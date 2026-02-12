Съдът на ЕС може да анулира подновените европлащания за Унгария

Съдът на ЕС трябва да анулира решението на Европейската комисия от 2023 г. за отмяна на спирането на плащанията на средства от ЕС на Унгария. Това заяви генералният адвокат на съда Тамара Капета, цитирана от "Ройтерс".
Тя уточни, че изискваните реформи от Будапеща все още не са влезли в сила.
През 2022 г. Комисията спря плащанията на средства на Унгария поради опасения относно корупцията, заплахите за върховенството на закона и подкопаването на демокрацията.
Година по-късно ЕК заключи, че Унгария е изпълнила изискванията си и отмени спирането, което дава възможност на страната да получи около 10 милиарда евро от различни фондове на ЕС.
Европейският парламент обаче заведе делото пред Съда на ЕС, като поиска отмяна на това решение, с мотива, че Комисията е допуснала "очевидни грешки" и е злоупотребила с правомощията си.
Капета застана на страната на парламента и заяви, че Комисията е разрешила плащания преди влизането в сила на необходимите реформи и не е направила оценка на реформите в съдебната система на Унгария.
"Комисията не може да отпуска средства от ЕС на държава членка, докато необходимите законодателни реформи не влязат в сила и не се прилагат ефективно", подчерта тя.
Капета добави и че ЕК не е успяла да се справи с развития, които биха могли да подкопаят или компенсират реформите.
Становището на съветника не е задължително, но често се следва от съда.
1 Симо
Да си съюзник на Америка- смъртоносно.
Коментиран от #7
13:51 12.02.2026
2 А дано дано дано
От там да взима плащания
И Рускини да работят в Унгария по Бардаците
Коментиран от #4, #14
13:53 12.02.2026
3 Русия е Боклук
Време е да идат в коша
Коментиран от #25
13:54 12.02.2026
4 Илона
До коментар #2 от "А дано дано дано":Унгария в момента е център на световната порноиндустрия.
13:54 12.02.2026
5 Абе...
13:54 12.02.2026
6 Путин ще го храни
Ще стане едно красиво дебело лъжливо нищо
13:55 12.02.2026
7 Руската пропаганда
До коментар #1 от "Симо":Винаги има за цел глупаците.
Коментиран от #17
13:55 12.02.2026
8 Хахахаха
Никой не обича националните предатели
13:56 12.02.2026
9 хехе
Коментиран от #16
13:56 12.02.2026
10 Е, да
13:56 12.02.2026
11 защо
Та те така.
13:56 12.02.2026
12 флип
Но пък странно в България подобни проблеми няма, докато на власт са нагъзени подлоги, които продават народа си на еврофашизма за жълти стотинки сме люлка на деморацията и евроценностите, но в момента в който кажеш ами не всъщност не искаме да вземам пари от болните и бедните да финасирам фашиста Зеленски или откажеш да пуснеш няколко милиона амуджи да колят и бясят рязко ставаш корумпиран диктатор. Как работи демокрацията а
13:59 12.02.2026
13 Голям
Че от два стола, та на земята, но унгарците са си виновни... те са си избрали руски отпадък да ги управлява.
13:59 12.02.2026
14 Ззз
До коментар #2 от "А дано дано дано":Как смее тоя руски троянски кон да не иска да подарява милиарди на Украйна за сметка на собствената си икономика?
Коментиран от #18, #23
14:00 12.02.2026
15 Ха-ха
14:00 12.02.2026
16 Ааа, ми
До коментар #9 от "хехе":В СССР ние бяхме добре. Имаше нормална държава. Храната имаше твърда цена цели 30 години, нулева инфалция. Никакви престъпници и "Петрохани", дето не се знае и не може да се разбере, какво било станало.... Цяла България работеше, нямаше бедни и безработни. Никой не ровеше по кофите. Никой не е умрял тогава на стълбите на болница, че не са го забелязали. Имаше някаква нормална, ценностна система. Нормален живот за всичките нормални... Ненормалните тогава бяха по-малко от 0,1%. Сега ненормалниците са 99%... Държава няма... Ние вече счупихме дъното и пропадаме още и още ... към небитието. Демографията, дори само тя бързо ще ни изтрие, но до тогава ще наблюдаваме безумията!
Коментиран от #21, #32
14:02 12.02.2026
17 сороската пропаганда
До коментар #7 от "Руската пропаганда":винаги има за цел глупаците
14:04 12.02.2026
18 Дедо
До коментар #14 от "Ззз":Под "собствената си икономика" имаш явно предвид личната икономика на Орбан, защото унгарската икономика вече е на последно място в ЕС заедно с България,
Коментиран от #28, #34, #40
14:10 12.02.2026
19 Историята помни
Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.
Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?
Пълен куфар с пари
"Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
„За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.
14:11 12.02.2026
20 хмммм
14:13 12.02.2026
22 Тома
14:13 12.02.2026
24 Тъпото руско говедо
Нещо неясно? Трябва да мислиш за бъдещето си, ако позволиш на един мъж да те бие, той ще го прави отново и отново, дори и да ти е обещал, че няма да го прави... както Путин обещаваше, че няма да напада братушки, украинци. Хайде да помислите с тези глави, ако ви е останало нещо вътре.
Коментиран от #33
14:14 12.02.2026
26 Тервел
Коментиран от #29
14:16 12.02.2026
28 Ззз
До коментар #18 от "Дедо":На последно място според кого? Анализаторите на същите, които му спряха фондовете за неизпълнение на заповеди ли?
