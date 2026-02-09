Кремъл лъже за настъплението си на фронта в Украйна, за да убеди Запада, че Киев се срива

Русия продължава да провежда кампания на "когнитивна война“, чиято същност е да извършва малки атаки през границата в неактивни участъци от фронта в Северна Украйна. Основната цел на това е да се опита да убеди Запада, че фронтовата линия уж се срива. Това се посочва в нов доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.
Анализатори припомнят, че на 8 февруари руското Министерство на отбраната обяви, че руснаците уж са превзели Сидоровка в Сумска област. Руските "военни кореспонденти“ писаха, че превземането на селището уж ще стане част от така наречената "буферна зона“ в региона.
ISW подчертава, че няма визуални доказателства, че руснаците действително са превзели Сидоровка. Анализатори отбелязват, че това селище се намира на изток от Комаривка, също неактивен участък от фронта, където руснаците започнаха трансгранични атаки през декември 2025 г.
Анализаторите объръщат внимание и на изявления на руски "военни кореспонденти“, че руското командване планира да създаде над 20 щурмови групи от елементи на руския 2-ри мотострелков полк на Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВС). Твърди се, че такива групи се планират да бъдат включени в настъпление дълбоко в Сумска област от страната на Бела Береза и Комаривка.
Отбелязва се, че руското командване злоупотребява със специализирания персонал на РВС като щурмови войски в Сумска посока.
Освен това анализаторите припомнят, че руснаците започнаха да извършват трансгранични атаки в северната част на Сумска и Харковска области в края на декември 2025 г. Те смятат, че по този начин те искат да създадат информационен ефект и да повлияят на хода на текущите мирни преговори.
За да убедят Запада, че фронтът в Украйна уж се "разпада“, руснаците публично обявиха превземането на Грабовско, Комаривка, Бела Береза и Поповка. Анализаторите също така не изключват, че настъплението към Сотницки Козачек северозападно от Харков вероятно е част от тези усилия.
Анализаторите подчертават, че не са открили доказателства, че Русия е постигнала значителен напредък в постигането на каквато и да е оперативно значима цел след предполагаемото превземане на тези малки гранични села.
"Кремъл вероятно се стреми да представи тези ограничени трансгранични атаки като нова, широка руска офанзива, която подсилва разказа на Кремъл за неизбежността на военната победа на Русия в Украйна, за да тласне Запада и Украйна да капитулират пред исканията на Русия сега от страх от засилени руски настъпателни операции в бъдеще“, се казва в доклада.
1 Зеленски
21:34 09.02.2026
2 Контра наступа продължава
21:35 09.02.2026
3 Запада глюпав ли е
Коментиран от #12
21:36 09.02.2026
4 Победа Украйна
Коментиран от #134
21:37 09.02.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:37 09.02.2026
6 Сесесере
21:37 09.02.2026
7 историк
Коментиран от #16, #43, #53
21:38 09.02.2026
8 Владимир Путин, президент
Коментиран от #48
21:39 09.02.2026
9 Шопо
Коментиран от #24
21:39 09.02.2026
10 ех че за мезета ни взехте
21:39 09.02.2026
11 Потрес
Коментиран от #117
21:40 09.02.2026
12 Варненец
До коментар #3 от "Запада глюпав ли е":Запада не е глЮпав и гледа. Затова не гледай РИА новости, а независими източници. Раша цикли на едно място с милиони жертви.
Коментиран от #14
21:40 09.02.2026
13 Софиянец
21:40 09.02.2026
14 Варненец
До коментар #12 от "Варненец":Не не, запада е дбил до дбил, педофила до педофила!
Коментиран от #17
21:41 09.02.2026
15 "В Русия ударно увеличават данъците.
Коментиран от #99, #115
21:42 09.02.2026
16 Варненец
До коментар #7 от "историк":Това го говориш вече пета година, та кога нямало да я има Украйна??? 🙂
21:42 09.02.2026
18 Софиянец
И един мърмот завиваше шоколада в ....
21:43 09.02.2026
19 безспорен факт...
😆
21:43 09.02.2026
20 хаха
B cвят, в ĸoйтo тexнoлoгиитe зa cъxpaнeниe нa eнepгия ca ĸлючът ĸъм бъдeщeтo, Pycия ce cблъcĸa c пopeднoтo бoлeзнeнo пpизeмявaнe. Cлyчaят c инcтитyтa зa бaтepии „Иcтoчниĸ“ и пpoвaлeния дoгoвop зa пpoизвoдcтвo нa мecтни литиeвo-титaнaтни бaтepии ce пpeвъpнa в cимвoл нa тexнoлoгичнaтa бeзпoмoщнocт и cиcтeмнaтa ĸopyпция, cъoбщaвa Тhе Моѕсоw Тіmеѕ.
