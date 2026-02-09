Кремъл лъже за настъплението си на фронта в Украйна, за да убеди Запада, че Киев се срива

Русия продължава да провежда кампания на "когнитивна война“, чиято същност е да извършва малки атаки през границата в неактивни участъци от фронта в Северна Украйна. Основната цел на това е да се опита да убеди Запада, че фронтовата линия уж се срива. Това се посочва в нов доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.



Анализатори припомнят, че на 8 февруари руското Министерство на отбраната обяви, че руснаците уж са превзели Сидоровка в Сумска област. Руските "военни кореспонденти“ писаха, че превземането на селището уж ще стане част от така наречената "буферна зона“ в региона.



ISW подчертава, че няма визуални доказателства, че руснаците действително са превзели Сидоровка. Анализатори отбелязват, че това селище се намира на изток от Комаривка, също неактивен участък от фронта, където руснаците започнаха трансгранични атаки през декември 2025 г.



Анализаторите объръщат внимание и на изявления на руски "военни кореспонденти“, че руското командване планира да създаде над 20 щурмови групи от елементи на руския 2-ри мотострелков полк на Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВС). Твърди се, че такива групи се планират да бъдат включени в настъпление дълбоко в Сумска област от страната на Бела Береза ​​и Комаривка.



Отбелязва се, че руското командване злоупотребява със специализирания персонал на РВС като щурмови войски в Сумска посока.



Освен това анализаторите припомнят, че руснаците започнаха да извършват трансгранични атаки в северната част на Сумска и Харковска области в края на декември 2025 г. Те смятат, че по този начин те искат да създадат информационен ефект и да повлияят на хода на текущите мирни преговори.



За да убедят Запада, че фронтът в Украйна уж се "разпада“, руснаците публично обявиха превземането на Грабовско, Комаривка, Бела Береза ​​и Поповка. Анализаторите също така не изключват, че настъплението към Сотницки Козачек северозападно от Харков вероятно е част от тези усилия.



Анализаторите подчертават, че не са открили доказателства, че Русия е постигнала значителен напредък в постигането на каквато и да е оперативно значима цел след предполагаемото превземане на тези малки гранични села.



"Кремъл вероятно се стреми да представи тези ограничени трансгранични атаки като нова, широка руска офанзива, която подсилва разказа на Кремъл за неизбежността на военната победа на Русия в Украйна, за да тласне Запада и Украйна да капитулират пред исканията на Русия сега от страх от засилени руски настъпателни операции в бъдеще“, се казва в доклада.