14:17 12.02.2026
29 нещо не сте
До коментар #26 от "Тервел":не сте в час.
Бандерите мобилизират хора с унгарски паспорти за фронта.
Това са граждани на ЕС ...
А за празните Ви размисли ще кажа, че нямат никаква, ама никаква почва.
14:19 12.02.2026
30 Даа...
България се срина в новия Индекс за възприятие на корупцията (CPI) за 2025 г до най-нисък резултат от 13 години.
Страната ни заема 84-то място в класацията и е на последно място от ЕС, заедно с другите ватенки от Унгария, наредени до Буркина Фасо, Куба, Танзания ...
Това сочат резултатите на Transparency International.
Коментиран от #35
14:19 12.02.2026
31 Европеец
А в България никаква корупция няма и Урсула изобщо не се занимава с корупция, върховенството на закона е спазено когато отменяш избори и това е върхът на демокрацията.
Общо взето бла, бла ,бла дай да накажем Орбан че не е наведен като всички останали и ще приемем зеления нищо че не е президент и нищо че хунтата е затънала до гуша в корупция.
Фашизма настъпва вси по-силно в ЕС
14:20 12.02.2026
32 Даката
До коментар #16 от "Ааа, ми":Нулева инфлация по времето на соца????
Ти на коя планета си живял, явно не е Земята?
Я се порови малко да разбереш колко пъти русофилските боклуци са фалирали България?
Коментиран от #39
14:22 12.02.2026
33 Мхм
До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":Да, кофти ми е, че докато хората у нас мизерстват и европейските икономики се свиват, трябва години наред да плащаме помощи на мигранти и украйнски западни подлоги.
14:23 12.02.2026
34 Георги
До коментар #18 от "Дедо":странно,
Унгария с 9,5милиона население - България 6,3. Съответно 13то и 15то място в ЕС
по БВП - Унгария е 17, а България 19 (230 срещу 118 милиарда)
по PPP - Унгария е 22, България 27 ( 76% и 65%)
по БВП на глава от населението - Унгария е 23, България 27 (25,900 и 20,400)
Унгария никъде не е на последно място, но България е в няколко класации. Унгария има реално произвеждаща икономика, а ние имаме аутсорснати ИТ-та.
14:23 12.02.2026
35 Антитрол
До коментар #30 от "Даа...":"заедно с другите ватенки от Унгария"
Ами нали "евроатлантици" ни управляват бе - пак ватенките ви виновни че сте продажници. Да не би "ватенките" да изпраха Боко и Шиши и да ги върнаха във властта и да си направиха "сглобка". Да не би "ватенките" да подкрепяха тяхното правителство.
Как пък на всички наведени все някой друг им е виновен.
14:24 12.02.2026
36 Някой
ЕС уж бил съюз на суверенните държави, а гледат как да командват всичките държави и да нямат никакъв суверенитет. ЕСССР 2.0 .
14:24 12.02.2026
37 оня с коня
Коментиран от #41, #43
14:25 12.02.2026
38 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
14:27 12.02.2026
39 Българин
До коментар #32 от "Даката":И колко пъти са фалирали България според пропагандата - господарите ти ни класираха на 23-то място по качество на живот в света а сега сме след Гана. Само ми кажи какво произвежда България в момента - не можеш.
Ама то ако не лъжете няма да върви пропагандата
14:27 12.02.2026
40 Данни на ОИСР
До коментар #18 от "Дедо":за 2015 г. - средна работна заплата при пълна заетост 10 230 Евро (годишна)
за 2025 г. - средна работна заплата при пълна заетост 26 960 Евро (годишна, пр.данни)
За Гърция, например числата са 19440 и 18 470 Евро за 2015 и 2024 г.
14:29 12.02.2026
41 Антитрол
До коментар #37 от "оня с коня":"Европа НЕ ТЪРПИ хитреци"
Кое е Европа бе наведения - Европа не са ли държавите в ЕС. Урсула и Кая никакви не са и от никого не са избирани - запомнете го.
14:29 12.02.2026
42 Ти що обиждаш
До коментар #21 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":не знам кой е зомбирания тук, ама май не са тея,
дето намират, че така наречената "демокрация",
всъщност си е долно заробване и изпиване на мозъка ....
14:32 12.02.2026
43 Европеец
До коментар #37 от "оня с коня":"Орбан губи 10 Пъти повече от отрязани Еврофондове"
Ами няма да плаща вноски към ЕС и господарите ти Урсула и Кая ще умрат от глад - и даже и ще спечели много повече тогава. Какви са тези двете кукумявки от никого неизбирани че да нареждат на суверенни държави в нарушение на договора за ЕС - там ясно пише че всички решения се взимат не от ЕК а от държавите с пълно мнозинство.
ЕК са просто едни секретарки и никой не им е давал право да изказват мнение даже.
14:35 12.02.2026
44 Изобщо не сме
До коментар #21 от "Клети съветски Zoмбита 🤪":Ние сме живяли и при двете системи, за разлика от други, които знаят само едната, тази след 89-та г. Някога в университета имахме специалност "Анализ на системите", ако ти говори нещо? Та там се изучаваше точно това: анализиране и сравнение на сложни системи по много параметри. И последно, аз не се мъча, добре ми е. Но, страната и народа са много зле. За това ми е неприятно, че умиращите даже не разбират, че малко им остава... Жалко е!
14:37 12.02.2026
45 Сус бе копейки мърляви!
14:39 12.02.2026
46 Гост
14:40 12.02.2026
47 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
14:41 12.02.2026
48 Не така
14:44 12.02.2026