Pycĸoтo Mиниcтepcтвo нa пpoмишлeнocттa и тъpгoвиятa oфициaлнo глoби Hayчнoизcлeдoвaтeлcĸия, ĸoнcтpyĸтopcĸo-тexнoлoгичeн инcтитyт зa бaтepии „Иcтoчниĸ“ cъc 181 милиoнa pyбли (пpиблизитeлнo 1 962 660 eвpo). Cyмaтa нe e cлyчaйнa – тя пpeдcтaвлявa пълнaтa cтoйнocт нa дъpжaвния дoгoвop, пoдпиcaн oщe пpeз нoeмвpи 2016 г.
Коментиран от #27
21:44 09.02.2026
21 Пръчат
Коментиран от #26
21:44 09.02.2026
23 Варненец
До коментар #17 от "Варненец":Щом казваш дбил, аз гей парад от Москва не съм видял, докато в евро содомския съюз не са се спирали 😂
21:45 09.02.2026
24 Много е късно за капитулация
До коментар #9 от "Шопо":Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
Коментиран от #32
21:45 09.02.2026
25 Владимир Путин, президент
На всички руснаци краката са къси, носовете дълги.
Буратино има руско гражданство.
Лъжливото овчарче живее в Русия 😁
21:46 09.02.2026
26 Хихихи
До коментар #21 от "Пръчат":Предпочитам да денацифицирам укри 😅
21:46 09.02.2026
До коментар #20 от "хаха":Така е приятел. Руснакът е технически инвалид.
21:47 09.02.2026
28 Kaлпазанин
21:47 09.02.2026
29 Гориил
30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #23 от "Варненец":Ние сме виждали и даже сме били там 🥳
21:48 09.02.2026
31 Георги
21:48 09.02.2026
Коментиран от #68
21:49 09.02.2026
33 да питам
21:49 09.02.2026
34 Бен Газара
21:49 09.02.2026
35 Име
21:51 09.02.2026
37 az СВО Победа 80
Коментиран от #86, #98
21:51 09.02.2026
38 Да и понежи
21:52 09.02.2026
39 Така Така
21:52 09.02.2026
40 ЧУДО
До коментар #23 от "Варненец":Украйна им изтри техниката за единственият парад където имаха по читав, по твоето разбиране!Путин направи Русия толкова пропаднала че дори вече нямат за каво да парадират и да се радват Руснаците!
21:52 09.02.2026
42 Пръчат
Коментиран от #85
21:54 09.02.2026
До коментар #7 от "историк":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #54
21:55 09.02.2026
44 аи есъ дубълве ?
В същност - ПАРДОН!... и Извинете!
По-точно, несериозна nро0nаrанд@,
в стил селски хоремаг.
21:55 09.02.2026
45 Бесен - Язовец
Коментиран от #52
21:55 09.02.2026
46 Ха ха ха
21:56 09.02.2026
47 Последния софиянец
От тамока ... Лисабон се види с просто ОЧО !!
Хехехехехехе
21:57 09.02.2026
49 Смешник
21:58 09.02.2026
50 Иво Димчев
До коментар #23 от "Варненец":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора са в Кремъл, те са в кръга на Путин."
21:58 09.02.2026
51 Гориил
Коментиран от #56, #59, #64
21:58 09.02.2026
53 Ха ха ха
До коментар #7 от "историк":Руските лъжи са ти дошли в повече.
21:59 09.02.2026
54 Миши,
До коментар #43 от "Мишел":а на 404 ще са и нужни 114 г. за да ди върне поне една махала.
21:59 09.02.2026
55 Бесен - Язовец
Коментиран от #100
22:00 09.02.2026
57 Бесен - Язовец
До коментар #52 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК ..":Верно ли, мн сороска пропаганда си попила гъбо мижава!
Коментиран от #62
22:01 09.02.2026
58 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
22:03 09.02.2026
59 Това което е горяло не свети
До коментар #51 от "Гориил":Не се радвай толкова, още нищо не е свършило!
22:03 09.02.2026
60 Мимч
22:03 09.02.2026
61 Квартал 95
22:03 09.02.2026
64 Какъв русофил си
До коментар #51 от "Гориил":като още не си разбрал целта на войната. Русия иска само едно нещо - Проруско правителство и политическо влияние в Украйна. Това действително е най- важното, но е много трудно постижимо.
