Кремъл лъже за настъплението си на фронта в Украйна, за да убеди Запада, че Киев се срива
  Тема: Украйна

Тема: Украйна

9 Февруари, 2026 21:33 2 088 141

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • запорожка аец-
  • ракети-
  • дронове

Анализаторите подчертават, че не са открили доказателства, че Русия е постигнала значителен напредък в постигането на каквато и да е оперативно значима цел след предполагаемото превземане на тези малки гранични села

Кремъл лъже за настъплението си на фронта в Украйна, за да убеди Запада, че Киев се срива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия продължава да провежда кампания на "когнитивна война“, чиято същност е да извършва малки атаки през границата в неактивни участъци от фронта в Северна Украйна. Основната цел на това е да се опита да убеди Запада, че фронтовата линия уж се срива. Това се посочва в нов доклад на Института за изследване на войната (ISW), пише Фокус.

Анализатори припомнят, че на 8 февруари руското Министерство на отбраната обяви, че руснаците уж са превзели Сидоровка в Сумска област. Руските "военни кореспонденти“ писаха, че превземането на селището уж ще стане част от така наречената "буферна зона“ в региона.

ISW подчертава, че няма визуални доказателства, че руснаците действително са превзели Сидоровка. Анализатори отбелязват, че това селище се намира на изток от Комаривка, също неактивен участък от фронта, където руснаците започнаха трансгранични атаки през декември 2025 г.

Анализаторите объръщат внимание и на изявления на руски "военни кореспонденти“, че руското командване планира да създаде над 20 щурмови групи от елементи на руския 2-ри мотострелков полк на Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВС). Твърди се, че такива групи се планират да бъдат включени в настъпление дълбоко в Сумска област от страната на Бела Береза ​​и Комаривка.

Отбелязва се, че руското командване злоупотребява със специализирания персонал на РВС като щурмови войски в Сумска посока.

Освен това анализаторите припомнят, че руснаците започнаха да извършват трансгранични атаки в северната част на Сумска и Харковска области в края на декември 2025 г. Те смятат, че по този начин те искат да създадат информационен ефект и да повлияят на хода на текущите мирни преговори.

За да убедят Запада, че фронтът в Украйна уж се "разпада“, руснаците публично обявиха превземането на Грабовско, Комаривка, Бела Береза ​​и Поповка. Анализаторите също така не изключват, че настъплението към Сотницки Козачек северозападно от Харков вероятно е част от тези усилия.

Анализаторите подчертават, че не са открили доказателства, че Русия е постигнала значителен напредък в постигането на каквато и да е оперативно значима цел след предполагаемото превземане на тези малки гранични села.

"Кремъл вероятно се стреми да представи тези ограничени трансгранични атаки като нова, широка руска офанзива, която подсилва разказа на Кремъл за неизбежността на военната победа на Русия в Украйна, за да тласне Запада и Украйна да капитулират пред исканията на Русия сега от страх от засилени руски настъпателни операции в бъдеще“, се казва в доклада.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зеленски

    58 14 Отговор
    Виждам през бинокъла кулите на Кремъл.Слава Украине

    21:34 09.02.2026

  • 2 Контра наступа продължава

    53 11 Отговор
    в западна посока казаха Мари и Денис чу

    21:35 09.02.2026

  • 3 Запада глюпав ли е

    67 11 Отговор
    Има сателити и да гледа. Май тази тпня запада си я съчинява и се чуди как да излезе от срама си.

    Коментиран от #12

    21:36 09.02.2026

  • 4 Победа Украйна

    18 62 Отговор
    Че те рашите лъжат за всичко! За 4 години са изминали 50 км.от границата си на цената на над 2 млн.нещастни раши при кобзон

    Коментиран от #134

    21:37 09.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 45 Отговор
    абе още 2-3 години и с лендлиз . ще се отдалечят от КУРСК

    21:37 09.02.2026

  • 6 Сесесере

    16 49 Отговор
    Руснаците лъжат, колкото българите, че и повече!

    21:37 09.02.2026

  • 7 историк

    53 19 Отговор
    Както виждам нещата ,скоро Украйна нема да я има ! Жалко за убитите хора !

    Коментиран от #16, #43, #53

    21:38 09.02.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    15 48 Отговор
    За руснака лъжата е като въздуха 😁👍

    Коментиран от #48

    21:39 09.02.2026

  • 9 Шопо

    52 12 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация

    Коментиран от #24

    21:39 09.02.2026

  • 10 ех че за мезета ни взехте

    43 7 Отговор
    да бе те натювците не знаят до каде им е фронтовата линия нали…

    21:39 09.02.2026

  • 11 Потрес

    14 27 Отговор
    Това се знае и от тези в Карлуково. Лъжат негодяйте!

    Коментиран от #117

    21:40 09.02.2026

  • 12 Варненец

    12 40 Отговор

    До коментар #3 от "Запада глюпав ли е":

    Запада не е глЮпав и гледа. Затова не гледай РИА новости, а независими източници. Раша цикли на едно място с милиони жертви.

    Коментиран от #14

    21:40 09.02.2026

  • 13 Софиянец

    38 9 Отговор
    Натовските клоуни сами си съчиняват пропагандата и сами си я разобличават 😂

    21:40 09.02.2026

  • 14 Варненец

    31 9 Отговор

    До коментар #12 от "Варненец":

    Не не, запада е дбил до дбил, педофила до педофила!

    Коментиран от #17

    21:41 09.02.2026

  • 15 "В Русия ударно увеличават данъците.

    9 36 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    Коментиран от #99, #115

    21:42 09.02.2026

  • 16 Варненец

    9 29 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Това го говориш вече пета година, та кога нямало да я има Украйна??? 🙂

    21:42 09.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Софиянец

    30 7 Отговор
    Да и от началото на войната зеля е загубил само 55 хил, бухахаха
    И един мърмот завиваше шоколада в ....

    21:43 09.02.2026

  • 19 безспорен факт...

    8 29 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. "

    😆

    21:43 09.02.2026

  • 20 хаха

    9 23 Отговор
    Те за какво ли не лъжат.

    B cвят, в ĸoйтo тexнoлoгиитe зa cъxpaнeниe нa eнepгия ca ĸлючът ĸъм бъдeщeтo, Pycия ce cблъcĸa c пopeднoтo бoлeзнeнo пpизeмявaнe. Cлyчaят c инcтитyтa зa бaтepии „Иcтoчниĸ“ и пpoвaлeния дoгoвop зa пpoизвoдcтвo нa мecтни литиeвo-титaнaтни бaтepии ce пpeвъpнa в cимвoл нa тexнoлoгичнaтa бeзпoмoщнocт и cиcтeмнaтa ĸopyпция, cъoбщaвa Тhе Моѕсоw Тіmеѕ.

    Pycĸoтo Mиниcтepcтвo нa пpoмишлeнocттa и тъpгoвиятa oфициaлнo глoби Hayчнoизcлeдoвaтeлcĸия, ĸoнcтpyĸтopcĸo-тexнoлoгичeн инcтитyт зa бaтepии „Иcтoчниĸ“ cъc 181 милиoнa pyбли (пpиблизитeлнo 1 962 660 eвpo). Cyмaтa нe e cлyчaйнa – тя пpeдcтaвлявa пълнaтa cтoйнocт нa дъpжaвния дoгoвop, пoдпиcaн oщe пpeз нoeмвpи 2016 г.

    Коментиран от #27

    21:44 09.02.2026

  • 21 Пръчат

    6 31 Отговор
    Всички добри хора трябва да правим добрини, с които да променяме нашата мaйка Земя към по добро! Всеки добър човек трябва да посади по едно дърво 🌲, ако ли пък не, поне да утpепе един русофил, за да осмисли живота си и да остави следа! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #26

    21:44 09.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Варненец

    31 7 Отговор

    До коментар #17 от "Варненец":

    Щом казваш дбил, аз гей парад от Москва не съм видял, докато в евро содомския съюз не са се спирали 😂

    Коментиран от #30, #40, #50

    21:45 09.02.2026

  • 24 Много е късно за капитулация

    9 33 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #32

    21:45 09.02.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    9 28 Отговор
    Каже ли руснак Три Дня, чакай Четири Года
    В Русия да излъжеш е като добър ден.
    На всички руснаци краката са къси, носовете дълги.
    Буратино има руско гражданство.
    Лъжливото овчарче живее в Русия 😁

    21:46 09.02.2026

  • 26 Хихихи

    22 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пръчат":

    Предпочитам да денацифицирам укри 😅

    21:46 09.02.2026

  • 27 Град Козлодуй

    7 19 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Така е приятел. Руснакът е технически инвалид.

    21:47 09.02.2026

  • 28 Kaлпазанин

    18 1 Отговор
    По време на война се лъже най много ,с вие медиите най много .ние ядем слама и сено ,понякога и люцерна

    21:47 09.02.2026

  • 29 Гориил

    25 3 Отговор
    Адските температури, тъмнината и студът в Киев и Харкив лъжа ли са?

    21:47 09.02.2026

  • 30 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "Варненец":

    Ние сме виждали и даже сме били там 🥳

    21:48 09.02.2026

  • 31 Георги

    19 4 Отговор
    прави са украинците. Зелю лято беше на плаж в Крим, ама спа на палатка, че хотелите бяха пълни заради Евровизия.

    21:48 09.02.2026

  • 32 Стойко

    25 2 Отговор

    До коментар #24 от "Много е късно за капитулация":

    Аре бе, верно ли? И ако беше свалила властта тогава, сега трябваше да гледа 40 млн гладни мързеливи укри и нон стоп да следи терористите от азов, десен и тн!

    А така лека по лека 2 млн бандеровци са денацифицирани!

    Коментиран от #68

    21:49 09.02.2026

  • 33 да питам

    6 20 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    21:49 09.02.2026

  • 34 Бен Газара

    4 14 Отговор
    Това се нарича пиратство, кога стана "специална операция".

    21:49 09.02.2026

  • 35 Име

    11 2 Отговор
    Приятни сънища!

    21:51 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 az СВО Победа 80

    17 8 Отговор
    Паника цари и в НПО-то ISW!

    Коментиран от #86, #98

    21:51 09.02.2026

  • 38 Да и понежи

    18 5 Отговор
    Западът спи и няма разузнаване за хода на войната, се е оставил Кремъл да го лъже за настъплението си на фронта в Украйна. След като го пишат , може някой и да им повярва

    21:52 09.02.2026

  • 39 Така Така

    19 4 Отговор
    По големи лъжци от тези на запад и зад голямата локва няма

    21:52 09.02.2026

  • 40 ЧУДО

    6 19 Отговор

    До коментар #23 от "Варненец":

    Украйна им изтри техниката за единственият парад където имаха по читав, по твоето разбиране!Путин направи Русия толкова пропаднала че дори вече нямат за каво да парадират и да се радват Руснаците!

    21:52 09.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пръчат

    7 17 Отговор
    Кремъл лъже, и предвидимо по прoстата част от нас им вярват,но меня не могат излъга! Следващите седмици картинката на руския рeзил ще придобие по рязки контури! Хероям слава!

    Коментиран от #85

    21:54 09.02.2026

  • 43 Мишел

    6 19 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #54

    21:55 09.02.2026

  • 44 аи есъ дубълве ?

    12 2 Отговор
    Браво!

    В същност - ПАРДОН!... и Извинете!

    По-точно, несериозна nро0nаrанд@,

    в стил селски хоремаг.

    21:55 09.02.2026

  • 45 Бесен - Язовец

    15 6 Отговор
    Според соросите окраинските фашисти печелят

    Коментиран от #52

    21:55 09.02.2026

  • 46 Ха ха ха

    4 15 Отговор
    Запада не пасе трева. Всичко се знае по сателитните снимки. Руснаците лъжат себе си.

    21:56 09.02.2026

  • 47 Последния софиянец

    6 16 Отговор
    Не е верно. Узкоглазия Фюрер вече 6 месеца е у Купянск и... за 13 годин ,почти стигна ( 12 км) до Мегаполиса.. ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк)!!
    От тамока ... Лисабон се види с просто ОЧО !!
    Хехехехехехе

    21:57 09.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смешник

    12 5 Отговор
    Лъже колко да лъже Да погледнат картата на военните действия там всичко се вижда А кои са тези от Запада че да ги убеждава Тя Сво си върви по план

    21:58 09.02.2026

  • 50 Иво Димчев

    4 14 Отговор

    До коментар #23 от "Варненец":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
    Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора са в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    21:58 09.02.2026

  • 51 Гориил

    14 7 Отговор
    Русия направи каквото си поиска. Изгони Бандера от Черно и Азовско море.

    Коментиран от #56, #59, #64

    21:58 09.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ха ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Руските лъжи са ти дошли в повече.

    21:59 09.02.2026

  • 54 Миши,

    10 6 Отговор

    До коментар #43 от "Мишел":

    а на 404 ще са и нужни 114 г. за да ди върне поне една махала.

    21:59 09.02.2026

  • 55 Бесен - Язовец

    10 4 Отговор
    Окраинските фашисти стигнаха ли до Крим, че Руската Антифашистката Армия е вече на 5 км от Киев? Вероятно окраинските фашисти още заобикалят от към космоса към Крим да изненадат руснаците

    Коментиран от #100

    22:00 09.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Бесен - Язовец

    7 5 Отговор

    До коментар #52 от "Нема се сдухваш е--- БАЛНИК ..":

    Верно ли, мн сороска пропаганда си попила гъбо мижава!

    Коментиран от #62

    22:01 09.02.2026

  • 58 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    4 6 Отговор
    До като шава!

    22:03 09.02.2026

  • 59 Това което е горяло не свети

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Гориил":

    Не се радвай толкова, още нищо не е свършило!

    22:03 09.02.2026

  • 60 Мимч

    7 3 Отговор
    То скоро ще си проличи дали са напреднали,ама тогава ще бъде късно за укрите и зеления.Той е обречен на вечно изгнание и мъчение..

    22:03 09.02.2026

  • 61 Квартал 95

    9 3 Отговор
    Зеленото: 55000 украински войници са загинали от началото на войната и всичко е цветя и рози. Заклевам се, вие само ми пращайте милиони, милиони, милиарди... Имам одобрение на 80-90% от украинците , може и повече... Е, това е истината.. Аааа, руснаците ги мачкаме яко, по всички фронтове - Сирски ми докладва..

    22:03 09.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Какъв русофил си

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Гориил":

    като още не си разбрал целта на войната. Русия иска само едно нещо - Проруско правителство и политическо влияние в Украйна. Това действително е най- важното, но е много трудно постижимо.

    22:05 09.02.2026

  • 65 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    Русия има само два съюзника - Лъжата и Измамата.
    Лъжата е мяйка на Русия, Измамата сестра.
    Три пъти лъжи, веднаж измами.
    Лъжливото русначе.
    Който лъже е руснак.

    22:06 09.02.2026

  • 66 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    Окраинските фашисти мрът кат мухи, руската армия ги денацифицирва по 200-300 наведнъж! Кат кажеш Шахед и кляка у Киев

    Коментиран от #70, #71

    22:06 09.02.2026

  • 67 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    4 4 Отговор
    Е то блат.ар и истина е оксиморон,в коч.ината от кал си лъжат за добър ден,още от невръстни блат.ните ги учат да лъжат като разпрани и да си вярват на глупостите!!

    22:07 09.02.2026

  • 68 Зевзек

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Стойко":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    22:07 09.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 хаха🤣

    1 8 Отговор

    До коментар #66 от "Бесен - Язовец":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така..🤣🤣🤣

    22:08 09.02.2026

  • 71 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор

    До коментар #66 от "Бесен - Язовец":

    Лъжата е най-добрия приятел на руснака 😆👍

    22:08 09.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    6 7 Отговор
    2 ДН Я и ВСЕ!
    З дня в КИЕВ и седмица в Лисабон
    АааааааХахахаха
    А монголоидния Фюрер --ПЕТУШОК Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ

    Коментиран от #77, #79

    22:10 09.02.2026

  • 74 Смешник

    10 0 Отговор
    Запада най вече тия от клуба на желаещите начело с Великобритания не искат войната да спре и подклаждат Зеления клоун да воюва до последния украинец защото в противен случай отиват в историята

    22:11 09.02.2026

  • 75 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор
    Когато Господ е създавал лъжата, гледал е Русия 😆

    22:11 09.02.2026

  • 76 ТРЪМП:

    3 8 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    22:13 09.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Сатана Z

    2 6 Отговор
    И днес педофила и гера симав обявиха официално превземането на Купянск!
    Даже покани журналята да снимат как монголите маршируват у... Покровск
    Ееееедехееее

    22:14 09.02.2026

  • 79 А бре

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...":

    Сусс бре хъе соссс ,ТЕПМ !

    22:15 09.02.2026

  • 80 Жълтопаветник

    2 5 Отговор
    Ша лъжат дорде свършат деньгите! За без деньги, няма кой да им разнася лъжите! А източниците на деньги за оръжие и прапаганда воистина се спихват! А наште кoпейки са мизepници и немоат им помогнат!

    22:16 09.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Град Козлодуй

    1 4 Отговор
    Пу тин ху--- ЙЛО

    Коментиран от #83

    22:18 09.02.2026

  • 83 1998

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Град Козлодуй":

    какво означава ху--- ЙЛО ?

    Коментиран от #89

    22:20 09.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Оня

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пръчат":

    Ей неонацистки боккк луккк ,лично като баранчик щаа зарежа докато хъркаш хайл .

    Коментиран от #92

    22:21 09.02.2026

  • 86 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    50 000 мъртво руснаци на месец!

    22:21 09.02.2026

  • 87 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Вчера руснаците почнаха разследване за лъжливото превземане на купянск.ще.трябват подобни разследвания и за покровск и гуляйполе .русия реално не успя да превземе нищо тази есен и зима.путин разчиташе че като превземе купянск и покровск ще.може с агент краснов да натисне зеленски ама пак греда!

    Коментиран от #91

    22:21 09.02.2026

  • 88 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Сакаш ли а ти отперем":

    Лапай У йот бре дрррта пеее ругооо !

    Коментиран от #93

    22:22 09.02.2026

  • 89 Град Козлодуй

    4 4 Отговор

    До коментар #83 от "1998":

    Импотентен Пи ДОР ЦАЛИВАЩ КУ РАна рамАзан

    Коментиран от #94

    22:22 09.02.2026

  • 90 НРБ

    4 0 Отговор
    Като свършат парите и шараните войната ще свърши,въпрос на време !!!

    22:23 09.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Чиниш ми си пе-- деразин

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Абе":

    Ама ше ти нАпуна.. дебелото црево

    Коментиран от #97

    22:25 09.02.2026

  • 94 Койдозлу

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Град Козлодуй":

    Амбреаж ,как си с халката издържа ли на як напън,няма нищо общо с това ,че си си бутал стъклено шише от кола ?

    22:26 09.02.2026

  • 95 Пръчат

    0 2 Отговор
    Гледам че съм пуснал два коментара едновременно във22:24 часът! Коментар 91 и 92. На лъжата краката са къси!

    22:27 09.02.2026

  • 96 ПО ТОЧНО

    3 1 Отговор
    ВИЕ УСЕЩАТЕ ЛИ СЕ КАКВИ ПРОСТО ТИЙ ПРЕПИСВАТЕ ТУК , ....А ПОНЕ ГИ ЧЕТЕТЕ

    22:27 09.02.2026

  • 97 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Чиниш ми си пе-- деразин":

    Почни от ба щасси , дррртийоо пеее деррр ,па да му излекуваш и зап пекка и простата ,дет се вика 2в1.

    22:28 09.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ама пък в Украйна рязко ги намалят

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    данъците и цените в магазинете също, а за тока искат такса за ток и на тези къщи които нямат ток с дни все едно, че не е спирал.

    22:29 09.02.2026

  • 100 Мур Зил Ка

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бесен - Язовец":

    И от космоса не могат ги изненада! Там дебнат въздушно космическите сили!

    22:29 09.02.2026

  • 101 Оня

    5 2 Отговор

    До коментар #92 от "Пръчат":

    Гледай да не те копна неонацистска маzтийоо ,че ще видиш тогава едни аги посред бял ден.

    22:30 09.02.2026

  • 102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор
    Намериха ли главата на генерал Аверянов?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #104

    22:30 09.02.2026

  • 103 Ицо

    3 4 Отговор
    Има ли ръбени копейки тук?

    Коментиран от #105, #106

    22:33 09.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Ивелин Михайлов

    12 2 Отговор
    Киев лъже за настъплението си на фронта в Украйна, за да убеди Запада, че Москва се срива

    22:48 09.02.2026

  • 108 Реконтра

    5 3 Отговор
    ...но генерал Суровикин се завръща на бойното поле!

    22:48 09.02.2026

  • 109 Z като Зло

    3 2 Отговор
    Трябва още 100 пъти да превземем Покровск. Вече не ни вярват, че напредваме...

    22:54 09.02.2026

  • 110 Стонове от бункера

    3 4 Отговор
    Прощай страна нещастная. Прости меня, что мы всё потеряли...

    23:04 09.02.2026

  • 111 604

    2 3 Отговор
    може да лъжат за вътрешна употреба, другото са аламинути на либераските мозъци. украинците що ли лъжат....

    Коментиран от #112, #121

    23:06 09.02.2026

  • 112 404

    3 5 Отговор

    До коментар #111 от "604":

    руснаците лъжат за вътрешна употреба, за да не изпада в паника руския крепостен.
    ясно е, че извън Росия никой не им вярва

    23:16 09.02.2026

  • 113 Гого

    8 2 Отговор
    Който и да е написал тази статия, май доста е затънал в укро пропагандата. Че руснаците бавно и методично пробиват укрите се вижда от ТВ кадрите на место (а не да се четат измишльотините на зеления). Той май като Хитлер в края на ВСВ си е комндвал несъществуващи армии и е давал неадекватни заповеди. Като се замислим май и Тръмп е на това мнение, защото май му беше заявил, че няма карти в ръкава си, и ЕС няма карти, и Макарона няма, и Стармър, и Мерц, а за Урсула и Кая да не говорим. Те са изпили достатъчно много от русофобското питие, че не виждат по далеч от носа си. Ама завличат и икономиката на ЕС към дъното. Начело с тях сме обречени. И не Русия, а САЩ ще ни погълнат и схрускат. Като легнат на входа на всички ресурси - енерго и суровинни (май някой говореше за диверсификация? Кой ли беше? И къде е?) ще диктуват условията и на този който слушка - ще папка, за по лошите момчета - няма. Ще си купуват от руснаците евтини ресурси и ще ги продават на Европа скъпо и прескъпо, а бедната Европа няма да има пари и гащите си да закърпи. Но кой каквото надроби в ЕС, ще си го сърба. Е, ние май сме от сърбащите и духащите (супата).

    23:17 09.02.2026

  • 114 А ISW освен за малките села

    6 1 Отговор
    чували ли са за Покровск, Мирноград, Сиверск и втория по големина град в запорожка област - Гуляйполе???

    Или искат от проказки да го докарат?

    Коментиран от #116

    23:30 09.02.2026

  • 115 Ти в

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    Русия ли живееш че толкова си се загрижил за данъците? Аз си живея в България и не ме интересуват данъците там.

    23:38 09.02.2026

  • 116 Отдавна е ясно на всички

    6 3 Отговор

    До коментар #114 от "А ISW освен за малките села":

    че тоя Институт не е създаден за изучаване на войната, а за жалка пошла пропаганда, с цел да се оправдаят лузърите и ограбените пари!

    По-интересното е, с какви инструменти принуждават медиите да им публикуват очевидните глупости, наречени "доклади"!?? Някой знае ли?

    23:44 09.02.2026

  • 117 От Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Потрес":

    Как да не го знаем!!! Ами нали ние им продиктувахме това от доклада им.

    23:50 09.02.2026

  • 118 ХА ХА

    2 5 Отговор
    Кремъл лъже откак свят светува, даже и отпреди това.

    Коментиран от #122

    23:54 09.02.2026

  • 119 Хамсал

    2 2 Отговор
    Запада е наясно какво става на фронта в реално време-"Украинският посланик в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили ген. Валерий Залужни потвърди, че през 2022 г. в германския град Висбаден (в центъра на провинция Хесен) е бил създаден таен щаб, в който украинското командване, заедно с американските си партньори, е планирало операции срещу руските войски. Тази информация беше публикувана по-рано от The New York Times". То бива пленени...

    Коментиран от #123

    00:18 10.02.2026

  • 120 Карго 200

    3 2 Отговор
    Превзехме го бре!
    Честна московска!

    01:23 10.02.2026

  • 121 Не знам

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "604":

    За какво точно е тази статия, руснаците казаха, че някъде са напреднали с 3 км, гледам и украинската карта, където се вижда и се чудя и не вярвам на ушите си хахаха

    02:02 10.02.2026

  • 122 И какво точно

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "ХА ХА":

    Те лъже, има градове и територии, които не са превзели засега и ги искат за да сключат примирие, за жертвите и двете страни лъжат, а че има села които са превзети за няколко дена и след това са върнати е ясно. Позициите и на двата отбора са ясни от космоса, тази статия е манипулативна, както и ДЗеле

    02:24 10.02.2026

  • 123 Да бъдем точни

    0 3 Отговор

    До коментар #119 от "Хамсал":

    Украинците са като руснаците, засега само искат, но след време, ако се приемат в ЕД и НАТО, не само ще искат, ами ще искат и да командват, затова руснаци и укри вън от ЕС

    02:33 10.02.2026

  • 124 Нищо ново под Слънцето

    2 3 Отговор
    Денонощно се потвърждава факта, че рашистите и русофилите са патологични лъжци и пoдлеци.

    04:06 10.02.2026

  • 125 Карго 200

    1 2 Отговор
    Извинявам се,но какво е Кремъл? Някакъв нов модел на външна тоалетна ли?
    За един приятел питам.

    05:03 10.02.2026

  • 126 Карго 200

    1 2 Отговор
    Наши малчикъми пошматюрен:)))))
    И кво стана же руски!?
    Има ли напредък тази година!? :)))
    Ще вземете ли село Покровск,че да има какво да празнувате на девети май?:)))

    05:08 10.02.2026

  • 127 Карго 200

    1 1 Отговор
    Руски ясно е,че без старлинк стреляте един в друг:)))))))))
    Дие синхрона,а по радиото как е!? Разбирате ли се кой къде е или друг път!?

    05:13 10.02.2026

  • 128 Карго 200

    1 2 Отговор
    Ние пичелим!
    Честна московска!

    05:16 10.02.2026

  • 129 Карго 200

    1 1 Отговор
    Как е руски?:)))))
    Какъв е този украйнски Бригадай,кафето че чепи така,че ставаш за смях на кокошките?
    Кажи де!?

    05:25 10.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Карго 200

    1 2 Отговор
    Руски!!!
    НАТО урегулира вашата популация!
    Руски! НАТО могу павтарир!!!

    05:39 10.02.2026

  • 132 Карго 200

    0 1 Отговор
    Руски,как е боя с Европа?
    Бюджета как е? Има ли "точки"(рубли)за капиталови разходи?
    Руски,кога за последно асвалтирате,независимо кафе малка,квартална уличка?
    За един приятел питам????

    Коментиран от #136

    05:47 10.02.2026

  • 133 Карго 200

    0 1 Отговор
    Руски заповядай в профила ми в "Х",има над 3400 видеоклипа,как наши малчикъми стават на украйнски слънчогледи. Във всяко едно видео от 1 руснак до 24 руснаци. Няма повтарящи се!!!
    BoZhida77180391

    Коментиран от #135

    06:00 10.02.2026

  • 134 Е, тя нали Украйна победи Русия още

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Победа Украйна":

    при големия пролетен Контранаступ, не ли?

    Коментиран от #137

    06:02 10.02.2026

  • 135 Да, знаем,

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Карго 200":

    36/1000
    И 6000 замразени бандеровци които не искаха да си ги приберат.

    06:03 10.02.2026

  • 136 Братле, хубаво са тв пуснали

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Карго 200":

    отпуска от клиниката, но приемай си лекарствата и навън.

    Коментиран от #138

    06:04 10.02.2026

  • 137 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Е, тя нали Украйна победи Русия още":

    Бе бе,Украйна не е победила Русия!
    Украйна не бърза за никъде!
    Днес,след 5 или след десет години-сьо равно!!!

    06:05 10.02.2026

  • 138 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Братле, хубаво са тв пуснали":

    Когато русофил няма какво да каже,говори именно така както ти:)((

    06:06 10.02.2026

  • 139 Олга

    0 1 Отговор
    Тези, които “спретнали” тази война дават мастер-клас за журналисти как ловко без да забележат други се прави фейк. Ловко като джебчийки в трамвая. Почти повярвах,че Русия губи. И ето - на! Интернет разваля цялата работа

    Коментиран от #141

    06:12 10.02.2026

  • 140 Карго 200

    0 0 Отговор
    Пресни от фурната.

    Още едно руско поделение, 18-та дивизия, е под натиск и губи позиции в Украйна. Войските се предават.
    (Маймунско "а")secretsqrj123

    06:14 10.02.2026

  • 141 Карго 200

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Олга":

    Олга,вермахта има ли нещо общо с генетично предавания ти комплекс?
    Олга,руснаците са онагледили комплекса от вермахта. Руснак ще вижда нацисти и след 1000 години,ако не наяве,неизбежно в своя сън.

    06:18 10.02.2026

