Съдът на ЕС може да анулира подновените европлащания за Унгария

Съдът на ЕС трябва да анулира решението на Европейската комисия от 2023 г. за отмяна на спирането на плащанията на средства от ЕС на Унгария. Това заяви генералният адвокат на съда Тамара Капета, цитирана от "Ройтерс".

Тя уточни, че изискваните реформи от Будапеща все още не са влезли в сила.

През 2022 г. Комисията спря плащанията на средства на Унгария поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията.

Година по-късно ЕК заключи, че Унгария е изпълнила изискванията си и отмени спирането, което дава възможност на страната да получи около 10 милиарда евро от различни фондове на ЕС.

Европейският парламент обаче заведе делото пред Съда на ЕС, като поиска отмяна на това решение, с мотива, че Комисията е допуснала "очевидни грешки" и е злоупотребила с правомощията си.

Капета застана на страната на парламента и заяви, че Комисията е разрешила плащания преди влизането в сила на необходимите реформи и не е направила оценка на реформите в съдебната система на Унгария.

"Комисията не може да отпуска средства от ЕС на държава членка, докато необходимите законодателни реформи не влязат в сила и не се прилагат ефективно", подчерта тя.

Капета добави и че ЕК не е успяла да се справи с развития, които биха могли да подкопаят или компенсират реформите.

Становището на съветника не е задължително, но често се следва от съда.