22:05 09.02.2026
65 Владимир Путин, президент
Лъжата е мяйка на Русия, Измамата сестра.
Три пъти лъжи, веднаж измами.
Лъжливото русначе.
Който лъже е руснак.
22:06 09.02.2026
66 Бесен - Язовец
Коментиран от #70, #71
22:06 09.02.2026
67 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
22:07 09.02.2026
68 Зевзек
До коментар #32 от "Стойко":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
22:07 09.02.2026
70 хаха🤣
До коментар #66 от "Бесен - Язовец":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣
22:08 09.02.2026
71 Владимир Путин, президент
До коментар #66 от "Бесен - Язовец":Лъжата е най-добрия приятел на руснака 😆👍
22:08 09.02.2026
73 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
З дня в КИЕВ и седмица в Лисабон
АааааааХахахаха
А монголоидния Фюрер --ПЕТУШОК Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
Коментиран от #77, #79
22:10 09.02.2026
74 Смешник
22:11 09.02.2026
75 Владимир Путин, президент
22:11 09.02.2026
76 ТРЪМП:
22:13 09.02.2026
78 Сатана Z
Даже покани журналята да снимат как монголите маршируват у... Покровск
Ееееедехееее
22:14 09.02.2026
79 А бре
До коментар #73 от "ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...":Сусс бре хъе соссс ,ТЕПМ !
22:15 09.02.2026
80 Жълтопаветник
22:16 09.02.2026
82 Град Козлодуй
Коментиран от #83
22:18 09.02.2026
83 1998
До коментар #82 от "Град Козлодуй":какво означава ху--- ЙЛО ?
Коментиран от #89
22:20 09.02.2026
85 Оня
До коментар #42 от "Пръчат":Ей неонацистки боккк луккк ,лично като баранчик щаа зарежа докато хъркаш хайл .
Коментиран от #92
22:21 09.02.2026
86 Българин
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":50 000 мъртво руснаци на месец!
22:21 09.02.2026
87 стоян георгиев
Коментиран от #91
22:21 09.02.2026
88 Абе
До коментар #84 от "Сакаш ли а ти отперем":Лапай У йот бре дрррта пеее ругооо !
Коментиран от #93
22:22 09.02.2026
89 Град Козлодуй
До коментар #83 от "1998":Импотентен Пи ДОР ЦАЛИВАЩ КУ РАна рамАзан
Коментиран от #94
22:22 09.02.2026
90 НРБ
22:23 09.02.2026
93 Чиниш ми си пе-- деразин
До коментар #88 от "Абе":Ама ше ти нАпуна.. дебелото црево
Коментиран от #97
22:25 09.02.2026
94 Койдозлу
До коментар #89 от "Град Козлодуй":Амбреаж ,как си с халката издържа ли на як напън,няма нищо общо с това ,че си си бутал стъклено шише от кола ?
22:26 09.02.2026
95 Пръчат
22:27 09.02.2026
96 ПО ТОЧНО
22:27 09.02.2026
97 Абе
До коментар #93 от "Чиниш ми си пе-- деразин":Почни от ба щасси , дррртийоо пеее деррр ,па да му излекуваш и зап пекка и простата ,дет се вика 2в1.
22:28 09.02.2026
99 Ама пък в Украйна рязко ги намалят
До коментар #15 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":данъците и цените в магазинете също, а за тока искат такса за ток и на тези къщи които нямат ток с дни все едно, че не е спирал.
22:29 09.02.2026
100 Мур Зил Ка
До коментар #55 от "Бесен - Язовец":И от космоса не могат ги изненада! Там дебнат въздушно космическите сили!
22:29 09.02.2026
101 Оня
До коментар #92 от "Пръчат":Гледай да не те копна неонацистска маzтийоо ,че ще видиш тогава едни аги посред бял ден.
22:30 09.02.2026
102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #104
22:30 09.02.2026
103 Ицо
Коментиран от #105, #106
22:33 09.02.2026
107 Ивелин Михайлов
22:48 09.02.2026
108 Реконтра
22:48 09.02.2026
109 Z като Зло
22:54 09.02.2026
110 Стонове от бункера
23:04 09.02.2026
111 604
Коментиран от #112, #121
23:06 09.02.2026
112 404
До коментар #111 от "604":руснаците лъжат за вътрешна употреба, за да не изпада в паника руския крепостен.
ясно е, че извън Росия никой не им вярва
23:16 09.02.2026
113 Гого
23:17 09.02.2026
114 А ISW освен за малките села
Или искат от проказки да го докарат?
Коментиран от #116
23:30 09.02.2026
115 Ти в
До коментар #15 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":Русия ли живееш че толкова си се загрижил за данъците? Аз си живея в България и не ме интересуват данъците там.
23:38 09.02.2026
116 Отдавна е ясно на всички
До коментар #114 от "А ISW освен за малките села":че тоя Институт не е създаден за изучаване на войната, а за жалка пошла пропаганда, с цел да се оправдаят лузърите и ограбените пари!
По-интересното е, с какви инструменти принуждават медиите да им публикуват очевидните глупости, наречени "доклади"!?? Някой знае ли?
23:44 09.02.2026
117 От Карлуково
До коментар #11 от "Потрес":Как да не го знаем!!! Ами нали ние им продиктувахме това от доклада им.
23:50 09.02.2026
118 ХА ХА
Коментиран от #122
23:54 09.02.2026
119 Хамсал
Коментиран от #123
00:18 10.02.2026
120 Карго 200
Честна московска!
01:23 10.02.2026
121 Не знам
До коментар #111 от "604":За какво точно е тази статия, руснаците казаха, че някъде са напреднали с 3 км, гледам и украинската карта, където се вижда и се чудя и не вярвам на ушите си хахаха
02:02 10.02.2026
122 И какво точно
До коментар #118 от "ХА ХА":Те лъже, има градове и територии, които не са превзели засега и ги искат за да сключат примирие, за жертвите и двете страни лъжат, а че има села които са превзети за няколко дена и след това са върнати е ясно. Позициите и на двата отбора са ясни от космоса, тази статия е манипулативна, както и ДЗеле
02:24 10.02.2026
123 Да бъдем точни
До коментар #119 от "Хамсал":Украинците са като руснаците, засега само искат, но след време, ако се приемат в ЕД и НАТО, не само ще искат, ами ще искат и да командват, затова руснаци и укри вън от ЕС
02:33 10.02.2026
124 Нищо ново под Слънцето
04:06 10.02.2026
125 Карго 200
За един приятел питам.
05:03 10.02.2026
126 Карго 200
И кво стана же руски!?
Има ли напредък тази година!? :)))
Ще вземете ли село Покровск,че да има какво да празнувате на девети май?:)))
05:08 10.02.2026
127 Карго 200
Дие синхрона,а по радиото как е!? Разбирате ли се кой къде е или друг път!?
05:13 10.02.2026
128 Карго 200
Честна московска!
05:16 10.02.2026
129 Карго 200
Какъв е този украйнски Бригадай,кафето че чепи така,че ставаш за смях на кокошките?
Кажи де!?
05:25 10.02.2026
131 Карго 200
НАТО урегулира вашата популация!
Руски! НАТО могу павтарир!!!
05:39 10.02.2026
132 Карго 200
Бюджета как е? Има ли "точки"(рубли)за капиталови разходи?
Руски,кога за последно асвалтирате,независимо кафе малка,квартална уличка?
За един приятел питам????
Коментиран от #136
05:47 10.02.2026
133 Карго 200
BoZhida77180391
Коментиран от #135
06:00 10.02.2026
134 Е, тя нали Украйна победи Русия още
До коментар #4 от "Победа Украйна":при големия пролетен Контранаступ, не ли?
Коментиран от #137
06:02 10.02.2026
135 Да, знаем,
До коментар #133 от "Карго 200":36/1000
И 6000 замразени бандеровци които не искаха да си ги приберат.
06:03 10.02.2026
136 Братле, хубаво са тв пуснали
До коментар #132 от "Карго 200":отпуска от клиниката, но приемай си лекарствата и навън.
Коментиран от #138
06:04 10.02.2026
137 Карго 200
До коментар #134 от "Е, тя нали Украйна победи Русия още":Бе бе,Украйна не е победила Русия!
Украйна не бърза за никъде!
Днес,след 5 или след десет години-сьо равно!!!
06:05 10.02.2026
138 Карго 200
До коментар #136 от "Братле, хубаво са тв пуснали":Когато русофил няма какво да каже,говори именно така както ти:)((
06:06 10.02.2026
139 Олга
Коментиран от #141
06:12 10.02.2026
140 Карго 200
Още едно руско поделение, 18-та дивизия, е под натиск и губи позиции в Украйна. Войските се предават.
(Маймунско "а")secretsqrj123
06:14 10.02.2026
141 Карго 200
До коментар #139 от "Олга":Олга,вермахта има ли нещо общо с генетично предавания ти комплекс?
Олга,руснаците са онагледили комплекса от вермахта. Руснак ще вижда нацисти и след 1000 години,ако не наяве,неизбежно в своя сън.
06:18 10.02.2026