впечатлява....

    14:40 12.02.2026

  • 47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 1 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    14:41 12.02.2026

  • 48 Не така

    1 0 Отговор
    За Унгария няма европлащания, а за корумпирана Украйна , за златни кенефи плащанията си вървят.Странно.

    14:44 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания